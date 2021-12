Silvester: Alpenschau Mondkraft heute 31. Dezember 2021 – Mond in Schütze

Die Alpenschau wünscht mit der Silvester-Mondkraft allen einen wunderschönen Jahreswechsel und einen guten Start ins Neue Jahr 2022!

Die Silvester-Mondkraft verabschiedet heute das alte Jahr und lässt mit dem dynamischen Mond in Schütze voller Optimismus und unbändiger Energie ins neue Jahr starten. Schmieden wir Zukunftspläne und gehen mutig völlig neue Wege! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Schütze – Mondphase: abnehmender Mond in Schütze – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Jupiter – Silvester – Wendepunkt.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Zuversicht und Hoffnung herrschen vor. Gehen wir deshalb neue Pläne an, denn es werden sich schon bald Erfolge abzeichnen!

Mondkalender und Silvester-Mondkraft heute – Mond in Schütze

Die Silvester-Mondkraft heute lässt uns mit Kraft und Lebensfreude ins neue Jahr 2022 starten. Wir sind voller dynamischer Energie und wo es uns noch an Erkenntnis gemangelt hat, wird der Mond in Schütze nun Klarheit in so manche Situationen bringen. Geben wir aber auch unserem Drang nach Freiheit nach. Unabhängigkeit von anderen führt uns erfolgreich auf neue Wege, wenn wir nicht unbedacht einfach lospreschen. Das Motto zum Jahreswechsel sollte deshalb lauten: Erst denken – Dann handeln!

Beschäftigen wir uns mit allem, was uns inspiriert, begeistert und beflügelt, denn schöpferische und kreative Projekte aller Art profitieren von den dynamischen Energien des Schütze-Mondes. Da es uns ebenso an Visionen und zündenden Ideen nicht mangelt, sollten wir die Gunst der Stunde nutzen, um uns einem für uns wichtigen Thema zu widmen. Selbst eine verfahrene Lebenssituation kann wieder in positive Bahnen gelenkt werden.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte – hier >>>

.

Mit dem Mond in Schütze können wir uns zudem von allen menschlichen Abhängigkeiten lösen, die uns auf unserem Weg zu Freiheit und Unabhängigkeit behindert haben. Widerstehen wir jedoch dem Drang, zu vorschnell andere aus unseren Entscheidungen auszuschließen, denn wir neigen zu vorschnellen Reaktionen und Handlungen, die uns nicht immer ans Ziel führen – dann kann ein gut gemeinter Rat von jemand anderem Gold wert sein!

Wir spüren zunehmend, dass die Bereitschaft wächst, in allen Bereichen, die wir bis jetzt noch vor uns hergeschoben haben, aktiv zu werden und nach Wegen zu suchen, die uns befähigen, ein angestrebtes Ziel zu erreichen. Trauen wir uns auch, Träume und Visionen in die Realität umzusetzen. Durch eine positive Lebenseinstellung können wir voller Mut alles anpacken, was uns im neuen Jahr weiterbringen wird.

Blicken wir voller Optimismus ins neue Jahr 2022!

Kosmische Energie der Silvester-Mondkraft heute mit dem Mond in Schütze

Neben den dynamischen und vorwärtsstrebenden Energien, erhalten wir auch von Karmaplanet Saturn wertvolle Unterstützung zum Jahreswechsel, da er sich durch ein Sextil zum Mond in Schütze von seiner positiven Seite zeigt. Unser Verantwortungsbewusstsein und unser Organisationstalent werden gefördert, so dass wir alle gesteckten Ziele mit Sorgsamkeit und Bedächtigkeit verfolgen können.

Dieser Mond-Saturn-Aspekt eignet sich gut zur Selbstreflexion, aber auch um komplizierte Situationen zu klären und eventuelle Probleme in der Beziehung zu bereinigen. Wir können uns von Altlasten befreien and die positive Seiten der „alten“ Dinge sinnvoll in unser Leben einbinden. Das Endergebnis einer erfolgreichen Erkenntnis mit Saturn ist immer Erfolg, Anerkennung und materieller Gewinn.

Um dies zu erreichen müssen wir nur das in die Praxis umsetzen, was uns Saturn bei dieser Mondverbindung anbietet. Die Aussichten sind gar nicht so schlecht, denn wir stehen an einem Punkt, an dem wir mit mehr Sicherheit in die Zukunft sehen können.

Intensivieren wir den Kontakt zu allen Menschen, die uns am Herzen liegen und bereinigen wir noch vor dem Jahreswechsel alle Unstimmigkeiten.

.

..

Mondkraft heute mit dem Mond in Schütze



Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Schütze

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Oberschenkel, Venen

Organsystem: Sinnesorgane

Kyphi beflügelt unsere Sinne und versetzt uns in eine andere Welt. Schleier öffnen sich und wir werden empfänglich für die intuitive Schau. Kyphi ist besonders als Abendräucherung oder zur Meditation geeignet.

Das Räucherwerk der Pharaonen – Kyphi-Kugeln >>>

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Manuka Honig ist ein verblüffend vielseitiges und wirkungsvolles Heilmittel und gehört in jede Hausapotheke.

Er wirkt gegen Bakterien, gegen Viren und gegen Pilze, ist ausserdem antiseptisch, antioxidativ und wundheilend. Halsschmerzen, Schnupfen, Nasennebenhöhlenentzündungen, sowie Bronchialerkrankungen können mit diesem heilkräftigen Honig ebenfalls therapiert werden.

