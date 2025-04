VOLLMOND: Mondkraft heute 13. April 2025 – Vollmond in der Waage – Mondpause

Die Mondkraft heute mit dem Vollmond in der Waage löst als Frühlingsvollmond durch die Sonne im Widder hochexplosive Energien aus und beleuchtet die tief verborgenen Ängste. Die nach der Mondpause veränderten Vollmond-Energien bringen als Pink Moon transformierende Kräfte mit sich. Venus direktläufig zeigt neue Lösungen für alle Beziehungen auf. Handeln wir nicht zu impulsiv! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht bis 12.00 im Sternzeichen Waage – Mondphase: Vollmond in der Waage zum Vollmond im Skorpion – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus in Fische/Pluto im Wassermann – Frühlingsvollmond – Pink Moon – Mondpause – Venus direktläufig.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

“Die wirksamste Medizin ist die natürliche Heilkraft, die im Innern eines jeden von uns liegt” – Hippokrates. Nutzen wir die Vollmond-Energie zur Heilung von Körper und Geist.

Mondkalender und Vollmond-Mondkraft heute – Vollm ond in der Waage – Mondpause – Vollmond im Skorpion

Dem heute stattfindenden Vollmond in der Waage, der bereits ab 2.20 Uhr nachts als Frühlingsvollmond seine Intensität spüren lässt, steht die Sonne im Widder gegenüber, die uns durch ihre stürmischen Energien dazu verleitet, allzu forsch nach vorne streben zu wollen. Unverarbeitete, nicht abgeschlossene Geschichten könnten zudem rund um den Vollmond in der Waage aus dem Unbewussten heftig in unser Bewusstsein drängen, verbunden mit Enttäuschung und Schmerz.

Prüfen wir alles, was nun dringend losgelassen werden muss, damit wir mit der Vergangenheit abschließen können, wobei wir auch unsere Beziehungen einer Analyse unterziehen müssen. Durch die intensiven und transformierenden Vollmond-Energien verändert sich zugleich die Art und Weise, wie wir uns selbst und unser Leben wahrnehmen.

Dieser Wandlungsprozess eröffnet bislang ungeahnte Möglichkeiten, da sich unser Bewusstsein verändert, wir mit unserer Seele verbunden sind und dadurch auch mit einer Kraft, die uns vorher nicht zur Verfügung gestanden hat.

Beobachten wir dabei unser Inneres und lassen alles, was sich in uns vollzieht, einfach nur geschehen. Betrachten wir es mit dem Herzen und versuchen nichts mit dem Verstand zu ergründen, was nun vor sich geht. Nutzen wir diesen fordernden Vollmond in der Waage, der stark unter dem Siegel der Erkenntnis liegt, um alles zu verstärken, was uns wichtig ist.

.

.

Die Mondpause zum Mond im Skorpion, die um 12.00 Uhr beginnt und um 15.55 Uhr wieder endet, verändert auch deutlich die Vollmondkräfte. Da uns der Vollmond im Skorpion nach der Mondpause als Pink Moon mit einem besonderen Energieschub beschenkt, werden wir eine enorme Kraft verspüren, die uns vorwärts bringt und uns zudem beflügelt, alles Alte und Belastende hinter uns zu lassen.

Nutzen können wir beim Vollmond im Skorpion auch die transformierende Energie von Pluto, denn der Skorpion ist ja bekanntlich „sein“ Zeichen. Unter seinem Einfluss gelingt uns die Transformation unserer Emotionen, so dass wir uns an die jeweiligen Situationen besser anpassen können und dadurch frisches Vertrauen gewinnen.

Aufgrund der stark transformierenden Energie durch Pluto schwingt zudem eine enorm heilsame Kraft mit. Heilende und spirituelle Praktiken und Erfahrungen (Yoga, Tanzen, Singen, Massagen usw.) unterstützen den Prozess und wirken deshalb heilsam auf das gesamte Geschehen ein.

Lassen wir uns mutig auf alles Neue ein und beenden wir, was einem erfüllten Leben im Wege steht!

Kosmische Energie der Vollmond-Mondkraft heute mit Venus direktläufig

Liebesplanet Venus hat bereits um 3.00 Uhr früh ihre Rückläufigkeit beendet, in der sie sich seit 2. März 2025 befunden hat. Wer in den letzten Wochen während der Rückläufigkeit an seinem Beziehungsmuster gearbeitet hat, dem fällt es mit Venus direktläufig nun wieder leichter, alle Herzensangelegenheiten in Schwung zu bringen – Ganz nach dem Motto: “Neue Liebe, neues Glück.“ Achten wir jedoch darauf, dass wir nicht zum Opfer allzu hoher Erwartungen werden, da diese ansonsten später in einer Enttäuschung enden könnten.

Venus direktläufig wird zudem dafür sorgen, dass die Themenbereiche Liebe, Schönheit und Geld wieder besser fließen. War unter der Rückläufigkeit das Heiraten sowie auch der finanzielle Bereich nicht besonders günstig gestellt, sind diese Bereiche nun nicht mehr eingeschränkt, so dass wir auch mutig ab sofort grössere Investitionen tätigen und den Schritt vor den Traualtar wagen können.

