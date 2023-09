Mondkraft heute 13. September 2023 – ordnender Mond in der Jungfrau

Der Mond in der Jungfrau eignet sich auch dafür, alles was bisher nicht wirklich rund gelaufen ist, wieder in Ordnung zu bringen. Versuchen wir, alles in geregelte Bahnen zu bringen und alles hinter uns zu lassen, was Unruhe oder Chaos in unser Leben gebracht hat.

Alles was nicht mehr förderlich ist, sollte von uns verabschiedet werden und den klärenden Energien übergeben werden. Nehmen wir uns zudem die nötige Zeit für alles, was wir noch voranbringen wollen, denn wir besitzen die Fähigkeit, aus unserem Gefühl heraus unsere Erkenntnisse zu verarbeiten und nutzbringend anzuwenden.

Bringen wir wieder Ordnung in unser Leben!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau

Ab Mittag werden wir jedoch von Karmaplanet Saturn bedrängt, der uns einiges abverlangen wird und Beschränkungen, Gemütsdepressionen, Unzufriedenheit, Eigensinnigkeit sowie Unaufrichtigkeit mit sich bringen kann. Da er in Opposition zum Mond in der Jungfrau steht wird vor allem unser Seelenleben beeinflusst, was uns in geistiger Hinsicht hemmt und in eine melancholische Stimmung versetzt. Dieser Aspekt löst eine eher depressive Stimmung aus und jede Situation scheint schlimmer zu sein, als sie eigentlich ist.

Wir können durch den negativen Saturn-Einfluss auch schwere seelische Krisen und Prozesse durchleben, die uns jedoch durch eine völlige neue Sichtweise auf viele Dinge zu wertvollen Erkenntnissen führen werden, um gestärkt daraus hervorzugehen. Lassen wir unser altes Karma hinter uns und verstellen wir uns nicht länger den Weg in eine von Wärme getragene Zukunft, für die es sich zu kämpfen lohnt.

Lassen wir uns durch emotionale Ausbrüche nicht ins Aus katapultieren!

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Verdauungsorgane

