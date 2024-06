VOLLMOND: Mondkraft heute 22. Juni 2024 – Vollmond im Steinbock

Die Mondkraft heute bringt mit dem Vollmond im Steinbock eine sehr intensive und herausfordernde Energie mit sich. Es wird eine Zeit gravierender Veränderungen eingeläutet. Dieser Vollmond kann uns den Weg weisen – wir müssen nur genau hinsehen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Steinbock – Mondphase: Vollmond im Steinbock – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Saturn in Fische – Bockmond – Donnermond

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Die Vollmond-Energie schenkt uns den Mut, nicht aufzugeben und beharrlich unseren Weg zu gehen. Reflektieren wir, was wir bereits erreicht haben!

Mondkalender und Vollmond-Mondkraft heute – Vollmond im Steinbock

Mit dem Vollmond im Steinbock, auch Bockmond oder Donnermond genannt, treten wir in eine herausfordernde Zeit ein, die von gravierenden Veränderungen bis hin zu einem kompletten Neuanfang geprägt sein wird. Da dieser Vollmond im Steinbock der Sonne im Krebs gegenübersteht, werden wir jedoch auch emotional herausgefordert, denn die Vollmond-Energien können gewaltig an unseren Nerven zerren.

Der Vollmond im Steinbock ist zudem eine Zeit der Reflexion und Selbstkontrolle, wobei es vor allem darum geht, Altes los zulassen und die gravierenden Veränderungen, die jetzt nötig sind, zu akzeptieren. Die Vollmond-Mondkraft wird auch besonders tief vergrabene Wesenszüge ans Licht bringen. Wir erhalten dadurch Klarheit darüber, wie wir die Fülle der eigenen Talente und Möglichkeiten sinnvoll einsetzen können.

Wir erhalten aber auch durch die intensiven Einflüsse von Saturn, als Herrscherplanet des Steinbocks, Einblick in verborgene und abgespaltene Seelenanteile, die uns unsere tiefsten Urgründe vergegenwärtigen können. Deshalb können uns seelische Verwicklungen jetzt erschreckend klar bewusst werden. Karmische Zyklen werden beendet, so dass wir noch einmal mit den Konsequenzen vergangener Handlungen konfrontiert sind. Bedenken wir, dass immer jede Ursache auch eine Wirkung hat!

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.



Natur- und Vitalprodukte >>>

.

Dieser Vollmond im Steinbock ist allerdings auch der ideale Zeitpunkt, um sich von Altlasten zu befreien. Das kann sowohl altes Gerümpel aus der Wohnung sein, das man aussortiert oder auch eine alte Beziehung, die nicht mehr gut tut. Nutzen wir diese Befreiungsenergien, die vom Vollmond zur Verfügung gestellt werden, um neu durchstarten zu können.

Wir müssen dabei mit einigen tiefgreifende Veränderungen rechnen, die für viele von uns eine drastische Wende im Leben bedeuten, wobei es in vielen Lebensbereichen zu einem Abschluss und zugleich auch zu einem essenziellen Neuanfang kommen wird.

Wir befinden uns aktuell in einer besonderen Phase, in der es um eine vollkommene Neuausrichtung unseres eigenen Bewusstseinszustandes geht, wobei wir unsere Handlungen nun in Einklang mit unseren seelischen Wünschen bringen können.

Der Vollmond im Steinbock bringt schicksalhafte Veränderungen mit sich – Lenken wir unser Leben in eine neue Richtung!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Vollmond im Steinbock

Der Vollmond im Steinbock wird bei seiner Inventur unserer inneren Welt vieles in Aufruhr versetzen. Schnell entsteht daraus bei uns das Bedürfnis, uns kommunikativ besonders intensiv auszutauschen. Gespräche zu führen ist zwar wichtig, aber nicht immer ist Reden das Allheilmittel. Was Kommunikation an Segen bringen kann, kann auch ebenso gut zu viel Unheil und Chaos führen.

Unser verbaler Umgang miteinander sollte deshalb nicht übereilt und hektisch stattfinden. Reden wir nicht sofort drauf los, wenn uns etwas auf der Zunge liegt. Bedenken wir, dass vieles in uns sich jetzt neu ordnen möchte. Das braucht Zeit und so manches Mal bietet es sich an, eine Nacht über einen Gedanken zu schlafen, ehe wir ihn auf Gedeih und Verderb unter die Menschheit bringen – denn schon am nächsten Morgen kann alles ganz anders aussehen.

Der Vollmond im Steinbock wird allerdings dafür sorgen, dass unsere Vorsätze, die wir vor längerer Zeit bereits gefasst aber nicht umgesetzt haben, wieder ans Tageslicht kommen. So erhalten wir eine zweite Chance, alles nochmals ganz genau zu betrachten. Seien wir dabei ehrlich, aber nicht allzu streng mit uns selbst. Auch wenn die Steinbock-Energie Disziplin verlangt, ist es wichtig, dass wir uns nicht zu sehr unter Druck setzen.

Wenn es uns gelingt, auf lange Sicht zu planen und die Verantwortung für unser Tun zu übernehmen, dann können wir langfristig von der Kraft des Vollmondes profitieren!

