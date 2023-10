Mondkraft heute 10. Oktober 2023 – Mondpause zum Mond in der Jungfrau

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen raubt durch eine kritische Verbindung von Saturn und Venus die Lebensfreude und bringt Enttäuschungen mit sich. Nach der Mondpause zum Mond in der Jungfrau belastet Saturn die Stimmungslage. Stellen wir die Liebe auf den Prüfstand! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 14.03 Uhr im Sternzeichen Jungfrau – Mondphase: abnehmender Mond in der Jungfrau – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur in der Waage – Venus Opposition Saturn – Mond Opposition Saturn – Mond Konjunktion Venus.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Heute sollten wir einfach nur beobachten und abwägen. Wenn wir uns Mühe geben und die Dinge ganz ehrlich betrachten, finden wir auch Lösungen!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mondpause zum Mond in der Jungfrau

Saturn wird uns bereits ab 8.00 Uhr durch eine herausfordernde Verbindung mit Liebesplanet Venus arg zusetzen und sowohl unser Gefühlsleben als auch unsere Beziehungen schwer belasten. Empfindungen, die gerade noch lebendig waren, scheinen uns urplötzlich abhandengekommen zu sein. Wir fühlen uns ernüchtert und können irgendwie nichts mehr spüren.

Es fühlt sich an, als wäre die Beziehung zu Ende. Es kommt häufig zur Entfremdung und zu Trennungen, vor allem, wenn die Beziehung bisher eher oberflächlich war und keinen besonderen Tiefgang hatte. Man verlässt den Partner oder wird verlassen, denn die Verliebtheit weicht Ernüchterung und Enttäuschung.

Möglicherweise müssen wir auch gesellschaftliche oder familiäre Verpflichtungen erfüllen, die uns stark einengen und einiges von unserer Lebensfreude nehmen. Die Kontakte zu anderen Menschen gestalten sich außerdem schwieriger als gewohnt, alles bekommt eine ernsthafte Note und endet öfters in Enttäuschungen

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte >>>

.

Beziehungen, die nicht auf gegenseitigem Respekt und echter Zuneigung gründen, werden diese Saturn-Venus-Verbindung, die den ganzen Tag anhält, wohl kaum überstehen. Es mag uns zwar so vorkommen, als ob äußerliche Umstände die Verbindung beenden, doch machen wir uns bewusst, dass wir diese Umstände selbst herbeigeführt haben.

Falls wir dazu neigen, uns in der Arbeit zu vergraben und dadurch unsere Liebesbeziehung vernachlässigen, werden wir das nach diesem Transit bitter bereuen. Doch nicht immer sind Aufgeben und Trennung jetzt die beste Lösung. Unsere Liebe wird nämlich nur geprüft, möglicherweise korrigiert und letztlich sogar vertieft und stabilisiert.

Überlebt die Beziehung diesen schwierigen Transit, darf man fast von echter Liebe sprechen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau

Auch nach der Mondpause wird uns Saturn nicht aus seinen Fängen lassen und vieles in Schieflage bringen, da er Beschränkungen, Gemütsdepressionen, Unzufriedenheit, Eigensinnigkeit sowie Unaufrichtigkeit auslöst. Saturn steht nämlich am Nachmittag zusätzlich in Opposition zum Mond in der Jungfrau, wobei er vor allem unser Seelenleben beeinflusst, was uns in geistiger Hinsicht hemmt und in eine melancholische Stimmung versetzt.

Dieser Aspekt löst eine eher depressive Stimmung aus und jede Situation scheint schlimmer zu sein, als sie eigentlich ist. Wir können durch den negativen Saturn-Einfluss auch schwere seelische Krisen und Prozesse durchleben, die uns jedoch durch eine völlige neue Sichtweise auf viele Dinge zu wertvollen Erkenntnissen führen, um gestärkt daraus hervorzugehen.

Allerdings bringt eine Konjunktion zwischen Liebesplanet Venus und dem Mond in der Jungfrau auch positive Einflüsse auf unser Liebesleben mit sich. Eine herzliche und großzügige Einstellung erleichtert uns dadurch in besonderem Maße den gesellschaftlichen Umgang, aber auch das Knüpfen neuer Beziehungen wird gefördert.

Widmen wir uns unter diesem Aspekt vor allem der Liebe und pflegen unsere Freundschaften. Wenn der Mond eine so enge Verbindung mit Liebesplanet Venus eingeht, wird zudem die Seele „gefärbt“. Konjunktionen des Mondes haben immer eine große Bedeutung für unser Seelenleben, da sich die Kräfte der Seele sehr stark mit denen der Planeten vermischen.

Lassen wir unser altes Karma hinter uns und verstellen uns nicht länger den Weg in eine von Wärme getragene Zukunft, für die es sich zu kämpfen lohnt.

.