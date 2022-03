Mondkraft heute 14. März 2022 – selbstbewusster Mond im Löwen

Die Mondkraft heute führt durch den Mond im Löwen mit einem gestärkten Selbstbewusstsein in die Vollmondwoche. Herrscherplanet Sonne sorgt für Dynamik und Lebenskraft. Blicken wir voller Zuversicht nach vorne! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Löwe – Mondphase: zunehmender Mond in Löwe – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Sonne.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Legen wir alle Zweifel ab und gehen mit dem Mut des Löwen vor, dann können große Erfolge auf allen Ebenen erzielt werden!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Löwen und Herrscherplanet Sonne

Bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen rückt der Einfluss von Herrscherplanet Sonne in den Mittelpunkt, die für das zentrale Anliegen steht, die Persönlichkeit zu entfalten und in die Lebendigkeit zu gehen. Alle Hürden können durch die geballte Sonnenkraft überwunden und ins Auge gefasste Pläne erfolgreich umgesetzt werden. Wir erlangen Selbstsicherheit und innere Unabhängigkeit allerdings nur dann, wenn wir nicht danach streben, uns von äußerem Beifall abhängig zu machen, wenn wir etwas erreicht haben – Sonst drehen wir uns im Kreis.

Was uns aber vor allem auszeichnet, ist unsere entschlossene Art zu handeln. Mit brennender Leidenschaft verfolgen wir mutig unsere Ziele. Etwas halbherzig zu tun, kommt dabei nicht in Frage. Wenn wir zur Tat schreiten, dann aus tiefster Überzeugung.

.

.

Die heute wirkenden positiven Einflüsse werden vor allem dann in unserem Leben sichtbar und finden ihren Ausdruck, wenn wir auch bereit sind, Verantwortung für unser Leben zu übernehmen. Je mehr wir auf uns selbst vertrauen und nicht auf die Hilfe anderer warten, desto stärker rückt die Sonnen-Energie in den Vordergrund.

Der ewige Kampf mit uns selbst hat heute einmal Pause, denn wir sind mit uns selbst im Reinen. Es herrscht Klarheit, ein Gefühl der Sicherheit kommt auf und der Weg scheint frei von Hindernissen.

Lassen wir uns von den dynamische Energien zu Höchstleistungen anspornen, denn dann wird dieser Tag in den verschiedensten Bereichen von Erfolg gekrönt sein

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen

Nicht nur Herrscherplanet Sonne treibt uns zu Höchstleistungen an, denn die dynamischen Energien des Mond im Löwen unterstützen uns tatkräftig , damit wir alles voranbringen, was wir uns vorgenommen haben. Merkur schenkt uns dabei die Fähigkeit, alle Faktoren einer Angelegenheit gründlich zu überdenken. Wir reagieren deshalb wohlüberlegt und sind uns auch der Konsequenzen bewusst.

Um die starken kosmischen Einflüsse der Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen optimal nutzen zu können ist es jedoch nötig, sich von all dem zu befreien, was einer Neuausrichtung noch im Weg steht. Durch die Lebenskraft und Lebensenergie, die wir verstärkt zu spüren bekommen, werden wir voller Dynamik durch die Vollmondwoche geführt, die mit dem Vollmond am 18. März dann in einen spürbaren Wandel führt, der sich in allen unseren Lebensbereichen auswirken wird.

Optimismus und Zuversicht bestimmen diesen Mondtag und wir vertrauen in die Zukunft, da wir wissen, wie wir Hindernisse überwinden können. Inspirationen und Visionen sind dabei so leicht abrufbar wie nie. Spüren wir die Kraft und Lebendigkeit und freuen wir uns auf die positive Energie, die uns auf völlig neue und überraschende Wege führen kann.

Nutzen wir die dynamischen Energien, die uns mit aller Kraft vorwärts treiben werden!

.

..

Die Mondkraft heute mit dem Mond in Löwe



.

Tierkreiszeichen Löwe

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß, Frucht

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Herz

Organsystem: Sinnesorgane

Veränderung auf Knopfdruck!

Tauche in die Welt deines Bewusstseins ein und erfahre dein Leben aus neuen Perspektiven!

.

.

***** .

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

.

***** .

Mond-Magie der Mondkraft heute

Das ist ein guter Tag für alle Vorhaben, die ein wenig Mut erfordern. Eine Redensart besagt: „Wer etwas wirklich will, findet Wege. Wer etwas nicht will, findet Ausreden.“ In diesem Sinne ist es nun an der Zeit, sich einen Ruck zu geben und direkt auf sein Ziel los zu gehen.

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Löwe besonders gut:

Allgemein – Mit dem Mond im feurigen Löwen flirtet es sich einfach besser. Wenn wir also Gelegenheit haben auszugehen, sollten wir das nicht verschieben! Kinder stehen beim Löwe-Mond allerdings immer im Mittelpunkt. Schließlich sind sie Sinnbild des Lebens, deshalb ist Spielen heute enorm wichtig.

Gesundheit – An Löwetagen leiden viele Menschen unter Rückenschmerzen und schlaflosen Nächten. Entspannungsübungen tun daher gerade jetzt besonders gut.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Löwe steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken.

Garten/Pflanzen – Bei zunehmenden Mond sollte man keine Pflanzen zurückschneiden, das würden sie vermutlich nicht überleben. Obst- und Ziergehölze können hingegen nun veredelt werden.

Fitness – Je länger und je mehr wir sitzen, desto höher steigt das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen und Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes. Nutzen wir die Löwen-Power für ein kraftvolles Training!

Schönheit/Wellness – Der Löwe-Mond eignet sich ganz hervorragend für einen neuen Haarschnitt, besonders wenn wir feines Haar haben.

Haushalt – Nehmen wir an Löwe-Tagen kreative Arbeiten im und um das Haus oder die Wohnung vor. Nutzen wir den Tag auch, um Unnützes auszusortieren.

Tages-Tipp – Rufen wir dem Leben ein lautes “JA” zu!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Löwe vermeiden:

Gesundheit – Löwe-Tage sind ungünstig für Operationen und Behandlungen an Herz, Rücken, Zwerchfell, Schlagadern und für alle Eingriffe, die den Blutkreislauf betreffen.

Wäsche waschen – Trotz gleicher Waschpulvermenge wird die Wäsche nicht so sauber wie sonst. Warten wir mit dem Wäsche waschen bis nach dem Löwe-Mond.

Tagesverbot – An Löwe-Tagen kann der Kreislauf schnell überlastet sein. Hüten wir uns vor all zu viel körperlicher Anstrengung, auch wenn wir uns fit fühlen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.