VOLLMOND: Mondkraft heute 15. November 2024 – Vollmond im Stier – Saturn direktläufig

Die Vollmond-Mondkraft heute mit dem Vollmond im Stier wird von gegensätzlichen Kräften beherrscht und kann schicksalhafte Veränderungen auslösen. Saturn wird direktläufig und lässt neue Lösungen finden. Greifen wir verpasste Chancen wieder auf! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Stier – Mondphase: Vollmond im Stier – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus im Steinbock – Saturn direktläufig.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Der Vollmond beeinflusst nicht nur das Wetter, sondern auch Körper und Psyche. Wundern wir uns deshalb nicht, wenn wir heute besonders reizbar sind – Suchen wir immer wieder nach Ruheinseln und üben wir uns in Gelassenheit!

Mondkalender und Vollmond-Mondkraft heute – Vollmond im Stier

Der Vollmond im Stier, der erst um 22.30 Uhr seine ganze Kraft entfalten wird, birgt zwar ein gewaltiges Potential in sich, wird jedoch durch die Sonne im Skorpion von gegensätzlichen Kräften beherrscht, da die Qualitäten von Vollmond und Sonne aufeinander prallen. Der Skorpion verlangt Loslassen und Transformation, der Stier hingegen beharrt auf Festhalten.

Da uns allerdings der Vollmond mit einem besonderen Energieschub beschenkt, werden wir eine enorme Kraft verspüren, die uns vorwärts bringt und uns zudem beflügelt, alles Alte und Belastende hinter uns zu lassen. Während die Sonne im Skorpion für Transformation und Heilung steht, fördert der Stier die Liebe zu uns selbst.

Nutzen wir die Energie vom Vollmond im Stier, um uns über Dinge klar zu werden, die uns in der vergangenen Zeit beschäftigt haben. Keine Mondphase unterstützt uns besser als diese, um alles was uns belastet der Auflösung übergeben zu können. Die gestaltende Kraft des Tierkreiszeichen Stier hilft uns auch dabei, dass wir Pläne nun in die Tat umzusetzen können.

Wir haben auch ein hervorragendes Gespür, den richtigen Riecher und eine enorm verfeinerte Intuition. Jetzt „riechen“ wir, wenn etwas nicht passt und vor uns geheim gehalten wird. Und das können wir auch noch in den kommenden Wochen gut nutzen. Dieser Vollmond bringt zudem einige tiefgreifende Veränderungen mit sich und kann für viele von uns eine drastische Wende im Leben darstellen.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte >>>

.

Dieser Vollmond im Stier hat zwar durch die tiefgründige Skorpion-Energie der Sonne eine starke transformierende und heilende, aber auch eine extrem herausfordernde Energie. Es geht vor allem darum zu erkennen, wo uns Ängste, Zwänge und alte Glaubensmuster daran hindern, unseren natürlichen Rhythmus wieder zu finden.

Wir müssen deshalb eine Balance zwischen Sicherheit und Beständigkeit sowie „sich einlassen“ und „loslassen“ finden. Fragen wir uns deshalb immer wieder: Was sollte festhalten werden? Was sollte losgelassen werden?

Lassen wir uns mutig auf alles Neue ein und beenden wir, was einem erfüllten Leben im Wege steht!

Kosmische Energie der Vollmond-Mondkraft heute mit Saturn direktläufig

Karmaplanet Saturn beendet heute um 15.20 Uhr seine Rückläufigkeit, die am 29. Juni 2024 begonnen hat, und wird wieder direktläufig. Während uns die Rückläufigkeit von Saturn mit unseren Ängsten, Schuldgefühlen und Grenzen konfrontiert hat, können wir nun die gewonnenen Erkenntnisse nutzen, um wieder klar und gefestigt für viele verworrene Situationen Lösungen zu finden, wobei allerdings auch Trennungen nötig sein werden, die der rückläufige Saturn bereits angestoßen hat.

Durch den direktläufigen Saturn können wir wieder konkreter planen, Strukturen entwickeln und alle Verantwortlichkeiten regeln. Wir haben aber auch noch einmal die Gelegenheit, begangene Fehler wieder gut zu machen oder ausgelassene Chancen erneut aufzugreifen.

Der direktläufige Saturn hilft uns auch bei der Umsetzung alltäglicher Pflichten und der Durchsetzung eigener Projekte, außerdem stärkt er das Gefühl der Eigenverantwortung. Niemand wird sich nun verstecken können und sagen, er hätte nichts damit zu tun. Wenn die Direktläufigkeit heute wieder einsetzt, sollten wir zudem mit unseren karmischen Themen ein großes Stück weiter gekommen sein.

Wir können uns nun auf die nächste Phase vorbereiten, die durchaus positiv sein wird. Vorausgesetzt, wir bemühen uns auch weiterhin, mit Karmaplanet Saturn zusammen zu arbeiten und stellen uns allen noch nicht verarbeiteten Themen. Die Saturn-Lektionen sind zwar häufig unangenehm, können aber auch positiv verstärken.

