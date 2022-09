Portaltag: Mondkraft heute 9. September 2022 – Mond in Fische – Vollmondphase

Die Portaltag-Mondkraft heute führt in eine unruhige Vollmondphase zum Vollmond in den Fischen. Die negativen Schwingungen von Herrscherplanet Neptun lösen Unsicherheit und Chaos aus – Lassen wir uns nicht entmutigen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Fische – Mondphase: zunehmender Fische-Mond- aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Neptun – Vollmondphase zum Vollmond in Fische – Portaltag.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Der sensible und verträumte Fische-Mond kann uns tiefe Einsichten und Erkenntnisse schenken. Agieren wir nicht allzu realitätsfremd, sondern stellen wir eine innere Ausgeglichenheit her.

Mondkalender und Portaltag-Mondkraft heute – Fische-Mond in der Vollmondphase

Die Portaltag-Mondkraft heute führt in eine intensive und etwas unruhige Vollmondphase zum Vollmond in den Fischen, der morgen ab 12.00 Uhr seinen ganzen Einfluss geltend machen wird. Durch das gefühlsbetonte Fische-Zeichen werden die Emotionen in der Vollmondphase immer mehr verstärkt und es beginnt eine etwas gereizte Phase. Möglicherweise wird uns auffallen, dass wir sensibler auf Situationen reagieren und uns schneller zu kleinen Streitigkeiten verleiten lassen. Auch der Wunsch nach Rückzug wird nun geweckt und wir sollten uns die Zeit nehmen, uns nur um unsere eigenen Bedürfnisse zu kümmern.

Die Vollmondphase begünstigt aber auch die eigene Intuition. Falls wir schon länger mit einer Entscheidung hadern, können wir nun besser auf die innere Stimme hören und entsprechend handeln. Achten wir jedoch auf die negativen neptunischen Kräfte, die uns Steine in den Weg legen wollen.

Wir werden feststellen, dass uns die Dinge nicht leicht von der Hand gehen, alles deutlich länger Zeit braucht als geplant und immer wieder Unsicherheiten, Chaos oder gar Unehrlichkeiten auftauchen, die uns behindern.

.

.

Der seelentiefe Mond in Fische sorgt in dieser Vollmondphase allerdings auch für unser spirituelles Erwachen. Wir sind sehr empfänglich für feine Stimmungen und haben einen Hang zum Übersinnlichen.

Stillen wir unsere Sehnsucht nach Spiritualität und lösen wir das Vordergründige auf, um die Zusammenhänge zu entdecken, die hinter den Dingen stehen. Nutzen wir die Vollmondphase aber auch, um uns Gedanken zu machen, welche Themen wir beim Vollmond in Fische der Auflösung übergeben wollen.

Nutzen wir die transzendente Erfahrung, um ein gutes inneres Gefühl zu bekommen!

Kosmische Energie der Portaltag-Mondkraft heute mit dem Mond in Fische in der Vollmondphase

Durch den gleichzeitig herrschenden Portaltag sind wir in dieser Vollmondphase dazu aufgefordert, alles loszulassen, was uns ausbremsen könnte. Es öffnen sich aber auch die Tore der Wandlung, so dass wir in der Lage sind, uns von blockierenden Denkweisen schneller zu befreien. Da an Portaltagen die energetische Schwingung sehr hoch und die kosmischen Einflüsse ganz besonders sind, erhalten wir auch einen leichteren Zugang zur eigenen Tiefe und zu den Themen unserer Seele.

Den ganzen Tag über können wir durch die Portaltag-Mondkraft heute mit dem Fische-Mond in dieser Vollmondphase von vorteilhaften Mondenergien profitieren, die uns in allen Lebensbereichen wertvolle Unterstützung bieten und uns den Weg zu einem erfolgreichen Umbruch ebnen, wenn wir alle Chancen wahrnehmen, die sich bieten – wir müssen nur im richtigen Moment zupacken.

Folgen wir dem Wandel der Zeit!

.

..

