Portaltag: Mondkraft heute 13. Oktober 2022 – Mond in den Zwillingen am Wendepunkt

Die Portaltag-Mondkraft heute mit dem Mond in den Zwillingen am Wendepunkt der kosmischen Kräfte führt in die Leichtigkeit des Seins. Herrscherplanet Merkur bringt neue Erkenntnisse und Jupiter lässt das Glück Einzug halten. Lassen wir unseren Ideen Taten folgen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Stier – Mondphase: abnehmender Mond in den Zwillingen – Wendepunkt – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur in der Waage – Mond Trigon Merkur – Mond Sextil Jupiter – Portaltag.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Bringen wir Abwechslung in unser Leben!

Mondkalender und Portaltag Mondkraft heute – Mond in den Zwillingen

Durch den Mond in den Zwillingen werden wir in die Leichtigkeit des Seins geführt, wobei wir die Offenheit und Neugier, die von den Zwillings-Energien ausgelöst werden, nutzen können, um die bereits gewonnenen Erkenntnisse mit spielerischer Leichtigkeit umzusetzen. Lassen wir den Veränderungen ihren Raum und geben wir dem Wunsch nach, neue Erfahrungen zu sammeln. Es wir zudem unsere Verbundenheit mit Menschen, die wir lieben, gefördert, so dass es zu liebevollen Austausch und Kontakten kommen wird.

Die Mondkraft bietet uns mit dem Mond in den Zwillingen an diesem Portaltag durch positive Mondenergien viele Chancen in allen Lebensbereichen. Vorsicht ist jedoch geboten, wenn wir allzu hoch hinaus wollen und zu überheblich an unsere Vorhaben herangehen, da wir eine Realisierbarkeit unserer Pläne noch nicht so recht abschätzen können. Üben wir uns in Gelassenheit, denn der Erfolg wird sich in absehbarer Zeit wie von selbst einstellen.

Der luftig-leichte Zwillinge-Mond kann uns an diesem Wendpunkt auch dabei helfen, unsere inneren Blockaden zum bröckeln zu bringen. Blicken wir tief in unser Inneres und nutzen wir die Mondenergie, um auf unser altbewährtes Wissen zurückzugreifen. Viele lang verdrängte Erinnerungen oder auch Begebenheiten stoßen uns mit der Nase auf all jenes, was wir bereits viel zu lange vor uns her geschoben haben.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte – hier >>>

.

Merkur wird uns als Herrscherplanet der Zwillinge zudem tatkräftig unterstützen, denn wir verfügen über einen ausgezeichneten Verstand und können uns auch in der Regel bestens in Wort und Schrift ausdrücken. Wir lernen sehr schnell, und haben die Begabung, Wissen gut verständlich weitergeben zu können. Merkur verleiht uns dabei einen gesunden Menschenverstand und auch wenn wir manchmal etwas begriffsstutzig sind, können wir sicher sein, dass wir das, was wir jetzt einmal gelernt haben, kaum mehr je vergessen werden. Anregende Diskussionen und visionäre Ideen inspirieren, beleben und beflügeln uns. Erweitern wir unseren geistigen Horizont!

Kosmische Energie der Portaltag-Mondkraft heute mit dem Mond in den Zwillingen

Jupiter und Merkur tragen dazu bei, dass dieser Tag ohne Störungen verläuft. Ein Mond Merkur Trigon lässt uns über ein ausgezeichnetes Erinnerungsvermögen verfügen. Wir sind geistig sehr rege, und unser Intellekt sowie unsere Gefühlswelt befinden sich in harmonischer Zweisamkeit befinden. Dadurch schaffen wir es, unseren Ideen auch praktische Taten folgen zu lassen.

Wir sind außerdem dazu fähig Bewusstes und Unbewusstes effektiv zu vereinen. Durch den Merkureinfluss bilden wir unsere Meinung aufgrund einer objektiven und ehrlichen Betrachtungsweise, so dass die Kommunikation harmonisch verläuft, was in Aussprachen und Diskussionen durchaus von Vorteil sein kann.

In der Verbindung zwischen Jupiter und dem Mond im Wassermann zu einem Sextil, kann der Glücksplanet seine ganze Kraft entfalten. Dieser Tag eignet sich deshalb hervorragend für alle Aktivitäten, bei denen wir Erfolg und Wachstum suchen, denn Jupiter wirkt auf uns inspirierend und unterstützt zudem Merkur in seiner Kommunikationsfreude.

Jupiter verspricht uns aber auch Glück in der Liebe und beim Glücksspiel. Füllen wir einen Lottoschein aus! Außerdem ist es ein guter Tag für Veränderungen. Wenn es ein Herzensprojekt gibt, haben wir mit dem Mond im Wassermann – gepuscht durch Jupiter – sehr gute Chancen für den nächsten Schritt der Verwirklichung.

