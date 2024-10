Vitamin D-Mangel: Symptome, Ursachen und Folgen

Wenn die Tage düsterer werden, leidet oftmals unsere Stimmung und Gesundheit darunter.

Ein Grund dafür ist der zunehmende Vitamin D-Mangel. Dabei ist Vitamin D unverzichtbar für das Immunsystem und unterstützt den Knochenbau.

Grundsätzlich ist der menschliche Körper durchaus in der Lage, das gesunde Vitamin selbstständig herzustellen – vorausgesetzt, er bekommt ausreichend Sonnenlicht.

Damit der Körper Vitamin D produzieren kann, ist UV-B-Strahlung in einer bestimmten Wellenlänge nötig. Sie kommt in unseren Breitengraden nur von März bis Oktober vor.

Wie man einen Vitamin D-Mangel erkennen kann, welche Ursachen und gesundheitliche Auswirkungen dieser Mangel hat, erklären wir in folgendem Artikel.

.

In Mitteleuropa ist die körpereigene Vitamin-D-Produktion nicht ausreichend, da selbst im Hochsommer Faktoren wie Smog, Ozon, Fensterglas und auch Sonnencreme fast alle UVB-Anteile im Sonnenlicht sehr stark minimiert. Daher weisen die meisten Menschen einen deutlichen Vitamin-D-Mangel auf. Wie man den Vitamin-D-Mangel erfolgreich ausgleichen kann und welche faszinierenden Potentiale dieses Vitamin besitzt! Hier weiter.

Vitamin D: Wichtig für Knochen, Stoffwechsel und Immunsystem

Vitamin D ist von essenzieller Bedeutung für die Knochengesundheit.

Nur mit einem ausreichenden Spiegel kommt es zur Kalziumaufnahme im Darm, welches für den Knochenaufbau benötigt wird. Fehlt Vitamin D, wird kein Kalzium in die Knochen eingelagert, sondern aus der Knochensubstanz freigesetzt, um den Kalziumspiegel im Blut konstant zu halten.

Geschieht das über längere Zeit, kommt es zu einer Abnahme der Knochendichte. Außerdem ist die Substanz an vielen wichtigen Stoffwechselvorgängen im Körper beteiligt und mitverantwortlich für ein funktionierendes Immunsystem.

Ein schwerer Mangel führt bei Kindern zu einer Rachitis, jener Krankheit, bei der die Knochen weich bleiben und sich verformen, was zum Beispiel zu X- oder O-Beinen führen kann.

Auch Osteoporose, der Knochenschwund, kann eine Folge von zu wenig Vitamin D sein. Bei Senioren steigt bei niedrigem Spiegel zudem das Risiko für Stürze oder Knochenbrüche.

Daneben sind noch andere Leiden im Gespräch, die ein Vitamin-D-Mangel möglicherweise begünstigen könnte: etwa chronische Krankheiten wie Krebs oder Diabetes, Herz-Kreislauf-Leiden, Infekte, Autoimmunerkrankungen und sogar Alzheimer.

Forscher erklären das so: Vitamin D ist eigentlich kein Vitamin, weil der Körper es selbst herstellen kann – es ist eher ein Hormon. Hormone wiederum sind biochemische Botenstoffe, die über die sogenannten Rezeptoren Vorgänge im Körper beeinflussen können. Man hat im Körper tatsächlich auch viele gewebsspezifische Vitamin-D-Rezeptoren gefunden.

.

Risikogruppen, die häufig an Vitamin-D-Mangel leiden

Es gibt Menschen, die besonders gefährdet sind, einen starken Vitamin-D-Mangel zu entwickeln. Dazu gehören:

Menschen jeden Alters, die kaum herauskommen, weil sie zum Beispiel den ganzen Tag drinnen am Schreibtisch sitzen. Auch chronisch Kranke und Pflegebedürftige, die sich wenig im Freien aufhalten, sind gefährdet.

Dunkelhäutige Menschen, da der höhere Melanin-Gehalt ihrer Haut die UVB-Strahlung stärker abschirmt

Menschen, die aus kulturellen oder religiösen Gründen nur mit vollständig bedecktem Körper ins Freie gehen

Raucher

Hochleistungssportlerinnen und -sportler, weil sie mehr Vitamin D verbrauchen

Menschen mit starkem Übergewicht – Vitamin D sammelt sich im Fettgewebe an

Menschen, die an chronischen Magen-Darm-, Leber- oder Nierenerkrankungen leiden

Menschen, die Medikamente wie Anti-Epileptika oder Zytostatika einnehmen, die den Vitamin-D-Stoffwechsel beeinträchtigen

.

Der Darm produziert 80 % der menschlichen Immunzellen zur Abwehr von Krankheiten. Auch für die Gehirnleistung ist die Verdauung von großer Bedeutung. Darmfunktionsstörungen können zu Sehschwierigkeiten, Konzentrationsproblemen und ständiger Müdigkeit führen. Wichtig ist, dass die verschiedenen Darmbakterienarten in einem mikroökologischen Gleichgewicht stehen! Hier weiter.

