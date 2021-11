Professor Dr. Hardin B. Jones: Chemotherapie meist tödlich!

Die Forschungen von Dr. Jones zeigten: Menschen sterben nicht aufgrund von Krebs – sondern an der Chemotherapie!

Dr. Hardin B. Jones, ein ehemaliger Professor für medizinische Physik und Physiologie an der Universität von Kalifornien/Berkley, hat die Lebenserwartung von Krebspatienten über mehr als 25 Jahre untersucht.

Er kam zu dem Schluss, dass Chemotherapien nicht wirksam sind und die Lebenszeit verkürzen. Dabei soll eine Chemotherapie eigentlich das Überleben verlängern und die Lebensqualität verbessern. Doch schon seit längerem werden Zweifel laut, ob das Betroffenen tatsächlich hilft.

In Deutschland erkranken laut dem Robert Koch-Institut rund 500.000 Menschen jährlich an Krebs. Die Anzahl der Erkrankungsfälle hat sich seit 1970 fast verdoppelt. Als Grund wird unter anderem die alternde Bevölkerung genannt.

Warum aber sinkt die Zahl der Todesfälle in Deutschland nicht, wenn es immer wieder medizinische Fortschritte im Bereich Chemotherapie geben soll?

Die Krebsbehörden sind allesamt nicht an einem Heilmittel gegen Krebs interessiert, denn sie müssten all ihre Geschäfte einstellen. Sogenannten alternativen Therapien wird konsequent vorgeworfen, sie würden falsche Hoffnungen wecken. Dieses Buch ist für Ärzte, Heilpraktiker und letztlich auch für die Betroffenen, die sich selbst helfen wollen und den Krebs mit alternativen Heilmethoden besiegen möchten! – Krebs heilen ohne Chemotherapie >>>.

Warum Chemotherapie seit Jahren umstritten ist

Im 21. Jahrhundert wird Krebspatienten nach wie vor geraten, sich einer Chemotherapie zu unterziehen.

Diese soll die Überlebenschancen drastisch erhöhen. Studien zeigen hingegen, dass das nicht zwingend der Fall ist. Chemotherapie war jedoch auch ohne die schlechten Chancen von Anfang an dubios.

Der erste Patient wurde 1942 in den USA behandelt. Er litt an einem Lymphosarkom, sodass Ärzte ihm Senfgas verabreichten. Zwar schrumpfte die Tumormasse kurzfristig, der Effekt verpuffte aber nach drei Monaten und der Patient starb.

Ein großer Kritiker ist Professor Dr. Hardin B. Jones, der nach seinen langen Forschungen zu dem niederschmetternden Schluss kommt, dass die Chemotherapie nicht nur überflüssig ist, sondern die behandelten Patienten oftmals einen früheren und grausameren Tod sterben, als es durch den Krebs ohne Behandlung der Fall wäre.

„Menschen, die Chemotherapie als Behandlung verweigert haben leben im Durchschnitt 12 1/2 Jahre länger als die Menschen, die eine Chemotherapie machten“, erklärte Dr. Jones in seiner Studie, die in der Zeitschrift The New York Academy of Science veröffentlicht wurde.

Menschen, die eine Chemotherapie akzeptierten, starben innerhalb von drei Jahren nach der Diagnose und viele sterben bereits nach ein paar Wochen.

„Patienten mit Brustkrebs, die die konventionelle Therapie ablehnen leben viermal länger als jene, die dem System folgen. Das ist etwas, was Du nicht in den Massenmedien hören wirst, da diese weiterhin den Mythos verbreiten, dass es die beste Medizin zur Bekämpfung von Krebs ist.“

Bereits in den Jahren 1979/1980 veröffentlichte Studien zeigten, dass die häufig verwendeten Methoden zur Früherkennung und Behandlung von Brustkrebs weder dazu führten, die Erkrankung zu frühzeitig zu stoppen, noch die Sterblichkeitsrate von Patienten zu senken. Trotz dieser, seit Jahren bekannten Erkenntnisse, werden viele dieser Methoden heute noch angewendet.

