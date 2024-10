Petersilienwurzel: Wintergemüse mit Heilwirkung (+ Rezepte)

Die Petersilienwurzel ist ein oft unterschätztes Wintergemüse mit vielen positiven Eigenschaften.

Die Petersilienwurzel gehört zur Familie der Pastinaken und ihre Wurzeln sind reich an Nährstoffen und Vitaminen.

Insbesondere der hohe Gehalt an Vitamin C macht sie zu einem wertvollen Bestandteil einer gesunden Ernährung.

Die gesunde Knolle ist ein heimisches, kalorienarmes Lebensmittel, das auf viele verschiedene Weisen zubereitet werden kann.

Alles über die Wirkung der Petersilienwurzel für die Gesundheit und Rezepte aus der Alpen-Kulinarik haben wir für euch in folgendem Artikel zusammengefasst.

Viele alte Gartengemüse wie Gelbe Beete, Steckrübe, Petersilienwurzel, Stielmus, Pastinake oder Portulak sind nicht nur Vitaminspender, sondern auch kraftvolle Heilpflanzen. Vergessenes Wissen aus Großmutters Küche und Hausapotheke! Hier weiter.

Petersilienwurzel: Wintergemüse mit Heilwirkung

Bei der Petersilienwurzel handelt es sich um eine alte Unterart der gesunden Petersilie, die in einer kegelförmigen, spitz zulaufenden Rübe endet.

Die Petersilienwurzel ist ein klassisches Wintergemüse und hat von Ende Oktober bis hinein in den Februar Saison. Die Rübe versorgt uns auch im Winter mit wertvollen Nährstoffen und ist vielseitig verwendbar.

Übrigens: Oft wird die Petersilienwurzel mit der ähnlich aussehenden Pastinake verwechselt. Beide sind weiße Rüben mit bräunlichen Querrillen.

Man kann sie aber gut an ihren Enden unterscheiden: Der dicke Stielansatz der Petersilienwurzel ragt nach oben, während der Stielansatz der Pastinake etwas nach innen gewölbt ist.

.

Gesundheitliche Vorteile der Petersilienwurzel

Die Petersilienwurzel wird nicht nur als Nahrungsmittel konsumiert, sondern gilt in der Naturapotheke der Alpen auch als Heilpflanze. Die Rübe steckt nämlich voller wertvoller Nährstoffe.

.

Petersilienwurzel beinhaltet unter anderem:

Kalzium: sorgt für gesunde Knochen und Zähne.

Eisen: ist für die Blutbildung verantwortlich.

Vitamin C: stärkt die Abwehrkräfte.

Ballaststoffe: Petersilienwurzel liefert unter anderem den Ballaststoff Inulin, der zur Gesundheit der Darmbakterien beiträgt.

Ätherische Öle: sorgen nicht nur für den würzig-aromatischen Geschmack des Gemüses, sondern sind auch sehr gesund.

Je nach Sorte enthält Petersilienwurzel zwischen 0,3 und 0,7 % ätherische Öle. Einige sorgen für den typischen Geschmack, andere haben eine heilsame Wirkung. Als besonders wirksam gelten Apiol (Petersilienkampfer) und Myristicin, die bei Blasenentzündung und anderen Erkrankungen der Harnwege eingesetzt werden.

Durch die ätherischen Öle kann Petersilienwurzel auch einen gereizten Magen beruhigen. Besonders bei akuten Beschwerden wie Magenschmerzen isst man sie am besten gekocht und püriert – so belastet sie nicht und lässt sich noch leichter verdauen.

Petersilienwurzeln unterstützen zudem das Immunsystem, denn mit 41 mg stecken in 100 g Petersilienwurzel so viel Vitamin C, dass schon eine Portion von etwa 200 g den durchschnittlichen Tagesbedarf zu gut zwei Dritteln deckt.

Als typisches Wintergemüse war die Petersilienwurzel früher besonders wichtig, um in der kalten Jahreszeit die leeren Vitaminspeicher zu füllen. Aber auch heute lohnt es sich, die würzige Wurzel öfter mal zuzubereiten.

Neben reichlich Vitamin C enthält die Petersilienwurzel auch mehrere Vitamine aus der B-Gruppe und hat außerdem sekundäre Pflanzenstoffe wie Flavonoide, Terpene, Furanocumarine und Phenylpropane zu bieten.

Ein besonderer Ballaststoff, den die Petersilienwurzel enthält, ist Inulin. Dieser ist sehr wichtig für die Gesundheit der Darmbakterien. Wenn die Darmbakterien gesund sind, produzieren sie kurzkettige Fettsäuren, die wichtig für die Darmschleimhaut sind. Je besser es der Darmschleimhaut geht, desto besser sind die Verdauung und die Nährstoffversorgung des Körpers.

