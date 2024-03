Mondkraft heute 11. März 2024 – Merkur im Widder – Venus in den Fischen

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Widder schenkt durch Merkur im Widder mehr Power im Denken und sorgt für originelle Ideen. Venus in den Fischen bringt romantische und empathische Einflüsse mit sich. Entfesseln wir unsere Willensstärke und starten neu durch! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Widder – Mondphase: zunehmender Mond im Widder – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mars im Wassermann – Merkur im Widder – Venus in den Fischen.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Wir stecken derzeit voller Elan, Tatendrang und Unternehmungslust. Leben wir dieses Gefühl ruhig aus!

Mondkalender und Mondkraft heute – Merkur im Widder

Bereits gestern erfolgte zeitgleich mit dem auch heute noch spürbaren Neumond der Zeichenwechsel von Merkur, der die träumerischen und nebulösen Fische verlassen hat und in den dynamischen Widder gewechselt ist. Durch Merkur im Widder sind wir in unserem Denken nun besonders schnell, was sich auch in spontanen Handlungsweisen äußern wird.

In Gesprächen haben wir außerdem eine sehr schnelle Auffassungsgabe, reden nicht lange um den heißen Brei, sondern kommen schnell auf den Punkt. Dies erwarten jedoch ebenso von unserem Umfeld. Verlaufen Gespräche langsam mit vielen Wiederholungen werden wir sehr schnell ungeduldig und reagieren ab und an sogar genervt und unbeherrscht.

In kontroversen Diskussionen fühlen wir uns besonders herausgefordert und versuchen uns mit unserer Schlagfertigkeit durchzusetzen und in der Vordergrund zu spielen. Dabei vergreifen wir uns hin und wieder auch in der Wortwahl, was das Gegenüber sehr verletzen kann.

.

.

Durch den Einfluss von Merkur im Widder sind wir allerdings intuitive Denker mit vielen originellen Ideen. Diese tauchen jedoch schneller auf, als dass sie alle umsetzbar wären. Auch wenn unsere Ideen anfangs mit vollem Enthusiasmus aufgenommen werden, verfolgen wir diese aufgrund unserer Ungeduld und Impulsivität meist nicht bis zum Ende.

Wenn es darum geht Entscheidungen zu treffen, betrachten wir die Dinge aus einer sehr subjektiven Sichtweise und reagieren daher häufig allzu impulsiv. Wir zeichnen uns aber durch eine entschlossene und ehrgeizige Denkweise aus, weshalb wir risikobereit sind und durchaus bereit, etwas zu investieren, um weiter zu kommen.

Halten wir bei hitzigen Diskussionen unsere Zunge in Zaum und prüfen zuerst alle Fakten!

.

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Venus in den Fischen

Liebesplanet Venus verlässt am späten Abend den luftig-leichten Wassermann und wechselt in das feinfühlige Tierkreiszeichen Fische, wo wir mit tollen Liebesenergien versorgt werden. Die Venus in den Fischen symbolisiert den Aspekt der Harmonie, Schönheit, Lebensfreude und die Suche nach Ausgleich, wobei Mitgefühl und Hilfsbereitschaft eine große Rolle spielen.

Wir verspüren somit das Bedürfnis Brücken zu bauen, um scheinbar Gegensätzliches zu versöhnen. Venus in den Fischen weckt aber auch unsere romantische Ader und verkörpert ausserdem die Weiblichkeit und Erotik sowie das Bedürfnis nach einem Gegenüber, wobei die Magie der Liebe Einzug halten wird. Partnerschaft, Beziehung und Ehe sind daher nun die Hauptbereiche der Venus, genauso wie Kontaktfreude und vermittelnde Funktionen.

Wenn die Venus in den Fischen steht werden wir empathischer und gebender. Der Liebesplanet öffnet uns für Spiritualität, für die Verbundenheit mit allen Wesen und der Erde und letztlich auch für eine „höhere Führung“. Die Fische-Venus ist sehr emotional und entwickelt somit ein intuitives Gefühl für die Bedürfnisse des Gegenübers.

Achten wir jedoch darauf, dass wir uns nicht zu sehr anpassen und dabei unsere eigenen Bedürfnisse in den Hintergrund rücken. Bleiben wir deshalb nicht nur liebevoll im Umgang mit anderen, sondern auch mit uns selbst.

Stellen wir mit der feinfühligen Venus in den Fischen unsere Liebes-Antenne auf Empfang!

