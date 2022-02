mRNA-Pionier Malone: Corona-Panik erinnert an „Massenpsychose“

Robert Malone gilt als Pionier der mRNA-Technik.

Da er ins Lager der Impfgegner gewechselt sei und seine qualifizierten Argumente eine Gefahr für das Narrativ sind, erfolgte nun der digitale Kahlschlag.

Nachdem Malone vor Impf-Nebenwirkungen warnte, fiel er zusehends in Ungnade. Dieses Schicksal teilt er unter anderem mit Sucharit Bhakdi und Wolfgang Wodarg, denn Impfkritik wird radikal zensiert.

Vom Insider zum Aussätzigen in unter zwei Jahren – ein solches Schicksal widerfuhr nun dem Experten, der hunderte klinische Studien leitete.

Als er jetzt das weltweite Pandemieverhalten als „Massenpsychose“ bezeichnete, folgte der Zensurhammer.

Die Herrscher der Welt bedienen sich zu Indoktrination, Unterdrückung und Stabilisierung ihrer Macht der Angst

Angst schwächt unser Urteilsvermögen und bringt uns dazu, Zustände hinzunehmen, gegen die wir uns normalerweise wehren würden. Insofern ist ein ängstlicher Mensch der ideale Staatsbürger. Angst führt zu einer massiven Verengung des Aufmerksamkeitsfeldes und des Denkens; eine kollektive Angsterzeugung lässt sich daher nutzen, um je nach Bedarf der Machtausübenden Vorgänge für die Öffentlichkeit unsichtbar zu machen..

Die Manipulation der Massen >>>.

Malone: Corona-Panik erinnert an „Massenpsychose“

In einem dreistündigen Interview sprach er über zahlreiche Themen, die dem Mainstream nicht in den Kram passen – etwa über mutmaßliche Manipulationen bei der Pfizer-Zulassungsstudie. Er schilderte weiters, wie die Forschung zu wirksamen Medikamenten wie Ivermectin oder Hydroxychloroquin blockiert wurde.

Am beachtlichsten war aber seine Einlassung über die Tricks, welche die Mächtigen anwenden, damit das Volk sich dem Corona-Narrativ fügt.

Er berief sich auf Ausführungen des klinischen Psychologen Mattias Desmet, der die historische Zuspitzung der 20er und 30er auf totalitäre Systeme mit einer Massenhypnose verglich.

Bei der Massenbildung wird ein hypnotischer Zustand um einen gemeinsamen Konsens herum erzeugt.

Diejenigen, die in den Bann gezogen werden, konzentrieren sich zwanghaft auf ein Versagen der normalen Welt oder ein bestimmtes Ereignis oder eine bestimmte Person, die in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit rückt und die Massen effektiv kontrollieren kann.

Massenbildung kann in einer Gesellschaft mit Gefühlen sozialer Isolation und freischwebenden Ängsten bei einer großen Anzahl von Menschen auftreten; sie führt zu totalitärem Denken und schließlich zu totalitären Staaten

Nachdem Dr. Robert Malone die Massenbildung in einer Folge von The Joe Rogan Experience erwähnt hatte, ging der Begriff viral.

Die Spaltung überwinden

In einer gespaltenen und von Angst getriebenen Gesellschaft sind die Menschen empfänglich für die als allein gültig dargestellten Lösungsansätze selbsterklärter Führungspersonen und folgen diesen notfalls bis in die Hölle.

Malone erkennt darin Parallelen zur Corona-Zeit:

„Es spielt keine Rolle, ob sie lügen, oder ob die Datenlage irgendetwas hergibt – wer deren Narrativ bezweifelt, wird sofort angegriffen.“

Die Überwindung der Spaltung und der Wiederaufbau sozialer Bindungen auf der Basis eines gemeinsamen Ausgangspunkts könne dies aber heilen.

Der Begriff, der eine schlüssige Erklärung dafür liefert, warum so viele Menschen den unglaublichen Lügen und der Propaganda des Mainstream-COVID-19-Narrativs zum Opfer gefallen sind, ging viral.

Am 2. Januar 2022 erreichte der Begriff „Massenbildungspsychose“ bei Google Trends einen Wert von 100, was bedeutet, dass er den Höhepunkt seiner Popularität erreicht hatte.

Zensur ist der Schlachtruf der Stunde. Viele haben heute das Gefühl, ihre Meinung nicht mehr offen sagen zu können. Eine heiße Debatte ist entbrannt, bei der vieles durcheinander geht. Die Grenzen des Sagbaren werden enger. Wer freiheraus spricht, steht schnell mit einem Bein auf der Anklagebank – Hier weiter.

Zensur und Brandmarkung

Das Video wurde in kürzester Zeit auf Youtube gelöscht, doch längst war es aber auf anderen Plattformen gespiegelt worden, die Bürger suchten es.

Also trat Google auf den Plan. Am nächsten Tag konnte man in Echtzeit die Manipulation der Suchresultate beobachten.

