Portaltag: Mondkraft heute 22. Dezember 2024 – Mondpause – Halbmond

Die Mondkraft heute am Portaltag sorgt während der Mondpause zum Mond in der Waage durch Neptun für Verwirrung. Nehmen wir uns vor dem störenden Halbmond in acht! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 20.10 Uhr im Sternzeichen Waage – Mondphase: abnehmender Halbmond in der Waage – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus im Wassermann – Mond Opposition Neptun – Mondpause – Halbmond – Portaltag.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Zeigen wir Profil und stehen für unsere Belange ein!

Mondkalender und Portaltag-Mondkraft heute – Mondpause zum Mond in der Waage

Die Mondkraft heute am Portaltag schenkt vor der intensiven Mondpause zum Mond in der Waage, die um 14.28 Uhr beginnt, die Möglichkeit, noch einmal in die Tiefen der Seele einzutauchen. Wem es durch den Jungfrau-Mond nicht gelungen ist, einen harmonischen Ausgleich zwischen Körper, Geist und Seele herzustellen, hat somit die Gelegenheit, durch Innenschau eventuell vorhandene seelische Blockaden noch zu erkennen und aufzulösen.

Wir müssen uns an diesem Portaltag auch vor Neptun in acht nehmen, der in Opposition zum Mond steht und uns während der Mondpause massiv beeinflussen wird. Wir neigen unter diesem Aspekt zu falschen Wahrnehmungen, da wir uns nur allzu gerne unseren Wunschvorstellungen hingeben.

Durch den Einfluss von Neptun entfliehen der Realität, indem wir unseren Träumen und Illusionen nachhängen. Zudem werden wir von Unsicherheiten geplagt und neigen zur Selbsttäuschung.

Wir werden auch feststellen, dass uns die Dinge nicht so leicht von der Hand gehen, alles deutlich länger Zeit braucht als geplant und immer wieder Unsicherheiten, Chaos oder gar Unehrlichkeiten auftauchen, die uns behindern.

Durch den neptunischen Einfluss täuschen wir uns zudem in unseren Einschätzungen und deshalb ist es wichtig, bis zur Mondpause zum Mond in der Waage das Tempo zu drosseln, um zu überlegen, was die richtige Entscheidung für uns persönlich ist.

Stellen wir uns der Realität!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Halbmond in der Waage

Nach dem ohnehin schwierigen Portaltag werden wir ab 20.00 Uhr auch noch vom Halbmond in der Waage bedrängt, der massive Störungen mit sich bringen kann. Deshalb heißt es durchatmen und die Ruhe bewahren, denn die Halbmond-Energien können Hektik, Impulsivität und Nervosität auslösen.

Wir werden durch den Halbmond in der Waage mit einigen Belastungen zu kämpfen haben, denn wir fühlen uns auch körperlich angeschlagen und werden urplötzlich sogar in Konflikte verwickelt. Gesundheitliche Störungen und Familienstreitigkeiten sind wie immer beim Halbmond keine Seltenheit!

Die durch den Halbmond auftretenden Hindernisse erfordern unsere volle Aufmerksamkeit und Konzentration. Nur wenn wir bedacht vorgehen, können wir die großen Krisen vermeiden! Da es uns sehr schwer fallen wird, die oft widersprüchlichen Bedürfnisse und Impulse zu befriedigen, können sich zunehmende Spannungen bemerkbar machen.

Durch den negativen Halbmond-Einfluss können subjektiv erlebte Kränkungen schnell in Frustration, Aggression oder auch beissende Kritik umschlagen. Nehmen wir uns in solchen belastenden Momenten die Zeit, um uns der verschiedenen Bestrebungen und Bedürfnisse bewusst zu werden und herauszufinden, was davon trotz des kritischen Halbmondes umsetzbar ist.

Wer am Abend noch wichtige Arbeiten zu erledigen hat, sollte diese auf morgen verschieben!

