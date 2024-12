VOLLMOND: Mondkraft heute 15. Dezember 2024 – Vollmond in den Zwillingen

Die Vollmond-Mondkraft heute mit dem Vollmond in den Zwillingen, der auch als Julmond bezeichnet wird, führt in eine mystische Zeit. Erwecken wir unsere Seelenkraft! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Zwillinge – Mondphase: Vollmond in den Zwillingen – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur in Schütze.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Bei diesem eher unruhigen Vollmond-Energien sind unsere Intuition und innere Weisheit unsere besten Ratgeber!

Mondkalender und Vollmond-Mondkraft heute – Vollmond in den Zwillingen

Der Vollmond in Zwillinge lässt ab 10.03 Uhr seinen mystischen Einfluss spüren, wobei es der letzte Vollmond in diesem bewegten Jahr 2024 sein wird. Der Zwillinge-Vollmond steht der Sonne im Schützen gegenüber und weist durch seine Bezeichnung als Julmond bereits auf die Wintersonnenwende am 21. Dezember hin.

Wir sind eingeladen, in uns zu beleuchten, was sich in unserem Denken wandeln und wenden darf. Verbinden wir uns sehr bewusst mit dem Licht der Erkenntnis, denn es wird immer greifbarer, da der Vorhang zwischen den Welten zunehmend transparenter wird und unsere Seelenkräfte erweckt werden.

Wir stehen allerdings derzeit an einem Scheideweg und spüren, dass wir einen anderen Weg einschlagen sollten, wissen aber nicht genau, welche konkreten Schritte wir dafür gehen müssen. Der Vollmond in den Zwillingen wird uns jedoch die Richtung anzeigen, wenn wir uns den Vollmond-Energien nicht versperren.

Wir haben zwar durch den Vollmond in den Zwillingen die Möglichkeit für wichtige Erkenntnisse, jedoch kann die Vielfalt von ganz verschiedenartigen Anregungen auch zu einer Überreizung führen. Konzentrieren wir uns auf unsere innere Stärke, denn dann können wir – angetrieben durch die dynamische Sonne im Schützen – etwaige Hürden viel besser überwinden.

.

.

All jene von uns, die spirituelle Kräfte in sich spüren, werden merken, wie durch den Vollmond in Zwillinge das Mystische erwacht und wir besonders empfänglich sind für alles, was die Vorschau in die Zukunft mit sich bringt. Vielleicht hat so mancher auch das Gefühl, dass tief in ihm besondere Fähigkeiten schlummern.

Lassen wir diese in der Vollmond-Nacht erwecken, denn wir sind voller unendlicher Möglichkeiten. In uns flackert nicht nur der diffuse Schein einer Kerze, in uns allen lodern wilde Feuer. Wir stecken voller verborgener Seelenkräfte und brauchen nur den Mut und den Glauben, um sie frei zu lassen.

Lassen wir uns vom Vollmond in den Zwillingen in eine Nacht entführen, wo wir einige Seelenwünsche dem Universum zur Erfüllung übergeben können!

Kosmische Energie der Vollmond-Mondkraft heute mit dem Vollmond in Zwillinge

Der Vollmond in Zwillinge steht für Abschluss, Beendigung und Komplettierung und somit auch für Neuanfänge und Neuausrichtung. Wissensdurst, Neugierde und Offenheit gegenüber allem Neuen rücken in dieser Zeit der Veränderung in den Vordergrund. Der Vollmond greift zudem direkt auf unsere Emotionen zu, wobei die Zeitqualität von uns fordert, Verantwortung für unser Tun zu übernehmen.

Es werden aber auch Energien erweckt, die durch Rückbesinnung und Innenschau heilend auf unser Seelenleben wirken. Wir können mit Hilfe der energiereichen Einflüsse des Vollmondes alles Alte abschließen und gleichzeitig erkennen wir unsere Blockaden, die uns bisher auf dem Weg in eine lichtvolle Zukunft gehemmt haben.

Der Vollmond in den Zwillingen ist außerdem ein guter Zeitpunkt, um mit Vorurteilen aufzuräumen und ganz offen an ein wichtiges Thema heranzugehen. Manch einer hat eventuell beruflich den Punkt erreicht, wo eine Veränderung notwendig ist oder muss eine Beziehung beenden – dies alles fällt uns durch diese Vollmond-Energien leichter als sonst.

Nutzen wir auch die Schütze-Energie der Sonne und bringen in dem nach innen gerichteten Blick unsere Erfahrungen und Erkenntnisse ein. Seien wir mutig und stellen wir uns der eigenen Verletzlichkeit. Konzentrieren wir uns ganz auf unsere Wünsche und Träume, dann werden wir mit unserer Willenskraft viel bewirken.

Machen wir uns auf die Suche nach neuen Wegen, denn wir werden klar erkennen, wer wir wirklich sind und wohin wir wollen!

.

Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge



.

Tierkreiszeichen Zwillinge Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Schulter, Arme, Hände

Organsystem: Drüsensystem

. *****

.

. *****

.

. *****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute Wir dürfen unsere Pläne ruhig einmal über den Haufen werfen, denn die besten Dinge ergeben sich unerwartet.

. Mit einfachen Mitteln lassen sich die Probleme des Alltags meistern, Krankheiten überwinden und neue innere Kräfte entfalten. Die Natur schenkt uns nahezu alles, was wir zu unserer Heilung benötigen. Nutze die heilende Energie >>>. . Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge besonders gut: Allgemein – Neugierig huscht beim Mond in den Zwillingen unsere Aufmerksamkeit von Thema zu Thema. Planen wir deshalb keine Aufgaben ein, die eine stundenlange Konzentration erfordern. Gesundheit – Wer eher zu den Stubenhockern zählt, sollte gerade an den lebhaften Zwillinge-Tagen einen Spaziergang machen, denn die frische Luft kräftigt den Körper wunderbar. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Zwillinge steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht. Garten/Pflanzen – Versorgen wir blühende Topfpflanzen mit ausreichend Dünger für ein optimales Wachstum! Fitness – Stärken wir Schultern und die Lunge durch eine gezielte Gymnastik in Verbindung mit Atemübungen! Schönheit/Wellness – Eine sanfte Massage der Hände ist an Zwillinge-Tagen besonders wohltuend. Haushalt – Öffnen wir alle Fenster und sorgen für Durchzug! Der Luftmond bringt mehr Frische ins Haus und entzieht den Räumen verstärkt die Feuchtigkeit. Liebe – Das Motto lautet: weniger Romantik, mehr Spaß! Gehen wir aus und genießen das Leben in der Gesellschaft anderer. Beruf/Karriere – Unsere eloquenten Fähigkeiten machen uns in Verhandlungen überzeugend und erfolgsversprechend. Tages-Tipp – Das beste was wir heute für unsere Gesundheit tun können, sind ausgedehnte Spaziergänge an der frischen Luft. Auch eine Entgiftung des Körpers ist erfolgreich. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge vermeiden: Gesundheit – Der Mond in Zwillinge ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Lunge, Bronchien, Luftröhre, obere Rippen, Schultern, Arme, Hände und Finger. Wer Probleme mit den Stimmbändern hat, sollte diese besonders schonen. Ernährung – Wer bereits einen erhöhten Cholesterinspiegel hat, sollte beim Zwillinge-Mond komplett auf Fett und fettreiches Essen verzichten. Tagesverbot – Gießen an Blütentagen (Zwillinge, Waage, Wassermann) lockt Schädlinge an – auch bei Zimmerpflanzen.

.