Außerdem sind Ballaststoffe „Ausputzer“ für den Darm. Die sorgen dafür, dass keine Rückstände der Nahrung im Darm verbleiben. Sie trainieren dabei die Kontraktionsfähigkeit der Darmwand und schützen so vor Darmkrebs.

Vorsicht!

Wer an einer Nierenerkrankung oder an Herzrhythmusstörungen leidet, sollte wegen des hohen Apiolgehalts die Petersilienwurzel (wie übrigens auch Petersilienblätter) nur mit großer Vorsicht bzw. nur nach Absprache mit dem Arzt genießen.

So gesund Petersilienwurzel sonst ist – werdende Mütter sollten ebenfalls darauf verzichten. Das Apiol kann eine unvorhersehbare Wirkung auf die Gebärmuttermuskeln haben und schlimmstenfalls zu einer Fehlgeburt führen.

Petersilienwurzeltee: Wirkung und Zubereitung

Um die gesundheitlichen Vorteile der Petersilienwurzel und ihrer ätherischen Öle zu nutzen, kann man auch einen Tee daraus zubereiten.

Petersilienwurzel Tee eignet sich zur Durchspülung bei Erkrankungen der ableitenden Harnwege und als Durchspülungstherapie zur Vorbeugung und Behandlung von Nierengrieß.

Ein Tee aus Petersilienwurzel wird auch bei einer Blasenentzündung empfohlen.

Für den Tee 2 g fein geschnittene Petersilienwurzel mit 1/4 l kochendes Wasser übergießen und zugedeckt 10 bis 15 Minuten ziehen lassen. Danach den den Satz abseihen.

Man trinkt 2-3 Tassen pro Tag. Auf reichliche Flüssigkeitszufuhr während der Durchspülungstherapie ist zu achten!

.

Petersilienwurzel – Rezepte aus der Alpenküche

In der Alpen-Kulinarik findet die Petersilienwurzel vielseitige Verwendung.

Sie ist besonders geeignet zum Würzen von Suppen und Gemüseeintöpfen, doch auch besondere Rezepte sind eine Bereicherung für die gesunde Ernährung. Auch pur kann die gesunde Knolle gegessen werden.

Eine einfache und beliebte Zubereitungsmethode ist das Kochen von Wurzelpetersilie. Hierfür die Petersilienwurzeln schälen und in Stücke schneiden, dann in Salzwasser kochen, bis sie weich sind. Das Ergebnis ist ein zartes und geschmacksintensives Gemüse, das gut zu verschiedenen Gerichten passt.

Eine weitere Möglichkeit ist das Rösten im Ofen. Hierfür die Petersilienwurzeln in Scheiben oder Würfel schneiden, mit etwas Olivenöl beträufeln und Gewürze nach Wahl zugeben. Dann im Ofen bei ca. 150 Grad backen, bis sie knusprig und goldbraun sind. Die gerösteten Wurzeln haben einen intensiven Geschmack und sind eine köstliche Beilage oder ein gesunder Snack.

Neben den traditionellen Zubereitungsarten kann die Wurzelpetersilie auch roh gegessen werden. Hierfür die Petersilienwurzeln schälen und fein raspeln, um sie in Salaten zu verwenden. Der knackige und leicht süße Geschmack der rohen Wurzeln fügt eine interessante Note zu grünen Salaten hinzu.

Petersilienwurzelpüree:

Geschälte und in Würfel geschnittene Petersilienwurzeln und Kartoffeln (im Verhältnis von etwa 3:1) mit etwas Flüssigkeit (halb Wasser, halb (vegane) Bio-Milch) kochen, bis sie gar sind. Danach Butter oder eine vegane Alternative an das Gemüse geben, Salz, Pfeffer, Muskat oder andere Gewürze nach Geschmack hinzufügen und zu Püree zerstampfen.

.

Petersilienwurzelchips:

Kleinere Petersilienwurzeln in dünne Scheiben schneiden und Öl in einer Pfanne erhitzen. Die Chips hinzugeben und darauf achten, dass sie nicht übereinander liegen. Kurz auf höchster Stufe anbraten, die Hitze reduzieren und dann auf mittlere Stufe weiterbraten. Die Scheiben immer mal wieder wenden, bis sie goldgelb und knusprig werden.

Ob gekocht, geröstet oder roh – Wurzelpetersilie ist ein echter Alleskönner und bereichert die Ernährung mit Vitaminen, Geschmack und Gesundheit.

*****

Die Alpenschau wünscht allzeit gute Gesundheit mit der Petersilienwurzel!

.

