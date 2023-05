VOLLMOND: Mondkraft heute 5. Mai 2023 – Vollmond im Skorpion

Die Mondkraft heute wird durch den Vollmond im Skorpion von gegensätzlichen Kräften beherrscht und kann schicksalhafte Veränderungen auslösen. Die partielle Mondfinsternis verstärkt die herrschenden Energien des Blumenmondes. Handeln wir nicht zu impulsiv! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Skorpion – Mondphase: Vollmond im Skorpion – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Pluto im Wassermann – partielle Mondfinsternis – Blumenmond. .

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Der Vollmond beeinflusst nicht nur das Wetter, sondern auch Körper und Psyche. Wundern wir uns deshalb nicht, wenn wir heute besonders reizbar sind. Suchen wir immer wieder nach Ruheinseln und üben wir uns in Gelassenheit!

Mondkalender und Mondkraft heute – Vollmond im Skorpion

Der Vollmond im Skorpion bringt als Blumenmond ein gewaltiges Potential mit sich, wird jedoch durch die Sonne im Stier von gegensätzlichen Kräften beherrscht, da die Qualitäten von Vollmond und Sonne aufeinander prallen. Der Skorpion verlangt Loslassen und Transformation, der Stier hingegen beharrt auf Festhalten. Da uns allerdings der Vollmond mit einem besonderen Energieschub beschenkt, werden wir eine enorme Kraft verspüren, die uns vorwärts bringt und uns zudem beflügelt, alles Alte und Belastende hinter uns zu lassen.

Wir haben auch ein hervorragendes Gespür, den richtigen Riecher und eine enorm verfeinerte Intuition. Jetzt „riechen“ wir, wenn etwas nicht passt und vor uns geheim gehalten wird. Und das können wir auch noch in den kommenden Wochen gut nutzen.

Dieser Vollmond bringt allerdigs einige tiefgreifende Veränderungen mit sich und kann für viele von uns eine drastische Wende im Leben darstellen. Wir befinden uns aktuell in einer besonderen Phase, in der es um eine vollkommen Neuausrichtung unseres eigenen Bewusstseinszustandes geht. Wir können die Handlungen nun in Einklang mit den eigenen seelischen Wünschen bringen

.

.

Nutzen können wir beim Vollmond im Skorpion auch die transformierende Energie von Pluto, denn der Skorpion ist ja bekanntlich „sein“ Zeichen. Unter seinem Einfluss gelingt uns die Transformation unserer Emotionen, so dass wir uns an die jeweiligen Situationen besser anpassen können und dadurch frisches Vertrauen gewinnen. Aufgrund der stark transformierenden Energie durch Pluto schwingt zudem eine enorm heilsame Kraft mit. Heilende und spirituelle Praktiken und Erfahrungen (Yoga, Tanzen, Singen, Massagen usw.) unterstützen den Prozess und wirken deshalb heilsam auf das gesamte Geschehen ein. Lassen wir uns mutig auf alles Neue ein und beenden wir, was einem erfüllten Leben im Wege steht!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Vollmond im Skorpion und der partiellen Mondfinsternis

Der Vollmond im Skorpion wird von einer partiellen Mondfinsternis begleitet und ist noch intensiver spürbar. Es ist eine Zeit der Reflexion und Selbstkontrolle, wobei es vor allem darum geht Altes los zulassen und die gravierenden Veränderungen, die jetzt nötig sind, zu akzeptieren. Die Vollmond-Mondkraft wird durch den Vollmond auch besonders tief vergrabene Wesenszüge ans Licht bringen. Wir erhalten Klarheit darüber, wie wir die Fülle der eigenen Talente und Möglichkeiten sinnvoll einsetzen können.

Dieser Vollmond ist somit der ideale Zeitpunkt, um sich von Altlasten zu befreien. Das kann sowohl altes Gerümpel aus der Wohnung sein, das man aussortieren sollte oder auch eine alte Beziehung, die nicht mehr gut tut. Nutzen wir diese Befreiungsenergien, die uns zur Verfügung gestellt werden, um neu durchstarten zu können.