Gehen wir mutig weiter vorwärts!

.

Das Astrologische Jahresbuch ist auch im Marsjahr 2023 ein wertvoller Begleiter – mit einer individuellen Aussage für jeden Tag! Dieser einzigartige Astrologie-Kalender hilft dabei, die Richtung der persönlichen Lebensreise leichter zu bestimmen.

Allgeiers Astrologisches Jahresbuch 2023 >>>.

..

Die Mondkraft heute mit dem Mond in den Zwillingen



Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Zwillinge

Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Schulter, Arme, Hände

Organsystem: Drüsensystem

*****



Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Flor Essence ist eine Kräutermischung, die auf dem uralten Wissen der Ojibwa-Indianer Kanadas beruht und aus einer Kombination von acht Kräutern besteht, die harmonisch aufeinander abgestimmt sind.

Asthma, Allergien, Bluthochdruck, Depressionen, sogar Krebs und viele andere Krankheiten, all das soll Flor Essence, der Indianertee, heilen bzw. lindern können. Die indianische Powermedizin stärkt zudem auf natürliche Weise die Immunkraft.

Flor Essence Kräutermischung >>>.

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Jeder Mensch ist von Natur aus gesund, ganz und vollkommen. Krankheit entsteht nur, wenn wir aus dieser naturgegebenen Ganzheit herausfallen. Lumira gibt uns hocheffektive Techniken an die Hand, mit denen wir Körper, Seele und Geist wieder in Harmonie mit dem höchsten Bewusstsein bringen können.

Geistige Heilung >>>

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute am Portaltag

Nutzen wir die Mondenergien, um Klarheit in so manche Lebenssituation zu bringen. Es können sich dann durchaus Möglichkeiten eröffnen, die uns auf dem eingeschlagenen Weg weiter bringen werden.

.

Jeder Mensch sucht nach Glück. In jedem Moment und mit allem, was er tut. Doch wie werde ich glücklich? Wie finde ich Lebensfreude, Erfüllung oder gar Erleuchtung? Die Antwort ist so einfach wie überzeugend…

Werde ganz du selbst >>>

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge besonders gut:

Allgemein – Neugierig huscht beim Mond in den Zwillingen unsere Aufmerksamkeit von Thema zu Thema. Planen wir deshalb keine Aufgaben ein, die eine stundenlange Konzentration erfordern.

Gesundheit – Wer eher zu den Stubenhockern zählt, sollte gerade an den lebhaften Zwillinge-Tagen einen Spaziergang machen, denn die frische Luft kräftigt den Körper wunderbar.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Zwillinge steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht.

Garten/Pflanzen – Die Bekämpfung von Schädlingen auf den Blättern unserer Zimmerpflanzen ist nun besonders effektiv.

Fitness – Stärken wir Schultern und die Lunge durch eine gezielte Gymnastik in Verbindung mit Atemübungen!

Schönheit/Wellness – Eine sanfte Massage der Hände ist an Zwillinge-Tagen besonders wohltuend.

Haushalt – Öffnen wir alle Fenster und sorgen für Durchzug! Der Luftmond bringt mehr Frische ins Haus und entzieht den Räumen verstärkt die Feuchtigkeit.

Tages-Tipp – Das beste was wir heute für unsere Gesundheit tun können, sind ausgedehnte Spaziergänge an der frischen Luft. Auch eine Entgiftung des Körpers ist erfolgreich.

Natürlich Entgiften >>>

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge vermeiden:

Gesundheit – Der Mond in Zwillinge ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Lunge, Bronchien, Luftröhre, obere Rippen, Schultern, Arme, Hände und Finger. Wer Probleme mit den Stimmbändern hat, sollte diese besonders schonen.

Ernährung – Wer bereits einen erhöhten Cholesterinspiegel hat, sollte beim Zwillinge-Mond komplett auf Fett und fettreiches Essen verzichten.

Tagesverbot – Gießen an Blütentagen (Zwillinge, Waage, Wassermann) lockt Schädlinge an – auch bei Zimmerpflanzen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute am Portaltag einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Blume des Lebens Kupferflasche >>>.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Der Kalender mit Christina von Dreiens Zitaten lässt uns täglich erkennen, dass wir mit unseren Visionen unsere Realität erschaffen. Sie erinnert uns daran, das Höchste, Schönste und Gute jetzt hier zu manifestieren.

Lasst uns gemeinsam neue, höhere Ebenen leben, denn die Zeit ist jetzt da!

Christinas Visionen für eine neue Zeit >>>

Der Mond ist die zentrale Wurzel des menschlichen Wesens, mit all seinen Gefühlen, Stimmungen und der Verbundenheit mit dem Leben.

Der Mond ist dein Seelenführer >>>

Unverzichtbar für jeden Haushalt, in dem Gesundheit, Harmonie und Glück das Ziel sind.

Die Hildegard-Medizin >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.