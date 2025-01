Rauhnacht-Mondkraft heute 1. Januar 2025: Mondpause zum Mond im Wassermann

Die Alpenschau wünscht Euch mit der Neujahr-Mondkraft ein gutes Neues Jahr, erfüllt mit Glück, Liebe, Erfolg und vor allem Gesundheit!

*****

Die Rauhnacht-Mondkraft heute an Neujahr schenkt vor der Mondpause zum Mond im Wassermann besonders positive Planeteneinflüsse. Pluto wirkt der kraftlosen Zeit entgegen. Nehmen wir das kosmische Geschenk dankbar an! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 11.15 Uhr im Sternzeichen Wassermann – Mondphase: zunehmender Mond im Wassermann – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Uranus im Stier – Mond Trigon Uranus – Mond Sextil Neptun – Mond Konjunktion Pluto – Mondpause zum Mond im Wassermann – 8. Rauhnacht.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Vertrauen wir auf die kosmischen Kräfte, die uns die Türen zum Erfolg öffnen können!

Mondkalender und Rauhnacht-Mondkraft heute – Mondpause zum Mond im Wassermann

Die Rauhnacht-Mondkraft heute an Neujahr meint es vor der Mondpause zum Mond im Wassermann, die bereits am frühen Morgen begonnen hat und bis 11.15 Uhr anhält, durch ungewöhnlich positive Konstellationen besonders gut mit uns. Es gibt nicht viele Tage wie diese, wo uns die Planeten soviel positive Energie schenken. Dieser Tag ist ein kosmisches Geschenk – Wir müssen es nur auspacken!

Da in erster Linie Erneuerer Uranus im Spiel ist, der sich mit dem Mond in einem harmonischen Trigon vereint, werden wir einige Überraschungen erleben, die uns völlig neue Perspektiven eröffnen. Uranus wird immer dann aktiv, wenn der Plan zur Weiterentwicklung ruft – ein enormer Strom der Erneuerung flutet unser Energiefeld.

Wir werden vom frühen Morgen weg auch von Neptun unterstützt, der durch ein Sextil zum Mond dafür sorgt, dass wir eine starke Anziehungskraft ausstrahlen. Es keimen inspirierende Ideen aus dem Unbewussten auf, die maßgeblich zu unseren Entscheidungen beitragen werden.

Neptun, als Planet der Seelentiefe und der übersinnlichen Eingebungen, schenkt uns auch Einsichten, welche weit über unseren Verstand hinausgehen. Wir erhalten Kräfte, die uns bislang nicht bewusst waren und es zeigen sich günstige Möglichkeiten auf, die sowohl positiven Einfluss auf unsere wirtschaftliche als auch familiäre Lage haben.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte >>>

.

Die geballte Energie von Pluto schafft dann während der Mondpause zum Mond im Wassermann letztendlich noch einen Ausgleich, da sich durch eine Konjunktion zum Mond die Kräfte der Seele sehr stark mit denen von Pluto vermischen.

Wir erhalten dadurch die Möglichkeit, uns im positiven Sinne in vielen Bereichen durchzusetzen und ein stabiles Auftreten an den Tag zu legen. Pluto schenkt emotionale Unterstützung und wir besitzen zudem äußerst starke Gefühle, die positiv ausgeprägt sind und uns dabei helfen, vollends mit der Vergangenheit abzuschließen.

Nutzen wir die positiven kosmischen Einflüsse, um unbeschadet durch die energielose Mondpause zu kommen!

Kosmische Energie der Rauhnacht-Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann

Mit dem Mond im Wassermann kommt nach der Mondpause die Leichtigkeit zurück und voller Lebensenergie möchten wir durch den Tag tanzen. Spaß und Lebensfreude durchziehen die nächsten beiden Tage, aber auch ein verstärkter Drang nach Freiheit, Ungebundenheit und Gerechtigkeit wird verstärkt spürbar.

Wir haben zudem einen starken Bezug zur Spiritualität und empfinden allem Lebenden gegenüber eine große Verbundenheit. Der Wassermann-Mond löst Zufriedenheit in uns aus und wir sind ganz bei uns selbst. Die Hoffnung auf ein neues Leben und dass nichts von dem, was bisher geschah vergebens war, erweckt in uns das Vertrauen, dass sich alles zum Guten fügen wird.

Lassen wir uns von der Lebensfreude anstecken!

.

Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann



Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Wassermann

Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Unterschenkel, Venen

Organsystem: Drüsensystem

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Der Mineralstoff Zink hat vielfältige Schlüsselfunktionen. Er ist wichtig für unsere Haut, Haare und Nägel, denn ein Zinkmangel zeigt sich oft an brüchigen Haaren und Nägeln sowie trockener Haut. Zink unterstützt zudem den Stoffwechsel, das Immunsystem und hilft bei Diabetes mellitus und Allergien.