„Das Gesamtüberleben von Patienten mit primärem Brustkrebs hat sich in den letzten 10 Jahren nicht verbessert, trotz der verstärkten Nutzung von Multi-Dosis-Chemotherapie zur Behandlung von Metastasen“, erklärte die Studie Lancet, mit dem Titel „Das Scheitern der Chemotherapie bei dem Überleben von Patienten mit metastasierten Brustkrebs“.

Die sorgfältig versteckte Wahrheit ist, dass viele Menschen, die an Krebs starben“, tatsächlich aufgrund der Behandlungen mit Chemotherapie und Bestrahlung starben.

Chemotherapie tötet die gesunden Zellen im Körper, bevor die Krebszellen zerstört werden. Das Wachstum der Krebszellen schreitet sehr langsam voran, so dass es auf natürliche Weisen gehemmt oder sogar zurückgehen kann.

Die meisten Patienten, die „an Krebs gestorben“ sind, starben tatsächlich an Unterernährung. Krebszellen entziehen dem Blut Nährstoffe und zerstören das Immunsystem. Dies führt zu einer Schwächung des Abwehrmechanismen bei Infektionen. Der Körper ist nicht mehr in der Lage, sich zu verteidigen.

Dass eine Chemotherapie oft dazu führt, dass ein Patient aufgrund der Nebenwirkungen früher stirbt als dies eventuell ohne Behandlung geschehen wäre, ist sicher keine neue Erkenntnis.

Doch das bewusste Verschweigen von alternativen Heilungsmöglichkeiten und die Gründe des „Geheimhaltens“ zeigen deutlich auf, dass es Big Pharma nicht um die Gesundheit des Menschen geht, sondern nur um den Profit.

