Präbiotika: Geheimwaffe gegen schädliche Darmbakterien

Präbiotika dienen nützlichen Darmbakterien als Nahrung und wirken sich so positiv auf die Darmgesundheit aus.

Präbiotika sind unverdauliche Nahrungsbestandteile (Ballaststoffe), die in bestimmten Lebensmitteln vorkommen.

Sie unterstützen die Darmgesundheit, indem sie das Wachstum und die Aktivität von nützlichen Darmbakterien fördern.

Eine gesunde Darmflora (Mikrobiom) sorgt nicht nur für eine optimale Verdauung, die Zusammensetzung unserer Darmbakterien ist auch entscheidend für unser allgemeines Wohlbefinden, für unser Immunsystem und den Stoffwechsel sowie für unsere Emotionen.

Wie Präbiotika wirken und in welchen Lebensmitteln diese enthalten sind, erfährst du in folgendem Beitrag.

.

Der Darm ist mit seinen erstaunlichen sieben Metern Länge ein beachtliches Organ in unserem Körper. Doch Beachtung als Wurzel des Lebens findet er erst seit relativ kurzer Zeit. Als Sitz des Immunsystems und wichtiger Motor für ein reibungsloses Funktionieren des menschlichen Organismus lohnt es sich, der Darmgesundheit erhöhte Aufmerksamkeit zu schenken. Umso mehr, wenn Durchfall, Verstopfung oder Reizdarm uns das Leben schwer machen! Hier weiter.

Präbiotika – was ist das?

“Präbiotika” bedeutet übersetzt “vor dem Leben” (lateinisch “pre” = “vor”, griechisch “bios” = “das Leben”).

Es handelt sich bei Präbiotika um unverdauliche Nahrungsbestandteile bzw. Pflanzenfasern (z. B. Ballaststoffe wie Inulin und Oligofruktose), über die sich unsere “guten” Darmbakterien als Nahrungsquelle freuen.

Bakterien im Darm sorgen gut genährt dafür, dass unsere Verdauung reibungslos abläuft. Sie bauen Präbiotika ab und bilden bei dem Prozess kurzkettige Fettsäuren, die sich positiv auf unseren Organismus auswirken.

Als Nahrung lassen Präbiotika die “guten”, nützlichen Bakterien in unserem Darm wachsen, sich wohlfühlen und sich vermehren. Damit tragen sie auch zur Entwicklung eines gesunden, vielfältigen Mikrobioms (Darmflora, intestinale Mikrobiota) bei.

Zudem fördern Präbiotika die Ansiedelung sogenannter Probiotika im Dickdarm. Sie sind letztendlich also das “Bakterienfutter” oder der “Dünger” für unsere gesundheitsfördernden Darmbakterien.

Präbiotika sind eine Untergruppe von Ballaststoffen. Inulin, Frukto-Oligosaccharide (FOS) und Galakto-Oligosaccharide (GOS) sind wichtige Inhaltsstoffe in Präbiotika. Nur aus diesen Bestandteilen können die guten Keime im Darm Energie gewinnen. Insbesondere Probiotika wie Laktobakterien und Bifidobakterien ernähren sich gerne von Präbiotika.

Neben Präbiotika gibt es außerdem auch noch Probiotika und Symbiotika:

Probiotika in Form von Lebensmitteln, Nahrungsergänzungsmitteln oder Medikamenten enthalten lebensfähige Mikroorganismen wie z. B. Milchsäurebakterien, Bifidobakterien oder Hefen, die in unseren Dickdarm gelangen und sich positiv auf unsere Gesundheit auswirken.

Synbiotika sind Nahrungsergänzungsmittel, die sowohl Prä- als auch Probiotika enthalten. Die gleichzeitige Einnahme von präbiotischen Substanzen und probiotischen Bakterienstämmen sorgt dafür, dass sich die Probiotika gleich nach der Ankunft im Darm von den Präbiotika ernähren und vermehren können.

Wirkung von Präbiotika auf unsere Gesundheit

Präbiotika (unverdauliche Ballaststoffe) entfalten nur indirekt eine positive Wirkung auf unsere Gesundheit.

Sie werden von unseren Darmbakterien zu kurzkettigen Fettsäuren abgebaut, und sind für die gesundheitsfördernde Effekte verantwortlich. Kurzkettige Fettsäuren haben die Fähigkeit, ein aus den Fugen geratenes Mikrobiom wieder in Balance zu bringen und eine ungünstige Zusammensetzung von Darmbakterien in eine günstige Vielfalt umzuwandeln.

Präbiotika ernähren auch die Zellen unserer Darmschleimhaut und stärken damit die Darmbarriere. Wäre die Darmbarriere durchlässig, wie z. B. bei einem sogenannten Leaky-Gut-Syndrom (engl:. “leaky gut” = “löchriger Darm”), könnten Krankheitserreger und schädliche Stoffe ungefiltert aus dem Darm in unsere Blutbahn und damit in unserem gesamten Körper gelangen.

