Mondkraft heute 9. September 2024 – Mondpause – Merkur in Jungfrau

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion bringt durch Uranus massive Störungen mit sich. Neptun führt mit positiven Einflüssen durch die Mondpause zum Mond im Schützen. Merkur wechselt in sein Heimatzeichen Jungfrau und fordert eine kritische Betrachtungsweise. Bleiben wir in Bewegung! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht bis 19.27 Uhr im Sternzeichen Skorpion – Mondphase: zunehmender Mond im Skorpion zum Mond im Schützen – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Pluto im Steinbock – Mond Opposition Uranus – Mond Trigon Neptun – Merkur in der Jungfrau.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Kleine Gelegenheiten geben oft den Startschuss für große Unternehmungen!

Mondkalender und Mondkraft heute – Skorpion-Mond in der Mondpause

Vom frühen Morgen weg wird Uranus für Belastungen sorgen, da er in Opposition zum Mond im Skorpion steht. Gefühlsbetonte Menschen können darauf sehr heftig mit abrupten Stimmungswechseln, Launen und Unzuverlässigkeit reagieren. Der Mond steht ja für den gesamten Gefühlsbereich und Uranus für die Unangepasstheit und Revolution, der seine Kräfte bei dieser Opposition auch völlig rücksichtslos einsetzen wird.

Die unruhigen Energien, die auf unsere Gefühlswelt einwirken, betreffen vor allem unsere Beziehungen, denn Revoluzzer Uranus will uns aus zu engen emotionalen Bindungen oder von einem zu angepassten Verhalten befreien. Da es sich hier jedoch um einen Spannungsaspekt handelt, sind damit Widerstände verbunden, die auch ungewollte Krisen in allen Lebensbereichen auslösen können.

Ein Trigon zwischen dem Mond im Skorpion und Neptun in Fische schwächt gegen Mittag zum einen den aggressiven Einfluss von Uranus ab und führt andererseits ohne Einschränkungen durch die Mondpause zum Mond im Schützen, die den ganzen Nachmittag zu spüren sein wird.

Die trigonale Verbindung von Neptun zum Skorpion-Mond verzaubert durch eine erhöhte Sensibilität die zwischenmenschlichen Beziehungen, so dass nichts mehr die Stimmung trüben kann, da wir uns gut in andere Menschen einfühlen können.

Außerdem können sich durch die positive Energie von Neptun, dem Planeten der Seelentiefe, innere spirituelle Erlebnisse wohltuend auf die eigene Stimmung auswirken. Wir besitzen durch das Mond-Neptun-Trigon auch eine lebhafte Phantasie, die wir gerade auf künstlerischem Gebiet einsetzen können.

Nutzen wir die Neptun-Energie, um neue Ideen für die Verwirklichung unserer Lebensträume zu finden!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Merkur in der Jungfrau

Um 8.40 Uhr wechselt Merkur in die Jungfrau, seinem Heimatzeichen, wo er bis 26. September 2024 verweilen wird. Mit Verstandesplanet Merkur in der Jungfrau können wir uns auf alle Themen konzentrieren, die analysiert werden müssen, um wertvolle Erkenntnisse zu erlangen, die uns befähigen, auch Fehlerhaftes zu entdecken, was der Klärung bedarf. Wir neigen zu exaktem, geordnetem und strukturiertem Denken, daher improvisieren wir nicht gerne und können daher auftretende Probleme auf vernünftige Weise lösen.

Wir sollten jedoch darauf achten, dass unser Denken nicht zu kleinlich und detailbetont wird. Man sieht sonst sprichwörtlich den Wald vor lauter Bäumen nicht und versucht dann vergeblich Gefühlsfragen, für die Intuition und Flexibilität erforderlich sind, mit Logik und lebensfremder Rationalität zu beantworten.

Nach der aktiven Phase im Löwen geht es für Merkur in der Jungfrau auch darum, Bilanz zu ziehen und sich wieder mehr auf den Alltag auszurichten. Dabei gilt es einige Lebensbereiche kritisch zu überprüfen und dabei mehr Wert auf Disziplin und gute Ernährung zu legen. Auf körperlicher Ebene fördert Merkur in der Jungfrau die Heilung.

Das Bemühen um Objektivität und die immer wieder auftauchende Kritiklust vom Jungfrau-Merkur erschweren es allerdings, uns mit Glauben und Spiritualität zu beschäftigen. Somit kann unser Denken dafür verantwortlich sein, dass wir in der sogenannten Realität verhaftet bleiben, anstatt uns für die spirituelle Wirklichkeit und die Bereiche der feinstofflichen Welt öffnen zu können.

