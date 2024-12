Weihnachten-Mondkraft heute 24. Dezember 2024 – Waage-Mond in der Mondpause

Die Alpenschau wünscht allen Leserinnen und Lesern unserer Mondkraft wunderschöne Weihnachten!

.

Die Mondkraft heute an Weihnachten sorgt mit dem Waage-Mond in der Mondpause zum tiefgründigen Mond im Skorpion für emotionale Herausforderungen. Mars und Saturn fordern zum Handeln auf. Gehen wir kraftvoll weiter auf neuen Wegen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab im Sternzeichen Waage – Mondphase: abnehmender Mond in der Waage – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus im Wassermann – Mond Quadrat Pluto – Mond Trigon Venus – Mond Sextil Merkur.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Lassen wir uns von den Harmoniekräften leiten!

Mondkalender und Mondkraft heute – Waage-Mond in der Mondpause

Die kräfteraubende und lange Mondpause zum Mond im Skorpion, die heute um 11.15 Uhr beginnt und erst morgen um 9.07 Uhr endet, wird uns bis Mittag einen sehr holprigen Tag bescheren. Zudem sorgt ein Quadrat zu Pluto für massive Spannungen, die uns am Vormittag belasten werden und für einschneidende Erfahrungen sorgen können.

Oft markiert Machtplanet Pluto entscheidende Wendepunkte und führt einen tiefgreifenden inneren und äußeren Wandel herbei. Achten wir deshalb besonders während der Mondpause darauf, was um uns herum geschieht!

Pluto konzentriert sich allgemein gesehen auf den Willen und die Manipulation sowie konsequente Umwandlungen. Ihm geht es um Macht, Transformation und kompromisslose Erneuerung. Mit Pluto stehen außerdem Sexualität sowie Tod und Wiedergeburt in Zusammenhang. So schafft dieser Mond-Pluto-Aspekt leidenschaftliche bis manipulative Emotionen, die jedoch sehr zerstörerisch sein können.

.

.

Wir sind aufgefordert, uns eine Ruheperiode zu gönnen, denn durch die energieraubende Mondpause zum Mond im Skorpion ist dies besonders wichtig, damit wir neue Kraft schöpfen können, um unsere ins Auge gefassten Ziele erneut anzuvisieren.

Es besteht außerdem eine Rückzugstendenz, um anstehende Fragen der letzten Tage nochmals zu analysieren. Schon lange Ungeklärtes können wir jetzt beleuchten, damit die Sicht wieder freier wird und gewisse Standpunkte klar definiert werden können.

Vieles wird uns heute nicht so leicht von der Hand gehen. Geben wir einfach unser Bestes!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Waage-Mond in der Mondpause

Liebesplanet Venus als Herrscherplanet der Waage verwöhnt uns während der anstrengenden Mondpause zum Mond im Skorpion mit positiven Einflüssen auf unser Liebesleben. Da sich Venus mit dem Mond in der Waage auch noch zu einem harmonischen Trigon verbindet, erhalten wir die wundervolle Möglichkeit, bestehende Beziehungen zu festigen.

Da uns die Harmonie an Weihnachten über alles geht, meiden wir unter diesem Aspekt Auseinandersetzungen und können wackelige Beziehungen wieder auf ein festes Fundament stellen. Sich auf jemanden einlassen können, aber auch sich selbst etwas zurücknehmen, gehören zu den Eigenschaften, die wir unsere Liebesleben betreffend allerdings beherzigen sollten, denn nur dann ist eine wirkliche Begegnung möglich.

Am Nachmittag lösen sich zudem die negativen Pluto-Einflüsse durch Mars langsam auf, der im Sextil zum Mond in der Waage steht. Mars lädt unsere Energiespeicher wieder auf, so dass wir trotz der Mondpause auch die schwierigsten Aufgaben meistern können. Unsere Gefühlswelt sollten wir jedoch unter Kontrolle zu halten, was uns dank der harmonischen Natur dieses Aspektes auch gelingen sollte.

Nehmen wir die harmonischen Einflüsse dankbar an!

.

Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage



.

Tierkreiszeichen Waage Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Hüfte, Nieren, Blase

Organsystem: Drüsensystem

. *****

.

. *****

.

. *****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute Es ist Heiligabend! Genießen wir die Magie und den Zauber, der von Weihnachten ausgeht und stellen alle Sinne auf Empfang. Öffnen wir unser Herz und umarmen unsere Lieblingsmenschen. Lassen wir Licht und Liebe hell erleuchten!

Louise L. Hay zeigt, wie es spielerisch gelingt, die eigenen Selbstheilungskräfte zu aktivieren und kritische Lebenssituationen erfolgreich zu bewältigen. Unsere Gedanken und unser Geist besitzen die Kraft, Körper und Seele zu heilen! Heilende Gedanken für jeden Tag >>>. . Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage besonders gut: Allgemein – An Waage-Tagen neigen wir zur Unentschlossenheit und es fällt schwer, sich festzulegen. Schließlich will man unabhängig genug bleiben, um sich immer wieder den schönen Dingen aufs Neue widmen zu können. Mit Meditation oder sportlicher Betätigung können wir schnell wieder Klarheit im Kopf gewinnen. Gesundheit – Mit dem Waage-Mond sind Nieren und Blase besonders empfindlich. Trinken wir deshalb doch einfach mal ein paar Tassen Nieren- und Blasen-Tee. Das unterstützt den Stoffwechsel. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Waage steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht. Garten/Pflanzen – Wir können nun alle Pflanzen düngen, die nicht so recht wachsen wollen. Fitness – Heute gilt es, den inneren Schweinehund zu überwinden, der stärker sein kann als unser Wille, durch Sport einen Ausgleich zu finden. Haare – Waage-Tage sind bestens geeignet zum Haare waschen sowie zum Haarfarbe auffrischen. Schönheit/Wellness – Pflegen wir unsere Haut mit wohltuenden Ölen und Kuren. Anti-Cellulite-Massagen mit einem entschlackenden Hautöl sind jetzt besonders wirkungsvoll. Haushalt – Der Mond in Waage wäre die beste Gelegenheit, die „Augen" unserer Behausungen zu reinigen. Die Fenster bleiben viel länger sauber und wir brauchen keine chemischen Mittel, denn Wasser, ein Schuss Spiritus und Zeitungspapier tun es auch. Liebe/Partnerschaft – Wir sind gesprächig, flirten gern und nehmen die Liebe auf die leichte Schulter. Beruf/Karriere – Bedeutende Entscheidungen sollten wir besser verschieben, denn es fällt uns nicht leicht, diese zu treffen. Tages-Tipp – Heute ist ein guter Zeitpunkt um auf die innere Stimme und Intuition zu hören. Klären wir alle Gefühlsfragen, die unsere Beziehungen betreffen. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage vermeiden: Gesundheit – Die Abwehrkräfte sind geschwächt, so dass die Gefahr groß ist, dass man sich einen Infekt einfängt. Es ist zudem ein äußerst ungünstiger Zeitpunkt für Operationen und Behandlungen an den Lenden, den Nieren, den ableitenden Harnwegen und der Blase. Auch von Venen-Operationen ist abzuraten. Tagesverbot – Warten wir mit dem Blumengießen den Waage-Mond ab, da wir ansonsten bei allen Pflanzen mit Schädlingsbefall rechnen müssen.

.