Durch den Einfluss der Mondfinsternis – auch wenn diese bei uns nicht zu sehen ist – erhalten wir Einblicke in verborgene und abgespaltene Seelenanteile, die uns unsere tiefsten Urgründe vergegenwärtigen können. Deshalb können uns seelische Verwicklungen jetzt erschreckend klar bewusst werden. Es werden aber auch karmische Zyklen beendet, so dass wir vielleicht noch einmal mit den Konsequenzen vergangener Handlungen konfrontiert werden.

Vollmond und Mondfinsternis bringen schicksalhafte Veränderungen mit sich – Lenken wir unser Leben in eine neue Richtung!

.

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion



.

Tierkreiszeichen Skorpion

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Geschlechtsorgane

Organsystem: Nervensystem

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Vollmond-Energien sind etwas Besonderes. Wir können diese Energien nutzen, um Probleme anzupacken und eine schwierige Situation als Chance zu sehen, stärker zu werden und zu lernen. Das führt zu mehr positiver Energie, so dass sich schneller eine Lösung finden lässt.

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Skorpion besonders gut:

Allgemein – Mit dem Skorpion-Mond können wir unsere tiefsten Wünsche gut ergründen. Woran hängt mein Herz, was stört mich total? Brechen wir Tabus und sprechen über Dinge, die wir ansonsten lieber für uns behalten.

Gesundheit – Da sich unser Körper in einer Regenerationsphase befindet, klammert er sich an alles – auch an Kalorien und Fett. Wenn wir uns nicht in Zurückhaltung üben, werden wir dies unweigerlich auf der Waage zu sehen bekommen.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Skorpion steht, ist Zeit für Blattgemüse: Alle Salate, Mangold, Spinat, Pilze, Kresse, Rhabarber, Kräuter, Porree und Kohl in jeder Form.

Garten/Pflanzen – Jetzt ist die ganze Existenz aufnahmebereit für Wasser. Wer jetzt seine Pflanzen gießt, führt lebendige Mondkraft zu und die Pflanzen gedeihen besser.

Fitness – Da die Tage wieder wärmer und wärmer werden, sollten wir die Temperaturanpassung trainieren. Dabei helfen Wechselduschen. Morgens zum Schluss fünfmal kurz auf kalt, viermal auf warm drehen und dabei den Duschkopf jeweils von Füßen und Händen langsam Richtung Herz bewegen.

Schönheit/Wellness – Da Heilkräuter jetzt eine starke Wirkung haben, kann man diese nicht nur für Kräutertees nutzen, sondern auch für die Schönheitspflege einsetzen – zum Beispiel als Zusatz für ein entspannendes und pflegendes Bad.

Haushalt – Die aktuelle Mondphase eignet sich perfekt für die große Wäsche, insbesondere für die Entfernung hartnäckiger Flecken.

Tages-Tipp – Jetzt geht es darum, die Dinge zu ergründen und zu verstehen. Verstecktes wird aufgedeckt, etwas, das man verloren hat, kann man nun endlich wieder finden.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Skorpion vermeiden:

Gesundheit – Der heutige Tag ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Geschlechts- und Ausscheidungsorganen, der Prostata, dem Enddarm, dem After und von Hämorrhoiden. An Tagen mit Mond im Skorpion sollte man Operationen im gesamten Unterleib vermeiden. Bei schlechter Aspektierung drohen unentdeckte Blutgerinnsel oder schlimmstenfalls üble Infektionen.

Es können beim Skorpion-Mond auch vermehrt Frauenleiden auftreten. Schafgarbe beugt dem erfahrungsgemäß vor.

Tagesverbot – Hüten wir uns vor größeren körperlichen Anstrengungen, denn momentan reagiert unser Körper darauf besonders empfindlich.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Vollmond-Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

