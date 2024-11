NEUMOND: Mondkraft heute 1. November 2024 – Neumond im Skorpion

Die Neumond-Mondkraft heute an Allerheiligen löst mit dem Neumond im Skorpion tiefgreifende Transformationsprozesse und Erneuerungen aus. Die harmonische Verbindung von Merkur und Neptun schenkt eine sensibilisierte Wahrnehmung. Lassen wir alles hinter uns, was uns belastet! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Skorpion – Mondphase: Neumond im Skorpion – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Pluto im Steinbock – Merkur Trigon Neptun – Allerheiligen.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Das Einzige, was die Menschheit zu retten vermag, ist Zusammenarbeit und der Weg zur Zusammenarbeit nimmt im Herzen jedes Einzelnen seinen Anfang! – Bertrand Russel.

Mondkalender und Allerheiligen-Mondkraft heute – Neumond im Skorpion

Die Neumond-Mondkraft heute an Allerheiligen bringt mit dem Neumond im Skorpion, der ab 13.48 Uhr seine Kraft spüren lässt, ganz besondere Energien mit sich, da durch den Einfluss der Sonne im Skorpion die Neumond-Kraft noch intensiviert wird. Dieser Neumond ist ein sehr guter Zeitpunkt, sich von schädlichen Gewohnheiten zu verabschieden, damit wir die Befreiung für einen Neuanfang erlangen können.

Dazu es jedoch notwendig, uns von allem Ballast zu lösen, der einer umfassenden Erneuerung im Wege steht. Dies kann ein zu voller Kleiderschrank, ein unguter Lebensstil, können energieraubende Beziehungen oder negative Gedanken sein! Nur wenn wir dies alles loslassen, können uns die Transformationsprozesse in eine neue Zeit führen.

Um zu einer tieferen Sinnhaftigkeit zu kommen, ist es auch nötig, sich auf das Wesentliche zu beschränken. Im Loslassen können wir dann Licht und Frieden in uns finden. Stellen wir uns alten Verletzungen und noch nicht ganz verheilten Wunden. Deren Integration hilft dabei, in uns ganz und heil zu werden. Der Neumond in Skorpion führt uns in das innere der Seele und lässt uns auch tief in unsere Schatten eintauchen.

Gerade in der heutigen Zeit fällt es uns schwer, bei uns selbst zu bleiben, deshalb ist es auch nicht mehr so einfach, sich für die Tiefen der Seele zu öffnen, erst recht nicht für die Orte in uns, an welchen die Schatten wohnen. Die Neumond-Energien haben die Kraft, uns aus der Tiefe heraus zu wandeln und Dinge grundlegend anders zu sehen. Machen wir uns dabei bewusst, an welchen Vorstellungen und Lebensplänen wir noch festhängen obwohl diese uns nicht weiterbringen.

Unsere Schatten sind unsere Ängste, können auch unsere Wut oder gar unser Hass sein, die ständige Machtkämpfe auslösen. Es kann bei unseren Schattenthemen ebenso um Aggressionen gehen oder um unsägliche Eifersucht. Vielleicht nagt irgendwo in uns zudem der Neid, das Misstrauen oder die Missgunst.

Wir sollten allen Mut zusammen nehmen, um uns diesen Schattenthemen zu stellen, da sie ein Teil von uns sind, den wir nicht verleugnen können. Sie gehören ebenso zu unserem Leben wie das Licht.

Was auch immer unsere Schatten sind, wir können ihnen durch die Neumond-Mondkraft heute mit dem Neumond in Skorpion ganz offen gegenübertreten, sie klar benennen und ergründen, wo die Ursachen liegen – um sie dann auflösen zu können.

Freuen wir uns über eine innere Erneuerung und schließen mit der Vergangenheit ab, um unbelastet einem Neuanfang die Tür zu öffnen!

Kosmische Energie der Allerheiligen-Mondkraft heute mit dem Neumond im Skorpion

Der Neumond im Skorpion ist in Verbindung mit der Sonne im Skorpion ein hervorragender Zeitpunkt für einen kompletten Neuanfang oder zumindest für die Manifestation von Ideen. Wer den Prozess des Loslassens jedoch noch nicht ganz abschließen konnte, sollte die heutige Neumond-Nacht dafür nutzen, um auch noch die letzten Belastungen und Blockaden aufzulösen und den Weg frei zu machen, damit in diesem Zeitenwandel ein neuer Lebensabschnitt begonnen werden kann.

Unterstützende Energien erhalten wir bei diesem Neumond durch ein Trigon zwischen Merkur und Neptun. Wir besitzen durch diese förderliche Verbindung eine ausgeprägte Phantasie sowie die Fähigkeit, uns alles bildlich genau vorzustellen.

Unser Feingefühl wird intensiviert und wir spüren instinktiv, was andere Menschen wollen. Die Kommunikation mit unserem Umfeld fließt ebenfalls besser, weil wir auch von anderen auf mehr Verständnis hoffen dürfen.

Wir verfügen über einen sechsten Sinn und haben durchaus ­Vorahnungen, was die nächste Zeit an Ereignissen mit sich bringt. Allerdings kann dieser Aspekt nur dann wirken, wenn wir der leisen Stimme in uns Raum geben.

Vertrauen wir unserer Intuition und nutzen die Neumond-Energie, die den Weg in einen neuen Lebensabschnitt ebnet.

Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion



