Mondkraft heute 20. Oktober 2023 – Mond im Steinbock am Portaltag

Die Mondkraft heute am Portaltag bringt mit dem klärenden Mond im Steinbock wieder Ordnung ins Leben. Die günstige Verbindung von Sonne und Merkur hat starke Auswirkungen. Mars zeigt völlig neue Chancen auf. Setzen wir Pläne in die Tat um! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Steinbock – Mondphase: zunehmender Mond im Steinbock – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Saturn in Fische – Sonne Konjunktion Merkur – Mond Sextil Mars – Portaltag.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Wer nur gewinnen will, übersieht, was das Leben lebenswert macht!

Mondkalender und Portaltag-Mondkraft heute – Mond im Steinbock

Das Bedürfnis nach Klarheit, Ordnung und Kontrolle steht wie immer mit dem Mond im Steinbock an erster Stelle. Nutzen wir die Mondkraft heute am Portaltag dazu, um uns allem zu widmen, was wir als wichtig und essenziell erleben. Dabei sollten wir aber sachlich, achtsam und fokussiert vorgehen, wenn wir etwas erreichen wollen.

Der Mond im Steinbock sorgt zudem dafür, dass wir unsere Ideen praktisch und gewinnbringend umsetzen können. Voraussetzung ist jedoch, dass wir uns darum auch ernsthaft bemühen.

Das dürfte uns jedoch gar nicht schwer fallen, denn die Steinbock-Energien schenken uns den nötigen Ehrgeiz und spornen uns an, für ein gestecktes Ziel auch hart zu arbeiten.

Die Mondkraft heute meint es mit dem Mond im Steinbock besonders gut mit uns, denn ungewöhnlich positive Konstellationen sorgen dafür, dass wir einen harmonischen Tag genießen können. Es gibt nicht viele Tage wie diese, wo uns die Planeten soviel positive Energie schenken.

Die harmonischen Mondaspekte unterstützen den ernsthaften Steinbock und nehmen ihm etwas von seinem sturen Pflichtbewusstsein, so dass wir voller Freude völlig neue Aufgaben und Vorhaben in Angriff nehmen können.

Nutzen wir die Mondkraft heute am Portaltag, um stabile Ziele zu setzen!

Kosmische Energie der Portaltag-Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock

Tagesbestimmend ist bei der Mondkraft heute am Portaltag der Einfluss von Sonne und Merkur, die sich zu einer harmonischen Konjunktion verbinden. Konjunktionen der Sonne mit anderen Planeten haben immer einen großen Einfluss auf unser Leben, da die Sonne dabei sehr stark von dem jeweiligen Planeten beein­flusst und in eine spezielle Richtung gedrängt wird. Bei der heutigen Konstellation trifft die Willens- und Schöpferkraft der Sonne auf die Kommunikations- und Vermittlungsfähigkeit von Merkur.

Wir besitzen ein starkes, geistiges Fassungsvermögen, denn wir wissen um die Kraft der Gedanken und können diese anwenden. Außerdem sollten wir uns besonders engagiert hinsichtlich neuer Pläne, Bekanntschaften und unserer Arbeit zeigen, da wir durch die Sonne Merkur Konjunktion über mentale Stärke und eine unbändige Energie sowie eine kreative Veranlagung verfügen.

Zusätzlich werden wir auch noch durch Energieplanet Mars unterstützt, der ein Sextil zum Mond im Steinbock bildet. Dieser Aspekt verleiht uns große Willenskraft, Mut, tatkräftiges Handeln, Unternehmungslust, Aktivität, Wahrheitsliebe und Offenheit, so dass wir alle Pläne und Vorhaben mit ganzer Kraft vorantreiben können!

Lassen wir uns von den starken Energien zu Höchstleistungen anspornen!

