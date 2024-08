Neumondphase: Mondkraft heute 3. August 2024 – Mondpause zum Mond in Löwe

Die Mondkraft heute führt in der Neumondphase mit harmonischen Einflüssen von Neptun durch die Mondpause zum Mond im Löwen. Sonne und Uranus sorgen für überraschende Ereignisse und bringen ungewöhnliche Ideen zutage. Nehmen wir uns vor Pluto in acht! Was der Mondkalender heute rät:

.

Der Mond steht ab 13.11 Uhr im Sternzeichen Löwe – Mondphase: abnehmender Mond im Löwen – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Sonne im Löwen – Mond Trigon Neptun – Mond Opposition Pluto – Sonne Konjunktion Uranus – Neumondphase zum Neumond im Löwen.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Wir können viel verkraften, wenn wir mit uns im reinen sind!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mondpause zum Mond in Löwe

Neptun, der ein harmonisches Trigon zum Mond bildet, begleitet uns ohne Störungen durch eine kurze, aber sehr intensiv spürbare Mondpause, die um 11.50 Uhr beginnt und um 13.11 Uhr mit dem Zeichenwechsel zum Mond im Löwen wieder endet. Eine erhöhte Sensibilität verzaubert und veredelt dabei die zwischenmenschlichen Beziehungen, so dass nichts die harmonische Stimmung stören wird.

Wir können uns allgemein gut in andere Menschen einfühlen, da wir einen sehr direkten Zugang zu unserem Unterbewuss­ten haben. Außerdem können sich durch die positive Energie von Neptun, dem Planeten der Seelentiefe, innere spirituelle Erlebnisse wohltuend auf die eigene Stimmung auswirken.

Möglicherweise tendieren wir jedoch dazu, uns in unsere Träumereien zurückzuziehen und könnten so ein wenig den Kontakt zur Wirklichkeit verlieren, denn wie bei allen harmonischen Aspekten besteht die Gefahr, träge zu werden und seine Möglichkeiten nicht mehr wahrzunehmen. Nutzen wir die Neptun-Energie in der beginnenden Neumondphase, um neue Ideen für die Verwirklichung unserer Lebensträume zu finden!

.

.

Wir müssen uns jedoch vor Pluto in Acht nehmen, der unmittelbar nach der Mondpause durch eine Opposition zum Mond für Spannungen sorgen kann. Wir werden durch die negativen Pluto-Einflüsse zu Machtkämpfen verleitet, die sich auch innerhalb der Familie zeigen können und, wenn wir nicht aufpassen, den restlichen Tag mit Konflikten belastet.

Pluto konzentriert sich allgemein gesehen auf den Willen und die Manipulation sowie auf konsequente Umwandlungen. Ihm geht es um Macht, Transformation und kompromisslose Erneuerung. So schafft dieser Mond-Pluto-Aspekt leidenschaftliche bis manipulative Emotionen, die jedoch sehr zerstörerisch sein können.

Lassen wir uns von den negativen Pluto-Energien nicht runterziehen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen in der Neumondphase

Durch eine Konjunktion zwischen Sonne und Uranus, die uns die nächsten beiden Tage beeinflussen wird, erhalten wir einen kräftigen Impuls, frei und unabhängig zu handeln. Wir sind voller Ideen und Tatendrang, streben aber auch nach Veränderungen. Legen wir jedoch zwischendurch Pausen ein, da die ständige geistige Hochspannung mit der Zeit eine nervliche Belastung und Unruhe mit sich bringen kann.

Diese Konjunktion der Sonne mit Uranus verführt uns zudem dazu, eine schnelle Lösung zu suchen, die uns von Belastungen befreit, die wir nicht mehr tragen wollen. Doch dabei laufen wir Gefahr, Gutes zu zerstören. Deshalb ist es sehr wichtig, sich zu gedulden, was gleichzeitig das Schwierigste an dieser Konstellation ist.

Da wir enorm nach Veränderungen streben, könnte es durchaus sein, dass wir überraschend nach einem neuen Job suchen, wenn uns der jetzige nicht mehr ausfüllt. Was uns jetzt reizt, ist das Neue, das Unbekannte, und gleichzeitig stören uns Verbindungen, die eingefahren und festgefahren sind und die durch ihre Nähe und Enge die eigene Entwicklung und Entfaltung hemmen.

Nutzen wir die kreative Energie der Neumondphase, um innovative Lösungen für Probleme zu finden oder neue Projekte anzustoßen!

.

Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen in der Neumondphase



.

