Selbstwert: Der wahre Wert des Rings (+Selbstwert-Übungen)

Selbstwert ist eine Voraussetzung für ein glückliches und erfülltes Leben.

Selbstwert ist unsere eigene Einschätzung von uns selbst, oder auch wie wir uns selber sehen und wahrnehmen.

Das Selbstwertgefühl ist eine wichtige Basis für unser Selbstvertrauen und unser Selbstbewusstsein.

Der Selbstwert wird davon beeinflusst, wie man sich selbst im Moment wahrnimmt und welches Bild man von sich in der Vergangenheit hat. Er wirkt sich auf die Gefühle und das Verhalten aus.

In dieser Geschichte geht es um den Selbstwert – welchen Wert wir uns selbst zuschreiben und welche Folgen mangelnde Selbstachtung haben kann.

Im Anschluss haben wir Übungen für dich, die dein Selbstwertgefühl stärken!

Hebe dein Selbstwertgefühl auf ein nie dagewesenes Level und werde zu einer strahlenden, anziehenden und selbstbewussten Persönlichkeit! Mit Hilfe effektiver Methoden kannst du dein Selbstwertgefühl massiv verstärken und zu einem selbstsicheren und starken Charakter werden, der für sich selbst einsteht – egal was kommt! Hier weiter.

Der wahre Wert des Rings

Ein junger Mann suchte einen Weisen auf, um ihn um Hilfe zu bitten.

„Meister, ich bin gekommen, weil ich mich so wertlos fühle, dass ich überhaupt nichts mit mir anzufangen weiß. Man sagt, ich sei ein Nichtsnutz, was ich auch täte, mache ich falsch, ich sei ungeschickt und dumm dazu. Meister, wie kann ich ein besserer Mensch werden? Was kann ich tun, damit die Leute eine höhere Meinung von mir haben?“

Ohne ihn anzusehen, sagte der Meister: „Es tut mir sehr leid, mein Junge, aber ich kann dir nicht helfen, weil ich zuerst mein eigenes Problem lösen muss. Vielleicht danach.“

Er machte eine Pause und fügte dann hinzu: „Aber wenn du zuerst mir helfen würdest, könnte ich meine Sache schneller zu Ende bringen und mich dann um dein Problem kümmern.“

„S…s…ehr gerne, Meister“, stotterte der junge Mann und sah sich wieder einmal zurückgesetzt und seine Bedürfnisse hintangestellt.

„Also gut“, fuhr der Meister fort. Er zog einen Ring vom kleinen Finger seiner Hand, gab ihn dem Jungen und sagte:

„Nimm das Pferd und reite zum Markt. Ich muss diesen Ring verkaufen, weil ich eine Schuld zu begleichen habe. Du musst unbedingt den bestmöglichen Preis dafür erzielen, und verkaufe ihn auf keinen Fall für weniger als ein Goldstück. Geh und kehre so rasch wie möglich mit dem Goldstück zurück.“

Der Junge nahm den Ring und machte sich auf den Weg. Kaum auf dem Markt angekommen, pries er ihn den Händlern an, die den Ring mit Interesse begutachteten, bis der Junge den verlangten Preis nannte.

Als er das Goldstück ins Spiel brachte, lachten einige. Die anderen wandten sich gleich ab. Nur ein alter Mann war höflich genug, ihm zu erklären, dass ein Goldstück viel zu wertvoll sei, um es gegen einen Ring einzutauschen.

Entgegenkommend bot ihm jemand ein Silberstück an, dazu einen Kupferbecher. Aber der Junge hatte die Anweisung, nicht weniger als ein Goldstück zu akzeptieren und lehnte das Angebot ab.

Nachdem er das Schmuckstück jedem einzelnen Marktbesucher gezeigt hatte – und das waren nicht weniger als hundert –, stieg er, von dem Misserfolg vollkommen niedergeschlagen, auf das Pferd und kehrte zurück.

Wie sehr wünschte sich der Junge, das Goldstück zu besitzen, um es dem Meister überreichen zu können, damit dieser ihm bei seinem Problem helfen konnte.

„Meister“, sagte er, „es tut mir leid. Ich hätte zwei oder drei Silberstücke dafür bekommen können, aber es ist mir nicht gelungen, jemanden über den wahren Wert des Ringes hinwegzutäuschen.“

„Was du sagst, ist sehr wichtig, mein junger Freund“, antwortete der Meister mit einem Lächeln. „Wir müssen zuerst den wahren Wert des Rings in Erfahrung bringen. Steig wieder auf dein Pferd und reite zum Schmuckhändler.

