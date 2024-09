Verlorenes Paradies Shambhala: Krieger des Friedens

In uns allen lebt die Sehnsucht nach der Unbeschwertheit und Geborgenheit eines verlorenen Paradieses.

Shambhala ist ein Königreich in Zentralasien, das auf keiner Karte zu finden ist. Der Dalai Lama nennt es „das reine Land“.

Als Symbol für Frieden, Schönheit und Glück zeigt es uns, was möglich ist. Um dorthin zu gelangen, braucht es Menschen, die den Kampf gegen einen äußeren Feind aufgeben und sich aufmachen, Frieden in ihr inneres Reich zu tragen.

Ein Mythos der buddhistisch-hinduistischen Kosmologie erschließt einen Weg zu einem verloren geglaubten Paradies.

.

In einem verborgenen Tal des Himalaja soll sich das mythische Reich Shambhala verbergen. Dort werden die höchsten spirituellen Geheimnisse der Menschheit gehütet, bis wir bereit sind für den Sprung auf eine neue Ebene der Existenz. Begib dich auf eine abenteuerliche Entdeckungsreise, die auch ins eigene Innere führt! Hier weiter.

Krieger des Friedens

Ein Beitrag von Kerstin Chavent – Die Alpenschau bedankt sich!

Es war einmal ein Land, in dem Milch und Honig fließen und die Menschen in friedlichem Wohlstand zusammenleben.

In vielen Kosmologien lebt die Idee eines Paradieses auf Erden, eines Ortes ohne Mangel und ohne Angst, an dem niemand frieren muss und alle zu essen haben.

Im tibetischen Buddhismus trägt das Paradies den Namen Shambhala. Nach einem hinduistisch-buddhistischen Mythos ist dieses Königreich in Zentralasien, Symbol des Friedens, der Schönheit und des Glücks, der Ursprung der durch Buddha verkündeten Lehre des Kalachakra.

Hier sind alle Bewohner erleuchtete göttliche Avatare. Der Dalai Lama bezeichnet es als ein pures, reines Land, das, obgleich irdisch, auf keiner Karte verzeichnet ist.

Die Ankunft des 25. Königs von Shambhala, so die Legende, soll die Dunkelmächte von der Erde vertreiben und den Beginn eines erneuten Goldenen Zeitalters einleiten.

.

Endlich eine gute Botschaft in dieser Zeit voller Turbulenzen und Unwägbarkeiten! Die weltbekannte spirituelle Lehrerin Diana Cooper ist überzeugt: Es liegt eine ganz besondere, lichtvolle Zeit vor uns, von der wir nicht einmal zu träumen wagten! Hier weiter.

.

Verdächtigter Geist

Shambhalas Wurzeln reichen in eine alte tibetische, die Sonne verehrende Religion zurück.

Das bereits im 17. Jahrhundert durch den katholischen Missionar Estêvão Cacella nach Europa gebrachte Wissen wurde im späten 19. Jahrhundert durch die Gründerin der Theosophie, Helena Blavatsky, weitläufig bekannt.

Im Dritten Reich sollen sich insbesondere Heinrich Himmler und Rudolf Hess für das sagenumwobene Reich interessiert haben. Vor allem Himmler war fasziniert von östlichen Religionssystemen und begeistert von der Bhagavadgita, einer der zentralen Schriften des Hinduismus, die er angeblich immer bei sich trug.

So liest sich das Kapitel zu Shambhala in der deutschen Wikipedia, der Enzyklopädie, die uns sagt, was wir wissen sollen, wie eine Auflistung gefährlichen rechtsesoterischen Gedankengutes. Adolf Hitler höchstpersönlich soll einer der Bewohner des mythischen Königreiches sein und hier darauf warten, das Vierte Reich zu errichten.

„Gewisse Persönlichkeiten des Dritten Reiches hätten sich vollständig den destruktiven Kräften Shambalhas unterstellt, und dadurch dessen Gesandten Stalin in die Hände gespielt.“

Auch der Giftgasanschlag in der Tokioter U-Bahn im Jahre 1995 durch die AUM-Sekte wird mit dem Shambalha-Mythos assoziiert. Als Bezeichnung für Musikfestivals, Vergnügungsparks und Luxushotels wird der Name zwar leidlich rehabilitiert, doch das Tor zum Paradies bleibt verschlossen.

An seinem Riegel kleben der künstliche Kitsch der Vergnügungsindustrie und der braune Dreck des Naziterrors: des Schlimmsten, was unsere Gesellschaft zu bieten hat.

