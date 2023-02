Mondkraft heute 14. Februar 2023 – Mond in Schütze am Valentinstag

Die Mondkraft heute versetzt mit dem befreienden Mond in Schütze in eine von Optimismus und Hoffnung geprägte Stimmung. Liebesplanet Venus, Glücksplanet Jupiter und die Sonne im Wassermann bereichern den Valentinstag mit besonders harmonischen Energien. Wagen wir einen großen Schritt nach vorne! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Schütze – Mondphase: abnehmender Mond in Schütze – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Jupiter im Widder – Venus Sextil Mond – Jupiter Trigon Mond – Sonne Sextil Mond – Wendepunkt.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Sehen wir über Schwächen und Fehler anderer hinweg!

Mondkalender und Mondkraft heute am Valentinstag – Mond in Schütze

Mit dem dynamischen Mond in Schütze werden wir heute am Valentinstag mit einer Welle von neuer Energie durchströmt. Da wir es bei der Mondkraft heute nur mit unterstützenden Konstellationen zu tun bekommen, können wir uns ganz auf die Ziele fokussieren, die wir erreichen wollen. Es gelingt uns außerdem, alte Ängste loszulassen und unsere innere Stärke zu aktivieren, so dass wir voller Kraft alles in Angriff nehmen können, was zu einem erfolgreichen Ende geführt werden soll.

Wir genießen es, unseren Geist schweifen zu lassen oder in tiefschürfenden, gehaltvollen Gesprächen über den Sinn des Lebens zu diskutieren. Besonders jedoch zeichnen wir uns durch unsere Wahrheitsliebe aus. Auf die Barrikaden gehen wir allerdings, wenn wir das Gefühl haben, unsere Freiheit und Unabhängigkeit wird eingeschränkt, da wir es nicht ertragen können, eingeengt oder in eine starre Alltagsroutinen gepresst zu werden!

Die Mondkraft heute versetzt uns mit dem Mond in Schütze in eine Aufbruchstimmung, so dass wir mit Enthusiasmus, Idealismus und Zuversicht immer wieder dazu angetrieben werden, zu neuen Ufern aufzubrechen. Wir sind voller unbändiger Lebensenergie, können aus dem Vollen schöpfen, haben Lust auf Reisen und eine Horizonterweiterung. Sollten sich uns unerwartete Hindernisse in den Weg stellen und unseren Erfolg und unser Wachstum ausbremsen, sorgt der Mond in Schütze dafür, dass wir selbst unter noch so widrigen Umständen alle Hürden überwinden können. Es warten auf uns jetzt mehr Entfaltung, Expansionsmöglichkeiten, neue Chancen und neue Gelegenheiten – Wir müssen diese nur zu nutzen wissen. Schlagen wir eine neue Richtung ein!

Kosmische Energie der Mondkraft heute am Valentinstag mit dem Mond in Schütze

Wir dürfen uns heute am Valentinstag über besonders harmonische und liebevolle kosmische Einflüsse freuen, denn Glücksplanet Jupiter und Liebesplanet Venus schütten ihr Füllhorn über uns aus. Ein Mond Jupiter Trigon stimmt uns heiter und weckt unseren Großmut anderen gegenüber. Mit dieser kraftvollen Konstellation gelingt es uns zudem, anspruchsvolle und komplizierte Aufgaben zu meistern. Außerdem besitzen wir starke geistige Fähigkeiten und sind damit in der Lage, unseren Gedanken auch Taten folgen zu lassen. Wir verfügen auch über eine gute Urteilskraft, so dass es uns gelingt, klare Entscheidungen zu fällen.

Liebesplanet Venus, die sich mit dem Mond in Schütze zu einem Sextil verbindet, schenkt gerade heute am Valentinstag besonders harmonische Energien. Diese Konstellation schenkt die wundervolle Möglichkeit, die bestehende Beziehung zu festigen, denn wir glänzen durch Aufgeschlossenheit und Anpassungsfähigkeit. Da uns durch diesen Einfluss von Liebesplanet Venus die Harmonie über alles geht, meiden wir Auseinandersetzungen und können wackelige Beziehungen wieder auf ein festes Fundament stellen.

