Mondkraft heute 2. November 2023 – gefühlvoller Mond im Krebs

Die Mondkraft heute löst mit dem Mond im Krebs eine starke emotionale Energie aus und führt in die Tiefe der Seele. Harmonische Planetenverbindungen schenken einen optimistischen und kraftvollen Tag. Nutzen wir die kosmische Energie! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Krebs – Mondphase: abnehmender Mond im Krebs – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mond – Sonne Trigon Mond – Mond Sextil Jupiter.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Mit Vernunft alleine kommen wir an den emotionalen Krebs-Tagen nicht weiter. Hören wir auf die innere Stimme!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Krebs

Die Mondkraft heute löst mit dem Mond im Krebs eine emotionale Energie aus, die uns empfindsamer macht. Lassen wir unseren Gefühlen ruhig einmal freien Lauf und nutzen wir die gefühlsbetonten Energien, um alles an die Oberfläche kommen zu lassen, was uns innerlich bewegt, denn einige Erkenntnisse können durchaus bereichernd sein!

Der Mond im Krebs unterstützt zudem den harmonischen Ausgleich zwischen Verstand und Intuition. Hören wir deshalb auf unsere innere Stimme, die uns intuitiv nur mit Menschen zusammenbringt, bei denen wir uns wohl fühlen und die Balsam für die Seele sind.

Es geht beim Mond im Krebs aber auch um das Fühlen und Wahrnehmen der inneren Welten. Wir erhalten einen tiefen Einblick in unser Seelenleben und es gilt auch zu erkennen, ob wir uns verbunden fühlen, ob wir unser Zuhause gefunden haben und ob wir diejenigen Menschen um uns haben, die uns Vertrauen, Geborgenheit und Liebe schenken können.

Da uns der sensible Mond im Krebs in die Tiefen der Seele führt, können wir die Tiefgründigkeit nutzen, damit wir wieder mit uns ins Reine kommen. Wer dabei ehrlich zu sich selbst ist, kann alles was in Schieflage geraten ist, wieder ins rechte Licht rücken.

Es werden uns aber auch unsere inneren Konflikte offenbart, wobei wir in Kontakt mit verdrängten Erlebnissen und Verletzungen der Vergangenheit kommen. Nehmen wir diese Herausforderung an, denn unsere Schattenthemen müssen beleuchtet werden, damit wir sie in Licht und Liebe auflösen können.

Nutzen wir die Mondkraft heute um Entscheidungen aus dem Bauch heraus zu fällen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs

Am Nachmittag erhalten wir durch die Sonne im Skorpion wertvolle Unterstützung, da sie sich mit dem Mond im Krebs zu einem Trigon verbindet. Dieser fördernde Aspekt stellt die Ausgeglichenheit her, denn zwischen Seele und Geist, sowie Wille und Gefühl herrscht vollkommene Harmonie. Daher schenkt diese Verbindung von Sonne und Mond inneres Gleichgewicht, große Beliebtheit und insgesamt einen gefestigten Charakter.

Das Sonne Mond Trigon stärkt aber auch die Gesundheit und bringt neue Kräfte mit sich, damit wir uns von Rückschlägen im Leben relativ schnell erholen können. Wie bei allen harmonischen Aspekten besteht jedoch die Gefahr, ein wenig träge zu werden, weil alles so gut läuft. Legen wir die Hände nicht in den Schoß, denn wir verfügen im Überfluss über kreatives Talent, das wir gewinnbringend einsetzen können, wenn wir uns nur einen Ruck geben würden.

Positive Einflüsse erhalten wir dann am Abend auch von Glücksplanet Jupiter, der ein harmonisches Sextil zum Mond im Krebs bildet. Dieser Aspekt eignet sich hervorragend für alle Aktivitäten, bei denen wir Erfolg und Wachstum suchen, denn Jupiter wirkt auf uns inspirierend. Außerdem ist es ein guter Zeitpunkt für Veränderungen. Wenn es ein Herzensprojekt gibt, haben wir gepuscht durch Jupiter, sehr gute Chancen für den nächsten Schritt der Verwirklichung.

Schöpfen wir unser ganzes Potential aus!