Heilkräftiger Manuka-Honig >>> .

.

*****

.

Spermidin ist der lang gesuchte Schlüssel für ein aktives und gesundes Leben bis ins hohe Alter. Der Stoff mit dem eigentümlichen Namen hat offenbar eine einzigartige Bedeutung für unseren Organismus. Spermidin ist wie Heilfasten – ohne zu hungern. Der Boosting-Effekt auf die Recycling-Prozesse in unseren Zellen hat eine enorme Wirkung auf unsere Gesundheit.

Anti-Aging- und Gesundheitseffekte mit Spermidin >>>

Spermidin Kapseln – hier >>>

.

***** .



Extra-Tipp der Mondkraft heute

Melatonin wirkt an den wichtigsten Schaltstellen unseres Körpers: in den Zellen, im Hormonsystem, im Nervensystem, im Immunsystem, im Verdauungstrakt, im Gehirn und im Herz-Kreislauf-System. Melatonin sorgt für Ordnung, reguliert und legt die Basis, auf der unsere körperlichen, seelische geistige und geistige Gesundheit aufbauend – vorausgesetzt, es ist genügend vorhanden.

Die renommierte Gesundheitsexpertin Brigitte Hamann erläutert in gut verständlicher Weise, was Melatonin in unserem Körper bewirkt, wo es uns unterstützt und wo es unentbehrlich ist sogar.

Melatonin – Grundbaustein der Gesundheit >>>

Melatonin-Kapseln Dual Plus >>>

Melatonin-Flüssigkeits-Spray >>>

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Dieser letzte Tag des Jahres ist gut geeignet für alle Vorhaben, die ein wenig Mut erfordern. Eine Redensart besagt: „Wer etwas wirklich will, findet Wege. Wer etwas nicht will, findet Ausreden.“ In diesem Sinne ist es nun an der Zeit, sich einen Ruck zu geben und direkt auf sein Ziel los zu gehen.

.

Wenn es dir gelingt, deine eingefahrene Denkweise zu ändern, wirst du in die Lage versetzt, deine Barrieren zu durchbrechen und deine Träume zu leben! Du wirst endlich das haben, wonach du dich schon so lange sehnst und endlich der sein, der du schon immer sein wolltest!

Denke Anders 2.0! >>>

Was der Silvester-Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Schütze besonders gut:

Allgemein – Was heute getan wird, sollte einem höheren Sinn folgen und ein klares Ziel haben. Dabei lässt man sich durch den Schütze-Mond aber gerne vom Ziel ablenken. Wichtig ist deshalb, den begonnenen Weg zu Ende zu gehen.

Gesundheit – Da Leber und Galle unter dem Einfluss des Schütze-Mondes stehen, durchläuft unser Körper jetzt einen natürlichen Selbstreinigungsprozess.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Sternzeichen Schütze steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken.

Garten/Pflanzen – Düngen wir heute unsere Pflanzen – Vergessen wir auch die Pflanzen im Winterquartier nicht.

Fitness – Achten wir beim Sport besonders auf den Rücken. Wer zu Ischias neigt, sollte heute auf keinen Fall Hüften und Oberschenkel strapazieren.

Schönheit/Wellness – Schütze-Tage sind ein besonders guter Zeitpunkt, um reinigende und ausleitende Maßnahmen zu ergreifen. So kann zum Beispiel die Cellulite an den Oberschenkeln laut Mondkalender an diesen Tagen besonders gut bekämpft werden.

Haarpflege – Eine Haarfarbe wird besonders intensiv und hält lange an. Auch Haarkuren sind wirkungsvoller als an anderen Mondtagen.

Tages-Tipp – Wir können alles loslassen und so auch unsere innere Balance wiederfinden. Und dann: Auf zu neuen Ufern!

.



.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Schütze vermeiden:

Gesundheit – Der Mond in Schütze ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Oberschenkeln, am Becken, der Hüfte, den Adern und am Ischiasnerv. Vermeiden wir auch ruckartiges Heben und Aufstehen sowie alles, was die Hüften und Oberschenkel strapaziert.

Umtopfen – Hände weg von den Pflanzen! Wer seinen Pflanzen etwas gutes tun möchte, sollte sie die nächsten beiden Tage in Ruhe lassen.

Tagesverbot – Vermeiden wir Trainingseinheiten, die uns viel Kraft kosten und verschieben wir anstrengende körperliche Arbeiten.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Silvester Mondkraft heute einen wundervollen Jahreswechsel im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

[Anzeigen-ID=“2213″]

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

This Kalender mit Christina von Dreiens Zitaten lässt uns täglich erkennen, dass wir mit unseren Visionen unsere Realität erschaffen. Sie erinnert uns daran, das Höchste, Schönste und Gute jetzt hier zu manifestieren.

Lasst uns gemeinsam neue, höhere Ebenen leben, denn die Zeit ist jetzt da!

Christinas Visionen für eine neue Zeit >>>

Der Mond ist die zentrale Wurzel des menschlichen Wesens, mit all seinen Gefühlen, Stimmungen und der Verbundenheit mit dem Leben.

Der Mond ist dein Seelenführer >>>

Unverzichtbar für jeden Haushalt, in dem Gesundheit, Harmonie und Glück das Ziel sind.

Die Hildegard-Medizin >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.