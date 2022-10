Mondkraft heute 1. Oktober 2022 – schwieriger Mond im Schützen

Die Mondkraft heute bremst den Vorwärtsdrang des Mond im Schützen durch schwierige Planeteneinflüsse komplett aus. Stürmische und aufwühlende Energien sorgen für Belastungen in allen Lebensbereichen. Hüten wir uns vor Übertreibungen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Schütze – Mondphase: zunehmender Mond in Schütze – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Jupiter im Widder – Mond Sextil Saturn – Mond Opposition Mars – Venus Opposition Jupiter – Mond Quadrat Neptun – Mond Quadrat Merkur.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Wenn wir nicht das wertschätzen, was wir haben, und sei es noch so wenig, wird uns kein erfüllter Wunsch jemals zufriedenstellen!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Schützen

Die dynamischen Energien, die uns gestern noch mit neuem Schwung nach vorne getrieben haben, werden heute durch negative Einflüsse nicht mehr zum Zug kommen. Lediglich Karmaplanet Saturn ist uns wohlgesinnt, da er sich mit dem Mond im Schützen zu einem harmonischen Sextil verbindet. Ein Sextil ist immer eine aktive und antreibende Kraft, die als produktiver Ansporn genutzt werden kann, wenn wir etwas im Leben erreichen wollen.

Saturn wird uns in erster Linie dabei unterstützen, dass wir nicht durch Hauruck-Aktionen unsere Pläne verwirklichen, denn mit dieser Konstellation sind wir Meister in der Beherrschung unserer ungestümen Gefühle. Wir verfügen zudem über eine starke körperliche und seelische Widerstandskraft, Ernst, Geduld und Beharrlichkeit.

Durch spürbare Arbeitsfreude, Organisationstalent und Verantwortungsbewusstsein können wir trotz der heute überwiegend negativen Planeteneinflüsse noch einige Erfolge erlangen. Lassen wir uns von den positiven Saturn-Energien so gut als möglich durch diesen eher schwierigen Tag leiten und immer wieder zu Höchstleistungen anspornen.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte – hier >>>

.

Den Reigen der herausfordernden Einflüsse eröffnet die Verbindung von Liebesplanet Venus mit Schütze-Zeichenherrscher Jupiter, die in Opposition zueinander stehen. Jupiter stärkt zwar auch bei diesem Spannungsaspekt unseren Eigenwert, doch sind wir eher geneigt zu übertreiben.

Der Spannungseinfluss von Jupiter auf die Venus kann uns zu lebenslustig machen. Ob beim Essen oder beim Einkaufen, mit dieser Konstellation bedarf es ein wenig Zurückhaltung. Achten wir daher immer wieder auf das rechte Maß, denn nur dann können wir die fördernden Energien von Jupiter genießen.

Vergessen wir nicht, dass das Leben nicht nur aus Rechten sondern auch aus Pflichten besteht!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen

Mars, Neptun und Merkur lassen bei der Mondkraft heute ebenfalls ihren negativen Einfluss spüren und sorgen dafür, dass der Monat Oktober in kosmischer Hinsicht sehr herausfordernd beginnen wird. Vor allem die explosiven Energien von Mars, der in Opposition zum Mond im Schützen steht, wird einiges von uns abverlangen, denn er kann viel Porzellan zerschlagen und für heftige Konflikte sorgen. Wir verhalten uns provokativ und neigen dazu, uns zu sehr auf das Negative zu konzentrieren. Diskussionen fruchten deshalb nicht und es besteht die Tendenz, dass wir auf der eigenen Meinung beharren und auch sehr verletzend sein können, was die Fronten verhärten wird.

Eine Quadratstellung von Neptun und Merkur zum Mond im Schützen sorgt für zusätzliche Belastungen. Das Mond-Neptun-Quadrat vernebelt unsere Wahrnehmung, wodurch die Grenze zwischen Traumwelten und Wirklichkeit durchlässiger werden. So können aus dem Unbewussten aufsteigende Gefühle unsere Sicht der Dinge derart verändern, dass wir bestimmte Ereignisse völlig anders sehen, als es die Menschen in unserem emotionalen Umfeld tun. Um hier das rechte Maß zu finden, braucht es einen gesunden Realismus.

Merkur, der normalerweise für eine klare Denkweise sorgt, durchzieht diesen Tag druch das Quadrat zum Mond im Schützen ebenfalls mit negativen Energien, was vor allem die Kommunikation schwierig gestalten wird. Generell zeigen wir uns emotional sehr wechselhaft, wodurch wir oft unklar denken. Unsere Verbindungen zu Freunden stellen sich ebenfalls als problematisch dar und wir neigen zu Fehldeutungen sowie Unwahrheiten. Wir hängen auch gedanklich in der Vergangenheit fest. Dies kann soweit führen, dass wir uns so extrem in vergangene Geschichten verbeißen, dass wir der Realität regelrecht misstrauen.

Wir brauchen jetzt Standfestigkeit und Mut, um uns den extremen Herausforderungen zu stellen!

.