Denken wir stets positiv und machen uns unabhängiger vom eigenen Verstand!

Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion



Tierkreiszeichen Skorpion

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Geschlechtsorgane

Organsystem: Nervensystem

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Viele Stoffe wirken zusammen, um uns körperlich, geistig und seelisch zu einem gesunden Menschen zu machen, der sich wohlfühlt und mit Elan in den Tag geht.

NADH ist jedoch der Basisstoff für die Produktion von Energie. Fehlt es uns an NADH, fehlt es uns an Antrieb. Das heißt, wir sind erschöpft, lustlos und müde. Den Zellen fehlt Energie, weshalb Körper, Geist und Seele leiden.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Mond-Magie der Mondkraft heute

In belastenden und stressigen Zeiten sollten wir uns immer wieder Zeit zur Entspannung nehmen. Gehen wir in die Natur, schließen wir dabei die Augen und lauschen wir bewusst auf alles, was wir hören. Die Klänge der Natur sind Balsam für die Ohren und verwandeln innere Unruhe nachhaltig in innere Balance.

Oft sind wir frustriert über uns selbst, über unsere fehlende Motivation, unsere mangelhaften Anstrengungen und Ergebnisse. Wenn wir jedoch Miracle Morning praktizieren, werden wir endlich unser volles Potenzial ausschöpfen können – und zwar in allen Lebensbereichen.

Miracle Morning >>>

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Skorpion besonders gut:

Allgemein – Mit dem Skorpion-Mond können wir unsere tiefsten Wünsche gut ergründen. Woran hängt mein Herz, was stört mich total? Brechen wir Tabus und sprechen über Dinge, die wir ansonsten lieber für uns behalten.

Gesundheit – Da sich unser Körper in einer Regenerationsphase befindet, klammert er sich an alles – auch an Kalorien und Fett. Wenn wir uns nicht in Zurückhaltung üben, werden wir dies unweigerlich auf der Waage zu sehen bekommen.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Skorpion steht, ist Zeit für Blattgemüse: Alle Salate, Mangold, Spinat, Pilze, Kresse, Rhabarber, Kräuter, Porree und Kohl in jeder Form.

Garten/Pflanzen – Jetzt ist die ganze Existenz aufnahmebereit für Wasser, deshalb können wir jetzt alle Pflanzen gießen!

Fitness – Skorpion-Tage wirken stark auf den Unterleib. Entspannende Übungen können helfen: Auf den Rücken legen, die Beine anziehen, Fußflächen zusammenbringen und Knie nach außen fallen lassen. Die Hände auf den Unterleib legen. Für einige Minuten so bleiben und dabei in den Bauch atmen.

Schönheit/Wellness – Da Heilkräuter jetzt eine starke Wirkung haben, kann man diese nicht nur für Kräutertees nutzen, sondern auch für die Schönheitspflege einsetzen – zum Beispiel als Zusatz für ein entspannendes und pflegendes Bad. Moorbäder und Fangopackungen sorgen für eine besonders glatte Haut.

Haushalt – Der Skorpion ist ein Wasserzeichen und fördert als solches alles, was mit Waschen und Putzen zu tun hat. Die aktuelle Mondphase eignet sich auch perfekt für die große Wäsche, insbesondere für die Entfernung hartnäckiger Flecken.

Liebe – Die Beziehung ist von tiefen Emotionen und einem starken erotischen Verlangen geprägt.

Beruf/Karriere – Vermeiden wir Konflikte im Kollegenkreis, denn beim streitbaren Skorpion-Mond gehen die Wogen rasch hoch!

Tages-Tipp – Jetzt geht es darum, die Dinge zu ergründen und zu verstehen. Verstecktes wird aufgedeckt, etwas, das man verloren hat, kann man nun endlich wieder finden.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Skorpion vermeiden:

Gesundheit – Der heutige Tag ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Geschlechts- und Ausscheidungsorganen, der Prostata, dem Enddarm, dem After und von Hämorrhoiden. An Tagen mit Mond im Skorpion sollte man Operationen im gesamten Unterleib vermeiden. Bei schlechter Aspektierung drohen unentdeckte Blutgerinnsel oder schlimmstenfalls üble Infektionen.

Es können beim Skorpion-Mond auch vermehrt Frauenleiden auftreten. Schafgarbe beugt dem erfahrungsgemäß vor.

Tagesverbot – Hüten wir uns vor größeren körperlichen Anstrengungen, denn momentan reagiert unser Körper darauf besonders empfindlich.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