Es ist immer schwieriger geworden, das Gute vom Bösen zu unterscheiden, das Okkulte vom Erleuchteten, das Richtige vom Falschen. Immer mehr ist das ursprünglich Wahre, Gute und Schöne derart verdreht und besetzt worden, dass es als das Gegenteilige erscheint.

Die Schlange, ursprüngliches Symbol für die kosmische Schöpferkraft, wurde mit dem Christentum zur Repräsentation des Bösen. Aus dem Birkenbesen, ursprünglich Symbol der Reinigung, ist ein Hexenbesen geworden. Die Svastika, das kraftvolle Glückssymbol östlicher Glaubensrichtungen, wurde zum Hakenkreuz und damit auf ewig befleckt.

Von Akupunktur bis Zen-Buddhismus, von Homöopathie bis Yoga — heute gilt als rechtesoterisch so gut wie alles, was eine Gefahr für die materialistische Heilslehre sein könnte. Alles Geistige, Mythische, Geheimnisvolle ist suspekt.

Spiritualität gilt als ein potenzialer Quell des Aufbegehrens gegen die bestehende Ordnung. Wer meditiert oder betet, denkt tendenziell quer. Kein eigenständiger Geist darf sich halten in der Götterdämmerung eines künstlichen Paradieses, das nach und nach alle ursprünglichen Paradiese verdrängt hat.

Krieger des Friedens

Das Königreich Shambhala, so die Legende, wird sich erheben, wenn die Welt in Gefahr ist, sich selbst durch Gier und Verderbnis zu vernichten.

Dann, wenn zwei Großmächte, eine im Westen und eine im Osten, sich gegenseitig zerstören und damit das Leben eines jeden fühlenden Wesens in Gefahr bringen, werden sich die Krieger von Shambhala erheben.

Dieses Aufstehen, so der tibetische Dzogchen-Meister Chögial Rinpoche, ist eine Metapher für eine innere spirituelle Reise, bei der es nicht darum geht, äußere Feinde zu bekämpfen, sondern Frieden und Einigkeit in sich selbst zu schaffen.

Die Shambhala-Krieger haben es auf niemanden abgesehen. Sie ziehen in keine Schlacht. Es geht ihnen nicht um die Eroberung fremder Territorien, sondern allein um den Frieden im eigenen Reich. Sie tragen keine Uniform, keine Abzeichen, keine Waffen, die sich gegen andere richten.

Die Veränderung und die Heilung, um die es ihnen geht, kommen aus ihnen selbst heraus. Das ist es, was sie so gefährlich macht. Sie ergeben sich keiner äußeren Kontrolle und lassen sich vor keinen Karren spannen.

Shambalha-Krieger sind unregierbar. Denn sie handeln nicht aus der Angst vor dem Tod heraus, sondern im Vertrauen in das Leben. Sie wissen, dass alle Waffen aus Geist gemacht sind und auch vom Geist wieder abgebaut werden können, so wie sie wissen, dass die zerstörenden Kräfte nicht von außen kommen, sondern ihnen selbst entspringen.

Es sind ihre eigene Gier, ihr eigener Hass, ihre eigene Angst, denen sie in den äußeren Ereignissen begegnen. Kein Angriffssystem der Welt kann sie besiegen. Allein sie selbst sind dazu in der Lage, diese Gefühle in sich loszulassen und aufzulösen.

.

Unbesiegt

Die Shambalha-Krieger machen Krieg wieder zu dem, was er ursprünglich bedeutet: Anstrengung, Bemühen, Streben.

Sie ziehen ihr Schwert nicht, um zu töten, sondern um das Richtige vom Falschen zu trennen. Die Waffen, die sie benutzen, werden wieder zu Werkzeugen. Mitgefühl und Erkenntnis ist ihr Name. Mitgefühl ist notwendig, um offen für das Leid anderer zu sein.

Doch Mitgefühl allein reicht nicht aus. Der Schmerz, den wir um uns herum wahrnehmen, kann uns überwältigen. Wir brauchen auch das Erkennen, das unserer Herzenswärme Struktur gibt. Unsere leidenschaftlichen Herzen müssen verstehen, dass alles miteinander verbunden ist und der äußere Kampf seinen Ursprung im Innen hat.

So ergänzen sich Erkenntnis und Mitgefühl. Erkenntnis allein ist zu kühl und zu distanziert. Sie braucht die Wärme und die Kraft des Mitgefühls. Beide zusammen ergeben weise Aktionen, die den ganzen Planeten verwandeln und heilen können.

Jede einzelne Handlung, die mit reiner Absicht unternommen wird, jeder Gedanke um das Wohl eines anderen Lebewesens, erzeugt eine Welle der Heilung in der Welt, die weit größere Auswirkungen hat, als wir es uns vorstellen können.

