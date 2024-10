VOLLMOND: Mondkraft heute 17. Oktober 2024 – Vollmond im Widder – Venus in Schütze

Die Mondkraft heute mit dem Vollmond im Widder löst energiegeladene und transformierende kosmische Schwingungen aus. Liebesplanet Venus wechselt in den feurigen Schützen und bringt neuen Schwung ins Liebesleben. Nichts geschieht bei diesem Supervollmond ohne Grund! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Widder – Mondphase: Vollmond im Widder – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mars im Krebs – Venus in Schütze.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Lassen wir uns von den explosiven Vollmondkräften nicht zu Hauruck-Aktionen verleiten!

Mondkalender und Vollmond-Mondkraft heute – Supervollmond im Widder

Die Mondkraft heute bringt einen extrem aufwühlenden Vollmond im Widder mit sich, der ab 13.26 Uhr seine zum Teil auch zerstörerischen Einflüsse spüren lassen wird. Wir werden in einen Zustand der höchsten kosmischen Schwingung versetzt, wobei eine Transformation in allen Lebensbereichen stattfinden wird.

Es geht bei diesem Vollmond im Widder auch um Ängste, Zwänge und alte Glaubenssätze, die an die Oberfläche dringen. Wir sind deshalb gefordert herauszufinden, was noch im Inneren und im Außen zu tun ist.

Oftmals hindern uns auch alte Verletzungen daran, der Mensch zu sein, der wir sein könnten und das zu tun, was wir tun wollen. Es wird uns dabei schmerzhaft bewusst, was uns davon abhält, unser Leben in die gewünschte Richtung zu lenken.

Dieser Supervollmond im Widder verstärkt die vorhandene innere sowie äussere Spannung und macht Widersprüche deutlich. Wir können jedoch die Gelegenheit nutzen, um Klarheit über unsere eigenen Ziele, Absichten und Verhaltensweisen zu gewinnen und unsere Kräfte entsprechend neu zu fokussieren.

Sorgen wir auf jeden Fall für genügend Bewegung als Ventil für die starken Vollmond-Energien. Sportliche Betätigungen eignen sich bestens dafür, ebenso andere, körperlich anstrengende Aktivitäten, welche unsere volle geistige Präsenz oder unseren mentalen Fokus erfordern.

Versuchen wir nur das Gute in unserem Leben zu manifestieren!

Kosmische Energie der Vollmond-Mondkraft heute mit der Venus in Schütze

Liebesplanet Venus wechselt am späten Abend vom tiefgründigen Skorpion in den lebenslustigen Schützen. Wenn die Venus im Schützen steht, suchen wir in der Liebe jemanden, mit dem wir wachsen können, jemanden, der unsere Welt und unser Bewusstsein erweitern kann. Wir fühlen uns außerdem zu Menschen hingezogen, die lebenslustig, verspielt und offen für Abenteuer und neue Erfahrungen sind.

Da wir durch die Schütze-Energie der Venus immer auf der Suche sind, werden wir vermutlich nicht lange bei einem Partner bleiben, der uns nicht in unserer Entwicklung unterstützt oder uns nicht genug Aufregung bietet. Wir sind auch abenteuerlichen Romanzen keineswegs abgeneigt, denn wir sind leicht entflammbar und begeisterungsfähig. Allerdings neigen wir dazu, dass wir uns Hals über Kopf verlieben, ohne darauf zu achten, ob diese Liebe überhaupt eine Chance hat.

Während wir die besitzergreifenden Energien der Venus im Skorpion hinter uns lassen, öffnen wir uns in dieser neuen Phase den verspielten, abenteuerlustigen Schwingungen der Schütze-Venus. Die fröhliche Aura des Schützen haucht unseren Beziehungen frischen Wind ein – lassen wir uns von diesen lockeren Vibes mitreißen und schenken unserem Liebesleben eine unbeschwerte Romantik.

Nutzen wir die Energien der Venus in Schütze für ein Wachstum in unseren Beziehungen – Voneinander lernen ist nun die Devise!

Mondkraft heute mit dem Vollmond im Widder



