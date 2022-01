Die angespannte Situation entwickelt sich nicht so, wie es sich viele wünschen.

Der Informationshintergrund, der den russisch-amerikanischen Dialog begleitet, kann nicht als versöhnlich bezeichnet werden, daher erfordert dieses Thema besondere Aufmerksamkeit.

Nach russischen Vorschlägen an die USA und die NATO zu Sicherheitsgarantien, die von einigen Experten als Ultimatum bezeichnet wurden, haben westliche Beamte jedoch signalisiert, dass sie bereit sind, diese Vorschläge zu prüfen.

Das russische Außenministerium hat am 17. Dezember die Entwürfe von Verträgen zwischen Russland und den Vereinigten Staaten über Sicherheitsgarantien und Vereinbarungen für Russland und die NATO-Mitgliedstaaten angekündigt.

Unmittelbar danach sagte der US-Assistent des Präsidenten für nationale Sicherheit, Jake Sullivan, dass die amerikanische Seite bereit sei zum Dialog mit Russland über Sicherheitsfragen in Europa. .

Wie viel Kontrolle haben wir wirklich über unsere Gedanken? Welche Rolle spielen die Medien als Instrument uns zu manipulieren? Wie groß der Einfluss der Medien auf die Demokratie wirklich ist, ergründet Noam Chomsky in Media Control.

Putin: „Wir werden tun, was wir für notwendig erachten!“

Am Montag, 20. Dezember, telefonierte Sullivan mit dem Berater des russischen Präsidenten Yuri Ushakov. Während des Gesprächs diskutierten sie Verhandlungen über die von Russland vorgeschlagenen Sicherheitsgarantien.

Am 23. Dezember bestätigte der US-Botschafter in Russland John Sullivan die Verhandlungsposition:

„Gemeinsam mit unseren NATO-Verbündeten und Partnern sind wir bereit, mit den russischen Behörden zu interagieren und die von ihnen geäußerten Probleme zu diskutieren“, sagte er in einem Interview mit der Zeitung „Kommersant“ .

Am selben Tag hat die US-Seite die Information veröffentlicht, dass sie bereit ist, „ihr diplomatisches Engagement“ Anfang Januar zu beginnen.

EU-Diplomatie-Chef Josep Borrell, sprach sich zudem für einen Dialog mit Russland, über die europäische Sicherheitsarchitektur aus.

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg befürwortete am 19. Dezember „die Idee einer Konferenz mit Russland über Einflusssphären“. Am 24. Dezember äußerte er seine Bereitschaft, mit Moskau im Rahmen des Russland-NATO-Rat zu verhandeln. Offenbar hatten sie alle ein klärendes Gespräch mit dem wahrscheinlichen Chef der norwegischen Zentralbank.

Am 20. Dezember kündigte der Pentagon-Sprecher John Kirby, die Rückkehr von einer Gruppe von Vertretern der US-Verteidigungsministerium aus der Ukraine an, die sich in der Ukraine aufhielten, um die ukrainische Luftabwehr zu bewerten.

Eine der amerikanischen Fachzeitschriften gab an, dass die amerikanische Militär-Gruppe, als Reaktion auf eine Anfrage des ukrainischen Verteidigungsministers Alexei Reznikov, bei seinem Besuch in Washington am 19. November, entsandt wurde.

Am 29. November, traf eine Gruppe von Pentagon-Vertretern in der Ukraine ein. Anfang Dezember bestätigte das ukrainische Militär, mit den Amerikanern in der Frage der Kampffähigkeit der Luftverteidigung zusammenzuarbeiten, „um kurz- und langfristige Lösungen zu finden“.

Beachten Sie, dass die nicht anerkannten Republiken „Donezker Volksrepublik“ und „Volksrepublik Lugansk“ keine Flugzeuge haben, was bedeutet, dass das Pentagon eine Negativ-Bewertung der Ukraine, über die Fähigkeit den russischen Luft- und Raumfahrtkräften zu widerstehen abgab.

In den USA hat nun die Diskussion zur Frage der Versorgung tragbarer Luftabwehrsysteme wie „Stinger-Raketen“ für die ukrainische Armee begonnen.

Bisher zeigen die Veröffentlichungen in den westlichen Medien nicht, dass sich die Öffentlichkeit auf mögliche Kompromisse zwischen den USA und Russland in Sicherheitsfragen vorbereitet.

Nach der geäußerten Zustimmung zu bilateralen Verhandlungen, veröffentlichte die New York Times einen Artikel „Wie der Kreml die russische Gesellschaft militarisiert“, in dem es heißt, dass die russische Führung die Russen durch patriotisches Geschrei mit Hilfe staatlicher Medien, auf einen militärischen Konflikt vorbereitet.

Der Guardian veröffentlichte einen Leitartikel mit dem Titel „Russland erhöht die Einsätze in Richtung NATO“, in dem versucht wird, den Leser davon zu überzeugen, dass Moskau „aggressive revanchistische Gefühle“ an den Tag legt und dass die „provozierte Krise“ um die Ukraine und „Säbelrasseln und eine erneute Entschlossenheit widerspiegeln, was Putin als legitimen Einflussbereich Russlands ansieht.“

Vor kurzem, besuchte ein Propaganda-Journalist des Guardian den Donbass, um ukrainische Positionen darzustellen und veröffentlichte ein Video darüber.