Als immerwährendes, aus sich selbst heraus schaffendes sogenanntes autopoietisches System kann jeder Einzelne von uns einen Prozess der friedlichen Umwandlung anstoßen, der die Welt zu einer ganz anderen macht, als von der elitären Agenda des Great Reset vorgesehen.

.

Warme, harmonische Klangwellen von tibetischen Klangschalen und reine, hochschwingende Töne von Kristallklangschalen und Kristallpyramiden laden ein zu einer musikalisch-energetischen Reise zum mythischen Shambhala – dem spirituellen Zentrum der Erde. In dieser reinen Schwingung werden die energetischen Ebenen des Körpers und der ganzen Aura durchlichtet und harmonisiert! Hier weiter.

.

Heilung durch Meditation

Der zentrale Glaubensinhalt der Shambhala-Lehre ist die dem Menschen natürlicherweise innewohnende Güte.

In ihr gibt es keinen Sündenfall, keine Flucht aus dem Paradies, keinen strafenden Herrgott, kein Zölibat, keine Kreuzzüge, keine Inquisition, keine Schuld und keine Schande — all das, was den Menschen niedrig und gemein hält.

Als ständig sich entwickelnde und hochbegabte Wesen sind wir richtig so, wie wir sind. Das erfahren wir in der Meditation. Nicht wir sind verkehrt. Die Welt ist es.

Der Meditation zugrunde liegt das achtsame und bewusste Atmen. Das haben wir verlernt. Nur so war es möglich, uns die Masken aufzuzwingen. So haben uns die Maßnahmen ins Bewusstsein zurückgerufen, was wesentlich ist.

Tiefes Atmen ist eine Medizin ohne Nebenwirkungen. Wie eine Säule steigt der Atem in uns auf und erfüllt Brustraum, Bauch und Rücken. Bis in die Extremitäten hinein können wir ihn spüren. Die Gedanken und Gefühle, die vorbeikommen, werden nicht verdrängt, sondern begrüßt, und dann wieder losgelassen.

Es geht zu wie auf einer Party: Wir klammern uns nicht an jedem Gast fest, der durch die Tür hereinkommt. Wie Wolken am Himmel ziehen die Gedanken durch den Kopf, verformen sich, türmen sich, lösen sich wieder auf.

Gefühle durchströmen den Körper, und wir setzen ihnen keinen Widerstand entgegen.

Was auch immer es ist: Es wird angenommen und wieder losgelassen. So hilft uns Meditation, ganz und gar präsent zu sein, dort, wo unser Bewusstsein ist, und dort, wo wir handeln können: in der Gegenwart.

Hier findet der Shambhala-Krieger in seine Kraft. Hier ruht seine Macht. Im Kontakt mit der geistigen Welt erlebt der Meditierende, dass er mehr ist als sein physischer Körper, und wächst gewissermaßen über sich selbst hinaus.

Er erkennt, dass es eine Stimme in ihm gibt, die nicht von seinem Ego ausgeht, und einen Raum, in dem es um mehr geht als um die Erfüllung seiner körperlichen Bedürfnisse.

Hier kommt er in seine Schaffenskraft. Hier öffnet sich das Tor zu dem Paradies, das er verloren glaubte.

.

Neue Weiblichkeit – Die Löwin brüllt >>>

Der Königsweg zur Heilung >>>

.Sprich mit deiner Zukunft >>>

Die universellen Gesetze >>>

Das Shaolin Prinzip >>>

Viele große Weisheitslehrer sehen die Menschheit am Scheideweg. Auch der Dalai Lama sorgte sich um unsere Zukunft und hat eine ganz persönliche Botschaft in die Welt gesendet. Die entscheidenden Schritte zur Veränderung unseres Bewusstseins und unserer Lebensweise werden hier auf den Punkt gebracht. Jeder kann auf seine Weise dazu beitragen, dass sie auch wirklich gegangen werden! Hier weiter.

Alles oder nichts? Das ist heute mehr denn je die Frage. Ob wir dazu in der Lage sind, hängt von uns selbst ab. Unser freier Wille befähigt uns dazu, die Richtung zu wählen! Hier weiter.

Die Menschheit steht vor einem Paradigmenwechsel. Über Jahrtausende hat unsere Spezies ihre Überlebensfähigkeit bewiesen. Nun geht es darum, zu zeigen, ob wir auch in der Lage sind, als verantwortungsbewusste Menschen zu leben und uns auf einer höheren Ebene zu entfalten. Der Weg muss nach innen gehen! Hier weiter.

