Mondkraft heute 13. Oktober 2023 – Mond in der Waage – Neumondphase

Die Mondkraft heute lässt mit dem Mond in der Waage und Herrscherplanet Venus die Liebessterne heller leuchten. Mars und Saturn schenken neuen Schwung. Wir treten in eine kraftvolle Neumondphase zum Neumond in der Waage ein! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Waage – Mondphase: abnehmender Mond in der Waage – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus in der Jungfrau – Mars Trigon Saturn – Neumondphase zum Neumond in der Waage.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Lassen wir uns von Harmoniekräften leiten und kümmern uns intensiv um unsere Beziehungen!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in der Waage in der Neumondphase

Mit dem Mond in Waage besteht ein großes Harmoniebedürfnis und der Wunsch nach Begegnung, Kontakt und Austausch mit anderen. Da wir bereits in die Neumondphase zum Neumond in der Waage treten, der morgen um 19.56 Uhr in eine wundervolle Zeit der Erneuerung und Veränderung führt, ist eine spürbare Aufbruchstimmung und Abenteuerlust vorherrschend sowie eine erwachende Neugierde auf alles, was um uns herum geschieht.

In der Liebe nimmt in dieser Neumondphase Liebesplanet Venus als Herrscherplanet der Waage das Zepter in die Hand. Besonders wenn es um eine neue Liebe geht, sollten wir die Augen offen halten, da die Liebesenergie der Venus das Singledasein beenden kann. Aber auch bestehende Partnerschaften erhalten einen neuen Liebesschub und werden wieder besser funktionieren.

Durch Zeichenherrscher Venus stehen Beziehungen, Freundschaften und eine neue Liebe unter einem guten Stern. Die kosmischen Einflüsse können uns besonders harmonische Stunden bescheren und das Bedürfnis nach Ausgeglichenheit sowie die Bereitschaft, in bestehenden Konfliktsituationen Frieden stiften zu wollen, haben jetzt absoluten Vorrang.

Altes und Neues treffen in dieser Neumondphase zum Neumond in der Waage aufeinander und wir werden bereits durch die Mondkraft heute vor die Entscheidung gestellt, ob wir uns auf das Neue und Unbekannte einlassen möchten oder ob wir lieber beim Alten, aber lediglich vermeintlich Sicheren verharren wollen.

Übernehmen wir Verantwortung für uns und unsere Zukunft, dann können wir neue Wege finden, die uns ermuntern, sich allem Neuen komplett zu öffnen – auch wenn dies bedeutet, dass wir gewisse Risiken eingehen und gravierende Veränderungen in Kauf nehmen müssen, um unsere Ziele zu erreichen.

Begeben wir uns mutig in eine aufregende und lebhafte Zeit, die viel Neues und Unerwartetes für uns bereit hält!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage in der Neumondphase

Sorgfältige Arbeit und verantwortungsbewusste Partnerschaften werden die nächsten beiden Tage durch ein Trigon zwischen Mars und Saturn gefördert. Zielstrebigkeit, Stehvermögen und Unerschütterlichkeit lassen uns deshalb auch beim morgigen Neumond viel erreichen. Es gelingt uns, sehr hart, geduldig und ausdauernd zu arbeiten, wobei wir auch bei Schwierigkeiten vollen Einsatz zeigen werden.

Da wir nun viel Ehrgeiz besitzen, arbeiten wir koordiniert und praxisorientiert. Dabei legen wir besonderen Wert auf Sorgfalt, Ordnung und Effizienz. Unter diesem positiven Aspekt denken wir allerdings erst reiflich über etwas nach, bevor wir die Dinge in die Tat umsetzen. Ebenso überlegt sind unsere Entscheidungen, die wir erst dann treffen, wenn alle Konsequenzen abgewogen wurden. Daher brauchen wir länger als andere, um einen endgültigen Entschluss zu fassen.

Hinsichtlich der Liebe und Sexualität zeigen wir uns ebenfalls äußerst verantwortungsbewusst, aber auch zurückhaltend. Wir treffen zwar erst nach reiflicher Überlegung die Entscheidung zu einer möglichen Bindung, erweisen dann jedoch dem auserwählten Partner Stabilität sowie absolute Loyalität und Treue.

Wir können mit unbändiger Energie und Ausdauer punkten!