.

Vitamin-D-Mangel: Auswirkungen auf den Darm

Nach aktuellen Studien hat ein Mangel an Vitamin D auch negative Auswirkungen auf die Darmflora.

Eine Darmsanierung kann das Mikrobiom des Darmes wieder in die Balance bringen. Diese kann aus aus einer Darmreinigung und dem Wiederaufbau der Darmflora bestehen.

So wir die Darmbarriere gestärkt und ihre Schutzfunktionen reaktiviert sowie das Immunsystem mobilisiert. Außerdem ist eine gesunde Darmflora wichtig für die Aufspaltung und Verwertung der Nährstoffe.

Die Ansiedlung schädlicher Keime im Darm führt zu einer ungenügenden Verdauung und damit zu Gärung bzw. Fäulnis der Nahrungsbestandteile. Es entstehen Entzündungen und der Verbrauch an Vitamin D steigt.

Der ideale Zeitpunkt für einen Darmaufbau wäre beispielsweise nach einer Fastenkur. Aber man kann auch ganz spontan zwischendurch erfolgreich seinen Darm sanieren. Für einen erfolgreichen Aufbau der Darmflora ist die Qualität der verwendeten Bakterienstämme entscheidend.

Eine Darmsanierung durchzuführen ist je nach Lebensweise etwa einmal im Jahr sinnvoll.

.

Dieses Omega-3 Algenöl hat ein ideale Verhältnis von EPA und DHA. EPA und DHA tragen zu einer normalen Herzfunktion bei. DHA ist zudem eine wertvolle Unterstützung für Gehirnfunktion und Sehkraft. Der Körper wird optimal mit essenziellen Omega-3-Fettsäuren versorgt.

Omega-3 Algenöl-Kapseln >>>

.

Wie man einem Vitamin D-Mangel vorbeugen kann

Mikronährstoffe einzunehmen, wie zum Beispiel Vitamin D3, Zink, Selen und Omega-3-Fettsäuren, ist der erste und wichtigste Schritt, um einen Mangel auszugleichen.

Am besten sorgt man für eine möglichst komplexe Mikronährstoffergänzung. Komplex bedeutet, dass eine Mikronährstoffergänzung am besten alle Vitamine, Mineralien und auch sekundäre Pflanzenstoffe enthalten sollte, wie eine gesunde Ernährung auch.

Denn wie wahrscheinlich ist, dass man nur einen Mangel an Vitamin D hat, wenn man die Ursachen betrachtet? Schlechte Ernährung, Stress und Medikamente führen zu einem Mangel an zahlreichen anderen Mikronährstoffen. Die logische Konsequenz daraus ist, alle Mikronährstoffe aufzufüllen.

Durch die Ernährung können wir sehr gut jeden Tag Ursachen für eine Vitamin-D-Mangel reduzieren und gleichzeitig die Regeneration der Depots fördern. Allerdings gibt es nicht viele Lebensmittel, die genügend Vitamin D enthalten um einen Einfluss auf die Körperdepots zu haben.

Geringe Mengen von Vitamin D sind in Milch- und Fleischprodukten enthalten, allerdings müsste man zur Deckung des Tagesbedarfs etwa 1,5 Kilogramm Hühnerleber oder 10 kg Emmentaler Käse essen.

Relevante Mengen von Vitamin D enthalten:

Lebertran

Hering

Aal

Lachs

Sardinen

Thunfisch

Eigelb

Steinpilze

Pfifferlinge

Champignons

Avocados

Tipp: Pilze können auch nach dem Ernten noch mit Vitamin D aufgeladen werden. Die Pilze zum Trocknen dafür 2 Tage lang mit der Unterseite nach oben nicht länger als 6 Stunden pro Tag in die Sonne legen.

Das Vervielfacht den Vitamin-D-Gehalt in den Pilz-Kappen. Ein weiterer Vorteil ist, dass dieses Vitamin D auch nach einem Jahr immer noch in den Pilzen zu finden ist.

Insgesamt macht es Sinn, seinen Körper durch eine gesunde Ernährung zu unterstützen und Entzündungen zu reduzieren.

Der einfachste Weg einer nachhaltigen Ernährungsumstellung ist erfahrungsgemäß, wenn zunächst die Menge an getreidehaltigen Kohlenhydraten reduziert wird. Insgesamt sollte man etwas weniger Brot, weniger Nudeln und Reis essen, dafür darf durchaus etwas mehr Gemüse und Obst auf den Teller.

Für den Anfang einfach abends 2-3-mal in der Woche ganz auf Kohlenhydrate verzichten. Es gibt genügend Alternativen, wenn man es sich erst einmal richtig überlegt hat. Hier sind einige Beispiele für einfache und leckere Alternativen:

Gemüsesuppe

Tomaten mit Mozzarella

Gemüsespieße vom Grill mit einer Tsatsiki-Soße

Salat mit gebratenem Lachs

Omelette mit Gemüse (oder mal mit Schrimps)

Chili con Carne

Wenn man dann noch bei der Zubereitung der Speisen auf bestimmte Zutaten wie Kräuter, Gewürze und Omega-3-reiche Öle achtet, hat man schon viel erreicht.