Schließlich erhalten wir noch durch die Sonne in der Waage wertvolle Unterstützung, da sie sich mit dem Mond in Schütze ebenfalls zu einem förderlichen Sextil verbindet. Dieser Aspekt stellt die Ausgeglichenheit her, denn zwischen Seele und Geist, sowie Wille und Gefühl herrscht vollkommene Harmonie. Daher schenkt diese Verbindung von Sonne und Mond inneres Gleichgewicht, große Beliebtheit und insgesamt einen sehr gefestigten Charakter. Das Sonne Mond Sextil stärkt aber auch die Gesundheit und bringt neue Kräfte mit sich, damit wir uns von Rückschlägen im Leben relativ schnell erholen können.

Lassen wir uns heute am Valentinstag von den liebevollen und harmonischen Mondenergien leiten!

Mondkraft heute mit dem Mond in Schütze am Valentinstag



Tierkreiszeichen Schütze

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Oberschenkel, Venen

Organsystem: Sinnesorgane

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Spermidin ist der lang gesuchte Schlüssel für ein aktives und gesundes Leben bis ins hohe Alter. Der Boosting-Effekt auf die Recycling-Prozesse in unseren Zellen hat eine enorme Wirkung.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Das Herz ist unser wichtigstes energetisches Zentrum, der Sitz unserer Weisheit und die Quelle unserer Intuition. Ist das Herz krank, so ist der gesamte Organismus betroffen. Lumira hilft uns dabei, im Lärm des Alltags, wieder die Stimme unseres Herzens zu hören und führt uns in die geheimnisvolle fünfte Herzkammer.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Ständig stehen wir unter Druck und haben das Gefühl, die Masse an Aufgaben gar nicht bewältigen zu können. Wir empfinden unser Leben als nicht mehr im Gleichgewicht. Meist liegt das jedoch nicht daran, dass wir zu viel erledigen, sondern dass wir uns mit den falschen Dingen beschäftigen.

Machen wir uns mit dem alten Wissen um die Natur- und Mondrhythmen vertraut. Eignen wir uns Kenntnisse an, die von langfristigem Wert sind, wie zum Beispiel Heilen aus eigener Kraft bei Mensch und Tier, wahrhaft gesunde Ernährung, harmonische Bewegung oder das Geheimnis eines erfolgreichen Neuanfangs. Erfahren wir aber auch, wie wir mit Hilfe des Tiroler Zahlenrads unser körperliches und seelisches Immunsystem stärken.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Schütze besonders gut:

Allgemein – Was heute getan wird, sollte einem höheren Sinn folgen und ein klares Ziel haben. Dabei lässt man sich durch den Schütze-Mond aber gerne vom Ziel ablenken. Wichtig ist deshalb, den begonnenen Weg zu Ende zu gehen.

Gesundheit – Da Leber und Galle unter dem Einfluss des Schütze-Mondes stehen, durchläuft unser Körper jetzt einen natürlichen Selbstreinigungsprozess.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Sternzeichen Schütze steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken.

Garten/Pflanzen – Düngen wir heute unsere Pflanzen, da die Nährstoffe besonders gut aufgenommen werden.

Fitness – Achten wir beim Sport besonders auf den Rücken. Wer zu Ischias neigt, sollte heute auf keinen Fall Hüften und Oberschenkel strapazieren.

Schönheit/Wellness – Schütze-Tage sind ein besonders guter Zeitpunkt, um reinigende und ausleitende Maßnahmen zu ergreifen. So kann zum Beispiel die Cellulite an den Oberschenkeln laut Mondkalender an diesen Tagen besonders gut bekämpft werden.

Haarpflege – Eine Haarfarbe wird besonders intensiv und hält lange an. Auch Haarkuren sind wirkungsvoller als an anderen Mondtagen.

Tages-Tipp – Auf zu neuen Ufern!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Skorpion vermeiden:

Gesundheit – Der heutige Tag ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Geschlechts- und Ausscheidungsorganen, der Prostata, dem Enddarm, dem After und von Hämorrhoiden. An Tagen mit Mond im Skorpion sollte man Operationen im gesamten Unterleib vermeiden. Bei schlechter Aspektierung drohen unentdeckte Blutgerinnsel oder schlimmstenfalls üble Infektionen.

Es können beim Skorpion-Mond auch vermehrt Frauenleiden auftreten. Scharfgabe beugt dem erfahrungsgemäß vor.

Tagesverbot – Hüten wir uns vor größeren körperlichen Anstrengungen, denn momentan reagiert unser Körper darauf besonders empfindlich.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

