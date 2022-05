Yoga im Livestream: Der perfekte Ausgleich zum Alltag

Entspannung tut manchmal einfach Not. Da kommt eine Yoga-Session gerade recht, denn wer erholt und entspannt durch den Alltag geht, hat einfach mehr vom Leben.

Doch muss man genau deswegen noch zusätzliche Wege auf sich nehmen? Mitnichten, wie diverse Yoga-Kurse online beweisen.

Man meldet sich zum Beispiel per E-Mail an und erhält dann einen Link zu einem Live-Stream, über den man alles mitbekommt, was es für einen gelungenen Kurs braucht.

Wo genau man seine Yogamatte ausrollt, ist jedem und jeder natürlich selbst überlassen.

Ob Rückenschmerzen, Bluthochdruck oder Schlafprobleme – viele Erkrankungen sitzen tiefer oder an einer anderen Stelle, als wir auf den ersten Blick vermuten. Schmerzen und Krankheiten können aber auch eine Chance sein, genauer hinzusehen. Denn sie zeigen uns indirekt, dass wir mehr auf uns achten sollten. Und dabei kann Yoga helfen! – Yoga als Therapie >>>.

Die Streaming-Technologie wird immer beliebter

Live-Streams werden heute in den verschiedensten Industrien immer bedeutender. Bestes Beispiel hierfür ist wohl die bekannte Streamingplattform Netflix.

Diese ermöglicht es Usern, eine Vielzahl von Filmen und Serien unterschiedlicher Genres auf https://www.netflix.com/de/ zu schauen. Die Filme müssen dabei nicht zunächst einzeln gekauft werden, denn vielmehr zahlt der Kunde monatlich einen fixen Preis. Außerdem werden die Filme und Serien nicht auf die eigene Festplatte heruntergeladen.

Somit wird kein Speicherplatz benötigt und auch mobile User kommen auf ihre Kosten. Dass das Geschäftsprinzip funktioniert, beweist ebenso die steigende Anzahl an Konkurrenten. Plattformen wie DAZN, die sich auf Sportevents fokussiert, oder HBO Max werden ebenfalls immer beliebter.

Ein weiteres Beispiel sind Online Casinos wie https://casino.netbet.com/de/. Neben den bekannten Glücksspielklassikern findet man hier nun auch Live-Spiele. Diese werden im Stream mit einem realen Croupier gespielt. Dieser kann dann auf potenzielle Fragen des Spielers eingehen, wodurch wiederum auch die Casinoerfahrung noch realer wird.

Doch auch Gaming-Portale wie Google Stadia und Twitch oder Musik-Plattformen wie Spotify freuen sich über hohe Nutzerzahlen. Kein Wunder also, dass auch der Sport heute vermehrt gestreamt wird.

Auf die Yoga-Kurse bezogen bringt der Live-Stream weitere Vorteile mit sich. Ein solcher Stream lässt sich nämlich auch aufzeichnen.

Wer also zum Kurstermin vielleicht einmal keine Zeit hat, kann den Kurs dann nachholen, wenn er oder sie gerade Zeit hat. Die Kurse erlauben es Yogafans, sich das eigene Leben komplett neu zu gestalten – ganz einfach von zu Hause aus.

Das bringt volle Kraft zur Entfaltung.

Drinnen und draußen live dabei

Der Live-Stream bringt für die Kursteilnehmer die Möglichkeit, dass sie selber entscheiden können, wo sie bei den jeweiligen Einheiten sein möchten. Wenn das Wetter mitspielt, kann es sehr angenehm sein, die Matte irgendwo an der frischen Luft auszurollen.

Das setzt natürlich voraus, dass man auch den entsprechenden Untergrund zur Verfügung hat. Aber dafür gibt es im eigenen Garten oder irgendwo in einem Park jeweils genug Platz. Laut https://www.pflanzenfreude.de/ gibt es hier sogar bestimmte Pflanzen, die die optimale Umgebung für Yoga darstellen.

Gerade im Sommer ist das eine wunderbare Gelegenheit, um bei ohnehin schon hohen Temperaturen drinnen nicht noch mehr dicke Luft zu verursachen.

Aber auch umgekehrt bietet der Live-Stream seine Vorteile. Wer gewöhnlich draußen seine Kurse online besucht, hat so immer noch die Möglichkeit, unter ein Dach zu fliehen, wenn es draußen ungemütlich werden sollte, beispielsweise wenn es gerade wieder einmal regnet.

Allerdings kann es natürlich auch sein, dass man in einer Yoga-Session in ein derart harmonisches Verhältnis zu sich selbst und zur Welt allgemein gerät, dass einem alles rund herum unwesentlich erscheint, selbst das Wetter.

Ausgleich zum Alltag

Unser beruflicher Alltag ist indes sehr oft auch durch Live-Streams geprägt. Statt Yoga stehen dabei allerdings Zoom, Google Meet und dergleichen im Mittelpunkt.

Statt mitunter lange Reisen auf sich nehmen zu müssen, bieten diese Tools die Möglichkeit, sich quasi virtuell zu treffen und dabei dieselben Resultate zu erzielen wie in einer richtigen Sitzung.

Wie das Beispiel mit dem Yoga zeigt, hat der vermehrte Umgang mit solchen Tools aber auch durchaus seine Vorteile außerhalb der Arbeitswelt.

Und wer entspannt durch das Leben geht, wird sich wohl auch im Beruf automatisch ein wenig wohler fühlen.