Dadurch kann man das Problem des Vitamin-D-Mangels von zwei Seiten anpacken. Durch die bessere Lebensmittelauswahl nimmt man mehr Mikronährstoffe und auch sekundäre Pflanzenstoffe zu sich. Außerdem wir die Neigung zu Entzündungen reduziert, was den Verbrauch an Vitamin D sinken lässt.

.

Das Sonnenvitamin spielt eine Schlüsselrolle in einer Vielzahl von körperlichen Prozessen. Fülle deinen Vitamin D3-Speicher auf! Hier weiter.

.

Einnahme von Vitamin D: Im Winter sinnvoll

Weil so viele Menschen nicht ausreichend mit Vitamin D versorgt sind, raten Experten zu einer zusätzlichen Einnahme im Winterhalbjahr.

Dabei sei eine vorherige Bestimmung des Vitamin-D-Spiegels bei den meisten Menschen nicht nötig. Die Deutschen Gesellschaft für Ernährung rät zu täglich 800 Internationalen Einheiten (IE) – viele Fachleute finden etwas höhere Mengen aber durchaus sinnvoll.

Insgesamt sollte die tägliche Zufuhr an Vitamin D allerdings 4.000 IE nicht überschreiten. Diesen Wert nennt die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) als maximale Obergrenze. Wichtig: Bei dieser Obergrenze handelt es sich um die täglich empfohlene maximale Gesamtzufuhr.

Sie beinhaltet also auch das Vitamin D, das man durch Sonnenlicht und Ernährung zu sich nimmt (bei vielen Lebensmitteln werden häufig zusätzliche Vitamine zugesetzt, das sollte man berücksichtigen). Vitamin D als Nahrungsergänzungsmittel kann in Form von Tabletten oder Tropfen eingenommen werden.

Eine Bestimmung des Vitamin-D-Spiegels durch einen Bluttest kann etwa bei chronisch kranken Menschen oder bei bestimmten Symptomen medizinisch sinnvoll sein. Vitamin-D-Tests sind jedoch aufgrund schwankender Ergebnisse nur bedingt aussagekräftig, ermöglichen aber eine grobe Orientierung.

Zu viel Vitamin D einzunehmen ist gefährlich

Allgemein gilt: Zu viel Vitamin D schadet.

Denn anders als etwas wasserlösliches Vitamin C kann der Körper überschüssiges Vitamin D nicht einfach ausscheiden, sondern speichert es. Dadurch kann eine zu hohe Vitamin-D-Zufuhr zu einer akuten oder schleichenden Überdosierung führen.

Die Folge kann eine Verkalkung in den Organen sein – zum Beispiel in der Niere in Form von Nierensteinen. Nur in seltenen Fällen und bei bestimmten Krankheiten kann es zu einem extremen Vitamin-D-Mangel kommen. Dann kann es sinnvoll sein, kurzfristig und nur in ärztlicher Absprache höhere Dosen an Vitamin D einzunehmen.

.

Medikamente können Vitamin-D-Bildung beeinflussen

Bestimmte Medikamente wie zum Beispiel Kortison, Diuretika, Schlafmittel und Anti-Epileptika können die Wirkung von Vitamin D beeinträchtigen (in einigen Fällen auch verstärken).

Wer dauerhaft Arzneimittel einnimmt, sollte den Einsatz von Vitamin-D-Präparaten deshalb unbedingt mit seinem Arzt oder seiner Ärztin besprechen.

Auch wer zur Bildung kalziumhaltiger Nierensteine neigt, an einer Nierenschwäche, Sarkoidose oder Nebenschilddrüsenerkrankung leidet, sollte eine Vitamin-D-Einnahme mit seinem Arzt besprechen.

In der Schwangerschaft sollten Vitamin-D-Präparate nur bei einem nachgewiesenen Mangel und unter Kontrolle des Kalziumspiegels eingenommen werden, da eine erhöhte Kalziumkonzentration im Blut das Kind im Mutterleib schädigen kann.

.

Fazit:

Es dauert normalerweise einige Wochen oder gar Monate, bis ein Vitamin-D-Mangel behoben ist. Es hängt jedoch davon ab, wie schwerwiegend der Mangel ist und wie viel Vitamin D ergänzt wird.

Ein Vitamin-D-Mangel kann innerhalb von 2-3 Monaten behoben sein, wenn eine Person regelmäßig Vitamin D3 nimmt, sich ausreichend der Sonne aussetzt und auf eine ausgewogene Ernährung mit Vitamin-D-reichen Lebensmitteln achtet.

Ein Vitamin-D-Mangel sollte keinesfalls ignoriert werden, da er ernsthafte Folgen für die Gesundheit haben kann.

*****

Die Alpenschau wünscht allzeit gute Gesundheit!

.

