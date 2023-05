Portaltag: Mondkraft heute 22. Mai 2023 – sensibler Mond im Krebs

Die Mondkraft heute am Portaltag führt mit dem sensiblen Mond im Krebs in die Tiefen der Seele und schenkt einen Wochenbeginn mit außergewöhnlich positiven Aspekten. Sonne und Mars sorgen für eine unbändige Energie. Nutzen wir die kosmischen Kräfte! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Krebs – Mondphase: zunehmender Mond im Krebs – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mond – Sonne Sextil Mars – Mond Sextil Jupiter – Mond Trigon Saturn – Mond Sextil Merkur – Portaltag.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Mit Vernunft alleine kommen wir an den emotionalen Krebs-Tagen nicht weiter. Hören wir auf die innere Stimme!

Mondkalender und Portaltag-Mondkraft heute – Mond im Krebs

Da uns der sensible Mond im Krebs in die Tiefen der Seele führt, können wir die Tiefgründigkeit nutzen, damit wir wieder mit uns ins Reine kommen. Wer dabei ehrlich zu sich selbst ist, kann alles was durch die gestrigen negativen Einflüsse in Schieflage geraten ist, wieder ins rechte Licht rücken. Es werden uns aber auch unsere inneren Konflikte offenbart, wobei wir in Kontakt mit verdrängten Erlebnissen und Verletzungen der Vergangenheit kommen.

Nehmen wir diese Herausforderung an, denn unsere Schattenthemen müssen beleuchtet werden, damit wir sie in Licht und Liebe auflösen können. Der Mond im Krebs unterstützt zudem den harmonischen Ausgleich zwischen Verstand und Intuition. Hören wir deshalb auf unsere innere Stimme, die uns intuitiv nur mit Menschen zusammenbringt, bei denen wir uns wohl fühlen und die Balsam für die Seele sind.

Wir können uns aber auch auf einen angenehmen Wochenstart freuen, denn der Mond im Krebs geht günstige Verbindungen mit Jupiter, Saturn und Merkur ein. Den Anfang macht am frühen Morgen Glücksplanet Jupiter, der durch ein Sextil zum Mond im Krebs sich hervorragend für alle Aktivitäten eignet, bei denen wir Erfolg und Wachstum suchen.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte >>>

.

Saturn wird uns durch eine trigonale Verbindung zum Mond im Krebs ebenfalls hilfreich unter die Arme greifen. Wir verfügen durch diese Saturn-Mond-Verbindung über eine logische Betrachtungsweise und organisatorisches Talent. Voller Verantwortungsbewusstsein und Pflichtbewusstsein können wir diejenigen Ziele verfolgen, die uns ein gewaltiges Stück weiter auf unserem Weg zum Erfolg bringen können. Da sich Merkur mit dem Mond im Krebs – ebenso wie Jupiter – zu einem Sextil verbindet, werden wir dabei unterstützt, dass wir Schritt für Schritt an alle Dinge herangehen, die wir nur durch Ausdauer und Disziplin erledigen können. Auch um etwas zu lernen, zu planen oder zu durchdenken ist die Kraft von Merkur durchaus hilfreich. Nehmen wir die starken Impulse dankbar an!

Kosmische Energie der Portaltag-Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs

Tagesbestimmend wird jedoch die Verbindung von Sonne und Mars zu einem Sextil sein. Das Sonne Mars Sextil füllt unsere Kraftreserven wieder auf, so dass wir zu Beginn dieser Woche voll durchstarten können. Wir haben auch das nötige Selbstvertrauen und den Ehrgeiz, jede Herausforderung anzunehmen.

Haben wir einmal ein Ziel ins Auge gefasst, werden wir uns entschlossen auf die Realisierung desselben stürzen. Dabei ist uns kein Aufwand zu hoch und kein Weg zu weit, denn alles was wir angetrieben durch das Sonne Mars Sextil tun, bringt für gewöhnlich auch nützliche Ergebnisse hervor.

Tanken wir unsere Energiereserven auf!

Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs



Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Krebs

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Brustbereich, Lunge

Organsystem: Nervensystem

.



Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Drehen wir die Jahre zurück. Mit Kollagen bleiben wir fit, jugendlich und vor allem gesund. Ist zu wenig davon vorhanden, lässt nicht nur das Aussehen nach. Die gute Nachricht ist, dass wir die nötige Menge an Kollagen auf einfache Weise im Körper wieder auffüllen und stabil halten können.