Unsere Welt auf dem Weg in die fünfte Dimension. Diana Coopers faszinierende Vorhersagen führen eindrucksvoll vor Augen, mit welcher Kraft die neuen Energien unseren Planeten transformieren. Detailliert und verständlich schildert die berühmte spirituelle Lehrerin die klimatischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Veränderungen, die uns bevorstehen! Hier weiter.

Und plötzlich große Klarheit

Unser tägliches Erwachen aus dem Schlaf ist immer ein Bewusstseinssprung. Ebenso ist auch das spirituelle Erwachen kein linearer Vorgang: Der aktuelle Zyklusübergang läuft auf einen globalen Bewusstseinssprung hinaus. Kreise schließen sich, neue öffnen sich. Ein dringender Weckruf in entscheidender Wendezeit! Hier weiter.

Unser Gehirn ist so verdrahtet, dass es sich automatisch auf Gefahren und Probleme konzentriert. Es gibt jedoch einen Weg, sich bewusst der Positivität zuzuwenden. Begib dich auf eine Reise von der Verzweiflung zur Hoffnung, von der Hilflosigkeit zum Handeln. Mache dich bereit für eine hellere, optimistischere Zukunft! Hier weiter.

Worte können großen Schmerz, aber auch unendliche Freude auslösen. Besonders negative Sätze, die wir über uns hören, brennen sich ebenso ins Bewusstsein ein wie besonders positive. Erfreulicherweise können wir zu jeder Zeit alte negative Glaubenssätze überschreiben und neue etablieren – Hier weiter.

Bei vielen von uns befindet sich die DNA noch im Schlafmodus. Aber wenn die Lichtstränge angeregt werden, kann der Mensch sein volles Potenzial aus den feinstofflichen Bereichen entfalten – diese eigens dafür erschaffenen Klänge sollen dabei helfen. Die Aktivierung erkennen Sie daran, dass Sie sich lichtvoller, freier, weiter, klarer, heller, wacher und bewusster fühlen, jünger und frischer aussehen, neue Kräfte entwickeln und Ihr inneres Genie entfesseln – Hier weiter.

Obwohl jeder Mensch das Beste aus seinem Leben machen will, verharren zu viele im Stillstand und trauen sich nicht, sich auch mal ehrgeizigere Ziele zu setzen aus Angst, Unwissenheit, fehlender Motivation oder zu wenig Selbstvertrauen. Was bleibt, ist ein permanentes Gefühl der Unzufriedenheit. Wie man alle seine Ziele erreichen kann… erfährst du hier >>>.

Wir leben in einer Zeit, in der immer mehr Menschen bestrebt sind, spirituelles und aktives Leben zu verbinden. Die Zen-Praxis kann unser ganzes Leben verändern und den Weg zu kristallklarem Bewusstsein ebnen – Hier weiter.

Atemwegserkrankungen gehören zu den häufigsten Beschwerden unserer Zeit. Viele Menschen haben entsprechende Gesundheitsprobleme oder suchen auch aus Gründen der Entstressung nach einer zu ihnen passenden Atempraxis. Der Atemexperte Ralph Skuban bietet eine ganze Palette kombinierbarer Techniken an, die wir für uns individuell zusammenstellen können. Von den Atemübungen der »alten Yogis« bis hin zu moderneren Methoden wie Buteyko findet jeder den Weg zu einer gesunden Atmung – Hier weiter.

Durch gelenkte Atemübungen finden wir zurück uns selbst, äußere Umstände finden wieder mehr Abstand, was zu mehr innerer Ruhe, Zufriedenheit und Selbstbeherrschung führt. Mit entsprechenden Atem- und Meditationsübungen werden Ängste, Wünsche, Begierden und negative Emotionen überwunden. Wer seinen eigenen Atem bewusst erfahren möchte, findet hier Hilfe >>>.

Chronisches Überatmen verengt die Blutgefäße, was zu einer unzureichenden Sauerstoffversorgung des Gehirns führt – Brain Fog, Nervosität und Schlafstörungen können die Folge sein. Mit einfachen Übungen regulieren wir das Atemvolumen und bringen die Blutzirkulation und Sauerstoffversorgung ins Gleichgewicht. Das beruhigt den Geist, verbessert den Schlaf und steigert unser Energielevel. Zusätzliche Achtsamkeitsübungen helfen uns, im Alltag fokussierter und konzentrierter zu werden und Ängsten keine Chance zu geben – Hier weiter.

Die Menschheit hat kollektiv gesehen einen Punkt erreicht, an dem es zur großen Heilkunst wird, die eigenen Zellen durch die Kraft unseres Bewusstsein segensreich zu beeinflussen. Alles, was wir benötigen, ist ein offenes Herz und die Aktivierung des Teiles unseres Selbst, der empfänglich ist. Halten wir das Unmögliche für möglich und geben uns einem Moment der Gnade hin! Hier weiterlesen >>>.

