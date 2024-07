VOLLMOND: Mondkraft heute 21. Juli 2024 – Vollmond im Steinbock zum Vollmond im Wassermann

Die Mondkraft heute bringt mit dem zweiten Vollmond im Steinbock alles in Bewegung. Mit dem Eintritt in den Wassermann ändern sich die Vollmondenergien spürbar. Die besondere Verbindung von Venus und Jupiter verleiht der Liebe Flügel. Es geht um alles oder nichts! Was der Mondkalender heute rät:

.

Der Mond steht ab 13.40 Uhr im Sternzeichen Wassermann – Mondphase: Vollmond im Steinbock zum Vollmond im Wassermann – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Uranus im Stier – Mond Konjunktion Pluto.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Neues zieht uns magisch an. Geben wir allen Veränderungen Zeit und Raum!

Mondkalender und Vollmond-Mondkraft heute – Vollmond im Steinbock

Die Mondkraft heute schenkt uns einen ganz besonderen Vollmond im Steinbock, denn bereits im Juni stand der Vollmond im Erdzeichen. Dieser zweite Vollmond im Steinbock greift die Themen des Juni-Vollmondes noch einmal auf. Nachdem der Steinbock-Vollmond im Juni bereits dafür gesorgt hat, dass wir unseren Zielen ein großes Stück näher kommen, wird uns der heutige Vollmond dazu motivieren, alle unsere Vorhaben noch in diesem Sommer umzusetzen und zu erreichen.

Pluto, der unter diesem Vollmond sehr aktiv ist, wird die starken Vollmond-Energien noch verstärken und intensivieren. Der Vollmond steht allerdings mit Pluto in Konjunktion und so wird dieser mächtige Transit wahrscheinlich unbequeme Wahrheiten ans Licht bringen und unverarbeiteten Schmerz aus unserer Vergangenheit ins Bewusstsein rücken.

Jetzt will das alles gefühlt und anerkannt werden. Dieser Vollmond im Steinbock bringt somit alle verborgenen Geheimnisse ans Licht und gleichzeitig können wir mit ihm auch die größte Heilung finden. Denn diese Konjunktion zeigt ebenfalls, dass es Zeit ist, von allen alten und schmerzhaften Themen endgültig loszulassen, sodass wir zurück in unsere liebevolle und starke Urkraft kommen.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Allgemeingesundheit.



Natur- und Vitalprodukte >>>

.

Bereits um 13.40 Uhr werden sich die Vollmond-Energien durch dem Mond im Wassermann jedoch schlagartig ändern. Bei einer Inventur unserer inneren Welt kann es bei diesem Vollmond ein wenig drunter und drüber gehen. Wir sind auf Rebellion gebürstet und es können sich durchaus überraschende Wendungen zeigen, die unserem Leben eine ganz andere Richtung geben werden.

Scheint unser Geist oder unser Vorhaben plötzlich von Einschränkungen blockiert, so werden jedoch gleichzeitig Pläne auftauchen, wie jegliche Hindernisse konkret aus dem Weg geräumt werden können. Wichtig ist unter diesem zum Teil schwierigen Vollmond, dass wir Ordnung in unser Gefühlsleben bringen, damit uns das gegenwärtige Chaos nicht über den Kopf wachsen kann.

Gehen wir nicht zu ungestüm vor, wenn wir in unseren Lebensbereichen etwas verändern wollen!

Kosmische Energie der Vollmond-Mondkraft heute mit dem Vollmond im Wassermann

Beim Vollmond im Zeichen Wassermann geht es auch um unsere Beziehungen und die Liebe. Es wird uns aufgezeigt, was in der nächsten Zeit mehr und mehr thematisiert wird und wir begeben uns auf die Suche in der Tiefe unseres Seins nach Antworten. Unterstützung in erhalten wir bei diesem Vollmond von Venus und Jupiter, die sich zu einem harmonischen Sextil verbinden und die Liebe stärken werden.

Unter diesem harmonischen Aspekt neigen wir mehr zu geselligen oder gesellschaftlichen Kontakten als sonst und das Leben fühlt sich jetzt leichter und unbeschwerter an. Andererseits fällt es jedoch schwerer, sich ernsten und anstrengenden Arbeiten zu widmen. Für bestehende Verbindungen bewirkt dieser Aspekt glückhafte Momente mit dem Partner, aber auch einer neuen Liebe wird der Weg geebnet.

Wenn wir uns dafür öffnen können, dann wirken die Liebeskräfte noch viel intensiver und halten auch länger an. Durch die wundervolle Verbindung zwischen Venus und Jupiter werden alle positiven Charaktereigenschaften angesprochen, über die beide Planeten verfügen, und das sind neben der Liebe durch die Venus auch alle idealistischen und menschenfreundlichen Bestrebungen.

Liebeswünsche können mit dem Vollmond in Erfüllung gehen!