Wie das geht und was wir dazu brauchen, erfährst du hier >>>

100 % reines Kollagen-Pulver – hier >>>

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Natron – das unscheinbare weiße Pulver ist fast überall erhältlich, doch kaum jemand kennt die erstaunlichen Fähigkeiten des universellen Hausmittels. Unseren Großeltern noch bestens bekannt, ist dieses »Wundermittel« heute weitgehend in Vergessenheit geraten und wurde zunehmend durch alle erdenklichen Spezialprodukte für jedes Problem verdrängt. Dabei geht es fast immer viel preiswerter, gesünder und umweltfreundlicher – dank Natron!

Alleskönner Natron >>>

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Es findet sich eigentlich immer für alles eine Lösung – wenn man sich nicht selbst ständig unter Druck setzt. Manchmal kommt die helfende Idee einfach im Alltag angeflogen, wir müssen nur auf die Zeichen achten. Bringen wir dazu Körper und Seele in ein harmonisches Gleichgewicht!

.

Rituale strukturieren, schenken kleine Atempausen im Alltag und spenden neue Kraft. Sie inspirieren, im Alltäglichen das Wunderbare zu entdecken und aus der eigenen Mitte heraus zu leben.

50 Rituale für die Seele >>>

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs besonders gut:

Allgemein – An Tagen mit Krebs-Mond reagieren viele Menschen sensibler auf kleine Seitenhiebe, Sticheleien oder Beleidigungen. Als Ergebnis entstehen oft Missverständnisse und eine ungute Atmosphäre. Deshalb ist ein Miteinander viel wichtiger, als Recht zu haben oder seinen Willen durchzusetzen.

Gesundheit – Achten wir darauf, nicht allzu viel Kohlenhydrate zu uns zu nehmen. Das gilt ganz besonders für Weißmehl und Zucker, die beim Krebs-Mond nicht so gut verstoffwechselt werden können.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Krebs steht, ist Zeit für Blattgemüse: Alle Salate, Mangold, Spinat, Pilze, Kresse, Kräuter, Porree und Kohl in jeder Form.

Garten/Pflanzen – Wir können die Krebs-Tage zum ausgiebigen Gießen sowie Düngen aller Pflanzen nutzen.

Fitness – Lassen wir den inneren Schweinehund los und finden zu neuer Motivation, indem wir mit einer neuen Sportart anfangen.

Schönheit/Wellness – Jetzt sind alle straffenden Maßnahmen für die Haut sehr wirksam. Wechselduschen kräftigen und durchbluten die empfindliche Haut im Brustbereich und lassen kleinere Hautunreinheiten verschwinden.

Haushalt – Der Mond hilft beim Wäsche waschen. Flecken, die man ansonsten nur schwer aus Kleidungsstücken entfernen kann, lassen sich durch einfaches Waschen erfolgreich beseitigen.

Tages-Tipp – Ganz egal, wie gerade unsere Stimmung ist, mit was wir gerade zu kämpfen haben, wie groß so manches Problem ist und wie sehr unsere Gesundheit angegriffen ist: Lachen ist die beste Medizin!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs vermeiden:

Gesundheit – Schwer verdauliches Essen belastet beim Krebs-Mond unseren Körper mehr als sonst. Wer mit Gewichtsproblemen zu kämpfen hat, sollte Kohlenhydrate ganz vermeiden, denn diese schlagen nun besonders an. Auch auf Alkohol sollten wir ganz verzichten. Achten wir auf leichte Kost und gehen pfleglich mit Magen sowie Leber um!

Einkochen – Die Fäulnis- und Schimmelgefahr ist durch den Mondstand größer, deshalb am besten Marmeladen, die man heute einkocht, sofort verbrauchen.

Haushalt – Beim Mond im Krebs sollten wir die Hausarbeit sein lassen, weil sie nicht so recht klappen will. Außer beim Wäschewaschen wird nichts richtig sauber und wir müssen immer wieder von vorne anfangen.

Tagesverbot – Finger weg von allen Haarveränderungen! Am besten die Haare nicht waschen, denn sie könnten sonst struppig werden.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute am Portaltag einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Blume des Lebens Kupferflasche >>>.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Der Kalender mit Christina von Dreiens Zitaten lässt uns täglich erkennen, dass wir mit unseren Visionen unsere Realität erschaffen. Sie erinnert uns daran, das Höchste, Schönste und Gute jetzt hier zu manifestieren.

Lasst uns gemeinsam neue, höhere Ebenen leben, denn die Zeit ist jetzt da!

Christinas Visionen für eine neue Zeit >>>

Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

Mondzeit ist Seelenzeit >>>

Unverzichtbar für jeden Haushalt, in dem Gesundheit, Harmonie und Glück das Ziel sind.

Die Hildegard-Medizin >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.