Mondkraft heute mit dem Halbmond in der Waage



Tierkreiszeichen Waage Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Hüfte, Nieren, Blase

Organsystem: Drüsensystem

Mond-Magie der Mondkraft heute Wir sollten uns selbst mehr vertrauen und uns sagen, dass wir für alles eine Lösung finden. Denn unser Gehirn unterscheidet nicht, ob ein Gedanke gut oder schlecht ist. Es richtet sich nur nach dem Inhalt. Reden wir uns selbst in allen Lebenslagen, und sollten diese noch so schwierig sein, immer gut zu, dann entdecken wir mehr Handlungsspielraum – und schon ist ein Lösung gefunden.

. Unsere innere Seelenlandschaft zeigt uns, wie wir mit Emotionen besser umgehen, alte Blockaden und Ängste lösen, unsere Selbstliebe erwecken, Dankbarkeit in die Welt tragen, unseren Seelenwünschen folgen und nicht zuletzt innere Freiheit erlangen. Mit zahlreichen Meditationen, einfachen Übungen, inspirie­renden Leitsätzen und wertvollen Impulsen können wir herausfinden, wie wir unser Leben selbstbestimmt und voller Freude gestalten, stimmige Entscheidungen treffen und unsere Seelenkraft entfalten. Das schamanische Buch des Lebens >>> . Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage besonders gut: Allgemein – An Waage-Tagen neigen wir zur Unentschlossenheit und es fällt schwer, sich festzulegen. Schließlich will man unabhängig genug bleiben, um sich immer wieder den schönen Dingen aufs Neue widmen zu können. Mit Meditation oder sportlicher Betätigung können wir schnell wieder Klarheit im Kopf gewinnen. Gesundheit – Mit dem Waage-Mond sind Nieren und Blase besonders empfindlich. Trinken wir deshalb doch einfach mal ein paar Tassen Nieren- und Blasen-Tee. Das unterstützt den Stoffwechsel. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Waage steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht. Garten/Pflanzen – Wir können nun alle Pflanzen düngen, die nicht so recht wachsen wollen. Fitness – Heute gilt es, den inneren Schweinehund zu überwinden, der stärker sein kann als unser Wille, durch Sport einen Ausgleich zu finden. Haare – Waage-Tage sind bestens geeignet zum Haare waschen sowie zum Haarfarbe auffrischen. Schönheit/Wellness – Pflegen wir unsere Haut mit wohltuenden Ölen und Kuren. Anti-Cellulite-Massagen mit einem entschlackenden Hautöl sind jetzt besonders wirkungsvoll. Haushalt – Der Mond in Waage wäre die beste Gelegenheit, die „Augen“ unserer Behausungen zu reinigen. Die Fenster bleiben viel länger sauber und wir brauchen keine chemischen Mittel, denn Wasser, ein Schuss Spiritus und Zeitungspapier tun es auch. Liebe/Partnerschaft – Wir sind gesprächig, flirten gern und nehmen die Liebe auf die leichte Schulter. Beruf/Karriere – Bedeutende Entscheidungen sollten wir besser verschieben, denn es fällt uns nicht leicht, diese zu treffen. Tages-Tipp – Heute ist ein guter Zeitpunkt um auf die innere Stimme und Intuition zu hören. Klären wir alle Gefühlsfragen, die unsere Beziehungen betreffen. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage vermeiden: Gesundheit – Die Abwehrkräfte sind geschwächt, so dass die Gefahr groß ist, dass man sich einen Infekt einfängt. Es ist zudem ein äußerst ungünstiger Zeitpunkt für Operationen und Behandlungen an den Lenden, den Nieren, den ableitenden Harnwegen und der Blase. Auch von Venen-Operationen ist abzuraten. Tagesverbot – Warten wir mit dem Blumengießen den Waage-Mond ab, da wir ansonsten bei allen Pflanzen mit Schädlingsbefall rechnen müssen.