Kurzkettige Fettsäuren können scheinbar Entzündungen in unserem Körper verhindern, indem sie die Bildung der Abwehrzellen (T-Zellen) anregen, die die Entzündungsreaktionen regulieren. Sie schützen wohl auch unsere körpereigenen Zellen vor einem Angriff des eigenen Organismus im Rahmen einer Autoimmunerkrankung wie es beispielsweise bei Multiple Sklerose, Schuppenflechte (Psoriasis), rheumatischen Erkrankungen oder Allergien der Fall ist.

Die im Darm zu kurzkettigen Fettsäuren umgewandelten Präbiotika tragen auch zu einem sauren Darmmilieu bei und stärken damit die Abwehr von störenden Keimen. Eine weitere positive Wirkung richtet sich auf die Darmbewegungen, die durch Präbiotika gefördert werden und damit unsere Verdauung unterstützen.

Nutzen und Wirkung von Präbiotika:

Nahrungsquelle für Probiotika (Bifidobakterien, Laktobazillen)

Umwandlung in kurzkettige Fettsäuren mit positiven Effekten auf die Gesundheit.

Wachstum und Vermehrung der gesundheitsfördernden “guten” Bakterien im Darm für eine ausgeglichene Darmflora.

Anregung der Abwehrzellen (T-Zellen) zur Prophylaxe vor Entzündungen und möglicher Schutz vor Autoimmunerkrankungen.

Anregung der Darmbewegung für eine optimale Verdauung.

Stärkung der Darmbarriere bzw. Darmschleimhaut zum Schutz vor Krankheitserregern und schädlichen Stoffen.

Bildung eines sauren Darmmilieus zum Schutz vor Keimen.

.

Der Einfluss von Bakterien auf unsere Gesundheit, unser Immunsystem und unsere Stimmung ist immens. Bisher hielten die meisten Menschen Bakterien für Krankheitserreger, doch seit Kurzem gibt es in der Forschung revolutionäre Erkenntnisse: Bakterien haben eine große Bedeutung für den gesunden Organismus ohne sie werden wir tatsächlich krank. Immer mehr Erkrankungen werden mit der Zusammensetzung der Darmbakterien in Verbindung gebracht! Hier weiter.

.

Funktionen unseres Mikrobioms (Darmflora)

Präbiotika wirken sich positiv auf unsere Darmflora und damit auch auf unsere körperliche und psychische Gesundheit aus, indem sie das Mikrobiom zugunsten der “guten” Bakterien verändern.

Ohne eine gesunde Darmflora bekämen wir einige gesundheitliche Probleme, die unter anderem unsere Verdauung, unser Immunsystem und unsere emotionale Stimmungslage betreffen.

Eine der wichtigsten Funktion der Darmflora ist die Energiegewinnung aus Kohlenhydraten, die nicht im Dünndarm verdaut werden. Darüber hinaus übernimmt das Mikrobiom weitere wichtige Aufgaben:

Barrierefunktion: Die Darmflora stärkt die Darmschleimhaut und schützt damit vor dem Eindringen von Krankheitserregern.

Schutzfunktion: Gemeinsam mit unserem Immunsystem im Darm schützt uns das Mikrobiom vor pathogenen Keimen. Eine dichte Besiedelung des Darms lässt keinen Platz für krankmachende Erreger übrig.

Bildung von Vitaminen: Unsere Darmbakterien synthetisieren Vitamin K und B-Vitamine wie B1, B2, B5, B6, B8 (Biotin), B9 (Folsäure) und B12.

Verstoffwechselung: Die Darmflora unterstützt den Abbau von körperfremden chemischen Verbindungen (z. B. Medikamente)

Eine gestörte Darmbesiedelung (Dysbiose) steht auch im Zusammenhang mit Magen-Darm-Beschwerden wie Verstopfungen, Blähungen, Bauchschmerzen, Krämpfen oder Übelkeit und weiteren verschiedenen Krankheiten.

Dazu gehören z. B. chronisch-entzündliche Darmerkrankungen wie Morbus Crohn und Colitis ulcerosa, Übergewicht (Adipositas), Pilzinfektionen (Candidiasis), Diabetes mellitus (Typ 1 und Typ 2), neurologische Erkrankungen wie Multiple Sklerose, Allergien oder psychische Störungen wie Depressionen.

Ein ausgewogenes, variantenreiches Bakterienmilieu hingegen trägt dazu bei, dass Krankheitserreger besser in Schach gehalten werden und wir keine Beschwerden im Magen-Darm-Trakt oder andere Erkrankungen bekommen. Unsere Darmflora kann leicht aus dem Gleichgewicht geraten.

