Portaltag-Mondkraft heute 10. Februar 2025: Mondpause zum Mond im Löwen

Die Mondkraft heute am Portaltag schenkt durch Neptun und Pluto während der Mondpause zum Mond im Löwen positive Einflüsse. Eine verhängnisvolle Verbindung von Merkur und Uranus belastet alle Lebensbereiche und kann Pläne zunichte machen. Lassen wir uns nicht entmutigen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 18.00 im Sternzeichen Löwe – Mondphase: zunehmender Mond im Krebs zum Mond im Löwen – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mond/Sonne – Mond Sextil Neptun- Mond Trigon Pluto – Mondpause – Portaltag.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Teilen wir unsere Kräfte gut ein!

Mondkalender und Portaltag-Mondkraft heute – Mondpause zum Mond im Löwen

Den ganzen Vormittag werden wir intensiv von Neptun unterstützt, der durch ein Sextil zum Mond dafür sorgt, dass wir eine starke Anziehungskraft ausstrahlen. Neptun als Planet der Seelentiefe und der übersinnlichen Eingebungen schenkt uns auch Einsichten, welche weit über unseren Verstand hinausgehen.

Wir erhalten Kräfte, die uns bislang nicht bewusst waren und uns die Türen zu Liebe und Erfolg öffnen können. Neptun zeigt somit günstige Möglichkeiten auf, die sowohl positiven Einfluss auf unsere wirtschaftliche als auch familiäre Lage haben. Es keimen inspirierende Ideen aus dem Unbewussten auf, die maßgeblich zu unseren Entscheidungen beitragen werden.

In unserer Beziehung herrscht grosses Verständnis für die verborgenen Wünsche und Bedürfnisse des Partners. Wir können sehr freundschaftlich und friedlich miteinander auskommen, weil wir Gespür füreinander besitzen und daher immer einen Draht zueinander finden. Mit unserer Sensibilität gelingt es auch, sofort kleinere Unstimmigkeiten zu lösen, da dieses Sextil die Abkehr von Stolz und Prestige-Denken beinhaltet.

.

.

Der starke Einfluss von Machtplanet Pluto wird uns während der Mondpause, die gegen Mittag beginnt, mit ausreichend Energie versorgen, da er im Trigon zum Mond steht und uns durch diesen Aspekt neue Kraft schöpfen lässt. Somit werden wir von dem Energiemangel, den normalerweise eine Mondpause mit sich bringt, nichts zu spüren bekommen. Wir erhalten vielmehr die Möglichkeit, uns im positiven Sinne in vielen Bereichen durchzusetzen.

Wir besitzen zudem äußerst starke Gefühle, die positiv ausgeprägt sind und in sich ein Potential von Geborgenheit tragen, das einem inneren Ruhepol entspricht. So können wir auch in stürmischen Lebenssituationen meist ruhig bleiben und unsere Energien zielorientiert mit großer Konzentration einsetzen. Uns geht es dabei jedoch weniger um kurzfristige persönliche Erfolge, sondern vielmehr um ein grundlegendes Verständnis des Lebens.

Lassen wir uns durch die Mondkraft heute am Portaltag von den starken Gefühlen leiten!

Kosmische Energie der Portaltag-Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen

Nach der Mondpause wird uns ein Quadrat zwischen Merkur und Uranus sehr zu schaffen machen. Es ist zwar gut möglich, dass wir einige gute, wenn nicht sogar brillante Ideen haben, allerdings sind diese unter dem negativ behafteten Aspekt nicht realisierbar.

Unsere Gedanken lassen sich durch das Merkur Uranus Quadrat außerdem nur schwer auf ein Ziel hin auszurichten. So kann es in unserem Kopf rund gehen, ohne dass wir unseren Zielen näher kommen. Außerdem kann unsere Ungeduld im Gespräch in unserem Umfeld massive Widerstände wecken.

Wir sollten zudem versuchen, ein wenig mehr Geduld aufzubringen, denn es besteht eine erhöhte Unfallgefahr. Das gilt besonders beim Autofahren, auf Reisen oder wenn wir sonst unterwegs sind.

Die Merkur-Uranusspannung setzt uns gedanklich unter Strom – wägen wir jede Entscheidung sorgfältig ab!

.

Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen



.

Tierkreiszeichen Löwe Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß, Frucht

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Herz

Organsystem: Sinnesorgane

. *****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

***** .

Mond-Magie der Mondkraft heute „ENTSCHULDIGUNG“ ist ein magisches Wort. Vielen Menschen fällt es schwer, sich selbst und anderen gegenüber einen Fehler einzugestehen. Dabei haben Entschuldigungen eine starke Heilkraft, denn sie stellen Beziehungen wieder her und sorgen für eine neue Ordnung. Außerdem beruhigen Entschuldigungen das Gewissen und stärken so die eigene Psyche. Haben wir also den Mut dazu! . Das Prinzip, dass ich immer genau das ernte, was ich vorher gesät habe, ist in jedem Bereich unseres Lebens wirksam. Und diese Wirkkraft können wir uns sehr gut zunutze machen. Nutze die Kraft der Vergebung >>> . Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Löwe besonders gut: Allgemein – Mit dem Mond im feurigen Löwen flirtet es sich einfach besser. Wenn wir also Gelegenheit haben auszugehen, sollten wir das nicht verschieben! Wir haben zudem ein ausgeprägtes Ego und sind selbstbewusst sowie durchsetzungsstark. Wir neigen aber auch dazu, arrogant und leichtsinnig zu sein. Gesundheit – Wir dürfen unsere Kräfte nicht überschätzen, da Herz und Kreislauf besonders anfällig sind Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Löwe steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken. Garten/Pflanzen – Heute ist ein guter Zeitpunkt um kränkelnde Pflanzen zu schneiden, da sie wieder kräftig nachwachsen werden. Fitness – Je länger und je mehr wir sitzen, desto höher steigt das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen und Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes. Nutzen wir die Löwe-Power für ein kraftvolles Training! Schönheit/Wellness – Der Löwe-Mond eignet sich ganz hervorragend für einen neuen Haarschnitt, besonders wenn man feines Haar hat. Wer volles Haar haben möchte, der sollte jetzt seine Spitzen schneiden lassen. Haushalt – Nehmen wir an Löwe-Tagen kreative Arbeiten im und um das Haus oder die Wohnung vor. Nutzen wir den Tag auch, um Unnützes auszusortieren. Liebe – Erotik spielt eine wichtige Rolle. Wir sind leidenschaftlich und wollen gefallen und andere verführen. Beruf/Karriere – Ausgestattet mit jeder Menge Selbstvertrauen können wir uns bei Vorgesetzten gut durchsetzen. Gehaltsverhandlungen laufen deshalb sehr erfolgreich! Tages-Tipp – Rufen wir dem Leben ein lautes “JA” zu! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Löwe vermeiden: Gesundheit – Löwe-Tage sind ungünstig für Operationen und Behandlungen an Herz, Rücken, Zwerchfell, Schlagadern und für alle Eingriffe, die den Blutkreislauf betreffen. Wäsche waschen – Trotz gleicher Waschpulvermenge wird die Wäsche nicht so sauber wie sonst. Warten wir mit dem Wäsche waschen bis nach dem Löwe-Mond. Tagesverbot – An Löwe-Tagen kann der Kreislauf schnell überlastet sein. Hüten wir uns vor all zu viel körperlicher Anstrengung, auch wenn wir uns fit fühlen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute am Portaltag einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

