Mondkraft heute 11. Oktober 2023 – Mond in der Jungfrau – Pluto direktläufig

Die Mondkraft heute bringt mit dem Mond in der Jungfrau Ordnung in verworrene Situationen. Glücksplanet Jupiter schenkt Wachstum und bringt Reichtum auf allen Ebenen. Pluto direktläufig läutet einen Wandel ein. Wachsen wir über uns hinaus! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Jungfrau – Mondphase: abnehmender Mond in der Jungfrau – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur in der Waage – Mond Trigon Jupiter – Pluto direktläufig.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Wir müssen bereit sein, uns von dem Leben zu lösen, das wir geplant haben, damit wir das Leben finden, das auf uns wartet – Joseph Campbell.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in der Jungfrau

Der Mond in der Jungfrau eignet sich heute dafür, alles was bisher nicht wirklich rund gelaufen ist, wieder in Ordnung zu bringen. Versuchen wir, alles in geregelte Bahnen zu bringen und alles hinter uns zu lassen, was Unruhe oder Chaos in unser Leben gebracht hat. Alles was nicht mehr förderlich ist, sollte von uns verabschiedet werden und den klärenden Energien übergeben werden.

Die Mondkraft heute lädt uns dazu ein, die richtigen Prioritäten zu setzen und unseren Detailfragen die nötige Aufmerksamkeit zu schenken. Wir sind auch dazu aufgefordert, alles zu verbessern und umzustrukturieren, um es in einem für uns besseren System neu zu ordnen. Sorgen wir jedoch bei all den Planungsarbeiten und alltäglichen Belangen immer wieder für eine gute Balance zwischen Geist und Körper.

Glücksplanet Jupiter schüttet am späten Nachmittag sein Füllhorn über uns aus, denn er verbindet sich ab 17.00 Uhr mit dem Mond in der Jungfrau zu einem förderlichen Trigon. Jupiter weist durch diesen Aspekt auf Bereiche hin, wo wir das Beste erreichen wollen: Fülle, Freude, Leichtigkeit, Erfolg. Es geht dabei um Wachstum und Expansion, wobei es uns gelingt, anspruchsvolle und komplizierte Aufgaben zu meistern.

Dieses Mond Jupiter Trigon steht für Reichtum auf allen Ebenen, wobei der emotionalen Seite eine ganz besondere Bedeutung zukommt, so dass wir auch in der Partnerschaft von dieser Verbindung profitieren können. Es herrscht Vertrauen und Nähe, und dadurch bestärkt gewinnen wir an Zuversicht, die wiederum Ausgangspunkt für unsere Weiterentwicklung ist.

Außerdem besitzen wir starke geistige Fähigkeiten und sind damit in der Lage, unseren Gedanken auch Taten folgen zu lassen. Wir verfügen über große Intelligenz, eine rasche Auffassungsgabe, einen scharfen Intellekt und haben eine gute Urteilskraft, so dass wir in der Lage sind, klare Entscheidungen zu fällen.

Öffnen wir uns den Glücksquellen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Pluto direktläufig

Machtplanet Pluto wird direktläufig im Steinbock und beendet seine lange Rückläufigkeit, die am 1. Mai im Wassermann begonnen hat. Durch seine Direktläufigkeit beschleunigen sich die Prozesse wieder, die mit Wandlung und Loslassen zu tun haben. Die Bearbeitung von Schattenthemen wird ebenfalls wieder stärker vorangetrieben.

Pluto direktläufig läutet nun ein wichtige Zeit ein, in welcher wir für einen Wandel sorgen und über uns hinauswachsen können. Was zuletzt unter Plutos Rückläufigkeit nicht möglich war oder nur zäh voranging, kann somit wieder tatkräftig umgesetzt werden.

Wenn Pluto uns mit seinen intensiven und direktläufigen Energien beeinflusst, gelingt es aber auch leichter, belastende Themen oder Umstände zu erfassen und Maßnahmen zu ergreifen, um eine Situation zum Besseren zu wenden. In jedem Fall bringt Pluto eine große Tiefgründigkeit mit sich, die angenommen und genutzt werden sollte, auch wenn diese erstmal beängstigend wirken kann.

Lassen wir los, was uns festhält und öffnen uns den intensiven Pluto-Energien.