Während der Rückläufigkeit von Liebesplanet Venus hat unser Selbstwertgefühl, das häufig in Frage gestellt wurde, sehr gelitten. Venus direktläufig wird nun alle Zweifel auflösen und wir können wieder selbstbewusst agieren. Auch die Kontaktpflege und das Kennenlernen von fremden Menschen fällt uns nun wieder leichter, denn die Gespenster der Vergangenheit verschwinden.

Venus direktläufig bringt Klarheit in unsere Beziehungen und schenkt Mut für neue Verbindungen – Geben wir der Liebe eine Chance!

.

Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion



.

Tierkreiszeichen Skorpion

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Geschlechtsorgane

Organsystem: Nervensystem

.

.

Mond-Magie der Mondkraft heute Auch wenn uns der Alltag auf die Nerven geht – eine gewisse Routine, Struktur und das Einhalten von Gewohnheiten geben uns ein sicheres Gefühl. Darauf sollten wir auf keinen Fall verzichten. Es schadet aber auch nicht, ab und zu einfach mal etwas anders zu machen, um sich auf die Veränderungen des Lebens einzustellen und zu lernen, flexibel darauf zu reagieren.

. Selbst in einer Zeit voller Umbrüche und Herausforderungen brauchen wir uns von unseren Ängsten und Sorgen nicht aus der Bahn werfen zu lassen. Indem wir uns jeden Tag ganz bewusst dafür entscheiden, dem Weg der Liebe und Akzeptanz zu folgen, lösen wir unsere egobasierten, blockierenden Ängste auf und finden zu ungeahnter innerer Freiheit. Lass es mit Liebe geschehen >>>.

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Skorpion besonders gut: Allgemein – Mit dem Skorpion-Mond können wir unsere tiefsten Wünsche gut ergründen. Woran hängt mein Herz, was stört mich total? Brechen wir Tabus und sprechen über Dinge, die wir ansonsten lieber für uns behalten. Gesundheit – Da sich unser Körper in einer Regenerationsphase befindet, klammert er sich an alles – auch an Kalorien und Fett. Wenn wir uns nicht in Zurückhaltung üben, werden wir dies unweigerlich auf der Waage zu sehen bekommen. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Skorpion steht, ist Zeit für Blattgemüse: Alle Salate, Mangold, Spinat, Pilze, Kresse, Rhabarber, Kräuter, Porree und Kohl in jeder Form. Garten/Pflanzen – Jetzt ist die ganze Existenz aufnahmebereit für Wasser, deshalb können wir jetzt alle Pflanzen gießen – auch die im Winterlager! Fitness – Skorpion-Tage wirken stark auf den Unterleib. Entspannende Übungen können helfen: Auf den Rücken legen, die Beine anziehen, Fußflächen zusammenbringen und Knie nach außen fallen lassen. Die Hände auf den Unterleib legen. Für einige Minuten so bleiben und dabei in den Bauch atmen. Schönheit/Wellness – Da Heilkräuter jetzt eine starke Wirkung haben, kann man diese nicht nur für Kräutertees nutzen, sondern auch für die Schönheitspflege einsetzen – zum Beispiel als Zusatz für ein entspannendes und pflegendes Bad. Moorbäder und Fangopackungen sorgen für eine besonders glatte Haut. Haushalt – Der Skorpion ist ein Wasserzeichen und fördert als solches alles, was mit Waschen und Putzen zu tun hat. Die aktuelle Mondphase eignet sich auch perfekt für die große Wäsche, insbesondere für die Entfernung hartnäckiger Flecken. Liebe – Der Skorpion-Mond sorgt für heftige erotische Energien. Da verwundert es nicht, wenn die Nächte leidenschaftlich werden! Beruf/Karriere – Im Job kommen Intrigen und Machtkämpfe auf, von denen wir uns jedoch heraushalten sollten! Tages-Tipp – Jetzt geht es darum, die Dinge zu ergründen und zu verstehen. Verstecktes wird aufgedeckt, etwas, das man verloren hat, kann man nun endlich wieder finden. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Skorpion vermeiden: Gesundheit – Der heutige Tag ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Geschlechts- und Ausscheidungsorganen, der Prostata, dem Enddarm, dem After und von Hämorrhoiden. An Tagen mit Mond im Skorpion sollte man Operationen im gesamten Unterleib vermeiden. Bei schlechter Aspektierung drohen unentdeckte Blutgerinnsel oder schlimmstenfalls üble Infektionen. Es können beim Skorpion-Mond auch vermehrt Frauenleiden auftreten. Schafgarbe beugt dem erfahrungsgemäß vor. Tagesverbot – Hüten wir uns vor größeren körperlichen Anstrengungen, denn momentan reagiert unser Körper darauf besonders empfindlich.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Vollmond-Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

.

