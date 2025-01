Portaltag-Mondkraft heute 26. Januar 2025: Mondpause zum Mond im Steinbock

Die Mondkraft heute am Portaltag führt mit einem quergestellten Neptun durch die kräfteraubende Mondpause zum Mond im Steinbock. Nach der Mondpause ändert sich die Stimmungslage. Neptun und Merkur bringen die wahren Beweggründe ans Licht. Erledigen wir alles mit der nötigen Sorgfalt! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 14.37 Uhr im Sternzeichen Steinbock – Mondphase: abnehmender Mond im Steinbock – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Saturn in Fische – Mond Quadrat Neptun – Merkur Sextil Neptun – Mondpause – Mond am Portaltag.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Wenn wir auf dem eingeschlagenen Weg nicht mehr weiter kommen, müssen wir eben nach der Seite abbiegen und herausfinden, ob nicht der neue Weg schneller zum Ziel führt – Bleiben wir in Bewegung!

Mondkalender und Portaltag-Mondkraft heute – Mondpause zum Mond im Steinbock

Von der Aufbruchstimmung, in die uns der Mond im Schützen versetzt hat, wird heute nichts mehr zu spüren sein, denn wir starten an diesem Portaltag mit einer kräfteraubenden Mondpause in den Tag. Wir fühlen uns allgemein schwermütig, träge und antriebslos. Gewöhnliche Tätigkeiten werden zu einer scheinbar unbezwingbaren Last und nichts macht wirklich Spaß.

Während der Mondpause mangelt es den meisten von uns an der nötigen Motivation, deshalb sollten wir vorerst keine wichtigen Entscheidungen treffen. Die Mondpause bremst alles aus und wird uns Steine in den Weg legen, die uns immer wieder ins Stolpern bringen.

In der Mondpause bedrängt uns Neptun, der im Quadrat zum Mond steht. Durch diesen Aspekt müssen wir in allen Bereichen mit Missverständnissen und Enttäuschungen rechnen. Das Mond-Neptun-Quadrat vernebelt auch unsere Wahrnehmung, wodurch die Grenze zwischen Traumwelten und Wirklichkeit durchlässiger wird.

So können aus dem Unbewussten aufsteigende Gefühle unsere Sicht der Dinge derart verändern, dass wir bestimmte Ereignisse völlig anders sehen, als es die Menschen in unserem emotionalen Umfeld tun. Das kann für alle irritierend wirken, zumal sich niemand seine eigene Wahrnehmung in Zweifel ziehen lassen möchte.

.

.

Nach der Mondpause sorgt dann der ernsthafte Mond im Steinbock für einen Stimmungswechsel. Wir sehen vieles wieder klarer und zeigen echte Verantwortung, was in diesen extremen Zeiten sehr beruhigend auf uns wirkt. Um die kosmischen Einflüsse am Portaltag optimal nutzen zu können, ist es jedoch nötig, sich von all dem zu befreien, was einer Neuausrichtung noch im Weg steht.

Stellen wir uns auch unangenehmen Wahrheiten, denn so können wir erkennen, wo es noch nötig ist loszulassen. Wir sind aber auch aufgefordert, positiv und konstruktiv nach vorne zu schauen und die Vergangenheit los zulassen. Viele von uns werden allerdings noch einmal vor Entscheidungen gestellt, die bedeutende Veränderungen nach sich ziehen können.

Da der Steinbock immer etwas Dunkles an sich hat, sollte man dabei seinem Herzen folgen. Das Licht der Liebe bringt viel Klarheit in alles, was wir noch der Auflösung übergeben müssen, damit wir in unserer Entscheidungsfindung positive Impulse erhalten.

Beschäftigen wir uns – inspiriert durch die Portaltag-Mondkraft – intensiv mit unserer gegenwärtigen Lebenssituation, denn wir erkennen, was nicht mehr stimmig ist!

Kosmische Energie der Portaltag-Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock

Nach der Mondpause beeinflussen Merkur und Neptun den restlichen Tag auf positive Weise, da sie sich zu einem harmonischen Sextil verbinden. Wir verfügen bei diesem Aspekt über Kreativität sowie eine ausgeprägte Intuition und sind fähig, das Unterbewusstsein mit den bewussten Gedanken zu verbinden und in Einklang zu bringen. Wir besitzen zudem eine ausgeprägte Phantasie und auch die Fähigkeit, uns alles bildlich genau vorzustellen.