.

.

.

Die Mondkraft heute mit Venus in den Fischen



.

Tierkreiszeichen Widder

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Kopfbereich bis Oberkiefer

Organsystem: Sinnesorgane

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Viele schwere Erkrankungen, die unsere moderne Ernährungsweise mit sich bringt, lassen sich durch Hafertage sanft, aber wirksam lindern. Die einfache Ernährungsumstellung wird zur Reset-Taste, mit der der Stoffwechsel auf gesunde Art neu gestartet wird.

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Omega-3-Fettsäuren sind lebensnotwendig, der Körper kann sie jedoch nicht selbst bilden. Sie verbessern die Fließeigenschaften des Blutes, hemmen die Blutgerinnung, wirken Blutdruck senkend, entzündungshemmend und beeinflussen den Fettstoffwechsel positiv.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Es gibt Zeiten, in denen einfach nichts klappt und man kann tun, was man will, die Lage bessert sich nicht. Aber auch wenn alles dunkel erscheint und wir uns wie begraben fühlen, dann werden wir vielleicht gerade wie eine Blume neu gepflanzt. Haben wir also Geduld, wir werden wieder aufblühen!

.

90 Prozent unserer Krankheiten und Schmerzen entstehen durch emotionale Altlasten!

Wir wissen jedoch, dass in uns ein enormes Potenzial zur Selbstheilung schlummert. Wenn wir unsere Selbstheilungskräfte sinnvoll und gezielt nutzen, können wir authentischer, gelassener und gesünder werden!

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Widder besonders gut:

Allgemein – Der Widder-Mond hat eine kämpferische Kraft. Im täglichen Leben lassen sich mit dieser Kraft ganz wunderbar wichtige Dinge neu beginnen. Arbeiten, die in letzter Zeit nur stockend vorangingen, können mit neuer Energie und Lust weitergeführt werden.

Gesundheit – Versuchen wir, Stress zu vermeiden, denn Migräne und Kopfschmerzen sind beim Widder-Mond ziemlich häufig. Trinken wir viel Wasser, wenn wir geistig arbeiten müssen, denn das kann uns vor Spannungskopfschmerzen bewahren. Achten wir auch darauf, dass wir unsere Augen nicht überanstrengen, wie zum Beispiel am Computer oder beim Fernsehen.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Widder steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken.

Garten/Pflanzen – Das Gießen unserer Pflanzen sollten wir auf alle Fälle vermeiden.

Fitness – Stresshormone und überschüssige Energie baut man am schnellsten durch Bewegung ab. Bei intensiven Bewegungen entwickeln wir ungeahnte Kräfte. Überwinden wir den inneren Schweinehund und nehmen unsere Fitness-Ziele als Herausforderung an.

Schönheit/Wellness – Massieren wir sanft und ausgiebig die Kopfhaut, um Kopfschmerzen zu lindern und Verspannungen zu lösen, die beim Widder-Mond verstärkt auftreten können.

Haushalt – Widder-Tage eignen sich gut für das Einkochen von Marmelade und Früchten. Das Aroma ist dann besser und die Haltbarkeit länger.

Liebe – Der temperamentvolle Widder macht uns sehr leidenschaftlich. Wir sollten jedoch nichts auf Spiel setzen, denn die Gefahr eines Seitensprungs ist sehr hoch.

Beruf/Karriere – Wir sind ehrgeizig und hoch motiviert, sollten aber darauf achten, dass wir in der Hitze des Gefechts keine Fehler machen.

Tages-Tipp – Erledigen wir unsere Aufgaben sorgfältig und konzentriert. Wer sich zur Eile hetzen lässt, muss damit rechnen, dass Fehler passieren.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Widder vermeiden:

Gesundheit – Widder-Tage sind ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Kopf, Gehirn, Augen, Zähnen und den Blutbahnen. Auch der Muskelapparat sollte vor Skalpellen verschont bleiben. Allgemein sollte man beim Widder-Mond auf alle Eingriffe verzichten, bei denen geschnitten wird.

Allgemein – Verzichten wir auf Kaffee oder Schokolade und andere Genussmittel, da diese durch den Widder-Mond bei empfindlichen Menschen Migräne auslösen können. Dies gilt übrigens auch für den Geschmacksverstärker Glutamat!

Tagesverbot – Wer unerwünschte Körperhaare entfernt, muss mit unschönen Entzündungen rechnen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

.

