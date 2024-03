Mondkraft heute 16. März 2024 – Mond in den Zwillingen – Mondgöttin Lilith

Die Mondkraft heute mit dem Mond in den Zwillingen bringt durch Herrscherplanet Merkur geistige Klarheit und ungewöhnliche Einfälle mit sich. Die enge Verbindung zur Mondgöttin Lilith löst eine unterschiedliche Gefühlsenergie aus. Entfalten wir unser ganzes Potenzial! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Zwillinge – Mondphase: zunehmender Mond in den Zwillingen – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur im Widder – Mondgöttin Lilith – Wendepunkt der kosmischen Kräfte.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Gehen wir unseren Interessen nach und zeigen uns aufgeschlossen für alles Neue.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in den Zwillingen

Merkur macht uns als Zeichenherrscher der Zwillinge wortgewandt und diskussionsfreudig. Er schafft die ideale Voraussetzung für Bewerbungsgespräche oder das Lösen von privaten Konflikten. Prüfungen und Verhandlungen, eine persönliche Aussprache führen oder neue zündende Ideen für ein persönliches Projekt finden – all das steht durch Merkur heute unter einem guten Stern.

Allerdings sollten wir nicht zu risikofreudig sein und sehr wichtige Entscheidungen nicht sofort treffen, sondern noch einmal darüber schlafen. Wir verfügen allgemein gesehen durch den Einfluss von Herrscherplanet Merkur über einen ausgezeichneten Verstand und können uns in der Regel bestens in Wort und Schrift ausdrücken.

In die Tiefe geht es trotz eines regen Austausches jedoch nicht, denn durch den lebhaften Mond in den Zwillingen können wir uns nur schlecht konzentrieren, da unsere Aufmerksamkeit von Thema zu Thema huscht. Blitzartige Eingebungen können jedoch dafür sorgen, dass wir endlich die Lösung für ein bereits lang anstehendes Problem finden, mit dem wir uns immer wieder beschäftigt haben.

Merkur beeinflusst aber auch unsere Emotionen und die Gedanken. Daher sind wir schnell eingeschnappt, sobald man unser Gesagtes in Frage stellt. Andererseits besitzen wir jedoch die Fähigkeit, auf unbewusste Informationen zuzugreifen, insbesondere was den Gefühlsbereich betrifft.

Wir sind unter dem Merkur-Einfluss durch die Zwillinge-Energien jedoch eher ruhelos auf der Suche nach neuen Eindrücken, Wissen und Erfahrungen. Wobei die Betonung auf NEU liegt! Altes, schon bekanntes interessiert uns nämlich wenig.

Verleihen wir unseren Gedanken Flügel!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in den Zwillingen und Mondgöttin Lilith

Der Mond in den Zwillingen befindet sich heute auch in enger Verbindung zur Mondgöttin Lilith, wobei die Gefühlsenergie bis tief in unser Inneres hineinwirken wird. Lilith kann auch als die weibliche Kraft der Seele beschrieben werden, eine Energie, die schwer greifbar und nicht beherrschbar ist. Wenn diese schwer erfassbare weibliche Urkraft jedoch befreit wird und gelebt werden darf, dann steht uns ein unglaubliches und unverwüstliches Potenzial zur Verfügung.

Lilith führt in die Tiefen unserer Seele, so dass sich unsere Gefühlslage wieder beruhigt, falls diese etwas aus der Bahn geraten ist. Nutzen wir die Tiefgründigkeit, um wieder mit uns selbst ins Reine kommen zu können. Sollten wir mit Konflikten behaftet sein, erhalten wir außerdem die Möglichkeit, diese zu bereinigen. Lilith symbolisiert aber auch die unbewusste, geheimnisvolle und düstere Kraft der Seele.

Unermüdlich fordert sie die Beschäftigung mit unseren verdrängten Seiten ein und wird uns auch offenbaren, wo unsere tiefsten Seelenwunden sitzen. Nicht jeder mag diesen Weg gehen und lässt diese unerkannten Teile seiner selbst weiter im Dunkeln schlummern. Doch sind an diese Teile oft Fähigkeiten gebunden, die wir dann nie zu unserer Ganzheit hinzufügen können.