Tierkreiszeichen Löwe

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß, Frucht

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Herz

Organsystem: Sinnesorgane

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Die Zahl neurodegenerativer und psychischer Erkrankungen wie Demenz, Parkinson, bipolare Störungen, ADHS, Sucht, Angststörungen, Aggressivität oder Depressionen steigt stetig an. Befördert wird alles vom allgegenwärtigen Stress und zunehmend belastenden Umweltfaktoren. Kolloidales Lithium kann vielen Betroffenen helfen – effektiv und nebenwirkungsfrei.

Lithium ist wahrhaftig ein Aschenputtel-Mittel: eine alte, unbeachtete Behandlungsmethode mit dem Potenzial, menschliches Leiden zu lindern!

Lithium ist wahrhaftig ein Aschenputtel-Mittel: eine alte, unbeachtete Behandlungsmethode mit dem Potenzial, menschliches Leiden zu lindern!

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Genauso wichtig wie die Reinigung ist der Schutz. Der größte Schutz, den wir haben können, ist unsere eigene Ganzheit und Balance. Gute magische Schutzübungen stärken diese innere Ganzheit und verhelfen auch im Alltag zu mehr Ausgeglichenheit.

Erfahre, wie du dich selbst, deine Lieben und dein Zuhause spirituell reinigen kannst!

Erfahre, wie du dich selbst, deine Lieben und dein Zuhause spirituell reinigen kannst!

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Erinnern wir uns daran, wie unsere ganz persönliche Zukunftsvision aussieht und wie wir sie umsetzen wollen. Stellen wir uns hierfür die richtigen Fragen: Was ist wirklich unser Ziel? Was können wir tun um es zu erreichen? Wie sieht der erste Schritt aus?

.

Unser Leben funktioniert nach bestimmten Regeln. Wenn wir sie beachten, dann geht es uns gut und wir können das Spiel des Lebens erfolgreich spielen! Für jeden von uns steht die vollkommene Fülle bereit. Wir müssen sie nur sehen. Jeder von uns kann eine positive Lebenseinstellung entwickeln – und glücklich sein!

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Löwe besonders gut:

Allgemein – Mit dem Mond im feurigen Löwen flirtet es sich einfach besser. Wenn wir also Gelegenheit haben auszugehen, sollten wir das nicht verschieben! Wir haben zudem ein ausgeprägtes Ego und sind selbstbewusst sowie durchsetzungsstark. Wir neigen aber auch dazu, arrogant und leichtsinnig zu sein.

Gesundheit – Wir dürfen unsere Kräfte nicht überschätzen, da Herz und Kreislauf besonders anfällig sind

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Löwe steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken.

Garten/Pflanzen – Heute ist ein guter Zeitpunkt um kränkelnde Pflanzen zu schneiden, da sie wieder kräftig nachwachsen werden.

Fitness – Je länger und je mehr wir sitzen, desto höher steigt das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen und Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes. Nutzen wir die Löwe-Power für ein kraftvolles Training!

Schönheit/Wellness – Der Löwe-Mond eignet sich ganz hervorragend für einen neuen Haarschnitt, besonders wenn man feines Haar hat. Wer volles Haar haben möchte, der sollte jetzt seine Spitzen schneiden lassen.

Haushalt – Nehmen wir an Löwe-Tagen kreative Arbeiten im und um das Haus oder die Wohnung vor. Nutzen wir den Tag auch, um Unnützes auszusortieren.

Liebe – Erotik spielt eine wichtige Rolle. Wir sind leidenschaftlich und wollen gefallen und andere verführen.

Beruf/Karriere – Ausgestattet mit jeder Menge Selbstvertrauen können wir uns bei Vorgesetzten gut durchsetzen. Gehaltsverhandlungen laufen deshalb sehr erfolgreich!

Tages-Tipp – Rufen wir dem Leben ein lautes “JA” zu!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Löwe vermeiden:

Gesundheit – Löwe-Tage sind ungünstig für Operationen und Behandlungen an Herz, Rücken, Zwerchfell, Schlagadern und für alle Eingriffe, die den Blutkreislauf betreffen.

Wäsche waschen – Trotz gleicher Waschpulvermenge wird die Wäsche nicht so sauber wie sonst. Warten wir mit dem Wäsche waschen bis nach dem Löwe-Mond.

Tagesverbot – An Löwe-Tagen kann der Kreislauf schnell überlastet sein. Hüten wir uns vor all zu viel körperlicher Anstrengung, auch wenn wir uns fit fühlen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

.





