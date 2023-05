Portaltag: Mondkraft heute 23. Mai 2023 – angespannter Mond im Krebs

Die Mondkraft heute am Portaltag mit dem Mond im Krebs bringt durch Uranus ungewöhnliche Ideen zutage. Liebesplanet Venus begünstigt alle Beziehungen. Die konfliktbeladene Verbindung von Mars und Jupiter zeigt Grenzen auf. Hüten wir uns vor Übertreibungen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Krebs – Mondphase: zunehmender Mond im Krebs – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mond – Mars Quadrat Jupiter – Mond Konjunktion Venus – Mond Sextil Uranus – Portaltag.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

“Die sicherste Art, ein Problem zu behalten, ist die Schuldzuweisung. Indem wir anderen Schuld geben, geben wir unsere Macht auf”. – Louise Hay.

Mondkalender und Portaltag-Mondkraft heute – Mond im Krebs

Die Mondkraft heute am Portaltag bringt bereits am frühen Morgen unruhige und konfliktbeladene Einflüsse mit sich, für die das Quadrat zwischen Mars und Jupiter verantwortlich ist. Dieser Spannungsaspekt wird uns schnell an die Grenzen des Machbaren führen wird, da wir bei allem was wir tun zur Selbstüberschätzung neigen. Wir versuchen auch unseren Willen um jeden Preis durchzusetzen, um angestrebte Ziele zu erreichen.

Dabei scheinen wir über Gefahren kaum nachzudenken und schreiten einfach auf Dinge los, was jedoch mit einer gewissen Unfallgefahr einhergeht. Durch das Mars Jupiter Quadrat gelingt es uns nicht, einfach still zu sitzen, denn wir verspüren den starken Drang etwas zu tun. Sollte dabei jedoch etwas schiefgehen, dann können wir ziemlich schnell an die Decke gehen.

Generell wirken wir unbeherrscht und übertreiben ganz gerne in dem was wir tun oder wie wir reagieren. Wir sind zudem auf Krawall gebürstet, so dass es uns regelrecht Freude macht, einen Streit vom Zaun zu brechen. Vermeiden wir jedoch die großen Konflikte, da sonst unüberwindbare Differenzen zu Trennungen führen können!

.

.

Erst am Nachmittag kommt wieder etwas Beruhigung in die angespannte Stimmung, denn eine Konjunktion zwischen Liebesplanet Venus und dem Mond im Krebs schenkt positive Einflüsse auf unser Liebesleben und harmonisiert alle Beziehungen. Eine herzliche und großzügige Einstellung erleichtert uns in besonderem Maße den gesellschaftlichen Umgang, aber auch das Knüpfen neuer Beziehungen. Widmen wir uns vor allem der Liebe und pflegen unsere Freundschaften. Venus ermöglicht durch diese Konjunktion auch ein gutes Gefühl gegenüber unseren Mitmenschen und erleichtert die Kommunikation, sogar mit Menschen zu denen wir eine schwierige Beziehung haben. Wenn der Mond im Krebs eine so enge Verbindung mit Liebesplanet Venus eingeht, wird zudem die Seele „gefärbt“. Konjunktionen des Mondes haben immer eine große Bedeutung für unser Seelenleben, da sich die Kräfte der Seele sehr stark mit denen der Planeten vermischen. Räumen wir alte Konflikte aus dem Weg!

Kosmische Energie der Portaltag-Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs

Am Abend eröffnet uns Erneuerer Uranus völlig neue Perspektiven, da er ein harmonisches Sextil zum Mond im Krebs bildet, das uns zum Handeln auffordert. Uranus sorgt jedoch durch seine Stierenergie dafür, dass wir voller Freude neue Aufgaben und Vorhaben in Angriff nehmen können. Der Planet der Erneuerung ist auch immer für Überraschungen und glückliche Momente gut, so dass manches durchaus unvorhergesehene Wendungen nehmen kann. Zudem können gänzlich unerwartete Begebenheiten auftreten, die wir positiv für unseren weiteren Weg nutzen können.

Das Sextil zwischen Uranus und dem Mond im Krebs bringt emotionale Kreativität, Toleranz und Dynamik mit sich. Insbesondere was Veränderungen und neue Entdeckungen angeht, sollten wir diesen Aspekt gut nutzen. Uranus hilft uns dabei, auf unsere eigene Kraft zu vertrauen und uns nicht mehr von ungeplanten Vorkommnissen aus der Bahn werfen zu lassen.

Zugleich gilt Uranus als großer Reformator, der alle Verhältnisse umdreht und für gravierende, aber durchaus positive Veränderungen sorgen kann. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf Widerspruch und dem Loslösen von Verbindlichem. Uranus nimmt sich am liebsten diejenigen Lebensbereiche vor, in denen schon lange Stillstand herrscht. Wer also einen Wechsel herbeisehnt, dem fallen nun plötzlich die geeigneten Chancen zu.

Ändern wir den Kurs und schlagen eine neue Richtung ein!

Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs



.

Tierkreiszeichen Krebs

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Brustbereich, Lunge

Organsystem: Nervensystem

.



Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Gönnen wir uns in Konfliktsituationen eine Auszeit, um wieder bei uns selbst anzukommen und den angestauten Energien und Gefühlen Raum geben zu können.

.