Diese hochwertigen Heilkräuterkerzen vereinen das Wissen der Hildegard von Bingen, Heilsteine der Organuhr sowie die Aromatherapie und sind mit 100 Prozent naturreinen ätherischen Ölen handgegossen. Jede Heilkräuterkerze beeinflusst ein bestimmtes Organ und sorgt für Entspannung und innere Harmonie.

Heilkräuterkerzen nach Hildegard von Bingen >>>.

..

Die Mondkraft heute mit dem Mond in Schütze



Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Schütze

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Oberschenkel, Venen

Organsystem: Sinnesorgane

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Die Leber, unser wichtigstes Entgiftungsorgan, muss tagtäglich Schwerstarbeit verrichten – insbesondere, wenn zu viel Zucker, Stress und zu wenig Bewegung auf sie einwirken. Die Folge sind Beschwerden wie Diabetes, Bluthochdruck oder chronische Müdigkeit.

Fatalerweise bleibt die wahre Leidensursache dabei meist unentdeckt, denn: Unsere Leber leidet still.

Heile deine Leber mit dem Reset-Plan >>>

.

***** .

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Es gibt eine kraftvolle Quelle, die uns jederzeit zur Verfügung steht und uns anregende Inspirationen und Impulse schenkt, um Mut und Hoffnung zu schöpfen und das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zurück zu gewinnen.

Wecke deine Lebensfreude >>>

.

***** .

Mond-Magie der Mondkraft heute

Wenn wir vor einer wichtigen Entscheidung stehen, sollten wir auf unsere innere Stärke vertrauen. Wenn wir erkennen und annehmen, wie viel Kraft in uns steckt, finden wir auch zu unserem inneren Frieden zurück.

.

Mutig, selbstbewusst und frei – Selbstcoaching macht es möglich!

„Wenn das Leben Dir Zitronen gibt, mach Limonade daraus!“

Mentale Stärke durch Selbstcoaching >>>

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Schütze besonders gut:

Allgemein – Was heute getan wird, sollte einem höheren Sinn folgen und ein klares Ziel haben. Dabei lässt man sich durch den Schütze-Mond aber gerne vom Ziel ablenken. Wichtig ist deshalb, den begonnenen Weg zu Ende zu gehen.

Gesundheit – Da Leber und Galle unter dem Einfluss des Schütze-Mondes stehen, durchläuft unser Körper jetzt einen natürlichen Selbstreinigungsprozess.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Sternzeichen Schütze steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken.

Garten/Pflanzen – Düngen wir heute unsere Pflanzen, da die Nährstoffe besonders gut aufgenommen werden.

Fitness – Achten wir beim Sport besonders auf den Rücken. Wer zu Ischias neigt, sollte heute auf keinen Fall Hüften und Oberschenkel strapazieren.

Schönheit/Wellness – Schütze-Tage sind ein besonders guter Zeitpunkt, um reinigende und ausleitende Maßnahmen zu ergreifen. So kann zum Beispiel die Cellulite an den Oberschenkeln laut Mondkalender an diesen Tagen besonders gut bekämpft werden.

Haarpflege – Eine Haarfarbe wird besonders intensiv und hält lange an. Auch Haarkuren sind wirkungsvoller als an anderen Mondtagen.

Tages-Tipp – Auf zu neuen Ufern!

.

Damit wir uns nicht länger über die stetig steigende Stromrechnung ärgern müssen, sollten wir die Verbraucher in unserem gesamten Haushalt überprüfen. Das Einsparpotenzial ist gewaltig, wobei wir neben unserem Geldbeutel auch noch die Umwelt schonen.

Stromfresser entdecken – Einsparpotenziale nutzen >>>.

.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Schütze vermeiden:

Gesundheit – Der Mond in Schütze ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Oberschenkeln, am Becken, der Hüfte, den Adern und am Ischiasnerv. Vermeiden wir auch ruckartiges Heben und Aufstehen sowie alles, was die Hüften und Oberschenkel strapaziert.

Umtopfen – Wer seinen Pflanzen etwas gutes tun möchte, sollte sie die nächsten beiden Tage nicht umtopfen, da sie bei diesem Mondstand nicht mehr richtig anwurzeln werden.

Tagesverbot – Vermeiden wir Trainingseinheiten, die uns viel Kraft kosten und verschieben wir anstrengende körperliche Arbeiten.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Blume des Lebens Kupferflasche >>>.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Der Kalender mit Christina von Dreiens Zitaten lässt uns täglich erkennen, dass wir mit unseren Visionen unsere Realität erschaffen. Sie erinnert uns daran, das Höchste, Schönste und Gute jetzt hier zu manifestieren.

Lasst uns gemeinsam neue, höhere Ebenen leben, denn die Zeit ist jetzt da!

Christinas Visionen für eine neue Zeit >>>

Der Mond ist die zentrale Wurzel des menschlichen Wesens, mit all seinen Gefühlen, Stimmungen und der Verbundenheit mit dem Leben.

Der Mond ist dein Seelenführer >>>

Unverzichtbar für jeden Haushalt, in dem Gesundheit, Harmonie und Glück das Ziel sind.

Die Hildegard-Medizin >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.