Wer könnte den Wert des Rings besser einschätzen als er? Sag ihm, dass du den Ring verkaufen möchtest, und frag ihn, wie viel er dir dafür gibt. Aber was immer er dir auch dafür bietet: Du verkaufst ihn nicht, sondern kehrst mit dem Ring hierher zurück!“

Erneut machte sich der Junge auf den Weg. Der Schmuckhändler untersuchte den Ring im Licht einer Öllampe, besah ihn durch seine Lupe, wog ihn und sagte: „Mein Junge, richte dem Meister aus, wenn er jetzt gleich verkaufen will, kann ich ihm achtundfünfzig Goldstücke für seinen Ring geben.“

„Achtundfünfziq Goldstücke?“, rief der Junge erstaunt.

„Ja“, antwortete der Schmuckhändler. „Ich weiß, dass man mit etwas Geduld sicherlich bis zu siebzig Goldstücke dafür bekommen kann, aber wenn es ein Notverkauf ist …“

Aufgewühlt eilte der Junge in das Haus des Meisters zurück und erzählte ihm, was geschehen war.

„Setz dich“, sagte der Meister, nachdem er ihn angehört hatte. „Du bist wie dieser Ring: ein Schmuckstück, kostbar und einzigartig. Und genau wie bei diesem Ring kann deinen wahren Wert nur ein Fachmann erkennen. Warum irrst du also durch dein Leben und erwartest, dass jeder x-Beliebige um deinen Wert weiß?“

Noch während er dies sagte, streifte er sich den Ring wieder über seinen kleinen Finger.

Selbstwert Übung: Das liebe ich an mir…

Den meisten Menschen ist gar nicht bewusst, wie weitreichend die Folgen mangelnder Selbstachtung sind und warum das Stärken des Selbstwertgefühls so wichtig ist.

Wenn du dazu tendierst, dich selbst klein zu machen, wenn es dir an Selbstwert fehlt, mache diese Übung:

Ziehe dich an einen Ort zurück, an dem du dich wohlfühlst. Nimm dann einen Stift und ein Blatt Papier zur Hand. Dann notieren dir mindestens 10 Dinge, die du an dir liebst.

Höre mit deiner Auflistung nicht auf, bevor du mindestens 10 Punkte gesammelt hast. Wenn es dir leichtfällt, umso besser. Fahre aber mit deiner Liste fort, bis dir tatsächlich nichts mehr einfällt.

Eine solche Liste könnte z. B. folgendermaßen aussehen:

Ich mag an mir, dass ich selber über mich lachen kann.

Ich mag meinen Humor.

Ich liebe meine langen Haare.

Ich mag meine ruhige Art.

Es geht nicht darum, aufzulisten, wen oder was du sonst so liebst, sondern nur, was du an dir selbst liebst, was du an dir als besonders wertvoll wahrnimmst.

Fällt dir dann nichts mehr ein, dann lege diese Liste zur Seite. Du wirst merken, dass dir nur dadurch, dass du eine solche Liste führst, häufiger bewusst wird, was du noch an dir liebst und für wertvoll erachtest.

Frage dich auch, was vertraute Menschen an dir lieben bzw. wertschätzen. Oder noch besser: Frage diese Menschen direkt, z. B. die Partnerin, den Partner, die Eltern etc.

Du wirst über die Antworten staunen und vieles erfahren, was dich besonders liebenswert macht.

Auf deiner Lebensreise hat sich so mancher Ballast im Lebensrucksack angesammelt. Wie Steine beschweren Erinnerungen, Prägungen, eigene Ansprüche und vieles mehr deinen Lebensweg. Es ist an der Zeit, loszulassen, was dich beschwert. Denn heute ist der erste Tag vom Rest deines Lebens! Hier weiter.

Selbstwertgefühl aufbauen durch Affirmationen

Affirmationen sind positive Glaubenssätze, die dein Unterbewusstsein beeinflussen.

Seit vielen Jahren werden sie im Bereich Selbstwert Coaching erfolgreich eingesetzt. Fange an, in dem du dir einen Zettel und Stift zur Hand nimmst und eine Liste von positiven Affirmation aufschreibst. Dann machst du eine zweite Liste, in der du noch mehr ins Detail geht.

