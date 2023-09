Mondkraft heute 17. September 2023 – aufwühlender Mond in der Waage am Tag der Sonne

Die Mondkraft heute lässt mit dem Mond in der Waage am Tag der Sonne einige Stürme durchs Leben fegen. Die verhängnisvolle Verbindung von Venus und Jupiter wirbelt dabei jede Menge Staub auf und bringt massive Spannungen mit sich. Wirken wir den negativen Einflüssen entgegen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Waage – Mondphase: zunehmender Mond in der Waage – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus im Löwen – Venus Opposition Jupiter.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Verlieren wir uns nicht im Überschwang der Gefühle und bewahren die Seelenruhe.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in der Waage am Tag der Sonne

Jeder Planet ist einem Wochentag zugeordnet und hat besondere Energien im Gepäck. Sonntag ist der Tag der Sonne, die heute so manche spannungsgeladene Situation entschärfen kann, da sie uns Lebendigkeit, Vitalität, Klarheit und Optimismus schenkt. Außerdem spornt uns die Sonne durch ihre Lebenskraft und Energie zu Freude und Lebendigkeit an.

Aktivitäten mit Familie und Freunden stehen am Tag der Sonne an erster Stelle, aber genauso gut können wir auch einfach die Seele baumeln lassen. Vermeiden wir jedenfalls, schon zu viel an die nächste Woche zu denken, denn besonders am Abend verleitet der Sonntag zum unnötigen Grübeln.

Allerdings werden wir die Kraft der Sonne auch brauchen, denn der heutige Sonntag ist mit Spannungen und Konflikten durchzogen, die auch vor der Liebe nicht halt machen. Wir sollten deshalb darauf achten, das wir unser inneres Gleichgewicht wahren, da wir durch die negativen kosmischen Einflüsse sehr emotional reagieren werden!