.

Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock



Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Steinbock

Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Knie, Knochen, Haut

Organsystem: Kreislauf

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Schwarzkümmel soll ein Allheilmittel gegen nahezu jedes gesundheitliche Problem sein. Schwarzkümmelöl besitzt enorm viele Wirkstoffe, die bei entzündlichen und bronchialen Erkrankungen helfen können. Außerdem hat Schwarzkümmel eine antiasthmatische und antiallergische Wirkung. Das reine Öl hat jedoch einen scharfen Geschmack, weshalb geschmacksneutrale Kapseln eine gute Alternative sind.

Schwarzkümmelöl-Kapseln >>>

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Das Zuhause ist für gewöhnlich ein Ort der Kraft, des Schutzes und der Regeneration. Durch eigene Emotionen und Handlungen, Schwingungen anderer Menschen oder Energiefelder der Umgebung kann jedoch die Wohlfühlatmosphäre der heimischen vier Wände beeinträchtigt werden und belastende Energien setzen sich fest.

Heilende Klänge lassen Anhaftungen, Blockaden und anderen energetischen Ballast aus allen Räumlichkeiten verfliegen – und positive Energien, die Harmonie und Frieden wiederherstellen, kehren zurück.

Heilmusik zur Raumenergetisierung >>>

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Erinnern wir uns daran, wie unsere ganz persönliche Zukunftsvision aussieht und wie wir sie umsetzen wollen. Stellen wir uns hierfür die richtigen Fragen: Was ist wirklich unser Ziel? Was können wir tun um es zu erreichen? Wie sieht der erste Schritt aus?

.

Unser Leben funktioniert nach bestimmten Regeln. Wenn wir sie beachten, dann geht es uns gut und wir können das Spiel des Lebens erfolgreich spielen! Für jeden von uns steht die vollkommene Fülle bereit. Wir müssen sie nur sehen. Jeder von uns kann eine positive Lebenseinstellung entwickeln – und glücklich sein!

Das Lebensspiel und seine Regeln >>>

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond Steinbock besonders gut:

Allgemein – Wer zu den Menschen gehört, die gerne im Chaos leben, sollte den ordnungsliebenden Steinbock-Mond nutzen, um aufzuräumen. Dabei kann dann auch gleich alles Überflüssige entsorgt werden.

Gesundheit – Die Zeit ist günstig, um eine Fastenkur zu beginnen, denn der Steinbock schenkt die nötige Disziplin. Verwenden wir jedoch wenig bis gar kein Salz und wenn, dann nur Meer- oder Kräutersalz.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Steinbock steht, ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Meerrettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren.

Ökologischer Selleriesaft in Premiumqualität in der praktischen 3 Liter Saftbox >>>

Garten/Pflanzen – Pflanzen, die heute gesetzt werden, wurzeln rasch und wachsen gut an.

Fitness – Wer Probleme mit den Gelenken hat, sollte an Steinbock-Tagen auf Sport verzichten. Besonders Knieschmerzen dürfen nicht unterschätzt werden, da Meniskusschäden drohen.

Schönheit/Wellness – Ein guter Zeitpunkt, um unreine Haut zu behandeln. Das Risiko von Narbenbildung ist jetzt geringer.

Haushalt – Beim Putzen erhalten wir die volle Mond-Unterstützung und können alles auf Vordermann bringen. Besonders leicht lassen sich nun Verkrustungen in Bad und Küche entfernen.

Liebe – Steinbock-Tage eignen sich sehr gut, um offen über seine individuellen Vorlieben und Bedürfnisse zu sprechen.

Beruf/Karriere – Im Beruf sind wir erfolgreich, denn wir sind mit Fleiß und Motivation bei der Arbeit.

Tages-Tipp – Nehmen wir uns Zeit ganz für uns alleine, ohne jede Ablenkung. Gehen wir bewusst in die „Einsamkeit“.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit Mond in Steinbock vermeiden:

Gesundheit – Der Steinbock-Mond ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an Knochen, Knien, Gelenken, Schienbein, Zahnfleisch, Haut und Innenohr. Die Steinbock-Energie neigt auch zur Verhärtung, und entsprechend können Verhärtungen an den genannten Körperteilen auftreten.

Wäsche waschen – Problemflecken bleiben im Gewebe, die Fasern werden stärker angegriffen und das Waschmittel lässt sich nicht restlos ausspülen – was Allergien auslösen kann.

Tagesverbot – Verzichten wir den Gelenken zuliebe auf alles, was zusätzlich belastet. Zu viel Treppensteigen oder bergab gehen ist für die Knie eher ungünstig.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Vollmond-Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

.





Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Blume des Lebens Kupferflasche >>>.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

Mondzeit ist Seelenzeit >>>

Für Hildegard von Bingen waren Pflanzen aus ihren täglichen Anwendungen nicht wegzudenken. Tauche ein in die Welt der Kräuter und erlebe die Lieblinge von Hildegard von Bingen!

Hildegards Favoriten-Kapseln >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.