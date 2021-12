Putin Interview – Keiner wagt es gegen uns zu kämpfen!

Ob als Regierungschef oder Präsident – Wladimir Putin bestimmt seit 23 Jahren die Geschicke Russlands.

Von Anbeginn seiner Amtszeit lebt auch das Feindbild Russland immer wieder neu auf. Vor allem die heutigen transatlantisch orientierten Politiker und Medien üben sich darin, vom „bösen Iwan“ zu berichten, während ihre Vorgänger Roosevelt und Churchill aber genüsslich zuschauten, wie Millionen von deutschen Frauen vom „Iwan“ vergewaltigt und bestialisch verstümmelt wurden.

Fakt ist: Russland ist eine historische Weltmacht, die immer wieder für Furore sorgt und auch weiter Furore machen wird, was in Anbetracht des aktuellen Ukraine-Russland-Konflikt deutlich wird.

Um diese Entwicklung jedoch zu verstehen, ist es wichtig sich nicht nur das aktuelle Russland anzuschauen, sondern sich auch intensiv mit der Geschichte, der Politik, der Wirtschaft und dem Militär dieses Landes zu beschäftigen.

.

Seit Wladimir Putin im Sommer 1999 als weitgehend Unbekannter wie aus dem Nichts heraus auf der Weltbühne erschienen ist, rätselt man im Westen über Putins wahre Absichten. Im Zuge der Ukraine-Krise erreichte das Rätselraten einen neuen Höhepunkt. Dabei sagt Wladimir Putin in seinen Reden ziemlich klar, wie er die Welt sieht – hier weiter.

Im August 1999 wurde Wladimir Putin zum Ministerpräsidenten der Russischen Föderation ernannt – auf Vorschlag von Boris Jelzin. Im Mai 2000 wurde Putin zum Präsidenten gewählt.

Putin kam nach dem zweiten Tschetschenienkrieg an die Macht, als die tschetschenischen Separatisten mit Hilfe von islamistischen Söldnern eine massive Invasion in Dagestan durchführten. Der Angriff wurde zwar abgewehrt, aber der Krieg war noch lange nicht vorbei.

Neben der explosiven Situation im Kaukasus war Putins erste Amtszeit durch eine Reihe von Tragödien auf nationaler Ebene geprägt – der Untergang des U-Bootes „Kursk“, die Terroranschläge in Beslan 2002 und dann in Moskau 2004 auf das Musical „Nord-Ost“.

2007 nutzte Putin eine Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz, um wichtige Punkte der zukünftigen Richtung der Politik auszudrücken, wie sie in Russland von ihm selbst dirigiert werden würde. Putin kritisierte die monopolistische Dominanz der Vereinigten Staaten in den globalen Beziehungen.

Gleichzeitig führte Putin einen Krieg an der politischen Front in Russland – er machte seinen Gegnern sofort und sehr schnell klar, dass es nur einen Herrscher im Land geben kann. Einige konnten ins Ausland fliehen, während andere, wie Michail Chodorkowski, nach Gerichtsverfahren hinter Gittern landeten.

.

Was bleibt?

Putins Russland könnte es um vieles einfacher haben, wenn es objektiv über die wahre Geschichte der 30er Jahre des vorigen Jahrhunderts berichten würde. Aber da kommt nichts, was viele, vor allem Geschichtskenner in Deutschland, zurecht anprangern.

Die Mär von der „bösen Wehrmacht“ ist nämlich schon lange widerlegt, auch von russischen Historikern. Krieg ist grausam und die Gründe, die zum Krieg führten, wurden am Ende schon immer von den Siegern zurechtgebogen. Sie fanden somit auch Eingang in die Geschichtsbücher. Nur eben halt nicht richtig.

Ich könnte mir gut vorstellen, dass Putin für einen Sturm der Entrüstung in unserer verlogenen westlichen Demokratie-Welt sorgen könnte. Warum er dies nicht tut, kann ich nicht nachvollziehen. Dennoch ist es mir oft eine Freude, zu sehen und zu hören, wie Putin dem Selbstverständnis der westlichen Muster-Demokraten in die Parade fährt.

Das bedeutet aber auch, dass ich weder pro noch contra Putin bin, geschweige denn ihn anklage, aber auch nicht verteidige. Um was es mir geht, drücke ich mit den Worten des vom US-Time-Magazin 1938 ausgezeichneten „Man of the Year“ aus:

„Was heißt für diese internationalen Hyänen Demokratie oder autoritärer Staat, das interessiert die gar nicht. Es interessiert sie nur eines, ist jemand bereit sich ausplündern zu lassen – ja oder nein! Ist jemand dumm genug dabei stillzuhalten – ja oder nein. Und, wenn eine Demokratie dumm genug ist dabei stillzuhalten dann ist sie gut. Und wenn ein autoritärer Staat erklärt, ihr plündert unser Volk nicht mehr aus, weder innen noch außen, dann ist das schlecht! In diesen Ländern regiert tatsächlich das Kapital…“

Putin Interview – Keiner wagt es gegen uns zu kämpfen!

Vladimir Putin erklärt im folgenden Interview, dass Russland solche Systeme entwickelt hat, dass keiner auf die Idee kommt gegen Russland zu kämpfen.

Außerdem vergleicht er Russland mit anderen Staaten, was Wettrüsten und Abrüsten betrifft.