Die Mondkraft heute mit dem Mond in Fische



.

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Füße, Zehen

Organsystem: Nervensystem

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Zwischen 40 und 60 Drogerieprodukte wie zum Beispiel Putzmittel, Cremes und Deos haben die meisten von uns zu Hause – teuer, teils umweltschädlich, mit ungesunden Inhaltsstoffen. Mit Natron, Soda, Essig, Zitronensäure und Kernseife lassen sich fast alle Drogerieprodukte ersetzen und viele Herausforderungen des Alltags lösen.

Über 300 Anwendungen und 33 Rezepte zeigen, wie einfach es geht.

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Wenn du unter seelischen Blockaden leidest und es dir nicht gelingt, diese zu beseitigen, dann stehst du dir selbst im Weg. Vereinfache dein Leben und sei du selbst, indem du dem Rollenbild entkommst, in das du dich hinein gepresst hast.

.

Dieses Kartenset lädt dich ein, immer wieder einmal innezuhalten und dich bewusst mit deinem inneren Navi zu verbinden. Von Affirmationen über Mudras bis hin zu Visualisierungsübungen – die vielfältigen inspirierenden Impulse unterstützen dich dabei, ganz bei dir selbst zu bleiben, Zweifel zu überwinden und deinen Eingebungen zu vertrauen.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Fische besonders gut:

Allgemein – Verrichten wir nur die wichtigen Arbeiten, und genießen dann die Mußestunden! Dabei tanken wir besonders viel seelische Kraft und Ruhe, und es wäre nur natürlich, wenn uns dabei auch prima Lösungen für bestimmte Probleme einfallen.

Gesundheit – Der zunehmende Mond im Zeichen der Fische begünstigt laut Mondkalender die Zufuhr von Nährstoffen für die Füße ebenso wie andere stärkende Maßnahmen. An diesen Tagen können wir also zum Beispiel unsere Zehennägel besonders gut mit Silicium pflegen oder den Füßen ein mineralstoffreiches Fußbad gönnen.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Fische steht, ist Zeit für Exotisches: Pimpinelle, Dill, Angelikawurzel, Bambussprosse, Chinakohl, Sojabohnen, sowie alle exotischen Gewürze.

Garten/Pflanzen – Gießen und düngen wir alle Pflanzen!

Fitness – Was Sport und Bewegung angeht, sind wir etwas weicher, langsamer und eigentlich nicht so richtig motiviert. Machen wir immer wieder eine Pause, um zu entspannen.

Schönheit/Wellness – Die Kraft beim Mond in Fische steht im körperlichen Bereich für die Reinigung und das Ausscheiden von Giften. Maßnahmen zur Entschlackung und Entgiftung wirken deshalb besonders gut.

Haushalt – Die Fische-Energie ist eine reinigende Kraft, und oft bekommt man ein besseres Gefühl in der Seele, wenn man zuerst im Außen für Sauberkeit sorgt. So haben wir wieder eine frische Atmosphäre zuhause und ein gutes Gefühl im Herzen. Also ran an den Putzeimer!

Tages-Tipp – Folgen wir unserer Intuition und öffnen unser Herz für die allumfassende Liebe.

.

Der Löwenzahn-Extrakt hat eine entgiftende Wirkung. Er unterstützt die Magen- sowie Leberfunktion und reguliert die Verdauung. Nach einer Impfung können zudem die Nebenwirkungen abgemildert werden.

.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Fische vermeiden:

Gesundheit – Der Körper reagiert in dieser Mondphase empfindlicher auf Alkohol, Drogen und Medikamente. Vor allem Alkohol wird nur langsam abgebaut, was zu Schlafstörungen und Kopfschmerzen führen kann. Auch sollte nichts unternommen werden, was die Füße belastet!

Tagesverbot – Auf das Haare waschen sollten wir beim Mond in Fische möglichst verzichten, denn trotz intensiver Pflege können die Haare leicht struppig und widerspenstig werden, außerdem neigen sie zur Schuppenbildung.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Portaltag-Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

.