Unser Feingefühl wird intensiviert und wir spüren instinktiv, was andere Menschen wollen. Die Kommunikation mit unserem Umfeld fließt ebenfalls besser, da wir von anderen auf mehr Verständnis hoffen dürfen. Wer an sich selbst arbeitet, wird mit diesem Merkur-Neptun-Sextil in der Lage sein, die wahren Beweggründe hinter den Worten der Menschen wahrzunehmen, mit denen wir heute in Kontakt kommen.

Die positive Energie von Merkur lässt uns über ein ausgezeichnetes Erinnerungsvermögen verfügen. Wir sind geistig sehr rege, und unser Intellekt sowie unsere Gefühlswelt befinden sich in harmonischer Zweisamkeit befinden. Neptun in Fische, als Zeichenherrscher des Fische-Mondes, verstärkt den positiven Einfluss von Merkur. Da wir unsere Umgebung sehr sensibel und daher verstärkt wahrnehmen, besitzen wir die Fähigkeit, die Vorhaben anderer bereits im Voraus zu erspüren, wenn nicht sogar vorherzusehen.

Alles, was die Mondkraft heute am Portaltag nach der Mondpause offenbart, können wir für unseren weiteren Weg nutzen!

.

Portaltag-Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock



.

Tierkreiszeichen Steinbock Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Knie, Knochen, Haut

Organsystem: Kreislauf

. *****

.

.

.

.

Mond-Magie der Mondkraft heute Was brauchen wir wirklich, um gut zu leben und glücklich zu werden? Unsere Seele sagt es uns: Wir brauchen Wurzeln und Flügel, Weite und Klarheit, gute Räume der Entfaltung und Orte der Stille, der Konzentration und Geborgenheit. Wenn wir nach innen gehen, finden wir zu uns selber. Dann kommen wir in Berührung mit einer Quelle, die uns lebendig hält.

. Wir glauben, alles im Griff zu haben und haben feste Pläne für die Zukunft geschmiedet. Alles scheint im Lot. Doch auf einmal kommt von außen eine Situation auf uns zu, die uns herausreißt aus allen Sicherheiten. Wenn man nicht mehr weiter weiß >>>. . Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond Steinbock besonders gut: Allgemein – Wer zu den Menschen gehört, die gerne im Chaos leben, sollte den ordnungsliebenden Steinbock-Mond nutzen, um aufzuräumen. Dabei kann dann auch gleich alles Überflüssige entsorgt werden. Gesundheit – Die Zeit ist günstig, um eine Fastenkur zu beginnen, denn der Steinbock schenkt die nötige Disziplin. Verwenden wir jedoch wenig bis gar kein Salz und wenn, dann nur Meer- oder Kräutersalz. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Steinbock steht, ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Meerrettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren. Ökologischer Selleriesaft in Premiumqualität in der praktischen 3 Liter Saftbox >>> Garten/Pflanzen – Unsere Topfpflanzen brauchen an diesen Tagen keinerlei Pflege! Fitness – Wer Probleme mit den Gelenken hat, sollte an Steinbock-Tagen auf Sport verzichten. Besonders Knieschmerzen dürfen nicht unterschätzt werden, da Meniskusschäden drohen. Schönheit/Wellness – Peelings zur Tiefenreinigung der Haut wirken gegenwärtig ausgesprochen gut. Haushalt – Entrümpeln wir Keller und Dachboden! Zurzeit fällt es besonders leicht, sich von Unnötigem zu trennen. Liebe – Leidenschaft spielt derzeit keine große Rolle. Somit wirkt die Erotik ein wenig emotionslos und routinemäßig. Beruf/Karriere – Im Beruf sind wir erfolgreich, denn wir sind mit Fleiß und Motivation bei der Arbeit. Bauen wir unsere Geschäftsbeziehungen aus! Tages-Tipp – Die Magie der Natur hilft uns dabei, wieder neue Kraft zu sammeln – Tanken wir unsere Energiespeicher bei einem Spaziergang auf! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit Mond in Steinbock vermeiden: Gesundheit – Der Steinbock-Mond ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an Knochen, Knien, Gelenken, Schienbein, Zahnfleisch, Haut und Innenohr. Die Steinbock-Energie neigt auch zur Verhärtung, und entsprechend können Verhärtungen und bleibende Narben auftreten. Wäsche waschen – Problemflecken bleiben im Gewebe, die Fasern werden stärker angegriffen und das Waschmittel lässt sich nicht restlos ausspülen – was Allergien auslösen kann. Tagesverbot – Verzichten wir den Gelenken zuliebe auf alles, was zusätzlich belastet. Zu viel Treppensteigen oder bergab gehen ist für die Knie eher ungünstig.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