Folgende Faktoren können die Balance im Darm stören:

Ungesunde Ernährung (Fast Food, fett-, eiweiß- und fleischreiche Ernährung).

Hoher Konsum von zuckerreichen Lebensmitteln (Haushaltszucker, Süßungsmitteln).

Übertriebene Hygiene, fehlender Kontakt zu bestimmten Bakterienkulturen aus anderen Ökosystemen.

Lebensstil (Nikotin, Alkohol, Stress, hektische Lebensweise, Ängste, Bewegungsmangel, Umweltgifte).

Medikamente (z. B. Antibiotika, Diclofenac, Ibuprofen, Aspirin, Zytostatika, Antibabypille, Kortison).

Infektionen im Magen-Darm-Trakt

Verdauungsstörungen, Durchfall, Verstopfung

Präbiotika Anwendung

Ist das Gleichgewicht der Darmflora gestört, sollte man die nützlichen Darmbakterien unterstützen, um die Balance wiederherzustellen.

Dann könnte die Einnahme von Präbiotika sinnvoll sein. Da Präbiotika die Lieblingsspeise für Probiotika (Milchsäurebakterien und Bifidobakterien) im Darm sind und daher nur indirekt wirken, entsprechen die Anwendungsgebiete denen von Probiotika.

Dazu gehören: Infektiöse Durchfallerkrankungen und Durchfälle (Diarrhö) aufgrund einer Antibiotika-Therapie, das Reizdarmsyndrom, chronisch-entzündliche Darmerkrankungen (Colitis ulcerosa) und chronische Verstopfung (Obstipation). Die Einnahme von Probiotika ist bei den genannten Indikationen wissenschaftlich anerkannt.

Präbiotische Lebensmittel

Zu den wichtigsten Präbiotika gehören Oligosaccharide wie Inulin und Oligofruktose. Diese werden zahlreichen Nahrungsmitteln zugesetzt, unter anderem Backwaren, Müsli, Milcherzeugnissen und Fruchtsäften.

Dadurch möchten die Hersteller diese Produkte ballaststoffreicher und somit „gesünder“ machen. Inulin wird zudem auch als Bindemittel eingesetzt und bringt eine leichte Süße mit sich.

Viele dieser verarbeiteten Nahrungsmittel stecken allerdings voller Inhalts- und Zusatzstoffe, die so gar nicht gut für unsere Gesundheit sind.

Lebensmitteln, die von Natur aus präbiotische Stoffe enthalten:

Spargel

Zuckerrüben

Knoblauch

Chicorée

Zwiebeln

Topinambur

Weizen

Honig

Bananen

Gerste

Tomaten

Roggen

Sojabohnen

Kuhmilch

Erbsen

Algen

Außerdem gilt resistente Stärke als Präbiotikum. Diese wird unter anderem dann gebildet, wenn du gekochte (Süß-)Kartoffeln, Nudeln oder gekochten Reis für einige Stunden abkühlen lässt.

So viel Präbiotika sollte man zu sich nehmen

Damit Präbiotika effektiv wirken können, ist eine Mindestmenge von fünf Gramm pro Tag empfohlen. Mit einer ausgewogenen Ernährung ist dies kein Problem. Ein beispielhafter Speiseplan könnte zum Beispiel so aussehen:

Frühstück: Haferflocken-Müsli oder abgekühlten Haferbrei mit Obst, veganer Milch und Nüssen

Mittagessen: Gemüsepfanne mit Zwiebeln und Spargel, dazu Pastinakenpüree

Abendessen: gekochte Kartoffeln, dazu gekochte Bohnen

.

5 Tipps für eine vielfältige und gesunde Darmflora

Gesunde, ausgewogene Ernährung, z. B. mediterrane Kost mit reichlich Obst und Gemüse und wenig Fleisch und Zucker.

Stressreduktion, denn dauerhafter Stress bringt unsere Darmflora durcheinander.

Entspannungsmethoden wie Autogenes Training, Progressive Muskelentspannung, Yoga und Achtsamkeit (MBSR) sorgen für Entspannung.

Sport treiben und regelmäßige Bewegung fördern eine vielfältigere Darmbesiedelung.

Antibiotika nur nach sorgfältiger medizinischer Abwägung einnehmen.

Hygienemaßnahmen nicht übertreiben. Desinfektionsmittel sind im normalen Haushalt meist nicht sinnvoll.

Mit einer dauerhaften darmgesunden Ernährung kann der Anteil von Bifidobakterien im Darm erhöht und die Darmflora stabilisiert werden.

Wer seine Ernährung umstellen möchte, sollte dies aber immer Schritt für Schritt tun und bei eventuellen Beschwerden oder Vorerkrankungen einen Ernährungsberater oder eine Ernährungsberaterin zu Rate ziehen.