Die Herausforderungen, das tägliche Leben zu meistern, werden zunehmend anspruchsvoller. Wie kann es gelingen, zwischen Familie, Schule, Beruf und Haushalt ein selbstbestimmtes, erfülltes Leben zu führen und gesund zu bleiben? Mit diesem Reiseführer durch den Alltag steigern wir unsere Lebensqualität für Körper, Geist und Seele – Hier weiter.

Diese Schwingung ist kohärent mit unserem Herzschlag und synchronisiert unsere Gehirnhälften. Lebende Energien werden freigesetzt, um zu allen 12 Geisteskräften zu fließen und deren Qualitäten im menschlichen Körper zu aktivieren. So kann Heilung in einem ganzheitlichen Sinn entstehen – Hier weiter.

Auf der Suche nach den Quellen der Lebenskraft haben die Völker und Kulturen unseres Planeten über die Jahrtausende eine Schatzkiste prall gefüllt mit Wissen rund um Heilung und Lebenskraft angehäuft. Ethnomedizin bedeutet, die besten Heilkräuter und Heilpflanzen auf unserem Planeten zu nutzen.Geniale Rezepturen stärken die Lebenskräfte, regen die Selbstheilungsprozesse an, schenken Heilung, strahlende Gesundheit und Transformation – Hier weiter.

Durch seine einzigartige Kombination von verschiedenen Wirkungen ist DMSO bei den vielfältigsten Beschwerden hilfreich. Es wirkt stark schmerzlindernd und entzündungshemmend und hat sich als wahrer Segen bei Krankheiten wie Arthrose oder Arthritis erwiesen. Dank der starken Lösungsfähigkeit gelangt DMSO überall in das Gewebe, wirkt antioxidativ und regenerierend auf die Zellen ein und ist fähig, auch andere Stoffe wirksam in den Körper hinein zu bringen.

DMSO-Praxisbuch >>>

Reines DMSO – jetzt hier bestellen >>>

Methylenblau mit DMSO >>>

Ob als Entgiftungskur mit Förderung der Säure-Basen-Balance, als Radikalenfänger zur Aktivierung der Selbstheilungskräfte, als Mittel zum Stoppen von entzündlichen Vorgängen und zu einer Verlangsamung des Alterungsprozesses, zur Darmsanierung oder um den Körper einfach wieder in ein gesundes Gleichgewicht zu bringen – das mineralische Naturzeolith-Pulver ist ein Universalheilmittel – Hier weiter.

PureWay-C enthält 750 Milligramm Vitamin C und ist damit hoch dosiert und gut verträglich. Es wird besonders schnell resorbiert, wodurch das enthaltene Vitamin C eine hohe Bioverfügbarkeit aufweist. Das Besondere PureWay-C: Citrusbioflavonoide und Fettsäuren agieren als Trägerstoffe, wodurch das Vitamin C schnell in die Zellen gelangt. PureWay-C ist die neue Generation Vitamin C! Hier weiter.

Rechtsregulat Bio ist ein angereichertes Lebensmittel mit natürlichem Vitamin C zur Unterstützung biologischer Regulationsvorgänge. Nachweislich erhöht Rechtsregulat Bio die Energie in den Zellen. Ein natürliches Plus an Energie und Leistungsfähigkeit sowie eine gestärkte Immunabwehr sind die Folge – Hier weiter.

Dr. Jacobs Basen-Tabletten

Mineralsalze haben eine große Bedeutung für den physiologischen Ablauf einer Vielzahl von Stoffwechselprozessen.

Wir alle haben es selbst in der Hand, wie glücklich wir sind. In einer Karten-Box mit Impulsen und Affirmationen kannst du erfahren, wieviel Glück und positive Energie in deinem Leben ist. Zieh einfach eine Karte und lass dich inspirieren! Hier weiter.

Immer mehr Menschen leiden unter negativen Gedanken und Glaubenssätzen. Aktuelle Geschehnisse in der Welt sowie eine häufig sehr negative Berichterstattung in den Medien verstärken diesen Trend noch weiter. Doch wir haben die Wahl, uns von dieser Spirale zu befreien und ein glückliches Leben zu führen. Warten wir nicht länger auf Veränderung. Lassen wir unser Leben von Positivität erfüllt sein! Hier weiter.

Überprüfe deine Gewohnheiten und Denkmuster mit 50 wertvollen Tipps. Mit kleinen Schritten erreichst du spürbare Veränderungen und wirst innerlich zufriedener, motivierten und glücklicher. Erlebe mehr Freude im Umgang mit dir und den anderen. Jeder Mensch kann morgen das werden, was er heute noch nicht ist! Hier weiter.

