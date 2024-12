Rauhnacht-Mondkraft heute 27. Dezember 2024 – Skorpion-Mond in der Mondpause

Die Rauhnacht-Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion bringt durch Uranus massive Störungen mit sich. Nehmen wir uns vor der verhängnisvollen Verbindung von Merkur und Saturn in acht. Neptun führt mit positiven Einflüssen durch die Mondpause zum Mond im Schützen. Füllen wir unsere Kraftreserven wieder auf! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht bis 20.43 Uhr im Sternzeichen Skorpion – Mondphase: abnehmender Mond im Skorpion – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Pluto im Wassermann – Mond Opposition Uranus – Merkur Quadrat Saturn – Mond Trigon Neptun – Mondpause – 3. Rauhnacht.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Schon lange Ungeklärtes können wir jetzt beleuchten, damit die Sicht wieder freier wird und gewisse Standpunkte klar definiert werden können.

Mondkalender und Rauhnacht-Mondkraft heute – Skorpion-Mond in der Mondpause

Bis zur Mondpause, die um 15.25 Uhr beginnt, wird in erster Linie Uranus für Belastungen sorgen, da er in Opposition zum Mond im Skorpion steht. Gefühlsbetonte Menschen können darauf sehr heftig mit abrupten Stimmungswechseln, Launen und Unzuverlässigkeit reagieren. Der Mond steht ja für den gesamten Gefühlsbereich und Uranus für die Unangepasstheit und Revolution, der seine Kräfte bei dieser Opposition auch völlig rücksichtslos einsetzen wird.

Die unruhigen Energien, die auf unsere Gefühlswelt einwirken, betreffen vor allem unsere Beziehungen, denn Revoluzzer Uranus will uns aus zu engen emotionalen Bindungen oder von einem zu angepassten Verhalten befreien. Da es sich hier jedoch um einen Spannungsaspekt handelt, sind damit Widerstände verbunden, die auch ungewollte Krisen in allen Lebensbereichen auslösen können.

.

.

Die Quadratstellung von Verstandesplanet Merkur und Karmaplanet Saturn verlangt heute ebenfalls unsere volle Aufmerksamkeit. Unter diesem Aspekt haben wir grundsätzlich eine pessimistische Lebenseinstellung und nehmen erst einmal das Schlechteste an. Wir sind allem und jedem gegenüber überaus misstrauisch und werden von ständigen Zweifeln geplagt. Mitunter sind wir auch streitsüchtig, melancholisch, düster, unzufrieden, selbstsüchtig und sehr ängstlich.

Generell sind wir eher pessimistisch gestimmt, da wir hinter allem Neuen etwas Ungutes erwarten. Wir machen aus einer Mücke einen Elefanten und können nur wenig Positives sehen. Wir legen bei diesem negativ besetzten Aspekt unseren Fokus vermehrt auf das, was problematisch und schwierig ist. Außerdem konzentrieren wir uns auf unwichtige Kleinigkeiten, die uns in unserer Kreativität gefangen halten.

Selbst wenn wir schöpferische Gedanken äußern, kommen diese in unserer Umgebung kaum an. Wegen unserer Angst, dass sich durch Weiterentwicklung etwas verändern könnte, halten wir an altbekannten Mustern fest. Die pessimistischere Sicht der Dinge kann sich auch auf Ihr Gefühlsleben auswirken.

Beziehungen, die ihre Bedeutung verloren haben, können unter diesem Aspekt zu Ende gehen. Wir sollten zudem damit rechnen, dass Menschen in unserem Umfeld gerne eine andere Meinung vertreten als wir. Prüfen wir die Ansichten der anderen, möglicherweise werden wir dabei auch wertvolle Hinweise für uns selbst finden.

Halten wir uns mit unserer eigenen Meinung zurück oder formulieren diese eher vorsichtig!

Kosmische Energie der Rauhnacht-Mondkraft heute mit dem Skorpion-Mond in der Mondpause

Ein Trigon zwischen dem Mond im Skorpion und Neptun in Fische schwächt die aggressiven Einflüsse ab und führt uns ohne Einschränkungen durch die Mondpause zum Mond im Schützen. Die trigonale Verbindung von Neptun zum Skorpion-Mond verzaubert durch eine erhöhte Sensibilität die zwischenmenschlichen Beziehungen, so dass nichts mehr die Stimmung trüben kann, da wir uns gut in andere Menschen einfühlen können.

Außerdem können sich durch die positive Energie von Neptun, dem Planeten der Seelentiefe, innere spirituelle Erlebnisse wohltuend auf die eigene Stimmung auswirken. Wir besitzen durch das Mond-Neptun-Trigon auch eine lebhafte Phantasie, die wir gerade auf künstlerischem Gebiet einsetzen können.

Nutzen wir die Neptun-Energie, um neue Ideen für die Verwirklichung unserer Lebensträume zu finden!

.

Mondkraft heute mit Neptun in den Fischen



.

Tierkreiszeichen Skorpion

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Geschlechtsorgane

Organsystem: Nervensystem

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Das ist ein guter Tag für alle Vorhaben, die ein wenig Mut erfordern. Eine Redensart besagt: „Wer etwas wirklich will, findet Wege. Wer etwas nicht will, findet Ausreden.“ In diesem Sinne ist es nun an der Zeit, sich einen Ruck zu geben und direkt auf sein Ziel los zu gehen.

.