Das deutsche Magazin SPIEGEL veröffentlichte einen Hetz-Artikel mit der Überschrift: „Putins Doktrin“, in dem es heißt, der Zusammenbruch des „Sowjetimperiums“ sei eine Tragödie für Wladimir Putin, 30 Jahre später will der russische Präsident seine Folgen nicht mehr eingestehen. Jetzt signalisiert er dem Westen mit der Truppenkonzentration, dass „die Krim sich jetzt überall wiederholen kann“.

Fast gleichlautend titelt die französische Ausgabe von Le Figaro im Leitartikel „Russland: Staub des Reiches“ und spricht von der „blutigen Pfote des russischen Bären“ in Tschetschenien, Georgien und jetzt in der Ukraine.

Am 23. Dezember veröffentlichte Bloomberg neue Satellitenbilder von Janes, die angeblich russische Panzer, Artillerie- und Luftverteidigungssysteme „in den Grenzgebieten nahe der Ukraine“ erfasst haben sollen. „Wenn Russland sich für eine Invasion entscheidet, können sie dies in relativ kurzer Zeit tun“, sagte Rob Lee, ein Fellow am American Institute for Foreign Policy Research, gegenüber Bloomberg.

Gleichzeitig mit Bloomberg, veröffentlichte das Magazin Politico Satellitenbilder von Maxar Technologies mit russischer Militär-Ausrüstung „nahe der ukrainischen Grenze„. Dara Massikot von der RAND Corporation, äußerte sich gegenüber Politico wie folgt zur Lage in der Ukraine:

„Russland nutzt die Androhung von Gewalt und künstlich aufgezwungene diplomatische Dringlichkeit, um das Tempo vorzugeben und Zugeständnisse zu erringen, und schafft im Wesentlichen eine Geiselnahme.“

Bereits in einem Aftershock-Artikel wurde darauf hingewiesen, dass mit der Zeitschrift Politico die Förderung der Hysterie, über einen möglichen russischen Angriff auf die Ukraine begann, und dies könnte ein eigenes Spiel bestimmter Kräfte (Tiefer-Staat) in der US-Demokratischen Partei sein.

Daher ist es, meiner Meinung nach, kein Zufall, dass die erste Hysterie, über das Zusammenziehen von russischen Truppen an der Grenze zur Ukraine mit Publikationen aus den Medienhäusern, die traditionell als Sprachrohr der Demokratischen Partei, wie The Washington Post und Politico bekannt sind, begann. Da wurden Fotos in Beiträgen veröffentlicht, die zeigen sollen, dass Russland aufmarschiere.

Kürzlich veröffentlichte Politico charakteristische Hetz-Artikel wie „Europa erinnert sich an seinen vergessenen Krieg -oder- Wird Putin einmarschieren?“ Dies geschieht ohne jegliche Versuche, die Situation seitens der nicht anerkannten Republiken zu reflektieren, sondern nur von der ukrainischen Position aus.

Bei der Durchsicht dieser Veröffentlichungen, wird die Zukunft der russisch-amerikanischen Verhandlungen, über Sicherheitsfragen alarmierend dargestellt.

Ohne die westliche Öffentlichkeit objektiv auf Kompromisse mit Russland vorzubereiten, wird es für die USA sehr schwierig sein, mögliche Abkommen zu fördern oder gar zu legitimieren, kann man deutlich dabei herauslesen.

Hinzukommen aufgebauschte Vorwürfe von Vertretern der Republikanischen Partei, über die Schwäche der USA im internationalen Raum nach dem Desaster des amerikanischen Truppen-Abzugs aus Afghanistan, was schon heftig an der Ehre der Amerikaner kratzt.

Also wieder mal Manipulation und Propaganda der westlichen Medien im üblich gleichlautenden Tenor – Man nennt dies auch „Russland-Bashing“.

So könnte das Erscheinen von objektiven Artikeln in den westlichen Mainstream-Medien, mit zumindest neutraler Haltung zu Putins Vorschlägen über Sicherheitsfragen in Europa eine Kompromissbereitschaft des Westens signalisieren.

Aber das ist nicht der Fall und wird leider auch gar nicht stattfinden. Weil man bewusst die Konfrontation herausfordern will. Eine Konfrontation die nur Europa spüren wird. Der US-Falke kreist weiter über seiner Beute und wartet.

Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass Putin formulierte , der Westen kann ruhig „über die Gespräche plaudern„, was für die russische Seite inakzeptabel ist. Was soviel bedeutet wie beim Pokern – All in!

Während seiner jährlichen Pressekonferenz am 23. Dezember sagte Putin, es fühle sich manchmal so an, als ob Russland und der Westen in verschiedenen Welten leben.

„In den 90er Jahren waren wir der Zusammenarbeit völlig aufgeschlossen – und was war das Ergebnis? Westliche Unterstützung des Terrorismus im Nordkaukasus, Bestrebungen zum weiteren Zerfall unseres Landes, NATO-Erweiterung. Warum haben Sie dies Jahr für Jahr getan und unsere Bedenken ignoriert? Jetzt wollen wir nur noch für unsere Sicherheit sorgen. Nein, du gehst mit deinem Anliegen! Wir werden tun, was wir für notwendig erachten “, sagte der russische Präsident.

Auf dieses Szenario sollten gerade wir in Deutschland umfassend vorbereitet sein.

Es ist nicht mehr 5 Minuten, sondern nur noch 5 Sekunden vor Zwölf, bis es zur Eskalation kommt!