Das Raumspray Gute Laune betont die Sonnenseite des Lebens. Umhüllt von dem herrlich fruchtigen Duft aus Orange, Limette und Zitrone begegnen wir jedem Tag mit einem Lächeln – unbeschwert und fröhlich. Ein Duft, der das Haus mit guter Laune füllt und für vergnügte Stimmung und Heiterkeit sorgt. Einfach sprühen, strahlen und glücklich sein! Hier weiter.

Die indianische Chakra-Meditation hat eine heilende Wirkung auf den Menschen. Sie fördert unsere Gesundheit, löst unsere inneren Blockaden und verhilft uns zu mehr Energie und Lebensfreude – Hier weiter.

Du bist unzufrieden in deiner momentanen Lebenssituation? Dir fehlt die Motivation, der Mut oder das Durchhaltevermögen für eine Veränderung, die dir ein leichteres und glücklicheres Leben verspricht. Konkrete Hilfsimpulse schenken dir die Orientierung, nach der du schon so lange suchst! Erkenne jetzt die Möglichkeiten für ein besseres und glücklicheres Leben! Hier weiter.

Wer kennt es nicht: Stressige Phasen, in denen man einfach nicht abschalten kann, innere Unruhe oder Gereiztheit bis hin zu Verspannungen, Kopfschmerzen und anderen körperlichen Symptomen. Das Anspannungskarussell dreht sich immer schneller und irgendwann wünscht man sich nichts mehr als einen Stoppschalter, um einfach aussteigen zu können. Die gute Nachricht: Einen solchen Knopf gibt es – Hier weiter.

Lasse dich durch heilsame Klangvibrationen massieren und erlebe, wie sich Spannungen und Blockaden lösen. Michael Reimann verzaubert dich mit unnachahmlicher Klangmischung aus tibetischen, japanischen und indischen Klangschalen eingebettet in feinste Kompositionen. Genieße innere Harmonie, Glück und Zufriedenheit – Hier weiter.

Diese Klangschale hat eine große Schwingungswirkung. Die Kraft der Blume des Lebens, des Ursymbols für Manifestation, schwingt bei jeder Drehung der Klangschale mit und hilft uns tiefer in unsere eigene Mitte zu kommen, Blockaden zu lösen und neue Lebensenergie freizusetzen – Hier weiter.

Gesundheitsguru Anthony William hat unser Verständnis von Ernährung und Heilung entscheidend revolutioniert. Dank seiner einzigartigen Gabe durchdringt er wie kein anderer die wahren Ursachen chronischer Leiden. Sein bahnbrechendes Detox-Movement verhilft zu umfassender Gesundheit – Hier weiter.

Warten wir nicht darauf, dass uns vom Leben ein Moment der Inspiration geschenkt wird, der unser Herz öffnet! Ob in Beziehungen, bei schweren Entscheidungen oder in Lebenskrisen müssen wir lernen, uns selbst und andere glücklich zu machen. Der Schlüssel dazu liegt in unserem Herzen >>>.

Erlaube dir, endlich wieder frei zu sein! Wo es wie “verhext” scheint, ist oft ein negativer Seelenvertrag die verborgene Ursache. Solange er nicht gefunden und gelöst wird, sind Veränderungen kaum möglich – Hier weiter.

Mit Kreisarbeit, Energieaufstellung und Chakren-Harmonisierung werden Fremdenergien entfernt, Blockaden beseitigt sowie die energetische Wahrnehmung feinjustiert. Ein umfassendes Wohlgefühl kann somit in das Körper-Geist-Seele-System einziehen – Hier weiter.

Curcuma Plus fermentiert enthält volle 400 Milligramm Curcuma-Extrakt mit 95 Prozent Curcumin in fermentierter Form! Durch die Fermentation entstehen neue, zusätzliche Curcuminoide. Diese entfalten ihr volles Spektrum erst durch die Fermentation – Hier weiter.

Unser Immunsystem schützt, stärkt und heilt uns. Um optimal arbeiten zu können, benötigt es aber die richtigen Nährstoffe. Wir stellen euch die wichtigsten Lebensmittel vor, mit denen wir den Körper ins Gleichgewicht bringen und Viren und Infekte effektiv bekämpfen können. Ein 28-Tage-Plan und über 100 ausgewogene und vitaminreiche Rezepte helfen zusätzlich dabei, die Abwehrkräfte zu stärken und fit und gesund zu bleiben.

Gesunde Ernährung für ein starkes Immunsystem >>>.