Putin: Mit wem haben wir vor zu kämpfen? Wir haben vor, mit niemandem zu kämpfen. Wir wollen solche Bedingungen schaffen, dass niemand auf die Idee kommt, gegen uns zu kämpfen. Es gibt doch das Konzept der angemessenen Suffizienz, damit sowas niemandem einfällt. Natürlich gibt es so ein Konzept. Genau daran halten wir uns…

Anmerkung der Redaktion: Der Begriff Suffizienz (aus dem Lateinischen sufficere = ausreichen, genügen) steht hier für „das richtige Maß“.

Putin weiter: Bei den Ausgaben liegen wir heute auf Platz sieben. Die USA haben uns überholt. Donald sagte mir, dass in den USA, für das nächste Jahr, ein verrücktes Budget eingeplant wurde – ich glaube, 738 Milliarden.

Frage: Hat er damit geprahlt?

Putin: Nein, das hat er mit Bedauern gesagt. Zu große Ausgaben, sagte er. Aber er ist gezwungen das zu tun. Wie er sagt, sei er generell ein Unterstützer der Abrüstung. Warum unterzeichnet er dann all die Verträge nicht?

Frage: Im Februar 2021 läuft der Vertrag über die Abrüstung der strategischen Offensivwaffen aus. Russland befürwortet eine Verlängerung, die USA geben keine klare Antwort?

Putin: Das ist eine andere Frage, das ist eine Frage zum Verständnis von Sicherheit, was sie ist und wie sie gewährleistet werden kann. Wir können dieses Thema gerne diskutieren.

Frage: Mit mir oder mit ihm?

Putin: Ich kann mit ihm und auch mit Ihnen diskutieren, mir ist egal mit wem. Ich kenn mich mit dem Thema aus und kann es mit jedem diskutieren. Ich glaube, dass dies in der Tat ein Fehler ist. Der START-3 Vertrag muss verlängert werden. Aber das ist ein separates Thema.

Putin weiter: Also, die USA liegen bei den Ausgaben an erster Stelle, China an zweiter, an dritter Stelle, Saudi-Arabien, was auch nicht verwunderlich ist, danach kommt… Großbritannien, Frankreich und danach Japan. Japan hat uns überholt. Erst dann kommen wir, auf Platz sieben. Außerdem sinken unsere Ausgaben von Jahr zu Jahr, während die Kosten anderer Länder steigen.

Also wir wollen mit niemandem kämpfen, aber wir erschaffen so eine Situation im Bereich der Verteidigung, damit niemand auf den Gedanken kommt, gegen uns zu kämpfen.

Putin: Wir haben jetzt eine einzigartige Situation, denn so etwas hat es in der modernen Geschichte Russlands noch nie gegeben. Wir haben unsere, nennen wir sie, Konkurrenten bei strategischen Waffen immer eingeholt. Die Atombombe wurde zuerst von den Amerikanern hergestellt. Wir haben sie später entwickelt.

Die Träger in Form der strategischen Luftfahrt haben auch Amerikaner entwickelt. Wir holten auf. Sie haben als erste die Raketen gebaut. Wir holten sie ein. Zum ersten Mal haben wir Angriffswaffen entwickelt, die es auf der Welt noch nicht gibt. Jetzt müssen sie uns einholen. Das ist im Allgemeinen eine einzigartige Situation, so was gab es noch nie.

Putin weiter: Im Jahr 2000 hatten wir eine Armee von mehr als 1,3 Millionen Soldaten. Jetzt haben wir knapp über eine Million. Wir haben die Modernität unserer Technik nur um einen Prozent pro Jahr gesteigert. Am Anfang waren es sechs Prozent moderner Technik. Wissen Sie wie viele es jetzt sind? Fast siebzig

Frage an Putin: Wie uns Genosse Tschechow gelehrt hat: wenn ein Hyperschallgewehr an der Wand hängt, soll es im dritten oder im zweiten Akt feuern?

Antwort Putin: Für das Theater ist das wahrscheinlich richtig. Für das wirkliche Leben im Bereich Sicherheit, im Bereich der Politik, gilt eine etwas andere Regel. Wissen Sie welche? Es wird schießen, wenn es nur auf einer Bühne hängt. Jedoch wenn dieselbe Waffe auch auf der Nachbarbühne hängt, ist es unwahrscheinlich, dass der Besitzer des Gewehrs es wagt, sein Gewehr zu benutzen. Das ist die Situation, die als strategische Stabilität und Machtgleichgewicht bezeichnet wird.

Dank dieses strategischen Gleichgewichts hielt sich die Welt nach dem Zweiten Weltkrieg von größeren militärischen Konflikten fern. Gerade wegen dieser strategischen Stabilität und strategischen Ausgewogenheit.

Übrigens wollten die Amerikaner mit der Entwicklung des Raketenabwehrsystems diese strategische Stabilität und dieses strategische Gleichgewicht stören, da sie glaubten, dass wenn sie einen Raketenabwehrschirm über sich haben, dass die andere Seite nicht in der Lage sein würde, angemessen zu reagieren, wenn die ersten ihre Atomwaffen einsetzen.

Aber durch die Entwicklung dieser modernen Komplexe, einschließlich solcher, die jedes Raketenabwehrsystem leicht überwinden können, bewahren wir diese strategische Stabilität und das strategische Gleichgewicht.

Sie sind nicht nur für uns, sondern auch für die internationale Sicherheit von grundlegender Bedeutung.

Putin Interview – Keiner wagt es gegen uns zu kämpfen!



Quellen: LupoCattivoBlog und Euronews – Die Alpenschau bedankt sich!

