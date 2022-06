Sommersonnenwende: Mondkraft heute 21. Juni 2022 – Mond in Widder – Sonne in Krebs

Die Mondkraft heute läutet zur Sommersonnenwende mit der Sonne im Krebs den astronomischen Sommerbeginn ein. Der Mond im Widder schenkt unbändige Kraft und schafft Raum für alles Neue. Pluto erweckt die Macht der Liebe. Lassen wir uns von den magischen Einflüssen berühren! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Widder – Mondphase: abnehmender Mond im Widder – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mars – Sommersonnenwende – Sonne in Krebs – astronomischer Sommerbeginn.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Die Mondenergie lässt uns auf Hochtouren laufen. Wenn wir die dynamischen Kräfte zu nutzen wissen, kann viel gelingen!

Mondkalender und Mondkraft heute – Sommersonnenwende – Sonne im Krebs

Heute erwartet uns in kosmischer Hinsicht ein besonderer Tag, der mit der Sommersonnenwende und der Sonne im Krebs wahrlich magische Momente auslöst. Die Sommersonnenwende heute am 21. Juni ist der längste Tag des Jahres und bringt dementsprechend die kürzeste Nacht mit sich, zugleich ist astronomischer Sommeranfang. In der Mittsommernacht sind die Tore zwischen den Welten weiter offen als sonst und unterstützt durch den dynamischen Mond im Widder öffnet sich uns ein Fenster, um in die persönliche Kraft einzutreten.

Die Sommersonnenwende ist auch als Fest des Sonnenstillstandes bekannt, denn in den darauf folgenden Tagen geht die Sonne immer an den exakt selben Punkten auf und wieder unter. Die Herausforderung und Chancen der kommenden Monate liegt darin, fundamentalen Bedürfnissen den notwendigen Raum zuzugestehen. Wer sich rundum wohl und kraftvoll fühlt, kann Beachtliches hervorbringen.

Wurde der Fluss des Lebens unterbrochen, besteht nun die Möglichkeit, diesen in der 2. Jahreshälfte wieder in Gang zu bringen. Auch wenn wir uns mit der Sonne im Krebs ab 11.15 Uhr mehr nach Innen wenden, werden wir durch die Sommersonnenwende ein Energie-Hoch erleben, so dass wir mit der kosmischen Kraft alles Alte und Belastende abschließen können.

.

.

Die Sonne im Krebs entfaltet in der Nacht der Sommersonnenwende ein magisches Licht und der Mond, die weibliche Kraft, steht der männlichen Sonnenkraft direkt gegenüber. Durch hohe Sensibilität, Hilfsbereitschaft und Mitgefühl, dass die Sonne im Krebs hervorruft, öffnet sich unser Herz für die Bedürfnisse unserer Mitmenschen. Bieten wir unsere Hilfe an, wo sie benötigt wird.

Die Sonne im Krebs unterstützt dabei, unser wahres Selbst zu entfalten. Wir erkennen unsere tiefsten Bedürfnisse und lernen, alle unsere Emotionen zu akzeptieren. Falls uns vergangene Erlebnisse etwas aus der Bahn geworfen haben, finden wir nun wieder die emotionale Geborgenheit, die unsere Seelenleben in ein harmonisches Gleichgewicht bringen wird.

Lassen wir uns von den magischen Momenten der Sommersonnenwende berühren!

.

.

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Widder

Der feurige Widder-Mond bringt zur Sommersonnenwende viel Schwung und neuen Elan, so dass wir trotz einer vorherrschenden ungeduldigen Stimmung, bedeutende Entscheidungen fällen können, wobei uns ein positiver Durchbruch gewiss ist. Es besteht zudem viel Offenheit und Kontaktfreude, jedoch sollten wir darauf achten, dass wir nicht allzu ungestüm auf andere zugehen.

Allgemein herrscht eine optimistische, energiegeladene Stimmung und der Drang nach Bewegung dürfte stark vorhanden sein. Wir können diese kosmischen Einflüsse nutzen, um uns auf die Suche nach neuen Ideen und Anregungen zu machen, denn die Zeit ist günstig, um Raum für Neues zu schaffen.

