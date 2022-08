Neumondphase: Mondkraft heute 26. August 2022 – Merkur in der Waage – Mondpause

Die Mondkraft heute führt durch eine extrem lange Mondpause in die Neumondphase zum Neumond in der Jungfrau. Merkur in der Waage wirkt verbindend und ruft zur Diplomatie auf. Zeigen wir uns kompromissbereit! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht bis 2.26 Uhr im Sternzeichen Löwe – Mondphase: abnehmender Mond im Löwen – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Sonne in der Jungfrau – Neumondphase – Merkur in der Waage.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Wenn wir nicht mehr weiterwissen, vertrauen wir uns einem geliebten Menschen an. Liebe ist wie ein Leuchtturm, der uns im stärksten Sturm den Weg zeigt!

Mondkalender und heute – Neumondphase – Mondpause

Wir befinden uns bereits mitten in der Neumondphase zum Neumond in der Jungfrau, der morgen am 27. August 2022 um 10.18 Uhr stattfindet. Wir sollten uns daher heute bereits überlegen, von was wir Abschied nehmen wollen, damit wir es morgen dem Neumond übergeben können. Nutzen wir die Mondkraft heute auch zur äusseren und inneren Reinigung, damit wir uns von allen Belastungen befreien, die uns den Weg in eine neue Zukunft noch erschweren könnten.

Durch eine lange und energieraubende Mondpause, die bereits um 8.56 Uhr beginnt und erst nachts um 2.26 Uhr endet, werden wir jedoch vorerst in allen Bereichen ausgebremst. Saturn und Uranus belasten diese Neumondphase durch negative Einflüsse und es wird uns eher schwer fallen, uns auf die bereits spürbaren erneuernden Energien zu konzentrieren.

Wir werden auch im zwischenmenschlichen Bereich mit Gefühlen konfrontiert, die verletzend und schmerzhaft sein können. Bislang Verborgenes und Unterschwelliges kann plötzlich auftauchen und starke Spannungen in unseren Beziehungen entstehen lassen.

.

.

Neben der ohnehin anstrengenden Mondpause wird dieser Tag von Uranus und Saturn überschattet. Durch negative Mondenergien sorgen diese Aspekte in der Mondpause für zusätzliche Schwierigkeiten, so dass Beschränkungen und Spannungen in allen Bereichen zur Tagesordnung gehören.

Vor allem Uranus im Stier spielt dabei eine besondere Rolle, da seine Erneuerungskraft noch nicht zum Zug kommt und eher Unruhe auslösen wird. Wir müssen uns auch auf plötzliche Überraschungen und unerwartete Begegnungen gefasst machen, die einiges von uns abverlangen werden.

Kommen wir abends zur Ruhe und blenden alle Belastungen aus!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Merkur in der Waage

Der Kommunikationsplanet Merkur wechselt bereits am frühen Morgen in das Beziehungszeichen Waage und hilft uns bei vielen Konflikten weiter, denn er wirkt verbindend und gleicht alle bestehenden Spannungen aus. Wohlwollendes Denken und die Suche nach einem gemeinsamen Nenner begünstigen selbst schwierige Verhandlungen und auch der Hang nach Gerechtigkeit tritt nun in den Vordergrund. Mit Merkur in der Waage wächst unser Verlangen nach Harmonie, so dass wir selbst in verfahrenen Situationen bereit sind, Kompromisse einzugehen, um den Frieden wieder herzustellen.

Allerdings löst Merkur in der Waage zeitweise Unentschlossenheit aus, wodurch so manche günstige Gelegenheiten unbeachtet an uns vorüberziehen. Andererseits betrachten wir die Dinge erst gerne von allen Seiten, um dann wohlüberlegt entscheiden zu können. Da wir jedoch erst alles abwägen, kommen Ergebnisse erst nach einigem Hin und Her in Sicht.

Bemühen wir uns in erster Linie darum, in Gesprächen fair zu bleiben. Es sollte uns nicht nur um uns selbst gehen, auch unser Gegenüber möchte Bedürfnisse äußern und hat ein offenes Ohr verdient. Gerecht geführte Verhandlungen wirken sich sowohl im Privat- als auch Berufsleben positiv aus, deshalb sollten wir uns um eine harmonische Gesprächsatmosphäre bemühen und gegebenenfalls Kompromisse eingehen.

Achten wir darauf, in unserer Denkweise nicht allzu streng vorzugehen!

.

..

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen



.

Tierkreiszeichen Löwe

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß, Frucht

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Herz

Organsystem: Sinnesorgane

.

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Unser Alltag ist oft geprägt von Stress und Belastungen, die wir nicht steuern können und auf Dauer Auswirkungen auf unsere Gesundheit haben. Innere Ruhe, eine gewisse Ausgeglichenheit und Gelassenheit helfen dabei, damit die Belastungen nicht Überhand nehmen.

.





Diese 6 abwechslungsreichen und kurzen Meditationen von Robert Betz geben Kraft, führen zu innerem Frieden und helfen, sich aus dem oft stress- und druckvollen Alltag im Beruf oder im Privaten für wenige Minuten zurückzuziehen, um sich wieder zu sammeln und in seine Mitte zu zentrieren.

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Löwe besonders gut:

Allgemein – Mit dem Mond im feurigen Löwen flirtet es sich einfach besser. Wenn wir also Gelegenheit haben auszugehen, sollten wir das nicht verschieben! Kinder stehen beim Löwe-Mond allerdings immer im Mittelpunkt. Schließlich sind sie Sinnbild des Lebens, deshalb ist Spielen heute enorm wichtig.

Gesundheit – An Löwetagen leiden viele Menschen unter Rückenschmerzen und schlaflosen Nächten. Entspannungsübungen tun daher gerade jetzt besonders gut.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Löwe steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken.

Garten/Pflanzen – Will man einen dichten Rasen, sollte man ihn mähen, solange der abnehmende Mond im Zeichen des Löwen steht.

Fitness – Je länger und je mehr wir sitzen, desto höher steigt das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen und Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes. Nutzen wir die Löwen-Power für ein kraftvolles Training!

Schönheit/Wellness – Der Löwe-Mond eignet sich ganz hervorragend für einen neuen Haarschnitt, besonders wenn wir feines Haar haben.

Haushalt – Nehmen wir an Löwe-Tagen kreative Arbeiten im und um das Haus oder die Wohnung vor. Nutzen wir den Tag auch, um Unnützes auszusortieren.

Tages-Tipp – Rufen wir dem Leben ein lautes “JA” zu!

.

.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Löwe vermeiden:

Gesundheit – Löwe-Tage sind ungünstig für Operationen und Behandlungen an Herz, Rücken, Zwerchfell, Schlagadern und für alle Eingriffe, die den Blutkreislauf betreffen.

Wäsche waschen – Trotz gleicher Waschpulvermenge wird die Wäsche nicht so sauber wie sonst. Warten wir mit dem Wäsche waschen bis nach dem Löwe-Mond.

Tagesverbot – An Löwe-Tagen kann der Kreislauf schnell überlastet sein. Hüten wir uns vor all zu viel körperlicher Anstrengung, auch wenn wir uns fit fühlen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

.

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.