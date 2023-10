Halloween-Mondkraft heute 31. Oktober 2023 – Mond in den Zwillingen

Die Mondkraft heute am 31. Oktober 2021 läutet mit Halloween durch den Mond in den Zwillingen eine Zeit des Wandels ein. Die überaus günstige Verbindung von Venus und Uranus hat starke Auswirkungen. Nutzen wir die Kräfte der Auflösung! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab im Sternzeichen Zwillinge – Mondphase: abnehmender Mond in den Zwillingen – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur in der Jungfrau – Venus Trigon Uranus – Wendepunkt der kosmischen Kräfte – Halloween.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Keine Mondkraft unterstützt uns besser als diese, um alles was uns belastet der Auflösung übergeben zu können und mit der Vergangenheit endgültig abzuschließen!

Mondkalender und Halloween-Mondkraft heute – Mond in den Zwillingen

Dieser kosmisch intensive Oktober wird heute Nacht mit Halloween beendet und verstärkt das Thema vom ewigen Wandel, denn Halloween ist ein Fest des Übergangs. Das Alte geht und das Neue kommt. Wir können die Mondkraft heute somit nutzen, um auf Vergangenes zurück zu blicken. Was kann jetzt abgeschlossen werden? In welchen Bereichen lohnt es sich mehr zu investieren. Was hat uns gut getan und was hat uns Schmerzen bereitet?

Es ist eine gute Zeit um Dinge zu entsorgen, zu verändern und Rückschau zu halten. Möglicherweise werden durch die Mondkräfte auch persönliche Geheimnisse gelüftet und es können alle Altlasten mit der nötigen Umsicht bereinigt werden.

Nutzen wir die Energie der Mondkraft heute an Halloween, um uns über Dinge klar zu werden, die uns in der vergangenen Zeit beschäftigt haben. Wir werden mit Nachdruck auf notwendige Veränderungen hingewiesen und zu einem Befreiungsschlag aufgefordert. Ja, manchmal darf auch etwas in die Brüche gehen! Warum? Damit etwas ganz Neues – völlig unerwartet – Platz in unserem Leben findet!

.Wir wollen uns zwar immer aufgehoben fühlen und uns fest in dieser Welt verankert wissen, gleichzeitig wird durch die intensive Halloween Mondkraft heute das Gefühl in uns jedoch immer stärker, Dinge und auch Menschen loslassen zu wollen. Das kann mitunter zu einem schwierigen Akt der Balance führen!

Wir werden zudem durch die wirkenden Zwillingsenergien aufgefordert, gewohntes Terrain zu verlassen. Es gilt, die Umgebung zu erkunden, Kontakte herzustellen, Wissen zu vermitteln und den Aktionsradius zu erweitern, vor allem geistig!

Zur sinnlichen Wahrnehmung kommt nun der Intellekt und mit ihm die Fähigkeit, Informationen logisch zu verarbeiten und weiterzugeben. Bei dem herrschenden Mondeinfluss ist vieles möglich, wir müssen die Chancen nur zu nutzen wissen.

Verlassen wir mutig die alten Trampelpfade und stellen wir die Weichen neu!

Kosmische Energie der Halloween-Mondkraft heute mit dem Mond in den Zwillingen

Tagesbestimmend wird heute zu Halloween ein Trigon zwischen Venus und Uranus sein, das Lebensfreude und eine optimistische Einstellung auslösen wird. Einfallsreichtum und Beliebtheit gehen mit dem Venus Uranus Trigon ebenfalls einher. Wir sprudeln beinahe über vor Ideen und plötzlichen, nahezu genialen Einfällen, aber auch in der Liebe können wir mit unerwarteten Begegnungen rechnen.

Wir schließen mühelos neue Kontakte, sind beliebt und anziehend. Außerdem sind wir der Kunst und Musik sehr zugetan und haben ein tief empfindendes, feines Gemütsleben. Die starken Energien der Venus in diesem Aspekt können zudem die Heilkräfte stärken und im Krankheitsfall helfen, schnell wieder gesund zu werden, denn die Venus ist nicht nur der Planet der Liebe, sondern auch der Heilung.

Die harmonischen Energien, die wir unserer Umgebung zukommen lassen, werden auf eine positive Art und Weise zu uns zurückkehren!