Pluto erweckt außerdem durch eine trigonale Verbindung zur Venus die Macht der Liebe. Wenn die intensiven Energien Plutos harmonisch auf die Venus einwirken, wird zugleich unser Vertrauen in das Leben und in andere Menschen gestärkt. Wir sind davon überzeugt, dass eine Beziehung von höheren Werten getragen werden muss. Bindung bedeutet für uns unter diesem Aspekt Treue und Verlässlichkeit, wobei für jeden Partner jedoch auch genug Raum für die Weiterentwicklung der Persönlichkeit gegeben sein sollte.

Pluto steht seit jeher für eine schicksalhafte Macht. Begegnungen geschehen nach unserer Überzeugung keineswegs zufällig. Wir glauben daran, vom Schicksal geführt zu sein. Die intensiven und leidenschaftlichen Gefühle, die mit Venus verbunden sind, werden im harmonischen Aspekt zu Pluto durch das Element der Toleranz und des Vertrauens auf eine höhere Ebene gehoben.

Wir sind zu tiefer Liebe fähig, die uns auch die Möglichkeit gibt, auf geistiger Ebene aufzutanken.

.

..

Mondkraft heute mit dem Mond im Widder



.

Tierkreiszeichen Widder

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Kopfbereich bis Oberkiefer

Organsystem: Sinnesorgane

.

.

*****

.

.

*****

.

.

*****

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Widder besonders gut:

Allgemein – Der Widder-Mond hat eine kämpferische Kraft. Im täglichen Leben lassen sich mit dieser Kraft ganz wunderbar wichtige Dinge neu beginnen. Arbeiten, die in letzter Zeit nur stockend vorangingen, können mit neuer Energie und Lust weitergeführt werden.

Gesundheit – Achten wir darauf, dass wir unsere Augen nicht überanstrengen, wie zum Beispiel am Computer oder beim Fernsehen. Trinken wir auch viel Wasser, wenn wir geistig arbeiten müssen, denn das kann uns vor Spannungskopfschmerzen bewahren, die der Widder-Mond auslösen kann!

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Widder steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken.

Garten/Pflanzen – Alle fruchttragenden Pflanzen können jetzt gedüngt und gepflegt werden. Alle störenden Triebe sollten dabei entfernt werden.

Fitness – Stresshormone und überschüssige Energie baut man am schnellsten durch Bewegung ab. Bei intensiven Bewegungen entwickeln wir ungeahnte Kräfte. Überwinden wir den inneren Schweinehund und nehmen unsere Fitness-Ziele als Herausforderung an.

Schönheit/Wellness – Massieren wir sanft und ausgiebig die Kopfhaut, um mögliche Kopfschmerzen zu lindern und Verspannungen zu lösen.

Haushalt – Jetzt ist ein günstiger Zeitpunkt um Früchte und Gemüse haltbar zu machen, einzulagern und einzufrieren. Widder-Tage eignen sich zudem gut für das Einkochen von Marmelade und Früchten. Das Aroma ist dann besser und die Haltbarkeit länger.

Tages-Tipp – Erledigen wir unsere Aufgaben sorgfältig und konzentriert. Wer sich zur Eile hetzen lässt, muss damit rechnen, dass Fehler passieren.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Widder vermeiden:

Gesundheit – Widder-Tage sind ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Kopf, Gehirn, Augen, Zähnen und den Blutbahnen. Auch der Muskelapparat sollte vor Skalpellen verschont bleiben. Allgemein sollte man beim Widder-Mond auf alle Eingriffe verzichten, bei denen geschnitten wird.

Allgemein – Verzichten wir auf Kaffee oder Schokolade und andere Genussmittel, da diese bei empfindlichen Menschen Migräne auslösen können. Dies gilt übrigens auch für den Geschmacksverstärker Glutamat!

Tagesverbot – Wer unerwünschte Körperhaare entfernt, muss mit unschönen Entzündungen rechnen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond und eine magische Sommersonnenwende – Bleibt gesund!

.

