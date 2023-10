Mondkraft heute 1. Oktober 2023 – Mond im Stier

Die Mondkraft heute schenkt mit dem genussvollen Stier einen sinnlichen Monatsanfang. Saturn lässt starke kosmische Schwingungen spüren. Arbeiten wir bewusst auf unsere Ziele hin! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Stier – Mondphase: abnehmender Mond im Stier – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus im Löwen – Mond Sextil Mars

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Verlassen wir die Komfortzone!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Stier

Beim Mond im Stier fühlen wir uns am wohlsten, wenn wir in Sicherheit unser Leben geniessen können. Wir brauchen Stabilität und Geborgenheit, so dass wir uns zuhause bzw. im vertrauten Familien- und Freundeskreis am liebsten aufhalten wollen. Die Sterne stehen zudem günstig, die finanziellen und häuslichen Angelegenheiten zu überprüfen und zu regeln.

Wir sollten jedoch das Tempo heute etwas drosseln und uns selbst etwas Gutes zu tun! Ausgeglichenheit und Beständigkeit werden durch den Mond im Stier besonders positiv beeinflusst, so dass wir unsere innere Balance wieder finden, falls uns diese in den letzten Tagen etwas im Stich gelassen hat.

Wir sind darauf bedacht, unser Leben auf eine stabile und sichere Grundlage zu stellen, weshalb wir soviel Geld wie möglich auf der hohen Kante haben wollen. Lassen wir uns nicht von der Hartnäckigkeit des Stier-Mondes aus dem Gleichgewicht bringen, sondern genießen wir in vollen Zügen, was wir haben – das Streben nach noch mehr Geld, um die finanzielle Situation zu stabilisieren, beruhigt zwar, macht auf Dauer aber nicht glücklich!

.

.

Der Mond im Stier schenkt uns zudem eine grosse Portion Gelassenheit, Sinnlichkeit und Geduld. Nutzen wir diesen Tag, um es uns daheim so behaglich wie möglich machen. Die Zweisamkeit bekommt durch Herrscherplanet Venus ebenfalls einen viel grösseren Stellenwert und man kann sich gegenseitig neu kennen lernen.

Greifen wir aber auch zum Telefon und suchen wir die Aussprache mit Menschen, zu denen wir den Kontakt abgebrochen haben, da Zeichenherrscher Venus uns versöhnungsbereit macht. Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, den Zusammenhalt wieder zu stärken, über seinen Schatten zu springen und die Hand zur Versöhnung zu reichen.

Lassen wir sorgenvolle Gedanken in den Hintergrund rücken!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Stier

Saturn schenkt uns durch ein harmonisches Sextil zum Mond im Stier bei allem was wir vorhaben Geduld, Disziplin und Beharrlichkeit, damit wir auch größere Ziele erreichen können. Saturn erwartet aber auch von uns, die Konsequenzen unserer Entscheidungen zu tragen und fördert dadurch unsere Selbstverantwortlichkeit. Er befähigt uns dazu, Grenzen setzen zu können und fordert die Auseinandersetzung mit der Realität, um sich der eigenen Grenzen bewusst zu werden.

Das bedeutet zunächst Verzicht, Arbeit und Selbstdisziplin. Wem es jedoch gelingt, Ruhe zu bewahren und innere Klarheit zu gewinnen, kann trotz des nach Entscheidungen strebenden Saturn einen wichtigen Schritt nach vorne machen und stabile Ziele setzen, die uns neue Entwicklungsmöglichkeiten bieten.

Richten wir unseren Blick optimistisch in die Zukunft!

.