Zum Beispiel, wenn deine positive Affirmation “Ich mag mich!” ist, schreibe auf die zweite Liste eine paar genau Punkte oder Merkmale die du an dir magst. Wenn du beide Listen fertiggestellt hast, lese sie dir noch einmal genau durch und versuche alle Punkte wirklich zu verinnerlichen und anzunehmen.

Wichtig ist, dass du dir die Sätze regelmäßig und am besten laut vorsagst. Es empfiehlt sich, daraus eine Routine zu machen. Morgens nach dem Zähneputzen ist zum Beispiel ein guter Zeitpunkt.

Folgende Affirmationen eignen sich besonders gut zum Selbstwert stärken:

Ich mag mich!

Ich bin nicht perfekt und das ist vollkommen in Ordnung!

Ich bin ein Geschenk für die Menschen um mich herum!

Ich bin es wert, geliebt zu werden!

Ich bin gut, so wie ich bin!

Tipp: Je komischer sich diese Aussagen für dich anhören, desto wichtiger sind sie.

Selbstwert Übung – Meditation für die Selbstliebe

Immer mehr Menschen meditieren regelmäßig und das aus gutem Grund.

Denn was vor einigen Jahrzehnten bei uns im Westen noch als reine Esoterik galt, ist mittlerweile wissenschaftlich belegt.

Um deinen Selbstwert zu steigern, empfiehlt sich diese tiefgehende Meditation für mehr Selbstliebe, die dir hilft, dich selbst mit all deinen Facetten zu akzeptieren und zu lieben.

Diese geführte Meditation unterstützt dich dabei, deine Gedanken und Gefühle zu beobachten, ohne sie zu bewerten, und fördert Mitgefühl und Verständnis für dein gesamtes Selbst.

Selbstwert Übung – Selbstwertschätzung durch Freunde lernen

Die dritte Selbstwert Übung ist auch unglaublich wirksam. Vielleicht kannst du sie ja direkt heute anwenden. Mach dir am besten jetzt eine Notiz für später vor dem zu Bett gehen.

Du benötigst dafür gerade mal 10 Minuten. Die Übung funktioniert folgendermaßen. Nimm dein Handy zur Hand und schicke folgende Nachricht an deine engsten Freunde und deine Familie. „Ich mache gerade eine Übung zur Persönlichkeitsentwicklung. Bitte beantworte mir folgende 3 Fragen.“

1. Was schätzt du besonders an mir?

2. Was sind meine Stärken?

3. Was sind meine Schwächen?

In dir steigt ein mulmiges Gefühl auf, wenn du daran denkst? Trau dich bitte! Du wirst überrascht sein, mit welchen Augen dich die Menschen in deiner Umgebung wahrnehmen.

Falls jemand vorschlägt, dir die Antworten in einem persönlichen Gespräch zu geben, nimm bitte dankend an. Dadurch bekommst du ein gratis Selbstwert Coaching.

Selbstwert Übung – Me Time

Menschen mit einem starken Selbstwertgefühl zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich selbst sehr gut verstehen, ihre Stärken und Schwächen kennen, und in Einklang mit ihren inneren Werten handeln.

Um dein Selbstwertgefühl zu stärken, nimm dir daher täglich einige Minuten für dich selbst, um beispielsweise zu meditieren, deine Gedanken festzuhalten oder Zeit in der Natur zu verbringen.

Indem du dich besser kennenlernst und auf deine innere Stimme hörst, kannst du dein Selbstwertgefühl steigern.

Selbstwert Übung – Fokus verändern

Es gibt immer Raum zur Verbesserung, und oft neigen wir dazu, an unseren Schwächen und unerfüllten Wünschen festzuhalten. Das Problem dabei ist, dass ständige Selbstfokussierung auf unsere Defizite zu einem geringeren Selbstwertgefühl führen kann.

Daher kann es hilfreich sein, die Perspektive zu ändern und sich auf das Umfeld zu konzentrieren. Betrachte, was du für andere tun kannst, und überleg dir eine gute Tat, die du pro Tag für andere tun kannst.

Vielleicht möchtest du einem Kollegen ein Kompliment machen oder jemandem in der Bahn deinen Sitzplatz anbieten. Es muss nicht kompliziert sein. Eine Studie im Journal of Happiness Studies bestätigt, dass selbstlose Taten einen positiven Einfluss auf das Selbstwertgefühl haben können.

Diese Übungen werden deinem Selbstwertgefühl gut tun und dir dabei helfen, deine positive innere Stimme zu stärken.

Die Alpenschau wünscht euch durch das gestärkte Selbstwertgefühl ein glückliches und erfülltes Leben!