Tausende haben hervorragende Erfahrungen mit dem 8-Kräutertee Flor Essence gemacht. Sogar Schwerkranke verbessern ihren Zustand meist deutlich mit dem Rezept der Ojibwa-Indianer Kanadas, auf deren Wissen diese Kräutermischung beruht. Der Tee kann Krankheiten vorbeugen oder heilen, weil er entsäuert, entgiftet, entschlackt und das Immunsystem stärkt – Keine Gesundheit ohne Entgiftung! – Hier weiter.

Schlafstörungen, schnelle Erschöpfung, Hauterkrankungen, Verdauungsbeschwerden, Reizdarm oder Sodbrennen sind oft unerkannte erste Symptome für eine Übersäuerung des Körpers. Mit dem basischen Naturstoff Natron lassen sich das Säure-Basen-Verhältnis im Körper ausbalancieren sowie Krankheiten und Beschwerden günstig beeinflussen – Hier weiter.

Diese äußerst wirksamen körperlichen Strategien werden nicht nur dazu beitragen, dass Sie Ihre Gesundheit zurückgewinnen, sondern diese darüber hinaus in einem Maße verbessern, wie Sie es wahrscheinlich niemals für möglich gehalten hätten – Hier weiter.

Mittlerweile belegen mehr als 300 medizinische Studien zweifelsfrei die Anti-Karies-Wirkung von Xylit! Birkenzucker hemmt aber nicht nur die Entstehung von Karies, er unterstützt auch die Remineralisierung der Zähne, fördert die Ansiedelung und Vermehrung positiver Bakterien in der Mundhöhle, bremst die Bildung von Plaque und Zahnstein, regt die Heilung von Erkrankungen des Zahnfleisches an und neutralisiert sogar unangenehmen Mundgeruch – Zahngesundheit mit Xylit >>>.

Xylit Birkenzucker Premium >>>

Die in Kolloiden enthaltenen kleinsten Bestandteile von Metallen haben eine erstaunliche Wirkung auf unseren Körper und unsere Gesundheit. Mit einer Reihe von Metallen wie Gold, Silber oder Magnesium lassen sich Kolloide herstellen – hier zur Anleitung.

Hochwertiger, vollautomatischer Profi-Generator zur Herstellung von kolloidalem Silber, Gold, Kupfer und anderen Edelmetallen!

Bequemer wie mit dem CM2000 von COLLOIDMASTER geht es nicht mehr – hier weiter.

Kolloidales Gold besitzt eine Reihe spektakulärer Eigenschaften, die es aus der umfangreichen Liste von Naturheilmittel herausheben. Kolloidales Gold setzt an den fundamentalen Schaltstellen von Gesundheit, Jugendlichkeit und Regeneration an. Was jedoch die wenigsten wissen:

Kolloidales Gold ist ein großartiges Heil- und Verjüngsmittel!

Kolloidales Gold – hier >>>

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken. Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Das Wasser aus dieser Kupferflasche enthält gleich die doppelt gute Energie der kraftvollen Blume des Lebens sowie des harmonisierenden Kupfers.

Handgehämmertes Kupfer mit eingravierter Blume des Lebens – hier weiter.

Die Fasten- und Ernährungsempfehlungen der Hildegard von Bingen sind pragmatisch und unkompliziert. Mit ihren einfachen Anweisungen unterstützt sie die Behandlung von Erkrankungen, die wir heute als »Wohlstandskrankheiten« oder »Zivilisationskrankheiten« bezeichnen und die sich auf Ernährungsfehler und modernen Lebensstil zurückführen lassen. Bluthochdruck, Übergewicht, Diabetes mellitus, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und einige Krebsarten zählen dazu.

Ganzheitliches Therapiekonzept zum einfachen Nachmachen >>>.

Die Folgen einer Übersäuerung sind Unwohlsein und Energielosigkeit bis hin zu Übelkeit, Immunschwäche, Allergien, Pilzinfektionen oder Zahnschäden. Wer richtig entgiftet lebt länger und hat auch mehr Lebensfreude.

Wie man sich selbst entgiften und somit heilen und das Immunsystem stärken kann… Hier mehr erfahren.

Dr. Jacobs Basen-Tabletten

Mineralsalze haben eine große Bedeutung für den physiologischen Ablauf einer Vielzahl von Stoffwechselprozessen.

*****

Vital Astaxanthin Kapseln

Vitamin E trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen.

und du wirst überrascht sein. Du kannst von vielen gesundheitlichen Vorteilen profitieren, indem du eine Zitrone aufschneidest und sie neben deinem Bett platzierst – hier weiterlesen >>>.