Zink Dual Plus >>>

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Ob als Entgiftungskur mit Förderung der Säure-Basen-Balance, als Radikalenfänger zur Aktivierung der Selbstheilungskräfte, als Mittel zum Stoppen von entzündlichen Vorgängen und zu einer Verlangsamung des Alterungsprozesses, zur Darmsanierung oder um den Körper einfach wieder in ein gesundes Gleichgewicht zu bringen – das mineralische Zeolith-Pulver ist ein Universalheilmittel.

Selbst Allergien, Migräne, Rheuma und Arthritis oder Autoimmunerkrankungen, für die es kaum Hoffnung auf Besserung gibt, werden günstig beeinflusst.

Alles über das Entgiftungsmittel Zeolith >>>



Natürliches Zeolith – vegan >>>

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Setzen wir uns selbst nicht zu sehr unter Druck, weil wir unbedingt wollen, dass der Start ins Neue Jahr absolut perfekt abläuft. Wenn wir uns dabei ertappen, versuchen wir, die Dinge einfach mal laufen zu lassen und erst einzugreifen, wenn es gar nicht anders geht. Wir werden sehen, alles ist nur halb so schlimm, wie es zunächst aussieht.

.

Auf dem Weg zu einem erfüllten Leben, zu tragfähigen Beziehungen und zu Sinn und Bestimmung steht uns vor allem eines im Weg: mangelnde Selbstliebe. Doch selbst hartnäckige Selbstsabotage-Programme und emotionale Blockaden lassen sich auflösen, wenn wir auf allen Ebenen mit unserer Seelenintelligenz in Kontakt kommen.

Die Kraft der Selbstliebe >>>

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann besonders gut:

Allgemein – Wichtig ist beim Wassermann-Mond frische Luft, der freie Himmel, wie überhaupt viel Platz und Freiraum, denn der Wassermann braucht Bewegungsfreiheit. Ausserdem findet man oft die Lösung für Probleme, und staunt, wie leicht es letztlich ist.

Gesundheit – Wassermann-Tage wirken auf das endokrine System des Körpers. Fette und Öle werden besonders gut verwertet. Allerdings sollten tierische Fette vom Speiseplan verbannt werden – kein Schmalz, kein Speck. Verwenden wir kalt gepresste pflanzliche Öle, auch Butter und Käse schaden nicht.

Veganes MCT-Öl für eine gesunde Ernährung >>>

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Wassermann steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht.

Garten/Pflanzen – Wir können unsere Pflanzen jetzt kräftig düngen.

Fitness – Um Krampfadern zu vermeiden und die Waden zu entlasten, sollten wir gerade beim Mond im Wassermann, der die Unterschenkel beeinflusst, öfter mal auf die Zehenspitzen gehen. Das stärkt die Muskeln und fördert die Durchblutung.

Schönheit/Wellness – Alles was entgiftet und ausleitet tut dem Körper jetzt besonders gut! Entfernen wir auch unerwünschte Körperhaare und waschen, färben oder tönen wir unser Haar.

Haushalt – Wenn wir jetzt Wäsche waschen, reicht es völlig, das Waschmittel gering zu dosieren. Die Wäsche wird trotzdem sauber und wunderbar frisch. Außerdem ist der Wassermann-Mond perfekt zum Einkochen von Marmelade geeignet.

Liebe – Die Zeit eignet sich besonders gut für gemeinsame Unternehmungen, die beiden Spaß machen.

Beruf/Karriere – Für Brainstormings und das Ausbrüten neuer Ideen sind Wassermann-Tage perfekt. Routinetätigkeiten sind dagegen nichts für uns.

Tages-Tipp – Hören wir auf unser Bauchgefühl, das uns intuitiv den richtigen Weg zeigt!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann vermeiden:

Gesundheit – Der Wassermann-Mond eignet sich nicht für Operationen und Behandlungen an Unterschenkel, Venen und Kreislauf. Auch nervlich bedingte Krankheiten sollte man bei dieser Mondstellung nicht zu kurieren beginnen, da die Nerven jetzt besonders aktiv sind.

Blumen gießen – An Wassermann-Tagen steht Blumengießen unter keinem guten Stern, denn selbst bei den Zimmerpflanzen ziehen wir dadurch Ungeziefer an.

Tagesverbot – Wer zu Krampfadern neigt, sollte langes Stehen vermeiden.

.