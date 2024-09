VOLLMOND: Mondkraft heute 18. September 2024 – Vollmond in Fische – Vollmond in Widder

Die Vollmond-Mondkraft heute verlangt mit dem Vollmond in Fische die Auflösung aller Blockaden. Durch den Zeichenwechsel vom Mond in den Widder ändern sich die Vollmond-Energien. Die partielle Mondfinsternis verstärkt die herrschenden Vollmond-Kräfte und schenkt die Möglichkeit der Transformation. Schlagen wir ein neues Lebenskapitel auf! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Fische – Mondphase: Vollmond in Fische zum Vollmond im Widder – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Neptun in Fische/Mars im Krebs – partielle Mondfinsternis.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Die kraftvolle Vollmondnacht lässt starke Energien spüren und wir erkennen, dass wir alles schaffen können, was wir uns vornehmen – Vergessen wir nie, dass wir stärker sind als uns bewusst ist!

Mondkalender und Vollmond-Mondkraft heute – Vollmond in Fische zum Vollmond in Widder

Die Mondkraft heute versetzt uns vorerst durch einen nahezu mystischen Vollmond in Fische, der seine volle Wirkung bereits seit 4.36 Uhr entfaltet hat, in eine von hohen kosmischen Schwingungen getragene Aufbruchstimmung, die uns in einen erfolgreichen und kraftvollen Neubeginn begleiten.

Bei diesem Vollmond in Fische werden wir jedoch nahezu fast gezwungen, Altes, Hinderliches und Unpassendes los zu lassen – ohne diese Auflösung von allem Ballast, blockieren wir uns selbst und bleiben in den alten Mustern verhaftet. Ein Neuanfang lässt dann natürlich auf sich warten!

Wir erkennen klar und deutlich unsere Berufung, beginnen diese umzusetzen und ihr zu folgen. Jetzt gelingt es uns, alles Erlebte und Gefühlte der letzten Wochen zu sortieren und genau zu erkennen, was nicht mehr zu uns gehört. Diese vermeintliche Trennung des Erlebten hilft uns, in Zukunft schneller und klarer festzustellen, wo die Energiefelder und ihre Grenzen verschwimmen.

Die Mondenergie des Fische-Vollmondes erleichtert es uns aber auch zu erkennen, was in unserem Leben dazu führt, dass wir ins Grübeln verfallen und was einfach nur uns selbst, unseren eigenen inneren Kern und unser Sein ausmacht. Lassen wir die Vergangenheit hinter uns und schlagen wir ein neues Kapitel in unserem Leben auf!

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.



Natur- und Vitalprodukte >>>

.

Durch den Zeichenwechsel vom Mond in den stürmischen Widder, der um 11.25 Uhr erfolgt, werden auch die Vollmond-Energien spürbar kraftvoller, auch wenn die Fische-Qualitäten des Vollmondes natürlich trotzdem noch den ganzen Tag ihre Wirkung zeigen werden. Mit dem Widder-Mond erhalten wir jedoch zusätzlich Mut und die notwendige Durchsetzungskraft für den geforderten Neubeginn.

Wir werden zudem in einen Zustand der höchsten kosmischen Schwingung versetzt, wobei eine Transformation in allen Lebensbereichen stattfinden kann. Wir werden jedoch auch zu spüren bekommen, dass es gefühlsmäßig gewaltig in uns brodelt und ein kleiner Tropfen reicht, um das Fass zum Überlaufen zu bringen, was sich in Zorn und tiefer Wut entladen kann.

Es geht bei diesem Vollmond außerdem um Ängste, Zwänge und alte Glaubenssätze, die an die Oberfläche dringen. Wir werden deswegen gefordert herauszufinden, was noch im Inneren und im Außen zu tun ist. Oftmals hindern uns diese Ängste und alten Glaubenssätze, sowie auch alte Verletzungen daran, der Mensch zu sein, der wir sein könnten und das zu tun, was wir tun wollen.

Die Mondkraft heute zeigt uns bei diesem energiemäßig zweigeteilten Vollmond ganz deutlich, wohin unsere Reise geht – werfen wir das Licht auf neue Projekte!

.

Kosmische Energie der Vollmond-Mondkraft heute mit der partiellen Mondfinsternis

Der Vollmond heute wird von einer partiellen Mondfinsternis begleitet und ist dadurch noch intensiver spürbar. In der Astrologie symbolisiert die Mondfinsternis vor allem Transformation, auch wenn die Finsternis dieses Mal den Mond nur zu einem kleinen Teil verdunkeln wird. Ob Lachflash mit guten Freunden, Herzschmerz oder einfach mit sich selbst zufrieden sein — Der Mond verkörpert unsere Gefühlswelt, unser inneres Kind und emotionalen Bedürfnisse. Der Vollmond kann daher schnell einmal für Gefühlschaos sorgen.



Noch nicht über den/die Ex hinweg, mehr spürbare Gefühle für eine Affäre oder Verhaltens- und Glaubensmuster, die uns immer noch ausbremsen – Der Vollmond bringt durch die partielle Mondfinsternis alles an die Oberfläche und gibt uns die Chance Altes aufzuarbeiten, die Gefühle zu sortieren, aber auch alles, was nicht passt, einfach loszulassen. So können wir Platz für neue Abenteuer, Glück und Menschen schaffen, die uns guttun.

Dieser besondere Vollmond ermöglicht es durch die Mondfinsternis auch, uralte, unbewusste Pakte endlich aufzulösen, denn karmische Knoten können jetzt durchtrennt werden. Es ist ein idealer Zeitpunkt, um sich von karmischen Belastungen zu befreien, die einem das Leben oft so schwer gemacht haben.