Tauchen wir in die tiefgründigen Energien von Lilith ein und akzeptieren unsere Schattenseiten!

Wie du diesen Tag am besten nutzen kannst, erfährst du hier

Mondkraft heute mit dem Mond in den Zwillingen



Die Alpenschau auf YouTube abonnieren

Tierkreiszeichen Zwillinge

Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Schulter, Arme, Hände

Organsystem: Drüsensystem

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Seit alters her wird aus Zedernüssen ein kostbares Öl hergestellt. Sehr empfehlenswert ist es für alle, die unter ungünstigen klimatischen und ökologischen Bedingungen leben, starken Energiefeldern ausgesetzt sind, sowie auch bei starker psychischer und emotionaler Anspannung.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Get in Tune with the Moon! Verbinden wir uns auf intuitive Weise mit den magischen Kräften des Mondes, die unser Leben in allen Bereichen verbessern können. Wann immer eine wichtige Entscheidung ansteht oder man ein bisschen Unterstützung von oben gebrauchen könnte: Einfach eine Karte ziehen und man erhält wertvolle Orientierungshilfen, innere Klarheit und frische Energie.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Wir grübeln über Dinge, die wir nicht ändern können, werden immer wieder von der Vergangenheit eingeholt oder halten an Menschen und Dingen fest, die uns nicht guttun. Loslassen, sich selbst lieben, positiv denken – das ist leicht gesagt, fällt im Alltag aber oft erstaunlich schwer. Erstelle jetzt deine persönliche „Loslass-Checkliste“ und arbeite sie Tag für Tag ab!

Wenn du fliegen willst, lass los, was schwer macht! Wenn du dein Inneres aufräumst, schaffst du Platz für Selbstvertrauen, Lebensfreude und inneren Frieden. Mit Mentaltraining und Selbstliebe zu mehr Leichtigkeit…

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge besonders gut:

Allgemein – Neugierig huscht beim Mond in den Zwillingen unsere Aufmerksamkeit von Thema zu Thema. Planen wir deshalb keine Aufgaben ein, die eine stundenlange Konzentration erfordern.

Gesundheit – Wer eher zu den Stubenhockern zählt, sollte gerade an den lebhaften Zwillinge-Tagen einen Spaziergang machen, denn die frische Luft kräftigt den Körper wunderbar.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Zwillinge steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht.

Garten/Pflanzen – Bei gutem Wetter können wir jetzt schon die ersten Blütenpflanzen einsetzen.

Fitness – Stärken wir Schultern und die Lunge durch eine gezielte Gymnastik in Verbindung mit Atemübungen!

Schönheit/Wellness – Eine sanfte Massage der Hände ist an Zwillinge-Tagen besonders wohltuend.

Haushalt – Öffnen wir alle Fenster und sorgen für Durchzug! Der Luftmond bringt mehr Frische ins Haus und entzieht den Räumen verstärkt die Feuchtigkeit.

Liebe – Erotik spielt beim Mond in den Zwillingen keine große Rolle. Uns interessiert ein anregender Gedankenaustausch mehr.

Beruf/Karriere – Wir können uns durch den luftig-leichten Mond in den Zwillingen nicht gut konzentrieren, sind dafür aber äußerst redegewandt und überzeugend.

Tages-Tipp – Das beste was wir heute für unsere Gesundheit tun können, sind ausgedehnte Spaziergänge an der frischen Luft. Auch eine Entgiftung des Körpers ist erfolgreich.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge vermeiden:

Gesundheit – Der Mond in Zwillinge ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Lunge, Bronchien, Luftröhre, obere Rippen, Schultern, Arme, Hände und Finger. Wer Probleme mit den Stimmbändern hat, sollte diese besonders schonen.

Ernährung – Wer bereits einen erhöhten Cholesterinspiegel hat, sollte beim Zwillinge-Mond komplett auf Fett und fettreiches Essen verzichten.

Tagesverbot – Gießen an Blütentagen (Zwillinge, Waage, Wassermann) lockt Schädlinge an – auch bei Zimmerpflanzen.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.