.

Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann



Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Wassermann

Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Unterschenkel, Venen

Organsystem: Drüsensystem

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Omega-3-Fettsäuren sind lebensnotwendig, der Körper kann sie jedoch nicht selbst bilden. Sie verbessern die Fließeigenschaften des Blutes, hemmen die Blutgerinnung, wirken Blutdruck senkend, entzündungshemmend und beeinflussen den Fettstoffwechsel positiv.

Omega-3-Algenöl ist das „Allroundtalent“ für die Gesundheit.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Die umfangreichste und genaueste medizinische Abschrift nach Hildegard von Bingen wurde erst 1983 entdeckt und gilt in der Wissenschaft als Leithandschrift. Behandlungen nach der heiligen Hildegard erzielen erstaunliche Erfolge und fördern ganzheitlich Gesundheit und Wohlbefinden – vom Säugling bis ins hohe Alter.

Aber die Natur hat uns die Lösung dieser Probleme geschenkt…

Die Hildegard-Hausapotheke >>>

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Es bietet sich uns die Chance, die Weichen für die Zukunft neu zu stellen. Überlegen wir in aller Ruhe, wofür uns bisher noch der Mut oder die Energie gefehlt hat, notwendige Veränderungen anzugehen.

.

Inneres Wachstum und wirkliche Veränderung erfordern den Zugang zu tieferen Schichten der Seele. Eine Vielzahl spiritueller Impulse und Meditationsübungen geben Anleitung und Hilfe, den Weg eines bewussteren Lebens zu gehen. Erst so können wir das Leben in seiner ganzen Fülle erfahren – in Achtsamkeit, Verbundenheit, im Mitgefühl mit uns selbst und mit anderen Menschen.

Die ganze Fülle deines Lebens >>>

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann besonders gut:

Allgemein – Wichtig ist beim Wassermann-Mond frische Luft, der freie Himmel, wie überhaupt viel Platz und Freiraum, denn der Wassermann braucht Bewegungsfreiheit. Ausserdem findet man oft die Lösung für Probleme, und staunt, wie leicht es letztlich ist.

Gesundheit – Wassermann-Tage wirken auf das endokrine System des Körpers. Fette und Öle werden besonders gut verwertet. Allerdings sollten tierische Fette vom Speiseplan verbannt werden – kein Schmalz, kein Speck. Verwenden wir kalt gepresste pflanzliche Öle, auch Butter und Käse schaden nicht.

Veganes MCT-Öl für eine gesunde Ernährung >>>

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Wassermann steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht.

Garten/Pflanzen – Jäten wir jetzt Unkraut und düngen alle Blumen.

Fitness – Um Krampfadern zu vermeiden und die Waden zu entlasten, sollten wir gerade beim Mond im Wassermann, der die Unterschenkel beeinflusst, öfter mal auf die Zehenspitzen gehen. Das stärkt die Muskeln und fördert die Durchblutung.

Schönheit/Wellness – Alles was entgiftet und ausleitet tut dem Körper jetzt besonders gut! Entfernen wir auch unerwünschte Körperhaare und waschen, färben oder tönen wir unser Haar.

Haushalt – Wenn wir jetzt Wäsche waschen, reicht es völlig, das Waschmittel gering zu dosieren. Die Wäsche wird trotzdem sauber und wunderbar frisch. Außerdem ist der Wassermann-Mond perfekt zum Einkochen von Marmelade geeignet.

Liebe – Die Zeit eignet sich besonders gut für gemeinsame Unternehmungen, die beiden Spaß machen.

Beruf/Karriere – Für Brainstormings und das Ausbrüten neuer Ideen sind Wassermann-Tage perfekt. Routinetätigkeiten sind dagegen nichts für uns.

Tages-Tipp – Hören wir auf unser Bauchgefühl, das uns intuitiv den richtigen Weg zeigt!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann vermeiden:

Gesundheit – Der Wassermann-Mond eignet sich nicht für Operationen und Behandlungen an Unterschenkel, Venen und Kreislauf. Auch nervlich bedingte Krankheiten sollte man bei dieser Mondstellung nicht zu kurieren beginnen, da die Nerven jetzt besonders aktiv sind.

Blumen gießen – An Wassermann-Tagen steht Blumengießen unter keinem guten Stern, denn selbst bei den Zimmerpflanzen ziehen wir dadurch Ungeziefer an.

Tagesverbot – Wer zu Krampfadern neigt, sollte langes Stehen vermeiden.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Vollmond-Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

.





Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Blume des Lebens Kupferflasche >>>.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

Mondzeit ist Seelenzeit >>>

Für Hildegard von Bingen waren Pflanzen aus ihren täglichen Anwendungen nicht wegzudenken. Tauche ein in die Welt der Kräuter und erlebe die Lieblinge von Hildegard von Bingen!

Hildegards Favoriten-Kapseln >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.