Wir werden den direktläufigen Saturn als unschätzbaren Helfer erleben, der uns unseren Lebenszielen näher bringt und dabei hilft, diese dauerhaft zu festigen.

.

Mit TCM durch die Wechseljahre



Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Stier Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Kehlkopf, Hals, Nacken, Schilddrüse, Sprachorgane

Organsystem: Kreislauf

. *****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Die Leber, unser wichtigstes Entgiftungsorgan, muss tagtäglich Schwerstarbeit verrichten – insbesondere, wenn zu viel Zucker, Stress und zu wenig Bewegung auf sie einwirken. Die Folge sind Beschwerden wie Diabetes, Bluthochdruck oder chronische Müdigkeit. Fatalerweise bleibt die wahre Leidensursache dabei meist unentdeckt, denn unsere Leber leidet still. Heile deine Leber mit dem Reset-Plan >>>. Mariendistel-Komplex-Kapseln >>>.

. *****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute Spermidin ist der lang gesuchte Schlüssel für ein aktives und gesundes Leben bis ins hohe Alter. Der Stoff mit dem eigentümlichen Namen hat offenbar eine unvergleichliche Bedeutung für unseren Organismus. Spermidin ist wie Heilfasten – ohne zu hungern. Der Boosting-Effekt auf die Recycling-Prozesse in unseren Zellen hat eine enorme Wirkung auf unsere Gesundheit. Anti-Aging- und Gesundheitseffekte mit Spermidin >>> Spermidin Kapseln – hier >>>

. *****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute Ständig stehen wir unter Druck und haben das Gefühl, die Masse an Aufgaben gar nicht bewältigen zu können. Wir empfinden unser Leben als nicht mehr im Gleichgewicht. Meist liegt das jedoch nicht daran, dass wir zu viel erledigen, sondern dass wir uns mit den falschen Dingen beschäftigen.

. Wenn wir ein glückendes und sinnvolles Leben führen wollen, geht es auch um die rechte Balance, um den Ausgleich zwischen den unterschiedlichsten Ansprüchen, die auf den einzelnen von allen Seiten her eindringen, um die rechte Haltung, die wir brauchen, damit wir unser Leben gut bestehen. Finde zu deiner inneren Balance >>>. . Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Stier besonders gut: Allgemein – Mit dem Mond im Stier haben wir eine hervorragende Möglichkeit, um alle Geldanlagen zu überprüfen. Der Stier ist ein Sammler, deshalb sind alle langfristigen Anlageformen sinnvoll. Kurzfristige Spekulationen sind jedoch mit Vorsicht einzugehen. Gesundheit – Unser Ohren können sich an Stier-Tagen als besonders lärmempfindlich erweisen. Ohrenschmerzen können wir jedoch rasch lindern: Geben wir warmes Öl in das Aussenohr und verschließen es mit Watte. Die Schilddrüse können wir hingegen an Stier-Tagen besonders gut mit Nährstoffen versorgen und auch Ohren, Mund und Hals sprechen besonders auf unterstützende und reinigende Maßnahmen an. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Stier steht ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Rettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren. Heil-Trank Selleriesaft >>> Garten/Pflanzen – Kältetage, wie jetzt beim Mond im Stier, eignen sich gut zum Umtopfen, da die Pflanzen rasch anwurzeln. Fitness – Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das gilt heute vor allem in Sachen Sport – Überwinden wir den inneren Schweinehund. Schönheit/Wellness – Ein Dampfbad mit Kräuter-Zusatz tut Körper, Geist und Seele gut und lässt uns von innen heraus strahlen. Nun sollten wir auch ausgiebig Hals und Dekolleté pflegen! Haushalt – Lüften wir heute nur kurz, da sich die Feuchtigkeit sonst in den Räumen hält und Schimmel hervorrufen kann. Liebe – Im Liebesleben sind wir durch den Stier-Mond sinnliche Genießer und sollten oberflächliche Flirts vermeiden. Beruf/Karriere – Sämtliche berufliche Vorhaben haben durch den hartnäckigen Mond im Stier hervorragende Aussichten auf Erfolg. Tages-Tipp – Leckere Mahlzeiten, gelungene Entscheidungen in Geldfragen und lohnende Schnäppchen gehören zu den Themen beim Mond im Stier. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Stier vermeiden: Gesundheit – Der Stiermond ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Hals, Nacken, Kehle, Mandeln, den oberen Atmungsorganen, dem Rachen, den Stimmbändern und der Speiseröhre – Schonen wir auch unsere Stimme! Wäsche waschen – Problemflecken bleiben im Gewebe, die Fasern werden stärker angegriffen und das Waschmittel lässt sich nicht restlos ausspülen, was Allergien auslösen kann. Heute ist jede Form des Wäsche-Waschens ungünstig. Tagesverbot – Termine beim Zahnarzt sollten wir besser nicht an einem Stier-Tag wählen, da der Kiefer derzeit überaus empfindlich ist.

. Die Alpenschau wünscht euch mit der Vollmond-Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.