Wer „mass formation psychosis“ eingab, den vertröstete die Suchmaschine mit „schnell ändernden Resultaten“ und dem Fehlen „verlässlicher Quellen“.

Bald war nicht das millionenfach gesehene Video zuoberst gelistet, sondern Artikel von Systemmedien, die Malone als „Anti-Vaxxer“, die Analyse als „rechtsextreme Schlagworte“ brandmarkten. Andere Suchmaschinen wie DuckDuckGo zeigten die Resultate hingegen weiter unverfälscht an.

In Wirklichkeit ist das Thema nicht neu. Mattias Desmet, Professor für klinische Psychologie an der Universität Gent in Belgien, der 126 Veröffentlichungen vorweisen kann, befasst sich seit vielen Jahren mit diesem Thema, und das Phänomen geht sogar über hundert Jahre zurück.

Eines der frühesten Werke zu diesem Thema ist laut Malone ein Buch aus dem Jahr 1841 mit dem Titel „Extraordinary Popular Delusions and The Madness of Crowds“ (Außergewöhnliche populäre Wahnvorstellungen und der Wahnsinn von Menschenmengen), in dem „die irrationalen Verhaltensweisen von Menschenmengen“ beschrieben werden.

Was Sie bei Google jedoch unter dem Begriff „Massenbildungspsychose“ finden werden, sind die Ergebnisse einer orchestrierten und sorgfältig geprüften Verlinkung zu Websites, die dazu beitragen, die Mainstream-Narrative rund um das Thema zu kontrollieren.

Dies dient nicht nur dazu, die Bedeutung des Begriffs zu verdrehen, sondern auch dazu, Malone zu diskreditieren – ein klassischer Orwell’scher Doublespeak-Schachzug.

Zu den Top-Suchergebnissen gehören Schlagzeilen wie „Ein Anti-Impf-Wissenschaftler behauptet, eine ‚Massenbildungspsychose‘ habe die Menschen dazu gebracht, COVID-19-Maßnahmen zu befolgen. Psychologen sagen, dass es so etwas nicht gibt“ (Business Insider) und „Faktencheck – Keine Beweise für pandemische ‚Massenbildungspsychose‘, sagen Experten gegenüber Reuters“ (Reuters).

Empörend ist, dass einer der „Experten-Faktenchecker“, die von der AP benutzt wurden, um Malone und die Massenbildungspsychose zu diskreditieren, Jay Van Bavel ist, ein Assistenzprofessor für Psychologie und Neurowissenschaften an der New York University.

Er erklärte nicht nur, er habe noch nie von dem Begriff gehört und könne ihn in der von Fachleuten begutachteten Literatur nicht finden, sondern propagierte auch, dass der Einsatz der „Verhaltenswissenschaft“ dazu ermutigt hat, die Menschen zu „stupsen“ und zu „motivieren“, die offizielle COVID-19-Erzählung zu befolgen.

Am 10. Januar schrieb Malone:

Es gab eine erstaunlich koordinierte Anstrengung, den Überbringer der Nachricht zu erschießen und mich als Stellvertreterin aktiv in Schutz zu nehmen (oder zu „verteidigen“), während jeder Hinweis auf den hochqualifizierten akademischen Professor Dr. Mattias Desmet vermieden wurde, der die Theorie tatsächlich entwickelt und die umfangreichen Beweise in einem kommenden akademischen Buch dokumentiert hat.

… In dieser koordinierten Propaganda- und Zensurreaktion können wir deutlich die Hände der von der BBC geleiteten Trusted News Initiative, der wissenschaftlich-technologischen Elite, der transnationalen Investmentfonds und ihrer Verbündeten vom Weltwirtschaftsforum sehen, Pfizer und den größten Teil von Big Pharma, Legacy Media und Big Tech (und viele nationale Regierungen) kontrollieren.

Sie handeln in Echtzeit, um das wachsende Bewusstsein der Öffentlichkeit zu unterdrücken, dass sie aktiv manipuliert wurde, indem sie Instrumente der Massenpsychologie einsetzten, um klinisch signifikante Angst und Furcht vor COVID-19 (auch bekannt als „Coronaphobia“) zu erzeugen und um ihre Agenden auf globaler Ebene voranzutreiben.

Was ist eine Massenbildungspsychose?

Im folgenden Video sehen Sie das Interview von Thomas Patrick Carrigan mit Malone, Desmet und dem Internisten und Kardiologen Dr. Peter McCullough über die Massenbildungspsychose.

Lassen Sie sich durch den Begriff „Masse“ nicht verwirren, er ist nur die psychologische Bezeichnung für eine Menschenmenge.

Die Bildung einer Menschenmenge ist dasselbe wie die Bildung einer Masse.



Aus gegebenem Anlass der Zensur: Folge uns zur Sicherheit auch auf Telegram und trage Dich in unseren Newsletter ein.