Das Knoblauch-Elixier ist immer mehr in Vergessenheit geraten, dabei kann es erfolgreich für die Beseitigung von Keimen angewendet werden. Das Knoblauch-Elixier fördert die Durchblutung, senkt die Blutfettwerte, wirkt entzündungshemmend und ist auch ein Magnet für Bakterien und Viren, so dass es bei Erkältungen und einer leichten Grippe zu schnellerer Genesung führt.

Hier zum Rezept >>>.

CDL aktiviert die Selbstheilungskräfte des Körpers, indem es das Immunsystem anspornt, die Krankheiten von Grund auf auszumerzen.

CDL-Lösung mit Pipette >>>.

Dr. med. Antje Oswald beschreibt klar und beispielhaft die Wirk- und Anwendungsweise dieser »goldenen« Lösung in Theorie und Praxis mit zahlreichen Tipps und Anwendungsbeispielen.

Jetzt in der brandaktuellen, überarbeiteten Version mit einem Kapitel zu COVID-19!

CDL-Handbuch – Krankheitserreger einfach und natürlich bekämpfen >>>

Chronische Schmerzen lindern, Entzündungen heilen, Allergien besänftigen sowie unser Immunsystem stärken und regulieren mit einem einfachen Naturheilmittel – ohne unangenehme Nebenwirkungen – hier weiter.

Gerade die Schulmedizin muss sich den Vorwurf gefallen lassen, mit ihren schweren Geschützen oft mehr zu zerstören als zu heilen. »Heilen«, das bedeutet »ganz machen«, nicht aber zerstückeln und vergiften. Doch jeder von uns hat die Kraft zur Selbstheilung, denn Heilung kommt von innen! Hier weiter >>>.

Das wohltuende Licht der Salzkristall-Leuchte erwärmt die wertvollen Himalaya-Salzsteine. Dadurch werden Ionen freigesetzt, die auch einen gesunden Schlaf und eine tiefe Entspannung fördern.

Das Stimmungslicht leuchtet in den warmen Farbnuancen der Salzkristalle und kann in fünf Stufen reguliert werden. Durch die Zugabe von hochwertigen ätherischen Ölen kann die Salzkristall-Leuchte auch als Aromadiffuser verwendet werden.

Aroma-Diffuser mit Salzkristall-Leuchte >>>

Eine Vielzahl ätherischer Öle findest du hier >>>

In der Hildegard-Lehre haben Kräuter und Gewürze eine besondere Bedeutung. Sie enthalten viele Vitalstoffe wie z. B. ätherische Öle, Scharfstoffe, Bitterstoffe sowie natürliche Aromastoffe und sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, die für den menschlichen Organismus eine wertvolle Hilfe sein können – hier weiter >>>.

Löwenzahn-Extrakt mit Milchsäurebakterien vegan

Wirkung und Anwendung >>>.

Es liegt einzig und allein an uns selbst, uns den Quellen zu öffnen und uns unserer Werkzeuge zu bedienen, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Das Leben ändert sich ständig! Die Lösung zu allen Problemen liegt bereits in unserem Inneren.

Holen wir uns endlich den Partner, den Job und ein Lebensumfeld, dass wir wirklich verdienen.

Hier weiter>>>

Das Plötz-Prinzip ist ein Segen für Neueinsteiger und für alle, deren Brote bisher nie so schön und knusprig waren wie die vom Bäcker. Brotpapst Lutz Geißler hat dafür spezielle Tricks und äußerst präzise Rezepte entwickelt, die fehlendes Equipment wie Bedampfung im Ofen und teure Gärschränke, die sonst nur Bäcker haben, komplett überflüssig machen – hier weiter.

Fühlst Du Dich nicht auch manchmal ausgelaugt und hörst Dich folgendes sagen: „Ich kann nicht mehr“, „Ich bin total fertig.“ „Ich bin total verspannt“, „Ich stehe neben mir“, „Ich bin so müde“, „Ich habe keine Energie“, „Mir wird alles zu viel“, „Nimmt dieser Stress nie ein Ende?“ Es gibt eine ganz einfache Lösung, wie Du wieder in deinen kraftvollen, leichten und lebensfrohen Ursprungszustand zurückfindest – hier weiter.

Mit der FIRECARD blitzschnell ein Feuer entfachen. Spiegel zum Absetzen von Signal- und Morsezeichen. In einer Notsituation kann Ihnen dieses kleine Survival-Kit sogar das Leben retten. Der Signalspiegel besitzt eine hohe Reflexionskraft mit der eine schnelle Kommunikation mit befreundeten Teams möglich ist oder auch Notsignale an Erste-Hilfe-Teams gesendet werden können – hier ein Video dazu.