Um diese magische Mondmacht zu nutzen sollte man sich am Abend, wenn die Mondfinsternis am intensivsten spürbar ist, etwas Zeit nehmen und in eine Meditation eintauchen. Beobachten wir, welche Gefühle und Gedanken in uns aufsteigen und welche positiven Bilder die negativen alten Gedanken ersetzen. Tragen wir diese neuen Erkenntnisse in unser Bewusstsein.

Neubeginn, frischer Wind, Kickstart… jetzt ist die Zeit reif, ganz zu seinem neuen Ich zu stehen!

.

Die Mondkraft heute mit dem Vollmond und partieller Mondfinsternis

Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Widder

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Kopfbereich bis Oberkiefer

Organsystem: Sinnesorgane

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

In der alternativen Medizin gilt Grapefruitkernextrakt schon lange als Geheimtipp. Das natürliche Antibiotikum kommt dem körpereigenen Immunsystem zugute und hilft zahlreiche Krankheitsbilder wie Entzündungen, Pilzinfektionen sowie Herz-Kreislauf-Krankheiten effektiv zu bekämpfen.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Auf dem Weg zu einem glücklichen und sinnvollen Leben muss sich jeder mit seinen Fehlern und Stärken, Tugenden und Lastern auseinandersetzen, die sein Leben entweder fördern und stärken oder schwächen und blockieren. Hildegard von Bingens Weg zur Heilung besteht darin, die 35 destruktiven Kräfte der Seele ins Positive umzuwandeln. Hierin liegt der Schlüssel für ein Leben voller Liebe, Lebenslust und Gesundheit.

Heilung durch Seelenkraft >>>

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

In belastenden und stressigen Zeiten sollten wir uns immer wieder Zeit zur Entspannung nehmen. Gehen wir in die Natur, schließen wir dabei die Augen und lauschen wir bewusst auf alles, was wir hören. Die Klänge der Natur sind Balsam für die Ohren und verwandeln innere Unruhe nachhaltig in innere Balance.

.

Positive Gedanken können das Leben verändern!

Übungen, Affirmationen und Handlungsanweisungen helfen dabei, dass eigene Wünsche wahr werden und man sich das Leben, von dem man träumt, selbst manifestieren kann.

Die Macht der positiven Gedanken >>>

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Widder besonders gut:

Allgemein – Der Widder-Mond hat eine kämpferische Kraft. Im täglichen Leben lassen sich mit dieser Kraft ganz wunderbar wichtige Dinge neu beginnen. Arbeiten, die in letzter Zeit nur stockend vorangingen, können mit neuer Energie und Lust weitergeführt werden.

Gesundheit – Versuchen wir, Stress zu vermeiden, denn Migräne und Kopfschmerzen sind beim Widder-Mond ziemlich häufig. Trinken wir viel Wasser, wenn wir geistig arbeiten müssen, denn das kann uns vor Spannungskopfschmerzen bewahren. Achten wir auch darauf, dass wir unsere Augen nicht überanstrengen, wie zum Beispiel am Computer oder beim Fernsehen.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Widder steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken.

Garten/Pflanzen – Das Gießen unserer Pflanzen sollten wir auf alle Fälle vermeiden.

Fitness – Stresshormone und überschüssige Energie baut man am schnellsten durch Bewegung ab. Bei intensiven Bewegungen entwickeln wir ungeahnte Kräfte. Überwinden wir den inneren Schweinehund und nehmen unsere Fitness-Ziele als Herausforderung an.

Schönheit/Wellness – Massieren wir sanft und ausgiebig die Kopfhaut, um Kopfschmerzen zu lindern und Verspannungen zu lösen, die beim Widder-Mond verstärkt auftreten können.

Haushalt – Widder-Tage eignen sich gut für das Einkochen von Marmelade und Früchten. Das Aroma ist dann besser und die Haltbarkeit länger.

Liebe – Der temperamentvolle Widder macht uns sehr leidenschaftlich. Wir sollten jedoch nichts auf Spiel setzen, denn die Gefahr eines Seitensprungs ist sehr hoch.

Beruf/Karriere – Wir sind ehrgeizig und hoch motiviert, sollten aber darauf achten, dass wir in der Hitze des Gefechts keine Fehler machen.

Tages-Tipp – Erledigen wir unsere Aufgaben sorgfältig und konzentriert. Wer sich zur Eile hetzen lässt, muss damit rechnen, dass Fehler passieren.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Widder vermeiden:

Gesundheit – Widder-Tage sind ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Kopf, Gehirn, Augen, Zähnen und den Blutbahnen. Auch der Muskelapparat sollte vor Skalpellen verschont bleiben. Allgemein sollte man beim Widder-Mond auf alle Eingriffe verzichten, bei denen geschnitten wird.

Allgemein – Verzichten wir auf Kaffee oder Schokolade und andere Genussmittel, da diese durch den Widder-Mond bei empfindlichen Menschen Migräne auslösen können. Dies gilt übrigens auch für den Geschmacksverstärker Glutamat!

Tagesverbot – Wer unerwünschte Körperhaare entfernt, muss mit unschönen Entzündungen rechnen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Vollmond-Mondkraft heute und der partiellen Mondfinsternis einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

.





Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Blume des Lebens Kupferflasche >>>.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

Mondzeit ist Seelenzeit >>>

Für Hildegard von Bingen waren Pflanzen aus ihren täglichen Anwendungen nicht wegzudenken. Tauche ein in die Welt der Kräuter und erlebe die Lieblinge von Hildegard von Bingen!

Hildegards Favoriten-Kapseln >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.