Sie verkaufen Ihnen gefährliche Medikamente, um Geld zu machen, nichts anderes. Falls Sie denken, dass die Pharmaindustrie Medikamente auf den Markt bringt, um Ihnen zu helfen – vergessen Sie es! Dr. John Virapen (ehemaliger Manager des Pharmakonzern Eli Lilly and Company) /box] Mit den herkömmlichen Behandlungsmethoden und Medikamenten werden somit Milliardengewinne erzielt. Krebs ist ein Milliarden-Geschäft! Nach einer Krebsdiagnose gibt es laut Schulmedizin nicht sehr viele Wahlmöglichkeiten. Oft wird operiert, häufig bestrahlt und sehr häufig mit einer Chemotherapie behandelt. 10.000 bis 20.000 Euro kostet eine Chemotherapie. Bei 1,6 Millionen Krebsneuerkrankungen allein in den USA, 500.000 in Deutschland und 35.000 in der Schweiz kann man sich in etwa vorstellen, in welch schwindelerregenden Höhen sich die Profite der Pharmaindustrie allein im Bereich der Zytostatika bewegen. Ein Grund, warum die Chemotherapie Krebspatienten nach wie vor empfohlen wird, sind also die hohen Gewinne durch die Zytostatika-Mixturen. In den 1970er Jahren gab es lediglich fünf Zytostatika-Produkte, 20 Jahre später waren es 25. Aber: Einen klaren Fortschritt gibt es nicht, denn das wäre im Krebsregister sichtbar. Auch heute, im 21. Jahrhundert, hat sich wenig geändert. Jahrelang war ein Umsatzzuwachs bei Zytostatika zu beobachten. Laut dem Deutschen Arzneiprüfungsinstitutes lag der Umsatz im Jahr 2007 bei 750 Millionen Euro und 2015 wuchs er laut der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände auf 1,23 Milliarden Euro. 2020 wurde dieser Umsatz gar noch verdoppelt. Da es insgesamt 2,4 Millionen Verordnungen gab, lag der durchschnittliche Preis einer Spezialrezeptur bei rund 512 Euro. In Deutschland haben derzeit lediglich 500 Apotheken eine Zulassung zur Herstellung der Krebsmittel; 300 weitere Apotheken dürfen mit ihnen handeln. In Deutschland gibt es Schätzungen zufolge 19.000 Apotheken, von denen somit nur 800 an diesem Milliardengeschäft beteiligt sind. Eine Apotheke wiederum macht mit der Krebstherapie einen Umsatz von zehn Millionen Euro je Quartal. Und: Apotheken rechnen Krankenkassen oftmals höhere Preise ab, als sie beim Einkauf zahlen müssten. Krebspatienten haben keinerlei Einfluss auf ihre Therapie, was die Angelegenheit noch schlimmer macht. Der behandelnde Arzt übermittelt dem Apotheker seines Vertrauens das Rezept, welcher das Arzneimittel mit der Krankenkasse abrechnet und ausliefert. Bekannte Nebenwirkungen der Chemotherapie Zytostatika, die bei Chemotherapien gegen den Krebs zum Einsatz kommen, werden meist über Infusionen verabreicht, manchmal auch oral eingenommen. Zytostatika wirken sich hemmend auf das Wachstum jener Zellen aus, die eine sehr hohe Zellteilungsrate aufweisen, sich also sehr schnell vermehren. Krebszellen tun das, aber leider auch die völlig gesunden und lebenswichtigen Blutzellen, die Zellen der Haarfollikel sowie die Zellen der Magen- und Darmschleimhaut. Zytostatika schädigen daher – je nach persönlicher Widerstandsfähigkeit des Patienten und der Intensität der Chemotherapie – massiv das Verdauungssystem und verschlechtern das Blutbild. Durchfall, Übelkeit, Erbrechen und Haarausfall sowie Anämien (Blutarmut) mit starker Abgeschlagenheit und Müdigkeit begleiten infolgedessen viele Menschen während einer Chemotherapie. [/box) Doch handelt es sich dabei ja um die unmittelbaren Auswirkungen der Therapie, die man gerne in Kauf nähme, wenn sicher wäre, dass nach der Chemotherapie wieder alles ins Lot kommt. Doch gerade das ist nicht der Fall, zumindest nicht immer. Chemotherapien sind krebserregend Die Chemotherapie ist oft schon allein eine Tortur. Das aber, was danach kommen kann, ist auch nicht zu verachten. Längst ist bekannt, dass viele Zytostatika zu bleibenden Schäden des Herzens führen können und darüber hinaus selbst krebserregend sind. Letzteres äussert sich nicht selten im Ausbruch einer Leukämie („Blutkrebs“) – und zwar besonders nach der chemotherapeutischen Behandlung von Gebärmutterhalskrebs, Prostatakrebs oder Speiseröhrenkrebs. US-Wissenschaftler entdeckten außerdem bereits im Jahr 2012 einen unbekannten Mechanismus, der sie überraschte. Sie gingen ursprünglich der Ursache nach, warum es einfacher sei, Krebszellen außerhalb des menschlichen Körpers zu töten. Dabei zeigten ihre Untersuchungen, dass die Chemotherapie die DNA der gesunden Zellen ändert. Das kann in den gesunden Zellen zur Produktion des gefährlichen Proteins WNT16B führen. Das WNT16B-Protein helfe den Krebszellen beim Überleben und führe zu einer erhöhten Produktion neuer Krebszellen, so die Studie. Durch diesen Prozess entstünden so genannte Superzellen: Krebszellen, die später selbst mit einer noch stärkeren Chemotherapie oft nicht mehr abzutöten, also immun seien. Das macht den Krebs nach der ersten Chemotherapie also noch gefährlicher. Stellt sich die Frage, wieso Heilpraktiker an den Pranger gestellt werden, bis hin zur Forderung den Beruf des Heilpraktikers zu verbieten, wobei jedoch nahezu kein Mensch die schulmedizinischen Behandlungsformen wirklich zu hinterfragen scheint. Begründet wird die Forderung einer Reform bzw. Abschaffung des Heilpraktikerberufes mit den Worten: „So sollten aus unserer Sicht Verfahren der Alternativmedizin überhaupt keinen Platz in der wissenschaftsorientierten Versorgung haben, da dies als wissenschaftliche ‚Adelung‘ des gerade Nicht-Wissenschaftlichen erscheinen muss, und zwar selbst dann, wenn diese Verfahren lediglich ergänzend eingesetzt werden.“

