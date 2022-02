Mondkraft heute 18. Februar 2022 – Sonne in Fische

Die Mondkraft heute bringt durch den Mond in der Jungfrau und dem Sternzeichenwechsel der Sonne in Fische widersprüchliche Einflüsse mit sich, die es zu vereinen gilt. Eine sensible Zeit beginnt, die von Neptun in Fische begleitet wird. Halten wir Rückschau und Vorschau! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Jungfrau – Mondphase: abnehmender Mond in der Jungfrau – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur – Sonne in Fische.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Lassen wir unser Herz sprechen!

Mondkalender und Mondkraft heute – Jungfrau-Mond und Sonne in Fische

Die Sonne wechselt heute vom luftigen Wassermann in das sensible Fische-Zeichen und schließt den astrologischen Zyklus ab. Wir sind nun die nächsten 30 Tage dazu aufgefordert, alle unsere Angelegenheiten abzuschließen, Frieden mit der Vergangenheit zu finden und uns auf neue Ereignisse und frische Energien vorzubereiten. Da der Mond noch in der erdigen Jungfrau steht, geht es bei der Mondkraft heute vorrangig um klare Regeln, Vernunft, Grenzen, Sicherheit und Pflichtbewusstsein. Die Sonne in Fische sorgt dabei für gegensätzliche Einflüsse, denn sie liebt die Grenzenlosigkeit und will die Vernunft und die klaren Regeln des Jungfrau-Mondes nicht akzeptieren.

Es ist heute deshalb unsere vorrangige Aufgabe, die gegensätzlichen Energien vom Mond in der Jungfrau und der Sonne in Fische zu verbinden. Es wird sicherlich nicht ganz einfach sein, die Kräfte der ordnungsliebenden Jungfrau mit den sensiblen Kräften der Fische in Harmonie zu bringen, jedoch kann der gegenseitige Austausch von Sonne und Mond jetzt eine gute Balance schaffen, wenn wenn wir die Energien bewusst anwenden.

.

.

Mit der Sonne in Fische wird aber auch unser Seelenleben positiv beeinflusst, so dass wir in der Lage sind, achtsam und vorsichtig vorzugehen, und die Mondenergien nutzen können, um mit Empfindsamkeit und Sensibilität wahrzunehmen, worum es uns wirklich geht.

Wir müssen nur den Mut haben, uns den unterschiedlichen Gefühlen zu stellen, damit es zu einer inneren Heilung und Seelenfrieden kommen kann. Oftmals haben wir unter dem Einfluss der Fische-Energie allerdings das Gefühl, dem Leben oder den Umständen hilflos ausgeliefert zu sein. Dann können wir besonders durch heilende Meditationen zu mehr Lebenskraft und Lebensenergie gelangen.

Bringen wir durch die sensiblen Energien der Sonne in Fische unser Seelenleben ins Gleichgewicht!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit der Sonne in Fische

Die Sonne in Fische hat immer auch Neptun in Fische um sich, so dass uns die sensible Fische-Energie die nächsten Wochen im Griff haben wird. Es erwartet uns eine sehr emotionale Zeit, in der so mancher von uns schneller am Wasser gebaut ist, da wir alles wesentlich tiefer empfinden als sonst.

Auch die sanftesten Umwelteinflüsse nehmen wir mit der Sonne in Fische noch wahr und lassen uns von ihnen durchs Leben treiben. Die neptunischen Kräfte wollen dabei feste Strukturen lösen, was aber immer wieder auch zu Orientierungslosigkeit führen kann. Allerdings hilft Neptun in Fische bei der Auflösung von allem Alten, so dass uns nichts mehr daran hindern wird, Verbesserungen in unserem Leben durchzuführen.

Neptun in Fische steht heute allerdings dem kritischen Jungfrau-Mond in Opposition gegenüber und vernebelt bei dieser Konstellation die klare Sicht auf die Dinge, die uns weiterbringen können. Die von der Sonne in Fische ermöglichte Innenschau und etwas Rückzug, während Neptun die Sicht vernebelt, wirken ausgleichend und klärend.

Verbinden wir Herz und Verstand zu einem harmonischen Miteinander!

.

..

Mondkraft heute mit Neptun in Fische



.

Tierkreiszeichen Jungfrau

Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Verdauungsorgane

Organsystem: Kreislauf

Veränderung auf Knopfdruck!

Tauche in die Welt deines Bewusstseins ein und erfahre dein Leben aus neuen Perspektiven!

.

.

*****

.

*****

.

.

*****

.

.

***** .

Mond-Magie der Mondkraft heute

Jetzt ist wirklich Klarheit angesagt! Klarheit darüber, wo wir stehen und wo unser Platz im Leben ist.

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau besonders gut:

Allgemein – Die Jungfrau-Energie will wissen, was abläuft. Überraschungen sind jetzt nicht unbedingt eine Freude. Versuchen wir deshalb ganz besonders flexibel zu sein. Nehmen wir uns vor, jede unerwartete Situation mit Gelassenheit hinzunehmen. Das erspart uns so manches Magendrücken.

Gesundheit – Die besondere Kraft der Jungfrau-Tage macht sich an der Tätigkeit der Verdauungsorgane bemerkbar. Sie wirkt auf Dünn- und Dickdarm, Milz und Bauchspeicheldrüse. Wir sollten deshalb auf eine ausgewogene Ernährung achten. Für eine leichte Fastenkost ist unser Körper jetzt besonders dankbar.

Gesundheits-Tipp – Beginnen wir jetzt mit einer Blutreinigungs- oder Entschlackungskur und verwenden dabei Brennnesseltee, denn dieser ist nun hochwirksam.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Jungfrau steht, ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Rettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren.

Garten/Pflanzen – Topfen wir alle Zimmerpflanzen um, die mehr Platz brauchen, dann gedeihen sie besonders üppig.

Fitness – Ein Spaziergang ist heute genau das Richtige. Verbringen wir viel Zeit draußen in der Natur, denn das stärkt Gesundheit und Immunsystem.

Schönheit/Wellness – Beim Jungfrau-Mond wird der Darm positiv beeinflusst – wir sollten deshalb wieder einmal eine Darmreinigung durchführen. Stärke deine Darmgesundheit >>>

Haare schneiden – Beim Jungfrau-Mond geschnitten, wachsen die Haare dichter und kräftiger nach.

Der abnehmende Mond lässt zudem die Haare langsamer nachwachsen.

Haushalt – Zum Waschen und Putzen brauchen wir jetzt besonders wenig Reinigungsmittel. Im Haushalt sollten wir auch allgemein für Ordnung sorgen.

Tages-Tipp – Schalten wir einfach alle Sorgen und Ängste aus und leben im Hier und Jetzt. Das ist wichtig, um Körper, Geist und Seele zu entlasten und zu stärken!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau vermeiden:

Gesundheit – Jungfrau-Tage sind ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Verdauungsorganen (vor allem Dünndarm), der Bauchspeicheldrüse und der Milz.

Fenster putzen – Auch wenn der Mond in Jungfrau das Waschen und Putzen positiv beeinflusst, sollten wir gänzlich aufs Fenster putzen verzichten, da wir keinen klaren Durchblick erhalten werden.

Einkochen – Kochen wir keine Marmelade ein, denn bei diesem Mondstand wird sie schneller schimmlig.

Tagesverbot – Wir sollten keine zu schweren Gerichte essen – unser Verdauungsapparat ist im Augenblick etwas angeschlagen und könnte nur allzu rasch beleidigt reagieren.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Vollmond Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

