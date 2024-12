Rauhnacht-Mondkraft heute 28. Dezember 2024 – Mond im Schützen

Die Rauhnacht-Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen fordert dazu auf aktiv zu werden. Die verhängnisvolle Verbindung von Venus und Uranus bringt Missverständnisse mit sich und sorgt für Schwierigkeiten im Beziehungsbereich. Blicken wir voller Optimismus in die Zukunft! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Schütze – Mondphase: abnehmender Mond im Schützen – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Jupiter in Zwillinge – Venus Quadrat Uranus – Wendepunkt der kosmischen Kräfte – 4. Rauhnacht.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Auch die längste Reise beginnt mit dem ersten Schritt!

Mondkalender und Rauhnacht-Mondkraft heute – Mond im Schützen am Wendepunkt

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen versetzt uns in Aufbruchstimmung und richtet den Blick voller Optimismus in die Zukunft. Mit Enthusiasmus, Idealismus und Zuversicht werden wir immer wieder dazu angetrieben, zu neuen Ufern aufzubrechen. Allerdings sollten wir darauf achten, dass wir uns nicht zu etwas verführen lassen, was unsere Kräfte übersteigt, denn die Risikofreude lässt uns etwas unvorsichtig werden.

Die Grundstimmung ist durch den Mond im Schützen lebensbejahend und wir spüren neue Kräfte, die uns vorantreiben. Wir gehen offen und neugierig auf Menschen und Erlebnisse zu und sind wie immer bei dieser Mondstellung schnell zu begeistern.

Geben wir auch unserem Drang nach Freiheit nach, denn die Unabhängigkeit von anderen führt uns erfolgreich auf neue Wege, jedoch allerdings nur dann, wenn wir nicht unbedacht einfach lospreschen. Das Motto der Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen sollte deshalb lauten: Erst denken, dann handeln!

Gehen wir mit Offenheit und Neugier an neue Dinge heran und versuchen wir unseren Horizont zu erweitern, denn für uns ist alles wichtig, was unsere Sinnsuche unterstützt und was wir in Beziehung zu uns und dem Leben setzen können.

Sollten sich uns dennoch scheinbar unüberwindbare Hindernisse in den Weg stellen und unseren Erfolg und unser Wachstum ausbremsen, sorgt der Mond im Schützen dafür, dass wir selbst unter noch so widrigen Umständen alle Hürden beseitigen können.

Es erwarten uns mit dem Mond im Schützen mehr Entfaltung, Expansionsmöglichkeiten und neue Chancen. Wir müssen diese nur zu nutzen wissen!

Kosmische Energie der Rauhnacht-Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen

Wir müssen uns heute allerdings vor der verhängnisvollen Verbindung zwischen Liebesplanet Venus und Erneuerer Uranus in acht nehmen, die vor allem in unserem Liebesleben für Unruhe sorgen werden. Durch eine Quadratstellung sorgen Venus und Uranus für radikale Veränderungen und sogar Trennungen stehen im Raum, falls die Partnerschaft auf wackligen Beinen steht.

Wenn wir unsicher sind, ob die Beziehung noch einen Sinn hat, da unter dem Venus-Uranus-Einfluss unsere Emotionen Achterbahn fahren, sollten wir darauf achten, uns nicht zu sehr gehen zu lassen und andere Menschen unnötig zu verletzen, indem wir ohne Vorwarnung aus der Beziehung ausbrechen.

Beachten wir jedoch auch, dass ein Quadrat immer diejenigen Bereiche symbolisiert, wo wir unsere Bemühungen erhöhen müssen, um auch bei negativen Einflüssen alles noch in harmonische Bahnen lenken zu können. Beim Quadrat kämpfen zwei verschiedene Kräfte in unserem Inneren gegeneinander.

Dies äußert sich einerseits in Frustration und andererseits in der Motivation unserer übermäßigen Energie Ausdruck zu verleihen. So treibt uns ein Quadrat erst zum Handeln an und fordert uns dann dazu auf etwas Sinnvolles zu tun.

Gehen wir Kompromisse ein, bevor es zu einer vorschnellen Trennung kommt!

Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen



Tierkreiszeichen Schütze

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Oberschenkel, Venen

Organsystem: Sinnesorgane

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Silizium (Kieselsäure) ist ein unentbehrlicher Baustein für Knochen, Gelenke, Wirbelsäule und Bandscheiben, arterielle Gefäßwände, Haare, Zähne, Nägel, das Bindegewebe und die Haut. Es ist auch ein wichtiger Aktivator unseres Immunsystems und hat entzündungshemmende Wirkung bei Husten und Bronchitis.

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Die Zistrose (Cistus incanus) ist eine in Vergessenheit geratene, urheimische aromatische Pflanze. Für das Cistus-Teekraut werden ausschließlich (botanisch einheitliche) Pflanzen der graubehaarten Zistrose verwendet, die traditionell als Haustee getrunken werden.

Cistustee stärkt dank enthaltener Antioxidantien unser Immunsystem. Er schützt unsere Zellen zudem vor vorzeitiger Alterung und beugt Krankheiten vor. Außerdem wirkt der Tee antibakteriell und hat einen ganzheitlich positiven Effekt auf unsere Gesundheit.

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Es findet sich eigentlich immer für alles eine Lösung – wenn man sich nicht selbst ständig unter Druck setzt. Manchmal kommt die helfende Idee einfach im Alltag angeflogen, wir müssen nur auf die Zeichen achten.

Schon seit Tausenden von Jahren werden Zeichen für Heilzwecke eingesetzt. Mit einfachen Hilfsmitteln, wie einem Glas Wasser, Papier und Stift, können wir unser Energiesystem wieder in Harmonie bringen. Beschwerden, Erkrankungen und Einschränkungen können wir so selbst lindern bzw. heilen und sogar unsere Haustiere mit dieser sanften Heilmethode kurieren.

Gesund mit Wasser und Zeichen >>>

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Schütze besonders gut:

Allgemein – Was heute getan wird, sollte einem höheren Sinn folgen und ein klares Ziel haben. Dabei lässt man sich durch den Schütze-Mond aber gerne vom Ziel ablenken. Wichtig ist deshalb, den begonnenen Weg zu Ende zu gehen.

Gesundheit – Da Leber und Galle unter dem Einfluss des Schütze-Mondes stehen, durchläuft unser Körper jetzt einen natürlichen Selbstreinigungsprozess.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Sternzeichen Schütze steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken.

Garten/Pflanzen – Düngen wir heute unsere Zimmerpflanzen, da die Nährstoffe besonders gut aufgenommen werden.

Fitness – Achten wir beim Sport auf den Rücken. Wer zu Ischias neigt, sollte heute auf keinen Fall Hüften und Oberschenkel strapazieren.

Schönheit/Wellness – Schütze-Tage sind ein besonders guter Zeitpunkt, um reinigende und ausleitende Maßnahmen zu ergreifen. So kann zum Beispiel die Cellulite an den Oberschenkeln laut Mondkalender an diesen Tagen besonders gut bekämpft werden.

Haarpflege – Eine Haarfarbe wird besonders intensiv und hält lange an. Auch Haarkuren sind wirkungsvoller als an anderen Mondtagen.

Liebe – Da der Schütze-Mond unsere erotischen Energien aktiviert, können wir neuen Schwung in unser Liebesleben bringen.

Beruf/Karriere – Nutzen wir die günstige Zeit während des Schütze-Mondes, um Karrierepläne zu schmieden und geschäftliche Verhandlungen zu führen.

Tages-Tipp – Auf zu neuen Ufern!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Schütze vermeiden:

Gesundheit – Der Mond in Schütze ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Oberschenkeln, am Becken, der Hüfte, den Adern und am Ischiasnerv. Vermeiden wir auch ruckartiges Heben und Aufstehen sowie alles, was die Hüften und Oberschenkel strapaziert.

Umtopfen – Wer seinen Pflanzen etwas gutes tun möchte, sollte sie die nächsten beiden Tage nicht umtopfen, da sie bei diesem Mondstand nicht mehr richtig anwurzeln werden.

Tagesverbot – Vermeiden wir Trainingseinheiten, die uns viel Kraft kosten, da wir ansonsten mit einem starken Muskelkater rechnen müssen. Verschieben wir auch besonders anstrengende körperliche Arbeiten.

.