Ergänzt wird dies von den Wissenschaftlern mit dem Hinweis:

„Ein der Patientenversorgung verpflichtetes Gesundheitssystem muss von unbelegten und überzogenen Heilsversprechen gänzlich freigehalten werden. Dies folgt unmittelbar aus dem ethischen Gebot der Wahrhaftigkeit im Umgang mit vulnerablen (vulnerabel = Anfälligkeit, an etwas zu erkranken) Patienten und ihren Angehörigen.“

Müssten sich demnach Schulmediziner in Bezug auf Heilversprechen von Chemotherapien nicht selbst verbieten?

Wenn die Chemo nicht mehr wirkt…

Nun kommt es aber auch vor, dass bei Krebspatienten die erste Chemotherapie ganz wunderbar anschlägt. Computertomografien und Röntgenbilder beweisen dann den Erfolg der Chemotherapie. Kein Krebs mehr weit und breit. Der Patient ist frohen Mutes.

Ein darauf folgender Rückfall schockt folglich kaum mehr, da man ja weiss, die Chemo hilft gut und zuverlässig. Man erträgt also die nächste Chemotherapie – und plötzlich schlägt sie nicht mehr an. Was ist passiert?

Der Onkologe erklärt, dass das eben vorkomme und der Tumor nun eine Chemotherapieresistenz entwickelt habe. Das bedeutet, die Krebszellen lassen sich vom hochgiftigen Chemotherapeutikum nicht mehr im Geringsten beeindrucken. Sie wachsen und vermehren sich eifrig weiter .

Jetzt werden weitere Zytostatika und Zytostatika-Kombinationen probiert. Und auch wenn der Krebs resistent ist, die Darmschleimhautzellen und Blutzellen sind es leider nicht. Der Patient wird schwächer und schwächer, leidet an Durchfall, Erbrechen, völliger Erschöpfung und nicht selten auch an starken Schmerzen.

Die Onkologen sagen jetzt, die Chemotherapie hätte das Leben des Krebskranken aber deutlich verlängert, denn ohne Chemotherapie wäre er längst verstorben.

Nicht selten verweigern Menschen in dieser Situation aber jede weitere Behandlung und sagen, dass sie auf diese Lebensverlängerung keinen Wert legen.

Das einzige, was ihnen die Chemotherapie beschert hätte, seien zig Krankenhausbesuche und unermessliches Leid.

FAZIT

Die Behandlung und Heilung von Krebspatienten ist auch nach Jahrzehnten ein brandheißes und aktuelles Thema.

Es geht jedoch nicht darum, die schulmedizinischen Behandlungsmethoden zu verteufeln und alternative Heilmethoden in den Himmel zu heben. Wie wir aus vielen Erfahrungsberichten von betroffenen Menschen wissen, ist jeder Weg der Heilung individuell.

Was wirklich zählt sind das Vertrauen in die eigenen Selbstheilungskräfte und der Mut in einer solchen, besonders fordernden Situation, seinen individuellen Weg zu finden und zu gehen. Auch dies ist jedoch keine Garantie dafür, dass die Heilung mit dem Leben endet.

Bei der Diagnose Krebs gibt es nur einen Weg zur Heilung – und das ist DEINER!

Quellen: Horizonworld, Regenbogenkreis und Zentrum der Gesundheit – Die Alpenschau bedankt sich!

